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Новини Агресія Росії проти України
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Гордон (116) Донбас (22348) Bellingcat (128) Гіркін (189)

Після інтерв'ю з терористом Гіркіним держава мала вийти і сказати: "Гордон – герой", - лідер Bellingcat Грозєв

Після інтерв'ю з терористом Гіркіним держава мала вийти і сказати:

Болгарский журналист, медиаменеджер, главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев считает, что государство Украина должно было сказать, что журналист Дмитрий Гордон является героем за запись интервью с главарем наемников РФ, террористом Игорем Гиркиным.

Таку думку він висловив в інтерв'ю головній редакторці видання "ГОРДОН" Олесі Бацман,  передає Цензор.НЕТ. 

Водночас Грозєв зазначив, що, на його думку, держава Україна "занадто подрібнена і поділена на різні частини".

"Дехто бачить Гордона союзником держави, інші – особистим ворогом. Тому складно говорити про [позицію] держави. Якби у вас була єдина держава, яка думає про інтереси свого народу, то мала бути спільна позиція держави, яка вийшла б і сказала, що Гордон – герой. Було б для нього це добре чи погано як для журналіста, я не можу відповісти. Бо коли держава називає тебе героєм, то, можливо, ти вже більше герой, ніж журналіст", – сказав розслідувач Bellingcat.

Він розповів, що дивився інтерв'ю Гордона з Гіркіним і відразу ж звернув увагу на запитання, які ставив журналіст.

"Коли я дивився це інтерв'ю у прямому ефірі, я помічав запитання, які не є зрозумілими для широкої аудиторії, але мають дуже-дуже чітку зрозумілість для мене як для людини, яка займається розслідуванням цього злочину, і для юристів (я теж маю правову освіту). Я розумів, чому ставлять ці запитання. Я не впевнений, що Гіркін розумів, але він відчував потребу відповідати якомога більше. Тому він дав деякі відповіді, які, як мені здалося, дуже цінні для слідства", – зазначив Грозєв.

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Тоді ж, за його словами, він написав повідомлення у Twitter, що інтерв'ю з терористом Гіркіним було не зовсім характерним для журналістської манери Гордона.

"А потім здійнявся весь цей ажіотаж. Деякі люди вважали, що він вчинив зраду, інтерв'юючи Гіркіна. Була інша крайність – частина людей говорила, що він не мав співпрацювати зі спецслужбами. Вони вірили, що він співпрацював, коли він це оголосив, але говорили, що робити було не можна", – нагадав Грозєв.

На його думку, чи погоджуватися на таке партнерство з державою – це особистий вибір людини.

"Коли ти журналіст, якоїсь миті ти можеш вирішити, що ти більше патріот, ніж журналіст. Це особистий вибір. Ти маєш сам вирішити, чи готовий ти використовувати свою унікальну можливість доступу до якоїсь людини, щоб здобути те, що твоя країна від тебе вимагає. Я тоді написав, що Гордон, найімовірніше, розуміє ризик для своєї репутації (навряд чи він його не розумів), і він зробив цей вибір. Я досі залишаюся при цій думці", – сказав розслідувач Bellingcat.

Бацман звернула увагу, що після звільнення керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурби у проросійських Telegram-каналах було опубліковано переписку Бурби і Гордона стосовно підготовки інтерв'ю з Гіркіним і колишньою "прокуроркою" окупованого Росією Криму Наталією Поклонською, а невдовзі "цими роздрукованими паперами у себе в ефірі розмахував один із головних російських пропагандистів Володимир Соловйов".

