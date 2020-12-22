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ВР (14824) депутат (1756) Корнієнко (665)

Законопроєкт про скорочення кількості нардепів до 300 готовий до розгляду в Раді, - "слуга народу" Корнієнко

Законопроєкт про скорочення кількості нардепів до 300 готовий до розгляду в Раді, -

У Раді готовий до розгляду законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів до 300, напрацьований у зв'язку з одним із питань опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським перед місцевими виборами і проведеного під час голосування 25 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час підсумкової пресконференції.

"Законопроєкт про 300 депутатів у Раді, він готовий до голосування. Тут питання просто щодо порядку денного і чи буде підтримка інших фракцій, якою буде мобілізація нашої фракції ... Ми будемо дивитися щодо мобілізації, але я думаю, що точно під час п'ятої сесії, яка згідно з Конституцією, почнеться в перший вівторок лютого. За цей час питання про 300 депутатів поставимо і логічно його дозволимо", - зазначив Корнієнко.

Як повідомлялося, 4 лютого 2020 року Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроєкт №1017 "Про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України", яким пропонується скоротити кількість народних депутатів до 300, а обирати їх за пропорційною системою.

В анонсованому президентом опитуванні, який проводився в день місцевих виборів 25 жовтня, є питання про доцільність скорочення до 300 кількості народних депутатів Верховної Ради.

