Після інтерв'ю з терористом Гіркіним держава мала вийти і сказати: "Гордон – герой", - лідер Bellingcat Грозєв

Болгарский журналист, медиаменеджер, главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев считает, что государство Украина должно было сказать, что журналист Дмитрий Гордон является героем за запись интервью с главарем наемников РФ, террористом Игорем Гиркиным.

Таку думку він висловив в інтерв'ю головній редакторці видання "ГОРДОН" Олесі Бацман, передає Цензор.НЕТ.



Водночас Грозєв зазначив, що, на його думку, держава Україна "занадто подрібнена і поділена на різні частини".



"Дехто бачить Гордона союзником держави, інші – особистим ворогом. Тому складно говорити про [позицію] держави. Якби у вас була єдина держава, яка думає про інтереси свого народу, то мала бути спільна позиція держави, яка вийшла б і сказала, що Гордон – герой. Було б для нього це добре чи погано як для журналіста, я не можу відповісти. Бо коли держава називає тебе героєм, то, можливо, ти вже більше герой, ніж журналіст", – сказав розслідувач Bellingcat.



Він розповів, що дивився інтерв'ю Гордона з Гіркіним і відразу ж звернув увагу на запитання, які ставив журналіст.



"Коли я дивився це інтерв'ю у прямому ефірі, я помічав запитання, які не є зрозумілими для широкої аудиторії, але мають дуже-дуже чітку зрозумілість для мене як для людини, яка займається розслідуванням цього злочину, і для юристів (я теж маю правову освіту). Я розумів, чому ставлять ці запитання. Я не впевнений, що Гіркін розумів, але він відчував потребу відповідати якомога більше. Тому він дав деякі відповіді, які, як мені здалося, дуже цінні для слідства", – зазначив Грозєв.

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Тоді ж, за його словами, він написав повідомлення у Twitter, що інтерв'ю з терористом Гіркіним було не зовсім характерним для журналістської манери Гордона.



"А потім здійнявся весь цей ажіотаж. Деякі люди вважали, що він вчинив зраду, інтерв'юючи Гіркіна. Була інша крайність – частина людей говорила, що він не мав співпрацювати зі спецслужбами. Вони вірили, що він співпрацював, коли він це оголосив, але говорили, що робити було не можна", – нагадав Грозєв.



На його думку, чи погоджуватися на таке партнерство з державою – це особистий вибір людини.



"Коли ти журналіст, якоїсь миті ти можеш вирішити, що ти більше патріот, ніж журналіст. Це особистий вибір. Ти маєш сам вирішити, чи готовий ти використовувати свою унікальну можливість доступу до якоїсь людини, щоб здобути те, що твоя країна від тебе вимагає. Я тоді написав, що Гордон, найімовірніше, розуміє ризик для своєї репутації (навряд чи він його не розумів), і він зробив цей вибір. Я досі залишаюся при цій думці", – сказав розслідувач Bellingcat.



Бацман звернула увагу, що після звільнення керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурби у проросійських Telegram-каналах було опубліковано переписку Бурби і Гордона стосовно підготовки інтерв'ю з Гіркіним і колишньою "прокуроркою" окупованого Росією Криму Наталією Поклонською, а невдовзі "цими роздрукованими паперами у себе в ефірі розмахував один із головних російських пропагандистів Володимир Соловйов".



"Хіба секрет, що в Україні є дуже-дуже багато агентів російської розвідки, які, на жаль, є на кожному рівні у ваших спецслужбах і, можливо, на кожному рівні в державі? – прокоментував цю інформацію Грозєв. – Тож це мене взагалі не здивувало. Вважаю, що це було передбачувано. Будь-яка така кореспонденція в реальному часі знаходить канал, щоб потрапити саме в Росію. Той факт, що документи синхронно спливли у вас і в Росії, лякає, але я не думаю, що це виняток. Думаю, інформація з ваших спецслужб постійно витікає в бік Росії".