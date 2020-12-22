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Білорусь (7840) Арахамія (1097) Слуга народу (2800) Шевченко Євген Слуга народу (78)

Арахамія про візит "слуги народу" Шевченка в Білорусь: "Треба спочатку подивитися, що він там вже накоїв, а потім будемо якось реагувати"

Арахамія про візит

У фракції "Слуга народу" поки не коментують візит до Білорусі і висловлювання свого депутата Євгена Шевченка.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав під час підсумкової пресконференції партії, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Для мене це новина. Він у відпустці офіційно. Треба спочатку подивитися, що він там вже накоїв, а потім будемо якось реагувати. Але можу тільки сказати, що пан Євген що три дні підходить до мене і каже "давайте ви виключите мене з фракції", а я відповідаю: "ні, будеш мучитися до самого кінця". Я думаю, що він за своєю стратегією далі йде для того, щоб щось сталося", - сказав Арахамія.

Нагадуємо, раніше нардеп з фракції "Слуга народу" Євген Шевченко відвідуючи Білорусь, результати вибори в якій Україна не визнає, захоплювався якістю доріг і красою міста і городян.

Шевченко не вперше захоплюється Білоруссю. На початку серпня він вітав Олександра Лукашенка, який захопив владу в цій країні, з "перемогою" на виборах. Пізніше - заявляв, що білоруси виходять на протести, бо їм "нудно", і просив їх "пробачити Батьку за його гріхи і злочини".
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Топ коментарі
+11
Я б сказал просто дурачек. В селе живут достаточно грамотные и образованные люди.
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22.12.2020 16:22
+7
****.Агрохимия-сельский дурачёк,волей случая попавший во власть.
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22.12.2020 16:20
+4
хламидіознік знову дурака включив ...
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22.12.2020 16:27
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****.Агрохимия-сельский дурачёк,волей случая попавший во власть.
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22.12.2020 16:20 Відповісти
Я б сказал просто дурачек. В селе живут достаточно грамотные и образованные люди.
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22.12.2020 16:22 Відповісти
Да простит меня украинское село.
Сейчас, глядя на Раду, убеждаешся что в городах таки дураков больше чем в селе.
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22.12.2020 16:29 Відповісти
Как бы да... другой вопрос, откуда они берутся?)))
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22.12.2020 16:31 Відповісти
Из села? *****,замкнутый круг.
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22.12.2020 16:33 Відповісти
Мне вот все больше кажется, что у нас, где то существует секретная фабрика, где подобные организмы выращиваются под заказ. Типо, заказ на президента дурочка, и понеслось. Ученные там крутятся в лаборатории, что то химичат... И вуаля, из пробирки вылазит оно... Так и по министрам... депутатам...
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22.12.2020 16:47 Відповісти
конкретно этот - из секретной лаборатории рашки, так что не "у нас"
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22.12.2020 17:13 Відповісти
хламидіознік знову дурака включив ...
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22.12.2020 16:27 Відповісти
Ну так у рыгов больше платят, чем у жлоба Коломойского, поэтому туда стремиться.
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22.12.2020 16:28 Відповісти
"ні, будеш мучитися до самого кінця" Джерело: https://censor.net/ua/n3238464

це арахамія про те, що "слуганароду" таке собі одне з кіл пекла в яке потраплять сєпари та колаборанти за допомогою тупнів-виборців?
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22.12.2020 16:42 Відповісти
це як почекати ще три роки і подивитися що Зеленський з "слугами" наробили в Україні..
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22.12.2020 16:43 Відповісти
Ничего не натворил. Иначе бы в СИЗО сидел. У нас с этим строго, невзирая на должности и регалии.
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22.12.2020 16:54 Відповісти
Наверняка, все депутаты СН набраны из 73% быдла, но иногда случаются и алекватные, значит надо перестать удивляться вкусам и тупости 95 балагана, пора срочно кумекать, как почистить и спасти Украину от коллаборантов.
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22.12.2020 16:58 Відповісти
Тобто він не знає що,але вже знає що "натворіл"...Вони там вже самі позвикали до думки,що можуть лишень псотити,паскудити і "натворіть"...
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22.12.2020 17:21 Відповісти
в стиле писькова, когда все сми уже все раструбили он такой ниче не слышал, надо посмотреть, зайдите на следующей неделе
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22.12.2020 17:06 Відповісти
черножепый арахамия .это обезьяна .....да не в обиду кому то сказано...)
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22.12.2020 17:16 Відповісти
Дебіл на дебілі і дебілом поганяє. Повний песець. Як їх позбутись,хто знає? До наступних виборів ми не витримаємо!
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22.12.2020 19:29 Відповісти
Коли козламорду кацапську нечисть москалів - личкарів раніше в 16 - 18 століттях в Московії орді всіх підряд маскували під нібито слов'ян росіян. Тоді їм не слов'янам а угро-фінам личкарям і наполовину татарам попи всім підряд давали - старовинні-болгарскі і (слов'янські) прізвища типу: "Ванька Іванов, Петька - Петров, Стьопка - Степанов ..." Також пізніше застосовувалися і слов'янські українські прізвища. І особливо популярна тоді притому завжди була фамілія Шевченко. І тепер безліч жахливих козломордих кацапів, які або з квадратною рябою пикою типового москаля або з косоокою пикою мутованого тюрками москаля. Вони розлючено доводять що вони нібито слов'яни і навіть русичі - вяликороси, а це їх жахлива маячня. І ось диво вийшло що з такої личакової кацапської зграї москалів з виличним українським прізвищем Шевченко, додуматися тільки, що їх козламордих личакарів істотно більше в паРаші ніж всіх - всіх Українців слов'ян з великим Українським прізвищем Шевченко в самій Русі -Україні і в всьому світі. І ще чимало москалів кацапів з Українським прізвищем Шевченко кремлівські комуно-фашисти окупанти переселили в поневолену Україну - УНР під час своїх кривавих репресій, голодоморів і геноциду, проти Українського народу.
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23.12.2020 04:12 Відповісти
 
 