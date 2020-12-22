Використаю статус радника міністра оборони для професійного обговорення проблем розвитку армії, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що використає статус радника міністра оборони для реальної програми змін в оборонній сфері.

Про це Бутусов повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"А тепер офіційно. Дякую за довіру. Сподіваюся, що військовослужбовці ще більше повідомлятимуть про ті питання, які вимагають висвітлення, і це сприятиме поліпшенню роботи МО і ЗСУ загалом. Найближчим часом використаю статус радника міністра для проведення серії конференцій, для професійного обговорення проблем розвитку армії, визначення проблем і пріоритетів, створення із залученням громадськості та військовослужбовців реальної програми змін. Чи буде це враховано? Якщо влада не може реалізувати запит на зміни, значить це має зробити громадянське суспільство. Сподіваюся, що пропозиція міністра - це бажання провести справжні реформи", - сказано в повідомленні.

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Бутусов нагадав, що робота громадська, без зарплати, він залишається журналістом.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов погодився два місяці побути позаштатним радником міністра оборони Тарана на громадських засадах.

Сьогодні Міноборони повідомило, що досягнуто домовленість про призначення Бутусова радником міністра оборони.

Нагадаємо, 8 грудня Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії.

10 грудня Міноборони заявило, що не знайшли вакансій, які відповідають рівню амбіцій Бутусова.

11 грудня Юрій Бутусов заявив, що Міноборони не проводило з ним співбесіди: "Притягуватиму довідповідальності міністра Тарана".