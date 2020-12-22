Перші гроші за ліцензії на гральний бізнес можуть бути в бюджеті до кінця року, - "слуга народу" Арахамія
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив сподівання, що до кінця року в державний бюджет надійдуть перші гроші від продажу ліцензій на ведення грального бізнесу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Арахамія сказав на пресконференції у вівторок.
"Зараз закінчує роботу комісія для того, щоб перші ліцензії все ж продавати цього року. Там є ще один законопроєкт про оподаткування цього бізнесу, він трошки гальмує сам процес, але все ж, є вже кілька десятків охочих придбати ліцензії, вже відкрито бюджетні рахунки. І ми сподіваємося, що до кінця року вже будуть перші гроші в бюджет за ті ліцензії, які люди хочуть придбати", - зазначив депутат.
Топ коментарі
+3 Бессоница
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+3 Porol ferton
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+3 Nataliia Radchenko
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А? Я вже хочу... Я вже не можу... Мені вже сниться й мріється... .
аж ні.уя
Я давно подозревал, что Голобородько окончательно «отбитый». Но там, похоже, нет предела «дна».
В интервью американским СМИ Голобородько рассказал, что во время пандемии коронавируса десятки миллиардов потратили на дороги для … спасения людей.
Мол, благодаря «Большому будивныциву» украинцам прямо жизни спасали с помощью хороших дорог, быстро доставляя людей в больницы.
Поняли? То есть Голобородько и Ко не воровали деньги на дорогах, пока украинцы умирали без кислорода в больницах, а великую миссию по спасению людей выполняли.
Что сказать? Циничный Голобородько, который ненавидит украинцев, - это наш приговор.
Приговор, который сами ещё и избрали…
Дмитрий Корнейчук
нарешті!!!! на рахунок закапало і від ігорного бізнесу.