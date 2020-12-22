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Новини Агресія Росії проти України
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полон (1483) росія (63589) США (21006) Донбас (22348) військовослужбовці (4596)

США про загострення на Донбасі: Росія має припинити агресію, яка завдає непотрібні страждання українським громадянам

США про загострення на Донбасі: Росія має припинити агресію, яка завдає непотрібні страждання українським громадянам

США стурбовані інформацією про захоплення в полон військовослужбовця Збройних сил України найманцями РФ напередодні та поранення цивільної особи і двох українських військовослужбовців унаслідок порушення режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення, заявляє посольство США в Україні.

"Стурбовані звістками про захоплення українського солдата, поранення цивільної особи та 2 українських військовослужбовців унаслідок порушення режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення. Закликаємо Росію припинити агресію, що завдає непотрібні страждання українським громадянам", - наголошується в повідомленні посольства на Facebook у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, пресцентр штабу ООС повідомив, що військовослужбовець ЗСУ на Донбасі зник з підрозділу військової частини, що виконує завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, і потрапив у полон до найманцям РФ. Також українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомила в понеділок, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил унаслідок обстрілу було поранено двох військовослужбовців ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штаб ООС підтверджує захоплення терористами українського військовослужбовця: Обставини з'ясовуються

США про загострення на Донбасі: Росія має припинити агресію, яка завдає непотрібні страждання українським громадянам 01

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Топ коментарі
+7
Мечты }{уйла уже через месяц начнут осуществляться.
США об обострении на Донбассе: Россия должна прекратить агрессию, которая причиняет ненужные страдания украинским гражданам - Цензор.НЕТ 5573
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22.12.2020 16:10
+3
ЧОМУ ВСУ НЕ СТРІЛЯЮТЬ НА ДОНБАСІ?

Ось чому.
Министерство торговли США в понедельник внесло в санкционный список ряд российских организаций и ведомств, в том числе Службу внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ. Под ограничения также подпали "Рособоронэкспорт", корпорация "Ростех" и, в частности, входящие в нее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), компании "МиГ" и "Туполев", "Оборонпром", а также "Вертолеты России", "Гражданские самолеты Сухого", компания "Сухой", Казанский вертолетный завод и ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма".

Специальный летный отряд "Россия", корпорация "Иркут" и РКЦ "Прогресс" тоже подпали под американские ограничения. В санкционном списке оказалось и одно из старейших судостроительных предприятий России - корпорация "Адмиралтейские верфи", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, а также "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" - головной научно-исследовательский институт госкорпорации "Роскосмос". Санкции коснулись и АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" и корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".
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22.12.2020 16:04
+3
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22.12.2020 16:11
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Москалі готуються до нових санкцій
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22.12.2020 16:02 Відповісти
ЧОМУ ВСУ НЕ СТРІЛЯЮТЬ НА ДОНБАСІ?

Ось чому.
Министерство торговли США в понедельник внесло в санкционный список ряд российских организаций и ведомств, в том числе Службу внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ. Под ограничения также подпали "Рособоронэкспорт", корпорация "Ростех" и, в частности, входящие в нее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), компании "МиГ" и "Туполев", "Оборонпром", а также "Вертолеты России", "Гражданские самолеты Сухого", компания "Сухой", Казанский вертолетный завод и ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма".

Специальный летный отряд "Россия", корпорация "Иркут" и РКЦ "Прогресс" тоже подпали под американские ограничения. В санкционном списке оказалось и одно из старейших судостроительных предприятий России - корпорация "Адмиралтейские верфи", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, а также "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" - головной научно-исследовательский институт госкорпорации "Роскосмос". Санкции коснулись и АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" и корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".
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22.12.2020 16:04 Відповісти
Це амери, а Бубочка ,побачивши мир в очах )(уйла, заборонив відповідати на агресію агресорів !!)))
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22.12.2020 16:10 Відповісти
Побачити, що хто побачив...? Така маячня ввижається, коли пережерти соєвої чоколяди.
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22.12.2020 16:31 Відповісти
Если должна, то послушаются, они такие послушные.
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22.12.2020 16:06 Відповісти
нужно отключить РФ от SWIFT и признать РФ - страной спонсором терроризма!!!
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22.12.2020 16:09 Відповісти
Дивно ,весь світ має щось робити ,а Україна продовжує співпрацювати з окупантом !!))
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22.12.2020 16:11 Відповісти
Мечты }{уйла уже через месяц начнут осуществляться.
США об обострении на Донбассе: Россия должна прекратить агрессию, которая причиняет ненужные страдания украинским гражданам - Цензор.НЕТ 5573
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22.12.2020 16:10 Відповісти
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22.12.2020 16:11 Відповісти
"..Призываем Россию прекратить агрессию, которая причиняет ненужные страдания украинским гражданам "

ШО ?! Лучше призови нашего президента воинам разрешить отстреливать ********** бандитов!
А ещё заткни рты европейским политикам, которые при нашей ответке вопят про нарушение договоренностей о "тишине" на фронте Источник:https://censor.net/ru/n3238457
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22.12.2020 16:12 Відповісти
ничего и никому она не должна
вяличие не позволяет
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23.12.2020 00:35 Відповісти
Если адресат обращения РФ, логичнее использовать посольство в Москве.
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23.12.2020 12:50 Відповісти
 
 