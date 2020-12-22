Найманці РФ з початку доби 8 разів порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська з початку поточної доби вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед особового складу українських воїнів немає.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС, передає Цензор.НЕТ.
Більшість обстрілів збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, вранці, противник знову вдався до використання забороненого озброєння і застосував проти наших захисників артилерійські системи 122-го калібру неподалік Водяного, що на Приазов’ї. Поблизу цього ж населеного пункту ворог ще кілька разів відкривав неприцільний вогонь з гранатометів різних систем.
Біля українських позицій у районі Водяного російсько-окупаційні війська здійснили дистанційне мінування місцевості 8 мінами ПОМ-2 за допомогою ПКМ-1.
Також противник неодноразово вів вогонь і у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Так, неподалік Луганського та Південного ворог використовував проти українських воїнів міномети 120-го та 82-го калібру. А біля останнього – ще й великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 3 гектарів території та передали на знищення 38 вибухонебезпечних предметів.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
Будь ласка, зачекайте...
"....Собственно, прихоть - это лишь один из вариантов, который объясняет поведение президента и его окружения. Возможно, речь может идти об обязательствах главы государства перед олигархическими кланами - подлинными авторами его успеха в качестве телевизионного комика и организаторами его победы на президентских выборах 2019 года. Возможно, в случае со Шкарлетом Зеленский надеется найти союзников среди пророссийских депутатов из ОПЗЖ. Возможно, в случае с Витренко Зеленский решил, что деловые качества бывшего менеджера «Нафтогаза» спасут украинскую экономику от неминуемых проблем, что нужно поскорее создавать условия для назначения Витренко следующим главой правительство. Что, конечно, очень наивно. Потому что первопричина проблем - не в Гончаруке или Шмыгале. И причина проблем будет не в Витренко, если он станет премьер-министром. Причина проблем - в самом Зеленском. Ну и, конечно же, в тех безответственных жителях Украины, кто отдал ему свои голоса.
Но какое все это уже имеет значение, если бывший телевизионный комик внезапно возомнил, что государство - это он. А Украинские государство - это мы с вами. И это государство Зеленский вместе со своим окружением и при попустительстве сторонников ежедневно уничтожает." Віталій Портніков
(хоть бы не сбился...а то с математикой там как-то...не очень...)
лишь бы не брехали...а то только через несколько дней узнаем о задушенном-похищенном и о раненных рикошетом ... о небоевых травмах, похожих на работу вражеского снайпера...