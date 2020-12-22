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Порошенко про справу генерала Дроздова: Дискредитація ЗСУ вигідна соратникам Януковича, яких привів до влади Зеленський

Порошенко про справу генерала Дроздова: Дискредитація ЗСУ вигідна соратникам Януковича, яких привів до влади Зеленський

Дискредитація бойових офіцерів завдає шкоди обороноздатності України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "ЄС", про це пише п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в Facebook.

Порошенко зазначає, що спроба покласти одноосібну відповідальність за трагедію навчального літака АН-26 в Харківській області на командувача Повітряних Сил ЗСУ, генерал-полковника Сергія Дроздова - це чергова атака на всіх, хто захищає Україну від російської агресії.

"Наша армія, якій українці довіряють найбільше з-поміж усіх державних інституцій, зазнає чергової атаки. Надто часто влада призначає "крайніми" людей у військовій формі. Кіборг генерал Марченко. Андрій Антоненко "Ріфмастер". Тепер цей список поповнив генерал Сергій Дроздов", - пише Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командувач ВПС Дроздов: У мене підозра на 30 сторінок. Я запитую себе: з якою метою це все робиться?

Він підкреслює, що всіх шокувала страшна катастрофа навчального військового літака АН-26 в Харківській області, яка трапилася 25 вересня 2020 року. "Цей день назавжди залишиться трагічним в нашій сучасній історії. Неможливо передати весь біль і розпач рідних і близьких 26 загиблих курсантів. Вічна пам'ять і співчуття їхнім рідним", - пише Порошенко.

Він також зазначає, що державна комісія, яка почала розслідування катастрофи, називає комбінацію причин трагедії: польоти були організовані з порушеннями, до підготовки курсантів є чимало зауважень, екіпаж підготовлений недостатньо. "Але відповідальність за трагедію вирішили покласти на одну людину. Сумновідоме ДБР вже вручило підозру командувачу Повітряних Сил ЗСУ, генерал-полковнику Сергію Дроздову. Днями відбудеться судилище", - констатує п'ятий Президент.

Порошенко підкреслює - це знову той випадок, коли не можна мовчати.

"Сергій Дроздов більш як 40 років віддав службі в армії, має більше двох тисяч годин нальоту. Отримав три бойові ордени, два з яких — за війну проти російського агресора. Один з тих військових, на знаннях і досвіді якого тримається боєздатність українського війська", - переконаний Порошенко.

Читайте: Катастрофа АН-26 під Чугуєвом: ДБР повідомило про підозру командувачеві ВПС Дроздову

"Кому вигідна дискредитація найкращих представників українського офіцерства? Перш за все Кремлю і всяким портновим, татаровим та іншим януковичам, яких повернув до влади Зеленський. Переконаний — атаки на армію не додадуть балів тому, хто стрімко втрачає довіру. Але вони знекровлюють нашу обороноздатність. І цього точно не можна допустити", - зазначає лідер "Європейської Солідарності".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня ДБР вручило командувачу ВПС ЗСУ Сергію Дроздову підозру в службовій недбалості у справі про катастрофу АН-26 під Чугуєвом.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. При заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами.

На борту літака перебувало 27 осіб, із них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба та 7 членів екіпажу. Двоє потерпілих були госпіталізовані, один із них помер у лікарні.

Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

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Топ коментарі
+27
Порошенко о деле генерала Дроздова: Дискредитация ВСУ выгодна соратникам Януковича, которых привел к власти Зеленский - Цензор.НЕТ 2377
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22.12.2020 16:19
+18
Ні. Він був головою корпорації Інтер. Коли моїх співгромадян вбивали мусора на Майдані, він маніпулював із інформацією, приколи писав, як їх потрібно сильніше дубасити.
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22.12.2020 16:25
+18
а когда ты зюзю выбирал, он был "всего лишь шоуменом"?
Или уже шоуменом с оффшорами, кинобизнесом в кацапии и виллой в Италии?
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22.12.2020 16:27
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ты, семен семеныч, с помощью Пороха себе и на мозги заработаешь!
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22.12.2020 16:35 Відповісти
Ні-і-і... Наші предки колись казали: "Нема розуму - не купиш...". А предки "господарів" "Семенича" казали схоже - "Нет ума в голове - в шапку не накидаешь...".
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22.12.2020 17:48 Відповісти
У "ПОПа" після хвороби амнезія...Творець свого дітища забув своїх бджілок яки несли йому мед і були сходами на олімп влади.. .
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22.12.2020 16:26 Відповісти
Порошенко о деле генерала Дроздова: Дискредитация ВСУ выгодна соратникам Януковича, которых привел к власти Зеленский - Цензор.НЕТ 2653
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22.12.2020 16:32 Відповісти
...Яворівський проти Порошенка,
Жиріновський проти Порошенка,
Скабєєва проти Порошенка,
Скрипін проти Порошенка,

