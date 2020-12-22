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Рада в січні має намір розглянути законопроєкт про реформу СБУ і створення БЕБ, - Арахамія

Рада в січні має намір розглянути законопроєкт про реформу СБУ і створення БЕБ, - Арахамія

Верховна Рада має намір розглянути законопроєкт про реформу Служби безпеки України в січні.

Про це повідомив глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія під час підсумкової пресконференції у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Великі реформи ми відклали трохи, але хочемо в січні повернутися і в ударному темпі. Це "амністія капіталу", створення Бюро економічної безпеки, це законопроєкт про реформу СБУ. Це також локалізація, яку фактично до другого читання підготовлено, є великий спротив з боку європейських партнерів, але я думаю, що з огляду на настрій у залі, ми проголосуємо локалізацію і матимемо преференцію для українських компаній, щоб у сфері машинобудування вони мали спочатку 10%, потім 15%, а потім до 40% через кілька років", - зазначив Арахамія.

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Зі свого боку голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко додав, що в березні заплановано розглянути питання про індексацію пенсій, доплати людям, які досягли 75-ти років, а також законопроєкти про судову реформу і про регулювання діяльності Конституційного суду. З його слів, проєкт закону про реформу КС передбачає введення регламенту роботи, певного кворуму.

"Це (законопроєкт про КС. - Ред.) теж, я думаю, прийматиметься в найближчий тиждень", - уточнив Корнієнко.
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Топ коментарі
+4
****** в борделях ніхто не міняє,
навіть ліжка вже не переставляють.
Просто зміна вивіски
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22.12.2020 17:44
+3
Хотят Петю переплюнуть по создаванию.
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22.12.2020 17:13
+3
"амнистия капитала" при каждой власти. Чего мелочится, давай сразу - украл, значит заработал.
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22.12.2020 18:30
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Бєб це якесь скорочення від відомого авакянського бє-бє-бє??
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22.12.2020 17:10 Відповісти
Бюро экономической безопасности. Источник: https://censor.net/ru/n3238481
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22.12.2020 17:12 Відповісти
БЕБ, - Батальйон Ексклюзівних ****** Корабєльних Сосєн.
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22.12.2020 18:10 Відповісти
Хотят Петю переплюнуть по создаванию.
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22.12.2020 17:13 Відповісти
Суки НЕлоаха будут снова турборежимить с поддержкой ОПозажопистов под приход к власти Медведчука
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22.12.2020 17:14 Відповісти
Создают рабочие места для сокращаемых депутатов.
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22.12.2020 17:20 Відповісти
Опять кроватки местами меняют а оно ведь ни хрена не даст ,впрочем как обычно ..
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22.12.2020 17:23 Відповісти
В абревіатурі БЕБ Бєня перша буква, чи остання? Невже обидві?
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22.12.2020 17:24 Відповісти
****** в борделях ніхто не міняє,
навіть ліжка вже не переставляють.
Просто зміна вивіски
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22.12.2020 17:44 Відповісти
В Україні залишилось хоч щось, що не загиджене пліснявою?
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22.12.2020 17:55 Відповісти
"амнистия капитала" при каждой власти. Чего мелочится, давай сразу - украл, значит заработал.
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22.12.2020 18:30 Відповісти
самое главное в том словоблудии от ары-хамии - амнистия капитала...
вы ж понимаете что это не для простого-пересічного ? )))
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22.12.2020 20:08 Відповісти
но ведь были планы забрать у сбу экономику , потому что сотрудники доившие бизнес стали резко обогащаться. а теперь что опять по новой создавать стали? ну почему вы не остановитесь исключительно на функциях присущих сбу - антитерроризм, шпионы и дивесанты-вредители, контрразведка, таемность , безпека державы, пропаганда и т.п. и т.д. или тема настолько жирная что её не выпустить из рук?
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22.12.2020 20:18 Відповісти
СБУ - одна из немногих структур, которая еще работает.
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22.12.2020 21:11 Відповісти
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22.12.2020 22:46 Відповісти
Цемах со мной бы согласился.
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22.12.2020 23:15 Відповісти
 
 