"Хіба секрет, що в Україні є дуже-дуже багато агентів російської розвідки, які, на жаль, є на кожному рівні у ваших спецслужбах і, можливо, на кожному рівні в державі? – прокоментував цю інформацію Грозєв. – Тож це мене взагалі не здивувало. Вважаю, що це було передбачувано. Будь-яка така кореспонденція в реальному часі знаходить канал, щоб потрапити саме в Росію. Той факт, що документи синхронно спливли у вас і в Росії, лякає, але я не думаю, що це виняток. Думаю, інформація з ваших спецслужб постійно витікає в бік Росії".
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Топ коментарі
+22
Увы, но Гордон - не герой. Он - банальный муд@к.
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22.12.2020 16:30
+16
Гордон-журналист со скрытой про-российской позицией и явный сионист. На площадках его СМИ невозможно оставлять комментарии патриотам Украины, они сразу банятся. в дальнейшем такие участники испытывают большие затруднения для регистраций на форуме.
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22.12.2020 16:32
+13
После интервью с террористом Гиркиным государство должно было выйти и сказать: "Гордон - герой", - лидер Bellingcat Грозев - Цензор.НЕТ 1237
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22.12.2020 16:38
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По тому как пригорает на рассейском тв от Гордона смысл, для следствия, брать интервью был. А вот стоило ли это интервью распространять или сразу отправить в Гаагу, это вопрос
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22.12.2020 16:28 Відповісти
Увы, но Гордон - не герой. Он - банальный муд@к.
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22.12.2020 16:30 Відповісти
А ты - зебил. Что хуже?
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22.12.2020 16:37 Відповісти
його зебілом обзиваєш? Хех, видно, як 73/43%зебіл https://censor.net/ru/user/463665 методичку подоляка прозубрив....
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22.12.2020 18:33 Відповісти
Гордон-журналист со скрытой про-российской позицией и явный сионист. На площадках его СМИ невозможно оставлять комментарии патриотам Украины, они сразу банятся. в дальнейшем такие участники испытывают большие затруднения для регистраций на форуме.
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22.12.2020 16:32 Відповісти
После интервью с террористом Гиркиным государство должно было выйти и сказать: "Гордон - герой", - лидер Bellingcat Грозев - Цензор.НЕТ 8065
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22.12.2020 16:34 Відповісти
После интервью с террористом Гиркиным государство должно было выйти и сказать: "Гордон - герой", - лидер Bellingcat Грозев - Цензор.НЕТ 1237
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22.12.2020 16:38 Відповісти
навіть такі "розслідувачі" здатні вилизувати...
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22.12.2020 16:50 Відповісти
"Після інтерв"ю Гордона з Гіркіним держава Україна повинна була сказати що Гордон - герой!"Таку думку про Гордона Грозев безстрашно,безкопромісно і відверто висловив не аби кому,а самому Гордону...
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22.12.2020 16:59 Відповісти
еге, хвали мене, моя губонько
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22.12.2020 17:03 Відповісти
гібрідниє гєрої всєгда ідут в обход

https://mobile.twitter.com/krymrealii

https://mobile.twitter.com/krymrealii Крым.Реалии @krymrealii
Олег Сенцов сообщил, что готовится к съемкам нового фильма

https://mobile.twitter.com/Crimea_Ukr

https://mobile.twitter.com/Crimea_Ukr КРЫМский УКР https://mobile.twitter.com/Crimea_Ukr @Crimea_Ukr https://mobile.twitter.com/Crimea_Ukr/status/1341147230338768903 16 ч

...І щоб отримати фінансування на фільм від Пінчука - публічно заявив, що Порошенко повинен піти.
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22.12.2020 17:04 Відповісти
Гадя - 2 , кремлівські консерви тхнуть ..
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22.12.2020 17:26 Відповісти
Не пойняв. Запедроти вже і Сєнцова в зраді обмакнули?
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22.12.2020 18:10 Відповісти
https://twitter.com/jozefkneht1

https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1 https://twitter.com/jozefkneht1/status/1340798037250207749 21 дек.

