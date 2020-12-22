Арестович щодо законопроєкту Зеленського про територіальну оборону: Це наступний етап розвитку

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі, радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про законопроєкт Зеленського щодо територіальної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Територіальна оборона в Україні створена ще 2014 року. Зараз ухвалення законопроєкту про територіальну оборону є наступним кроком у розвитку, а після його прийняття буде ще каскад документів, які забезпечуватимуть його виконання. Президент поставив завдання розробити цей законопроєкт 7 вересня, була створена робоча група РНБО, яку очолив заступник секретаря РНБО, генерал-полковник Коваль, і до 29 грудня цей закон має бути внесений на розгляд Верховної Ради", — розповів Арестович.

За словами Арестовича, ще один законопроєкт про це подали нардепи.

"Альтернативний законопроєкт був внесений минулого тижня, але я можу сказати, що його положення обговорювалися впродовж усієї роботи, яка тривала понад рік, і робоча група працювала спільно. Я думаю, Рада визначиться, який законопроєкт вона вважає кращим, тим більше що в його розробці брав участь комітет з питань безпеки, оборони та розвитку. Потрібно розуміти, що це не створення системи, а наступний етап її розвитку", - пояснив радник ОП.

Арестович нагадав, що Зеленський у вересні підписав Стратегію національної безпеки та оборони, де враховано досвід останніх військових конфліктів в Україні та світі, врахований досвід партнерів.

"Ця система зараз розвивається, є п'ять головних завдань. Територіальна оборона може залучатися, наприклад, в разі стихійного лиха або інших надзвичайних ситуацій, вона підпорядковується верховному головнокомандувачу", — розповів він.