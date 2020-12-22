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Зеленський (22429) оборона (4688) Арестович Олексій (376)

Арестович щодо законопроєкту Зеленського про територіальну оборону: Це наступний етап розвитку

Арестович щодо законопроєкту Зеленського про територіальну оборону: Це наступний етап розвитку

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі, радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про законопроєкт Зеленського щодо територіальної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Територіальна оборона в Україні створена ще 2014 року. Зараз ухвалення законопроєкту про територіальну оборону є наступним кроком у розвитку, а після його прийняття буде ще каскад документів, які забезпечуватимуть його виконання. Президент поставив завдання розробити цей законопроєкт 7 вересня, була створена робоча група РНБО, яку очолив заступник секретаря РНБО, генерал-полковник Коваль, і до 29 грудня цей закон має бути внесений на розгляд Верховної Ради", — розповів Арестович.

За словами Арестовича, ще один законопроєкт про це подали нардепи.

"Альтернативний законопроєкт був внесений минулого тижня, але я можу сказати, що його положення обговорювалися впродовж усієї роботи, яка тривала понад рік, і робоча група працювала спільно. Я думаю, Рада визначиться, який законопроєкт вона вважає кращим, тим більше що в його розробці брав участь комітет з питань безпеки, оборони та розвитку. Потрібно розуміти, що це не створення системи, а наступний етап її розвитку", - пояснив радник ОП.

Арестович нагадав, що Зеленський у вересні підписав Стратегію національної безпеки та оборони, де враховано досвід останніх військових конфліктів в Україні та світі, врахований досвід партнерів.

"Ця система зараз розвивається, є п'ять головних завдань. Територіальна оборона може залучатися, наприклад, в разі стихійного лиха або інших надзвичайних ситуацій, вона підпорядковується верховному головнокомандувачу", — розповів він.
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Топ коментарі
+18
Арестович - это то ЧМО, которое назвало причину гибели нашего воина алкогольное отравление, а не удушение врагами?!
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22.12.2020 16:15
+5
Люся Арестович из трусов выпригивает, что бы поглубже лизнуть ***********.Мож по елку денег подкинет.
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22.12.2020 16:17
+4
Дуже цікаво які підстави у Арестовича називати законопроект про територіальну оборону "законопректом Зеленського"...
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22.12.2020 16:26
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Арестович - это то ЧМО, которое назвало причину гибели нашего воина алкогольное отравление, а не удушение врагами?!
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22.12.2020 16:15 Відповісти
/dev/null@dropnull· 21 ****.

тато Арестовича (судячи по квартирам - відставник. "Турецьке містечко", призн. для ex-служб. "совєцькой групи войск" в НДР):
дир. ЗАТ "Промзерно"(лікв)
засн. ТОВ "Сан-Кір"(мед-послуги, лікв)
і просто ФОП(малярка)
а потім вжух... 100К в статуті - і виробництво зброї та ***********



Арестович щодо законопроєкту Зеленського про територіальну оборону: Це наступний етап розвитку - Цензор.НЕТ 2771
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22.12.2020 17:13 Відповісти
а його вчили консервуватись у типу "развєдчикаукраїни" в одеському військовому - це шо в растове...
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22.12.2020 18:14 Відповісти
На фоне дел с Татаровым, "Вагнеровцев" и далее по списку это "хорошая новость"?
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22.12.2020 16:17 Відповісти
Люся Арестович из трусов выпригивает, что бы поглубже лизнуть ***********.Мож по елку денег подкинет.
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22.12.2020 16:17 Відповісти
Какая тероборона? Ее нету ,небыло и не будет...может лет через 10 нужно будет начинать потихоньку ее создавать - до етого все будет фикцией и не более....
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22.12.2020 16:25 Відповісти
Арестович о законопроекте Зеленского по территориальной обороне: Это следующий шаг в развитии - Цензор.НЕТ 4258
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22.12.2020 16:26 Відповісти
Дуже цікаво які підстави у Арестовича називати законопроект про територіальну оборону "законопректом Зеленського"...
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22.12.2020 16:26 Відповісти
https://twitter.com/dneprlena

https://twitter.com/dneprlena ШаЛєна Місія https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1337587461141254150 12 дек.
Арестович Олексій Миколайович (нар. 3 серпня 1975) актор, футуролог, колумніст інтернет-ЗМІ, організатор психологічних семінарів і тренінгів, співорганізатор компанії з виробництва фільмів «Аегіс Філмс» -