Притула та Сенцов кажуть, що поки Порошенко не піде, об'єднання проєвропейських сил неможливо. Тому що це секта.
Нешановний Віктор Пінчук, ніхто не влився в Голос, і ніхто не горить бажанням об'єднуватися з Голосом. Подивіться на рейтинг Кіри Рудик і запийте холодною водою.
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22.12.2020 18:35 Відповісти
Сначала от этой новости был сплошной негатив, но посмотрев интервью, хочеться сказать огромное спасибо Д. Гордону, за то что он показал какой больной на голову мудак "Ымперец" Гиркин и весь этот уьлюдочныб "руцкий мир" в часности. Так что спасибо ему за работу.
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22.12.2020 17:47 Відповісти
Если такой журналист взялся брать планки дауншифтинга, тогда посоветуй ему не останавливаться. Террористов в мире много, каннибалов и всяких таких. Мазаться, так мазаться.
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22.12.2020 17:52 Відповісти
С Гиркиным должен разговаривать следователь, а потом в суде прокурор и судья. А Гордон всё это затеял для хайпа. Можно еще и его подобострастное "интервью" с Лукой вспомнить. Если Гордон и герой, то говенный какой-то.И возможная помощь для будущего гипотетического следствия, слабо перебивает желание подняться на этой теме и заодно пропиарить этого мудака Гиркина. Короче эта история воняет со всех сторон.
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22.12.2020 18:09 Відповісти
с такими "героями" и врагов не надо
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22.12.2020 18:45 Відповісти
Ну в натуре я тупой , так и не понял : гондон -герой, али гордон герой..
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22.12.2020 19:08 Відповісти
ты как рашист после выборов преза Штатов - "....чуваки, так я не понял Трамп чмо или не чмо???"
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22.12.2020 19:21 Відповісти
И что нового суперагент гордон выудил с гиркина? что за суперхитрые вопросы? там ноль новой инфо что раньшеб та мразь не говорила.
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22.12.2020 19:14 Відповісти
вот и я не понял, за что звание героя?
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22.12.2020 19:22 Відповісти
я не понял , а чего это вдруг и именно сейчас вспомнили это неоднозначное интервью гордона? шо будем гордону рейтинг поднимать? он шо в очередные еврейские президентыиУкраины собирается? герой Украины? ну как же , давно пора ! уже и гепу пропонували, а гордона до сих пор нет.... тут вчера один жабу продавал..., но зелёная....
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22.12.2020 19:19 Відповісти
Гордону медалю! Велику! Нє, ВЕЛИЧЕЗНУ!!!
Таку, щоб із закруткою на спині.
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22.12.2020 20:03 Відповісти
Я НЕ ВЕРЮ Гордону. Никогда не верил. При всём уважении к лидеру Bellingcat. Прежде чем делать какие-либо умозаключения, Грозеву стоило изучить "жизненный путь" этого "журналиста", его взгляды, связи, политические предпочтения. Многолетняя работа в "одной связке" с регионалами. Когда-то явная, открытая. Когда-то более скрытая, "из под тишка", но с хорошо прослеживающимся "мотивом". Это сейчас он рассказывает, какой он "патриёт". А не так давно был вместе со всей рыгоанальной компашкой на похоронах Бережной. И это после Майдана и долгих лет войны.... Смог ли так поступить настоящий патриот, учитывая роль ПР и её лидера Януковоща в сметри Небесной сотни и в развязывании войны? Ответ очевиден. Он ни на йоту свои взгляды не поменял/не пересмотрел, не отрёкся от них. ОН ДО СИХ ПОР С НИМИ! Просто сейчас ему удобно надеть "патриотическую маску", чтобы его хоть кто-то слушал. Люди это прекрасно понимают и чувствуют ложь. И дело тут вовсе не в "разобщенности украинцев". Украинцы едины в одном- В СВОЁМ НЕДОВЕРИИ к этому персонажу. По крайней мере, в большинстве своём. Подавляющем большинстве. Ему НЕ ВЕРЯТ, что бы он не делал и что бы не говорил.
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22.12.2020 20:47 Відповісти
Обычная фсб-шная консерва. Вместе со своим смешком. И уж точно он не журналист никакой. Жополиз скорее
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22.12.2020 20:50 Відповісти
А ЕСЛИ ЭТО ГЕРОЙ С КВАРТАЛА !?)
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22.12.2020 23:26 Відповісти
Первое: для любого следствия интервью - это лишь слова, которые юридически ничтожны. Т. к. нет никаких гарантий, что Гиркин говорил правду, а не пиарил себя как "величайшего командующего новороссии". Плюс на любом суде обвиняемый может сказать, что он просто "шутил". Второе: если Гордон такой расследователь, то зачем он врал, что это было "задание СБУ"? То есть, уже идет недоверие. Третье: почему Гордон не выложил никаких сканов документов о том, что "Гаага" приняла у него флешку и проводит по ней соответствующие действия? Так что, ИМХО, беллингкэт просто выполнил заказ издательства "Гордон"
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22.12.2020 23:35 Відповісти
Теперь этот Грозев пиарит навального небутерброд . мутный тип
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22.12.2020 23:53 Відповісти
Гордон делает свою работу.Другой вопрос почему Гиркин согласился общаться с Гордоном?
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23.12.2020 00:13 Відповісти
А Я ДУМАЮ ДОЛЖНО БЫЛО СКАЗАТЬ ВСЁ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ВСЕГО МИРА !!!ДАЕМ МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ ИЛИ ЕВРО ЗА ГОЛОВЫ ПУТИНА И ЕГО СООБЩНИКОВ!!! БОЛГАРИН ТЫ ПОДСТАВНОЙ !!!!!!!!!!!!
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23.12.2020 00:16 Відповісти
молодец Гордон.
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23.12.2020 04:14 Відповісти
с такими "героями" и врагов не надо

https://wobble-man.com wobble man 3d
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07.01.2021 06:31 Відповісти
 
 