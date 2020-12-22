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Перші гроші за ліцензії на гральний бізнес можуть бути в бюджеті до кінця року, - "слуга народу" Арахамія

Перші гроші за ліцензії на гральний бізнес можуть бути в бюджеті до кінця року, -

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив сподівання, що до кінця року в державний бюджет надійдуть перші гроші від продажу ліцензій на ведення грального бізнесу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Арахамія сказав на пресконференції у вівторок.

"Зараз закінчує роботу комісія для того, щоб перші ліцензії все ж продавати цього року. Там є ще один законопроєкт про оподаткування цього бізнесу, він трошки гальмує сам процес, але все ж, є вже кілька десятків охочих придбати ліцензії, вже відкрито бюджетні рахунки. І ми сподіваємося, що до кінця року вже будуть перші гроші в бюджет за ті ліцензії, які люди хочуть придбати", - зазначив депутат.

Читайте також: "Слуги народу" обговорюють законопроєкт щодо грального бізнесу: "Знову хочемо пропхати нишком?" - "Це розвод і кідняк" - "Не буду голосувати за вказівкою". ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+3
нашли новую кормушку
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22.12.2020 17:23
+3
Ща мудрий нарід в казино попре,бюджет поповнювати😂
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22.12.2020 17:26
+3
ігрний бізнес уже пристроївся в біотуалетах і не тільки в біо - по ліцензії.;..
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22.12.2020 17:38
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а потім зникнуть звідти ....
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22.12.2020 17:22 Відповісти
нашли новую кормушку
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22.12.2020 17:23 Відповісти
Ща мудрий нарід в казино попре,бюджет поповнювати😂
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22.12.2020 17:26 Відповісти
А легализация проституции КАК ?!
А? Я вже хочу... Я вже не можу... Мені вже сниться й мріється... .
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22.12.2020 17:28 Відповісти
Може бути, але не точно.))
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22.12.2020 17:31 Відповісти
Ага сейчас все побегут играть, это в карантины и короновирусы. Кто сейчас будет вкладывать бабло в игорный бизнес. Вот же тупорылые, и к тому же безнадёжные, и просто проф не пригодные.
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22.12.2020 17:33 Відповісти
А вы думаете, что сейчас не бегают?
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22.12.2020 17:40 Відповісти
ігрний бізнес уже пристроївся в біотуалетах і не тільки в біо - по ліцензії.;..
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22.12.2020 17:38 Відповісти
Да ладно врать то, слуга упоротый. Пнрвые деньги за игорный бизнес уже давно зашли на счета в кипрском офшоре. Или оманском офшоре. Да какая разница?
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22.12.2020 17:39 Відповісти
Пане Арахамія, дозвольте доповісти! Мусорські зали ігрових автоматів працюють 50%/50%, мабуть чекають коли над ними збудують 4-зіркові готелі. А п'яти-зіркових збудували -
аж ні.уя
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22.12.2020 17:45 Відповісти
Приговор, который сами ещё и избрали…
Я давно подозревал, что Голобородько окончательно «отбитый». Но там, похоже, нет предела «дна».
В интервью американским СМИ Голобородько рассказал, что во время пандемии коронавируса десятки миллиардов потратили на дороги для … спасения людей.
Мол, благодаря «Большому будивныциву» украинцам прямо жизни спасали с помощью хороших дорог, быстро доставляя людей в больницы.
Поняли? То есть Голобородько и Ко не воровали деньги на дорогах, пока украинцы умирали без кислорода в больницах, а великую миссию по спасению людей выполняли.
Что сказать? Циничный Голобородько, который ненавидит украинцев, - это наш приговор.

Приговор, который сами ещё и избрали…

Дмитрий Корнейчук
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22.12.2020 17:48 Відповісти
Первые деньги за лицензии на игорный бизнес могут быть в бюджете до конца года, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 8700
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22.12.2020 17:55 Відповісти
це арафомка вирішив поділитися особистою радістю?!?!
нарешті!!!! на рахунок закапало і від ігорного бізнесу.
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22.12.2020 18:04 Відповісти
карты деньги два ствола ))))
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22.12.2020 18:07 Відповісти
В США до цього часу ігорний бізнес під контролем мафії (Лас-Вегас, Рівно, Антлантік-Сіті) і вождів індейських резервацій. Но за всім слідкує Мінфін США, а у нас хто? Єрмак? Чи хто там зараз у Мінфін і з обойми тьоті Бені?
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22.12.2020 18:11 Відповісти
а в кармане ары-хамии они уже есть)
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22.12.2020 18:15 Відповісти
Зналбы прикуп жил бы в Сочи...
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22.12.2020 18:20 Відповісти
А как же карантин, локдаун, ау Максим.
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22.12.2020 19:33 Відповісти
Так давно уже существуют лицензионные казино и площадки с покером онлайн. Я сам удивился, когда начал читать информацию. В одном из таких казино играю на виртуальную валюту для развлечений. Хорошо, что есть https://friendscasino.best/ официальный сайт Friends Casino интернете, а то и поиграть больше негде. Пора уж всё легализовать и пусть люди сами выбирают. Хотя конечно в первую очередь надо людей научиться пользоваться мозгами во избежание проблем .
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02.11.2021 09:01 Відповісти
 
 