єсть такоє дєло,
да така собі "ліпєцкая хвабріка", якої позбувся перед походом "в развєдку" і "велику політику" https://opendatabot.ua/c/34832176

Арестович щодо законопроєкту Зеленського про територіальну оборону: Це наступний етап розвитку - Цензор.НЕТ 5785
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22.12.2020 17:17 Відповісти
Яке ще "развітіє"? У вас, ді6ілів, останні півтора роки суцільна деградація по усіх напрямках. Вже штани у клоуна вашого висихати не встигають.
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22.12.2020 16:30 Відповісти
зелина терроборона - это регистрация патриотов Украины для расстрельных списков хйла
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22.12.2020 16:51 Відповісти
Та їх ще Аваков з говномойським переписали у тербатах разом із Порошенком
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23.12.2020 09:22 Відповісти
С чего вдруг территориальная оборона подчиняется верховному главнокомадующему, а не действует например по протоколам, прописанным в уставе и законе? Представим как накомандовал бы самообороной например Овощ Или теперешнее чучело, у которого скорые ездят к больным по междугородным трассам! В Крыму армия очевидно тоже подчинялась только верховному главнокомадующему, отчего вместо защищать свои воинские части, склады с оружием и технику - в 86% случаев перешла на сторону оккупанта!
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22.12.2020 16:57 Відповісти
ч.5,п.3, ст.4 Проекту:
розгортання або застосування сил територіальної оборони України після підтвердження інформації про виникнення загроз відповідно до Протоколів дій суб'єктів територіальної оборони (Протокол).

тобто саме так і передбачається....
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22.12.2020 18:16 Відповісти
Надо что-бы эта тер.оборона подчинялась Пороху Вот этот да- гетьман Булавы не хватает
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22.12.2020 17:06 Відповісти
советун-лизун
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22.12.2020 17:07 Відповісти
лёшик уже заткнулся с вагнеровцами.
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22.12.2020 17:48 Відповісти
Весной 14 года, именно батальоны теробороны, насыщенные мотивированными добровольцами, спасли Украину от разгрома.
Оптимизация армии, это одно, а тероборона, это совсем другое.
Функции армии и теробороны, должны быть разными, но работать на одну цель, Победу.
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22.12.2020 18:15 Відповісти
Вони і є абсолютно різними
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70682
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22.12.2020 18:20 Відповісти
Я в курсе. Мой пост, это ответ на пост, который удалили модеры.
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22.12.2020 18:58 Відповісти
Я не понял, а что Кривоглаза уже бортанули от теробороны?
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22.12.2020 18:11 Відповісти
Повна маячня ця ідея і дуже шкідлива для країни. Враження, що http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=70682&pf35401=540202 текст проекту закона писано у Глевасі під Києвом. Імітація бурхливої діяльності гнилих еліт.
Замість наведення порядку у поліції організуємо народних дружинників.
Замість театрів - самодіяльні колективи з фінансуванням з бюджету.
Замість науки - профанація і всілякі академії пед-сантехнічних наук
Замість навести порядок у професійної армії (половину генералів гнати ссаними тряпками), підсилити кадрово та ******** технікою - оце чудо, тероборону. Партизани, мля. Єй-бо, з глузду з'їхали! У Радянському Союзі було таке чудо ОСОВІАХІМ - "общество содействия" розпилу з бюджету армії та авіації. А скільки нових посад для старперів...
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22.12.2020 19:12 Відповісти
арестович - продажный жополиз.
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22.12.2020 21:50 Відповісти
Чувак территориальная оборона не организовывается.Она тупо спонтанна и не предсказума.Её не вгонишь в министерский формуляр и не подчинишь спискам и бюрократам.Терроборона это бесбашенные одиночки не умеющие подчиняться с которыми можно брать города,не хуже чем с контрактной армией.Ну если тебе нужны списки,то многих конкретных бойцов тупо не впишутся
Арестович щодо законопроєкту Зеленського про територіальну оборону: Це наступний етап розвитку - Цензор.НЕТ 2321
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23.12.2020 00:04 Відповісти
 
 