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Топ коментарі
+11
В Украине не так и много депутатов , если сравнить с другими странами
Но зебилы явно выполняют приказы кацапов УНИЧТОЖИТЬ РАДУ
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22.12.2020 17:15
+10
ЭТИ МРАЗИ ССЫЛАЮТСЯ НА ОПРОС ЗЕЛЕНСКОГО ИЗ МУСОРКИ?
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22.12.2020 17:08
+10
стесняетесь Суки Нелоха начать с марихуаны?
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22.12.2020 17:09
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22.12.2020 17:05 Відповісти
Тобто, мінус Лугандон і Крим.
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22.12.2020 17:15 Відповісти
??? Что за ерунда.
В 2000 году был проведен Всеукраинский референдум, который этот вопрос как раз решил.
Любой гарант Конституции с 16 апреля оного года должен был обеспечить выполнение прямой воли народа.
Уменьшать пропорционально. 2/3 от числа каждой партии оставить.
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22.12.2020 17:20 Відповісти
если раньше место в списке стояло 2-3 млн, то теперь все 10 будет
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22.12.2020 17:23 Відповісти
Тебе не пофигу? Ты правда думаешь, что если их сделать скажем 600 и место будет 1млн - тебе от этого будет лучше и денег прибавится? Или воровать они меньше станут?
Больше в любом случае.
А так... хоть бюджетных денег на них меньше.
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22.12.2020 17:31 Відповісти
Чувак, та не все ж про гроші думати.
А й про Україну.
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22.12.2020 18:18 Відповісти
Дык я и думаю. Деньги-то государственные. Ибо бюджетные. И как раз на нужды Украины тратящиеся.
Ну те что в официальной части на их содержание, содержание их помощников... офисов...
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23.12.2020 09:48 Відповісти
сейчас 21 век, интернет, "представители народа" вообще нахрен не нужны, особенно если они и так голосуют за бабло конкретных людей а не за развитие страны (причем на работе одновременно всех наверное практически никогда не было). давно пора ввести прямое народное управление под одним кодексом типа билля о правах.
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23.12.2020 05:47 Відповісти
А вот это было бы неплохо. Я только за.
Где подписать?))
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23.12.2020 09:49 Відповісти
Та какое полезное дело, нет того за что взялся гундявый и где бы он не облажался. Хочет как лучше, но будет как всегда. Пускай бы он и дальше на пианино играл и руками ничего не трогал
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22.12.2020 17:25 Відповісти
Полезное.
Был проведен референдум. Прямое волеизъявление народа. 16 апреля 2000 года.
Не проводя эти решения в жизнь... дискредитируется сам принцип демократии.
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22.12.2020 17:36 Відповісти
Я хотел сказать, что у гундявых сплошные сложности с реализацией хороших проектов и этот думаю тоже не станет исключением. Появится еще один неработающий закон и не более того
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22.12.2020 18:16 Відповісти
ты еще расскажи за референдумы в Крымук и Лугндоне
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22.12.2020 18:48 Відповісти
Ты не путай.
В 2000 году был Всеукраинский референдум, организованный вполне законно на основании ст.72 Конституции Украины.
Это вообще разные вещи. Как... блин праведное и грешное.
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23.12.2020 09:51 Відповісти
ага треба їм турборежимніше діяти - бо весною їх розпустить КС за прецидентом з роспуском минулої за причиною низького рейтингу.
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22.12.2020 17:36 Відповісти
Скорочення почнемо з фракції СН?!
Згода? Соснолюбе?
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22.12.2020 17:06 Відповісти
ЭТИ МРАЗИ ССЫЛАЮТСЯ НА ОПРОС ЗЕЛЕНСКОГО ИЗ МУСОРКИ?
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22.12.2020 17:08 Відповісти
стесняетесь Суки Нелоха начать с марихуаны?
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22.12.2020 17:09 Відповісти
Вообще-то это предполагалось по результатам Всеукраинского референдума от 16 апреля 2000 года.
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22.12.2020 17:16 Відповісти
Цій зеленій мерзоті і треба провести референдум, чи підтримує народ її діЇ?Ці зелені потвори знають, що весною вже можна буде у КС винести рішення про розпуск ВР у звязку з рейтингом недовіри ( як вони протягли проти минулої ВР)
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22.12.2020 17:33 Відповісти
https://apnews.com.ua/ru/news/fopy-ot-ofisa-zelenskogo-dvinulis-marshem-na-kontcert-kvartala-95/ ФОПы от Офиса Зеленского двинулись маршем на концерт "Квартала 95" ,им сказали что при наличии свидетельства предпринимателям будут выдавать кассовые аппараты и по 940 гр на программное обеспечение.
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22.12.2020 17:09 Відповісти
Во упоротые,никак не поймут ,что их крупно поимели !
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22.12.2020 20:58 Відповісти
так кто же себя любимого сокращать то будет?
ну может примут что ввести в действие лет через 30....
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22.12.2020 17:11 Відповісти
вибачаюсь а скорочувати будуть через повішення чи утоплення??
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22.12.2020 17:11 Відповісти
Как в том анекдоте: Я бы предложил повешение. Будет польза. Как минимум направление ветра будут показывать
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22.12.2020 17:17 Відповісти
Не захотят, ведь уменьшается возможность получить блага и неприкасаемость.
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22.12.2020 17:11 Відповісти
А зачем их сокращать ? Чтобы легче было народ загнать под каблук?
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22.12.2020 17:12 Відповісти
В Словакии 150 нардепов. Мало?
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22.12.2020 17:16 Відповісти
Населення Словакіїї - трохи більше ніж населення Києва.
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22.12.2020 17:23 Відповісти
Да, население Словакии 5млн
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22.12.2020 17:30 Відповісти
150 х8 = 1200
Ровно столько должна иметь Украина , если Вы привели в пример Словакию ( 5 млн граждан )
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22.12.2020 17:32 Відповісти
Возможно Вы правы. Вот только вопрос: выдержит ли Украина столько неприкасаемых?
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22.12.2020 18:07 Відповісти
Главное чтобы олигархи треснули коррумпировать 1200 депутатов
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22.12.2020 18:49 Відповісти
если считать судей,прокуроров и т.п. то "неприкасаемых" у нас намного больше
