Рада в січні має намір розглянути законопроєкт про реформу СБУ і створення БЕБ, - Арахамія

Верховна Рада має намір розглянути законопроєкт про реформу Служби безпеки України в січні.

Про це повідомив глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія під час підсумкової пресконференції у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Великі реформи ми відклали трохи, але хочемо в січні повернутися і в ударному темпі. Це "амністія капіталу", створення Бюро економічної безпеки, це законопроєкт про реформу СБУ. Це також локалізація, яку фактично до другого читання підготовлено, є великий спротив з боку європейських партнерів, але я думаю, що з огляду на настрій у залі, ми проголосуємо локалізацію і матимемо преференцію для українських компаній, щоб у сфері машинобудування вони мали спочатку 10%, потім 15%, а потім до 40% через кілька років", - зазначив Арахамія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Раді зареєстровано законопроєкт про вдосконалення діяльності КС, - "слуга народу" Монастирський

Зі свого боку голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко додав, що в березні заплановано розглянути питання про індексацію пенсій, доплати людям, які досягли 75-ти років, а також законопроєкти про судову реформу і про регулювання діяльності Конституційного суду. З його слів, проєкт закону про реформу КС передбачає введення регламенту роботи, певного кворуму.

"Це (законопроєкт про КС. - Ред.) теж, я думаю, прийматиметься в найближчий тиждень", - уточнив Корнієнко.