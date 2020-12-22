Арестович щодо законопроєкту Зеленського про територіальну оборону: Це наступний етап розвитку
Радник української делегації в Тристоронній контактній групі, радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про законопроєкт Зеленського щодо територіальної оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Територіальна оборона в Україні створена ще 2014 року. Зараз ухвалення законопроєкту про територіальну оборону є наступним кроком у розвитку, а після його прийняття буде ще каскад документів, які забезпечуватимуть його виконання. Президент поставив завдання розробити цей законопроєкт 7 вересня, була створена робоча група РНБО, яку очолив заступник секретаря РНБО, генерал-полковник Коваль, і до 29 грудня цей закон має бути внесений на розгляд Верховної Ради", — розповів Арестович.
За словами Арестовича, ще один законопроєкт про це подали нардепи.
"Альтернативний законопроєкт був внесений минулого тижня, але я можу сказати, що його положення обговорювалися впродовж усієї роботи, яка тривала понад рік, і робоча група працювала спільно. Я думаю, Рада визначиться, який законопроєкт вона вважає кращим, тим більше що в його розробці брав участь комітет з питань безпеки, оборони та розвитку. Потрібно розуміти, що це не створення системи, а наступний етап її розвитку", - пояснив радник ОП.
Арестович нагадав, що Зеленський у вересні підписав Стратегію національної безпеки та оборони, де враховано досвід останніх військових конфліктів в Україні та світі, врахований досвід партнерів.
"Ця система зараз розвивається, є п'ять головних завдань. Територіальна оборона може залучатися, наприклад, в разі стихійного лиха або інших надзвичайних ситуацій, вона підпорядковується верховному головнокомандувачу", — розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
тато Арестовича (судячи по квартирам - відставник. "Турецьке містечко", призн. для ex-служб. "совєцькой групи войск" в НДР):
дир. ЗАТ "Промзерно"(лікв)
засн. ТОВ "Сан-Кір"(мед-послуги, лікв)
і просто ФОП(малярка)
а потім вжух... 100К в статуті - і виробництво зброї та ***********
https://twitter.com/dneprlena ШаЛєна Місія https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1337587461141254150 12 дек.
Арестович Олексій Миколайович (нар. 3 серпня 1975) актор, футуролог, колумніст інтернет-ЗМІ, організатор психологічних семінарів і тренінгів, співорганізатор компанії з виробництва фільмів «Аегіс Філмс» -
єсть такоє дєло,
да така собі "ліпєцкая хвабріка", якої позбувся перед походом "в развєдку" і "велику політику" https://opendatabot.ua/c/34832176
розгортання або застосування сил територіальної оборони України після підтвердження інформації про виникнення загроз відповідно до Протоколів дій суб'єктів територіальної оборони (Протокол).
тобто саме так і передбачається....
Оптимизация армии, это одно, а тероборона, это совсем другое.
Функции армии и теробороны, должны быть разными, но работать на одну цель, Победу.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70682
Замість наведення порядку у поліції організуємо народних дружинників.
Замість театрів - самодіяльні колективи з фінансуванням з бюджету.
Замість науки - профанація і всілякі академії пед-сантехнічних наук
Замість навести порядок у професійної армії (половину генералів гнати ссаними тряпками), підсилити кадрово та ******** технікою - оце чудо, тероборону. Партизани, мля. Єй-бо, з глузду з'їхали! У Радянському Союзі було таке чудо ОСОВІАХІМ - "общество содействия" розпилу з бюджету армії та авіації. А скільки нових посад для старперів...