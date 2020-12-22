Законопроєкт про скорочення кількості нардепів до 300 готовий до розгляду в Раді, - "слуга народу" Корнієнко
У Раді готовий до розгляду законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів до 300, напрацьований у зв'язку з одним із питань опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським перед місцевими виборами і проведеного під час голосування 25 жовтня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час підсумкової пресконференції.
"Законопроєкт про 300 депутатів у Раді, він готовий до голосування. Тут питання просто щодо порядку денного і чи буде підтримка інших фракцій, якою буде мобілізація нашої фракції ... Ми будемо дивитися щодо мобілізації, але я думаю, що точно під час п'ятої сесії, яка згідно з Конституцією, почнеться в перший вівторок лютого. За цей час питання про 300 депутатів поставимо і логічно його дозволимо", - зазначив Корнієнко.
Як повідомлялося, 4 лютого 2020 року Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроєкт №1017 "Про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України", яким пропонується скоротити кількість народних депутатів до 300, а обирати їх за пропорційною системою.
В анонсованому президентом опитуванні, який проводився в день місцевих виборів 25 жовтня, є питання про доцільність скорочення до 300 кількості народних депутатів Верховної Ради.
Будь ласка, зачекайте...
В 2000 году был проведен Всеукраинский референдум, который этот вопрос как раз решил.
Любой гарант Конституции с 16 апреля оного года должен был обеспечить выполнение прямой воли народа.
Уменьшать пропорционально. 2/3 от числа каждой партии оставить.
Больше в любом случае.
А так... хоть бюджетных денег на них меньше.
А й про Україну.
Ну те что в официальной части на их содержание, содержание их помощников... офисов...
Где подписать?))
Был проведен референдум. Прямое волеизъявление народа. 16 апреля 2000 года.
Не проводя эти решения в жизнь... дискредитируется сам принцип демократии.
В 2000 году был Всеукраинский референдум, организованный вполне законно на основании ст.72 Конституции Украины.
Это вообще разные вещи. Как... блин праведное и грешное.
Згода? Соснолюбе?
ну может примут что ввести в действие лет через 30....
Ровно столько должна иметь Украина , если Вы привели в пример Словакию ( 5 млн граждан )
Но зебилы явно выполняют приказы кацапов УНИЧТОЖИТЬ РАДУ
поэтому народовластие через выбранные органы нах...
Оставить в руководстве страной только Кагал, который выбирается исключительно среди своих..
2. В Ереване штурмуют МВД. А в Харьков приехали бухгалтера Авакова. Оценить реальную ситуацию с «деятельностью» усопшего ворюги. Совпадение? Х/з.
Для повного щастя залишиться внести і проголосувати ще один. Не менш чудовий. Про встановлення дипломатичних стосунків з Альфою Центаврою. Або Сіріусом.
Польща менша за Україну, а депутатів там більше. Результат- прекрасний. Польща процвітає.
Починайте з рішень по першому зЕзідентському питанню. Там роботи, непочатий край.
Из бюджета в 300 рыл можно вбухать больше чем на 450 рыл..
А тем кто покупает депутатишек...тем конечно выгодно...купить 225 для принятия закона...или купить 151...разница есть..
А у дебатах народжується Істина!!!
Тогда мелкие партейки не смогут продавать свои голоса...
Нема сенсу з цих Зе ініціатив - вже зняли депутатську недоторканість і що?Деякі депутати як були повіями олігархів, так ними і залишились, і когось посадили?
Совокдрочерний популізм все правління Зе, вже цей спектакль Квартала 73 набрид.
(фамилия не в счёт)