США про загострення на Донбасі: Росія має припинити агресію, яка завдає непотрібні страждання українським громадянам
США стурбовані інформацією про захоплення в полон військовослужбовця Збройних сил України найманцями РФ напередодні та поранення цивільної особи і двох українських військовослужбовців унаслідок порушення режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення, заявляє посольство США в Україні.
"Стурбовані звістками про захоплення українського солдата, поранення цивільної особи та 2 українських військовослужбовців унаслідок порушення режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення. Закликаємо Росію припинити агресію, що завдає непотрібні страждання українським громадянам", - наголошується в повідомленні посольства на Facebook у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, пресцентр штабу ООС повідомив, що військовослужбовець ЗСУ на Донбасі зник з підрозділу військової частини, що виконує завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, і потрапив у полон до найманцям РФ. Також українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомила в понеділок, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил унаслідок обстрілу було поранено двох військовослужбовців ЗСУ.
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Ось чому.
Министерство торговли США в понедельник внесло в санкционный список ряд российских организаций и ведомств, в том числе Службу внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ. Под ограничения также подпали "Рособоронэкспорт", корпорация "Ростех" и, в частности, входящие в нее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), компании "МиГ" и "Туполев", "Оборонпром", а также "Вертолеты России", "Гражданские самолеты Сухого", компания "Сухой", Казанский вертолетный завод и ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма".
Специальный летный отряд "Россия", корпорация "Иркут" и РКЦ "Прогресс" тоже подпали под американские ограничения. В санкционном списке оказалось и одно из старейших судостроительных предприятий России - корпорация "Адмиралтейские верфи", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, а также "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" - головной научно-исследовательский институт госкорпорации "Роскосмос". Санкции коснулись и АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" и корпорации "Тактическое ракетное вооружение".
Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".
ШО ?! Лучше призови нашего президента воинам разрешить отстреливать ********** бандитов!
А ещё заткни рты европейским политикам, которые при нашей ответке вопят про нарушение договоренностей о "тишине" на фронте Источник:https://censor.net/ru/n3238457
вяличие не позволяет