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23.12.2020 05:50 Відповісти
Количество депутатов в странах ЕС
Законопроект о сокращении числа нардепов до 300 готов к рассмотрению в Раде, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9389
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22.12.2020 17:13 Відповісти
В Украине не так и много депутатов , если сравнить с другими странами
Но зебилы явно выполняют приказы кацапов УНИЧТОЖИТЬ РАДУ
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22.12.2020 17:15 Відповісти
Англія - 1495....
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22.12.2020 17:17 Відповісти
И что вы думаете депутаны проголосуют сами за свое сокращение?
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22.12.2020 17:16 Відповісти
150 будет вполне достаточно...
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22.12.2020 17:20 Відповісти
цього достатньо, щоб така верховна рада почала всіх українців посилати нах, а захищати тільки інтереси олігархів
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22.12.2020 18:29 Відповісти
вот заживем теперь
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22.12.2020 17:21 Відповісти
в ВР еще попадают украинцы, и отсеять всех 450 не легко.., с 300-ми будет полегче..
поэтому народовластие через выбранные органы нах...
Оставить в руководстве страной только Кагал, который выбирается исключительно среди своих..
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22.12.2020 17:22 Відповісти
1. Готов? Внесите в зал. Это называется отвлечение внимания.
2. В Ереване штурмуют МВД. А в Харьков приехали бухгалтера Авакова. Оценить реальную ситуацию с «деятельностью» усопшего ворюги. Совпадение? Х/з.
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22.12.2020 17:22 Відповісти
А какая, даже чисто гипотетическая, связь по второму пункту?
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22.12.2020 19:00 Відповісти
Якщо брати депутатів з рівнем слуги народу, то їх у Раді треба 3-4 тис, що складає сумарний айкю 450 чол.з середнім показником.
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22.12.2020 17:22 Відповісти
А хіба у нас в Раді колись були депутати з якимось іншим рівнем? Щось не можу пригадати. Завжди були торбохвати служки олігархів. Інших не бачив.
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22.12.2020 18:50 Відповісти
Почистить стадо СН от украинофобов - как раз на 150 голов сократиться.
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22.12.2020 17:23 Відповісти
А как это сделать?
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22.12.2020 18:05 Відповісти
Шановні українці, хочу нагадати: якість депутатського складу ВР - це результат вашого волевиявлення. Вони туди прийшли не самі, їх туди привели ви. Кількість депутатів визначається запитом на представництво територіальних громад. Якщо хтось не хоче мати цього представництва, то можете взагалі розігнати ВР - ви зекономите трохи грошей, але решту грошей будуть розподіляти в межах офісу президента і щось мені підказує - ваші інтереси будуть не в першій десятці приорітетів.
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22.12.2020 17:30 Відповісти
Перепрошую, а хіба вибори в Раду за партійними списками в нас вже відмінили?
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22.12.2020 18:52 Відповісти
Чи може закон про імперативний мандат прийняли?
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22.12.2020 18:53 Відповісти
Дебилы, мля. Количество не влияет на качество - это АКСИОМА! Кому, нах, нужен ваш дешевый популизм.
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22.12.2020 17:34 Відповісти
Зате нарід зразу підхоплює цю шнягу - аж штанці мокріють.
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22.12.2020 17:38 Відповісти
Ну положим количество депутатов напрямую влияет на количество денег которые нужно выложить олигарху чтобы протащить нужный ему закон. Чем больше депутатов - тем больше нужно денег заплатить.
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22.12.2020 18:55 Відповісти
Это вряд ли. Чем эксклюзивнее услуга, тем дороже она стоит. Соответственно, чем больше конкуренция, тем дешевле цены. Сравнительно имеем баланс. Олигарху без разницы: купить 50 депутатов по 5 000 или купить 10 депутатов по 25 000. Кроме того, чем меньше депутатов, тем проще договориться. Уговорить 10 или уговорить 50 - большая разница.
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23.12.2020 09:24 Відповісти
От же заживем після голосування за цей чудовий законопроект!
Для повного щастя залишиться внести і проголосувати ще один. Не менш чудовий. Про встановлення дипломатичних стосунків з Альфою Центаврою. Або Сіріусом.
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22.12.2020 17:43 Відповісти
Знову популізм. Знову замилювання очей наріду.
Польща менша за Україну, а депутатів там більше. Результат- прекрасний. Польща процвітає.
Починайте з рішень по першому зЕзідентському питанню. Там роботи, непочатий край.Законопроєкт про скорочення кількості нардепів до 300 готовий до розгляду в Раді, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 8510
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22.12.2020 17:50 Відповісти
Дело не в количестве рыл...а в их финансировании...как из бюджета..так и теми кто их покупает...
Из бюджета в 300 рыл можно вбухать больше чем на 450 рыл..
А тем кто покупает депутатишек...тем конечно выгодно...купить 225 для принятия закона...или купить 151...разница есть..
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22.12.2020 18:06 Відповісти
А вы,друзья,как не садитесь,всё в депутаты не годитесь...
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22.12.2020 18:12 Відповісти
Це все для того, щоб зменьшити представництво народу у парламенті, та щоб ліпше було голоси скупляти, що ви повелись на це лайно? ніяких витрат скорочувать не будуть, це вам мариться, тільки більше буде витрат на кожну депутатську тушку, та ще й дорожче буде коштувати балотування до статусу державних курв.
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22.12.2020 18:25 Відповісти
кловуни на марші. докуя. 300 спартанців бубочка парідіював. пропоную 26. як баканських камісарів. ну сакрально ж. і кажному по стописят помощников е вишє бакалавра.
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22.12.2020 18:28 Відповісти
Не кількість депутатів треба зменшувать, а прохідний бар'єр зменшувать до трьох відстотків, більше партій пройде всяких і різних, і більше мочитимуть одна одну!!!
А у дебатах народжується Істина!!!
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22.12.2020 18:29 Відповісти
Проходной барьер нужно увеличивать...что бы в раде было не более двух партий...и убрать всякие депутатские группы...как в США..
Тогда мелкие партейки не смогут продавать свои голоса...
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22.12.2020 19:06 Відповісти
В Раде готов к рассмотрению законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300, Источник: https://censor.net/ru/n3238479

