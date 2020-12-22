Порошенко про справу генерала Дроздова: Дискредитація ЗСУ вигідна соратникам Януковича, яких привів до влади Зеленський
Дискредитація бойових офіцерів завдає шкоди обороноздатності України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "ЄС", про це пише п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в Facebook.
Порошенко зазначає, що спроба покласти одноосібну відповідальність за трагедію навчального літака АН-26 в Харківській області на командувача Повітряних Сил ЗСУ, генерал-полковника Сергія Дроздова - це чергова атака на всіх, хто захищає Україну від російської агресії.
"Наша армія, якій українці довіряють найбільше з-поміж усіх державних інституцій, зазнає чергової атаки. Надто часто влада призначає "крайніми" людей у військовій формі. Кіборг генерал Марченко. Андрій Антоненко "Ріфмастер". Тепер цей список поповнив генерал Сергій Дроздов", - пише Порошенко.
Він підкреслює, що всіх шокувала страшна катастрофа навчального військового літака АН-26 в Харківській області, яка трапилася 25 вересня 2020 року. "Цей день назавжди залишиться трагічним в нашій сучасній історії. Неможливо передати весь біль і розпач рідних і близьких 26 загиблих курсантів. Вічна пам'ять і співчуття їхнім рідним", - пише Порошенко.
Він також зазначає, що державна комісія, яка почала розслідування катастрофи, називає комбінацію причин трагедії: польоти були організовані з порушеннями, до підготовки курсантів є чимало зауважень, екіпаж підготовлений недостатньо. "Але відповідальність за трагедію вирішили покласти на одну людину. Сумновідоме ДБР вже вручило підозру командувачу Повітряних Сил ЗСУ, генерал-полковнику Сергію Дроздову. Днями відбудеться судилище", - констатує п'ятий Президент.
Порошенко підкреслює - це знову той випадок, коли не можна мовчати.
"Сергій Дроздов більш як 40 років віддав службі в армії, має більше двох тисяч годин нальоту. Отримав три бойові ордени, два з яких — за війну проти російського агресора. Один з тих військових, на знаннях і досвіді якого тримається боєздатність українського війська", - переконаний Порошенко.
"Кому вигідна дискредитація найкращих представників українського офіцерства? Перш за все Кремлю і всяким портновим, татаровим та іншим януковичам, яких повернув до влади Зеленський. Переконаний — атаки на армію не додадуть балів тому, хто стрімко втрачає довіру. Але вони знекровлюють нашу обороноздатність. І цього точно не можна допустити", - зазначає лідер "Європейської Солідарності".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня ДБР вручило командувачу ВПС ЗСУ Сергію Дроздову підозру в службовій недбалості у справі про катастрофу АН-26 під Чугуєвом.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. При заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами.
На борту літака перебувало 27 осіб, із них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба та 7 членів екіпажу. Двоє потерпілих були госпіталізовані, один із них помер у лікарні.
Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
Будь ласка, зачекайте...
Жиріновський проти Порошенка,
Скабєєва проти Порошенка,
Скрипін проти Порошенка,
Сіманьян проти Порошенка,
Дроздов проти Порошенка,
Тягнибок проти Порошенка,
Білецький проти Порошенка,
....
Яневский против Порошенко
все разом привели Любимого Зелю, Портянкина, Татарова.
На манеже, все те-же.
Порошенко, трепло. За прокуроров диамантовых помалкивает.. А за мразей типа Насирова?!
Это Зеленского команда их прикрывала?!
Но одни с них имели (имеют) личную пользу, а другие нет.
А вообще - я за полновесную люстрацию, а не профанацию имени Егора Соболева.
Да вот беда - гавнецо-то старое, засохшее...
Бедные говночерпи напрягаются из последних сил в седьмом поту качая свои насосы...
Ау зебилы и кацапы. В паралельной теме зашквар вашего бубочки, а вас нет на банкете!
Тем более это всего лишь дети обычных "гражданских" погибли.
Да что это за хрень- вы все такие умные и нехрена сделать не можете?
Конфеты вкусные, красивые можете, и порядок на производстве можете и магазины как в сказке. А здесь - как было так и есть !!! Здесь не можете.
А почему Петя стыдливо умалчивает о генерал-майоре Назарове?