Сіманьян проти Порошенка,

Дроздов проти Порошенка,

Тягнибок проти Порошенка,

Білецький проти Порошенка,
....
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22.12.2020 17:02 Відповісти
Хмара против Порошенко,
Яневский против Порошенко
все разом привели Любимого Зелю, Портянкина, Татарова.
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22.12.2020 21:21 Відповісти
...і ще, як мінімум, 85% населення...
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22.12.2020 18:21 Відповісти
...Росії.
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22.12.2020 18:43 Відповісти
ні-за-чьот...Злився пацак...
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22.12.2020 18:47 Відповісти
Погано в тебе з хвантазією трольониш...вигонють і бояри не дадуть.
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22.12.2020 18:49 Відповісти
так "повєдай" нам то як буде..."Заспівай, пташко, не соромся"!
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22.12.2020 18:53 Відповісти
Вже накатіл, нульовочка?
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22.12.2020 19:09 Відповісти
А кто у нас не соратник Кравчука, Кучмы, Ющенка, Януковича, Порошенка?
На манеже, все те-же.
Порошенко, трепло. За прокуроров диамантовых помалкивает.. А за мразей типа Насирова?!
Это Зеленского команда их прикрывала?!
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22.12.2020 16:34 Відповісти
Это Зеленского команда их прикрываЕТ.
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22.12.2020 16:36 Відповісти
Это люди системы.
Но одни с них имели (имеют) личную пользу, а другие нет.
А вообще - я за полновесную люстрацию, а не профанацию имени Егора Соболева.
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22.12.2020 16:38 Відповісти
Пепі порошенці дуже хочеться знову стати президентом.Але зась йому і дулю під самий ніс.
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22.12.2020 16:49 Відповісти
Тебе про це не спитають.
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22.12.2020 16:52 Відповісти
Сектанты никого не спрашивают, ибо они считаю себя избранными. Геи тоже себя считают таковыми и навязывают свои отклонения как бобовые.
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22.12.2020 17:28 Відповісти
Ето, тіпа, клубняк "Чоколадна вустриця"?
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22.12.2020 18:39 Відповісти
таємниче затащуть на трон? Зранку народ на працю - дивись, бігморди вже сповіщають, що возвернувся до трону пан отаман Грицько Таврічєский Пьеро Попрощенко...Там дивись, вже статую (у два зросту) месії адепти потягли до п*єдєсталу, котрий зостався після декомунізації...У честь реваншу - пару вулиць та плаців на честь реваншиста...Там й міста підтягнуться...П*ероград, П*ероштат...
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22.12.2020 18:35 Відповісти
А Пеця до цього яким боком?
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22.12.2020 16:57 Відповісти
Потекло гавно по трубам!
Да вот беда - гавнецо-то старое, засохшее...
Бедные говночерпи напрягаются из последних сил в седьмом поту качая свои насосы...
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22.12.2020 17:09 Відповісти
Да вы знаток дермотехнологий
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22.12.2020 17:24 Відповісти
Регулярно наблюдаю их здесь в блестящем испорлнении!
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22.12.2020 18:24 Відповісти
Може "золотарь" "по-життю"?
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22.12.2020 18:42 Відповісти
так что бы этого не было военным за ночь нужно все это шобло таво....ликвидировать маленький переворотик сделать и все порядок придет сам
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22.12.2020 17:25 Відповісти
Пеця став адвокатом? Як хто він себе веде?
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22.12.2020 17:32 Відповісти
"Грищук подписал меру пресечения для Татарова - и Венедиктова лишила его статуса и.о. замгенпрокурора"

Ау зебилы и кацапы. В паралельной теме зашквар вашего бубочки, а вас нет на банкете!
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22.12.2020 17:33 Відповісти
Что то я не заметил, чтобы Порошенко доверял свою жизнь и жизнь своих довольно многочисленно своих близких автопарку, которому уже за 40 лет! У него много такого древнего оборудования в окружении? Очень сомневаюсь. А вот защищать старперов, которые реально рискуют жизнями нашей молодежи, он не брезгует. Это ведь не https://korrespondent.net/ukraine/3850549-poroshenko-osudyl-syna-za-futbolku-s-rossyei его сынуля в футболке "россия" летает на 43 летнем самолете в Лондон послушать https://www.youtube.com/watch?v=CKpzcCFToZQ группу Face !
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22.12.2020 17:39 Відповісти
дєті за атцов нє атвічают )))
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22.12.2020 17:41 Відповісти
у вас зебилов все возможно
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22.12.2020 17:46 Відповісти
За склады боеприпасов никто не ответил...так зачем прерывать традицию ?
Тем более это всего лишь дети обычных "гражданских" погибли.
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22.12.2020 17:53 Відповісти
Порошенко про справу генерала Дроздова: Дискредитація ЗСУ вигідна соратникам Януковича, яких привів до влади Зеленський - Цензор.НЕТ 893
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22.12.2020 17:59 Відповісти
А смерти ребят это не дескредитация? А жулики судьи? А взяточники таможеники???
Да что это за хрень- вы все такие умные и нехрена сделать не можете?
Конфеты вкусные, красивые можете, и порядок на производстве можете и магазины как в сказке. А здесь - как было так и есть !!! Здесь не можете.
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22.12.2020 18:26 Відповісти
Генерал Марченко, Андрей Антоненко "Рифмастер"... теперь Сергей Дроздов...

А почему Петя стыдливо умалчивает о генерал-майоре Назарове?
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22.12.2020 19:01 Відповісти
Тут Порох правий.
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22.12.2020 19:24 Відповісти
бред "сивочелой" кобылы! петя! назарова помнишь?
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22.12.2020 19:49 Відповісти
Швидше би вже повернувся Порох, щоб з України повикидати всю цю мацкальську мразоту!!!
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22.12.2020 20:37 Відповісти
Параша 🐷 ,мародер ,відмазує плдєльніків . А парашоботи слину пускають, так таки так !Кумедно то все і жалюгідно .😈
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22.12.2020 22:17 Відповісти
Йому ще потрібно, замовить слово про малого свинарчука ,якому оголосили підозру про хабар.😆
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22.12.2020 22:42 Відповісти
А почему Поррошенко не сказал, что испытывающий проблемы борт не садили, чтобы дать преимущество в посадке другому борту, на котором был сын этого генерала? Не берусь судить технические моменты, но молчание Порошенко по этому поводу настораживает.
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22.12.2020 23:26 Відповісти
Порошенко про справу генерала Дроздова: Дискредитація ЗСУ вигідна соратникам Януковича, яких привів до влади Зеленський - Цензор.НЕТ 1518
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23.12.2020 00:20 Відповісти
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