Нема сенсу з цих Зе ініціатив - вже зняли депутатську недоторканість і що?Деякі депутати як були повіями олігархів, так ними і залишились, і когось посадили?

Совокдрочерний популізм все правління Зе, вже цей спектакль Квартала 73 набрид.
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22.12.2020 19:13 Відповісти
Вже б зразу скорочували до 1 депутата. Скорочувати так скорочувати, охлосу це подобається
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22.12.2020 19:44 Відповісти
Сколько из 450 украинцев?
(фамилия не в счёт)
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22.12.2020 19:23 Відповісти
Тепер купити 300 депутан значно дешевше, ніж 450. З чим вас і поздоровляю. Зекономили
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22.12.2020 19:42 Відповісти
об этом еще визжал глупый Ляшко. даже Жулька помалкивала. а ведь в Польше (населения столько же) столько же депутатов- 450, в Германии, Италии и Франции по 900 - чтобы невозможно было купить депутатов.
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22.12.2020 20:52 Відповісти
Если они пропихнут это говно - дальше будет канлеризация и фИговый президентик. И тех и других будут выбирать эти триста. И , конечно, для Олигархата это гораздо более экономная схема, купить триста , а не 420.
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22.12.2020 20:35 Відповісти
всё просто - 300 тел легче купить........
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22.12.2020 20:40 Відповісти
За це повинні проголосувати 300 депутатів.
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22.12.2020 22:52 Відповісти
300 все равно много. Не больше 200. Население Украины ведь сократилось в два раза!
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23.12.2020 02:00 Відповісти
В Украине самый высокий процент депутатов на душу населения в мире. В Украине на 30 млн населения столько же депутатов сколько в США конгрессменов на 350 млн.
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23.12.2020 02:03 Відповісти
Хочуть скоротити дармоїдів? Значить це комусь дуже треба.
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23.12.2020 02:17 Відповісти
 
 