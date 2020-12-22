Використаю статус радника міністра оборони для професійного обговорення проблем розвитку армії, - Бутусов
Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що використає статус радника міністра оборони для реальної програми змін в оборонній сфері.
Про це Бутусов повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"А тепер офіційно. Дякую за довіру. Сподіваюся, що військовослужбовці ще більше повідомлятимуть про ті питання, які вимагають висвітлення, і це сприятиме поліпшенню роботи МО і ЗСУ загалом. Найближчим часом використаю статус радника міністра для проведення серії конференцій, для професійного обговорення проблем розвитку армії, визначення проблем і пріоритетів, створення із залученням громадськості та військовослужбовців реальної програми змін. Чи буде це враховано? Якщо влада не може реалізувати запит на зміни, значить це має зробити громадянське суспільство. Сподіваюся, що пропозиція міністра - це бажання провести справжні реформи", - сказано в повідомленні.
Бутусов нагадав, що робота громадська, без зарплати, він залишається журналістом.
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов погодився два місяці побути позаштатним радником міністра оборони Тарана на громадських засадах.
Сьогодні Міноборони повідомило, що досягнуто домовленість про призначення Бутусова радником міністра оборони.
Нагадаємо, 8 грудня Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".
У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії.
10 грудня Міноборони заявило, що не знайшли вакансій, які відповідають рівню амбіцій Бутусова.
11 грудня Юрій Бутусов заявив, що Міноборони не проводило з ним співбесіди: "Притягуватиму довідповідальності міністра Тарана".
Будь ласка, зачекайте...
По-моему, очевидно, что Таран заинтересован совсем не в развитии ВСУ.
Если Таран умный, то зачем ему советник
А если у Тарана есть умный советник Бутусов, то почему министр Таран, а не Бутусов ? 🤔
Ви збираєтесь нести відповідальність за цю владу ?
Якісь вимоги може будете висувати ?
Ви ж не барани, я сподіваюсь.
Каждая копейка, идущая в ВСУ, могла бы пойти Тарану. И Таран категорически против этого безобразия.
Ну, на всяк випадок - закондуїчу.
"...Снова набрасываются на Арестовича, и Подоляк небольшой деревянной киянкой заколачивает ему в задницу толстенную пачку сотенных евро. Отпускают.
Арестович с трудом встаёт и начинает ходить по офису президента таким же странным манером, как и остальные, с широко расставленными ногами.
Подоляк: Ну вот! Даже походка другая, другие движения!
Тимошенко: Так что вы думаете о президенте, Алексей?
Арестович: Это уже совсем другой человек, по крайней мере в военных вопросах. Движется иначе.
Подоляк и Тимошенко отбивают друг другу "пять".
Тимошенко: Работает метод!
Подоляк: Работает вакцина!
Тимошенко: Зовите остальных тварей!
Подоляк: Блогеров.
Тимошенко: Я так и сказал.
Занавес."
- Бутусов в чиновники подастся, а мы в беспризорные, без Цензор нет, пойдём ...
Разве, шо в магазинах сможем поругаться .
Бутусову можна побажати лише одне - не скурвитись і залишитись принциповим.
Навряд чи це можна припинити за цієї влади. Вони ж зумисне все нищать.
Але ця влада геть злочинна та непрофесійна.
Вона абсолютно безглузда.
Ми обрали більше зло, і це треба визнавати.
Кожний, хто агітував проти минулої влади, голосував за зелених, має визнати свою помилку.
Наприклад, Воєнний коледж Повітряних сил США - місто Монтгомері (200тис. населення)
Військово-морська Академія США (Анаполіс -40000 населення), Знаменита військова академія Вест-Пойнт..... Вест-Пойнт це містечко з 6800 населення.....
Думаю, ці вузи розміщуються не тільки тому, що ці маленькі міста та містечка, мають якусь історичну цінність для країни.... А в першу чергу тому, щоб у цих вузах навчальні групи не формувалися тільки із місцевих......Тобто щоб курсанти представляють усю АМЕРИКУ, а не тільки місцеве населення.....
У нас є ОДЕСЬКА МОРЄХОДКА, є також ХУВС.... в яких переважно навчальні групи складаються із місцевих курсантів, а ті іногородні (із західної та центральної частин країни), які навчаються там, часто підпадають під значний вплив більшості, а також під вплив цих ненадто проукраїнських міст (Одеси та Харкова)...
Чому не можна ці два вузи, якщо не повністю перенести, то хоча б розділити.... і частину, припустимо морєкодки, розмістити на більш-менш проуркаїнській Херсонщині (в якомусь невеликому містечку).... А ХУВС розділити...., ІЦА (інститут цивільної авіації) залишити у Харкові, а військову перенести в Ніжин, Стрий... де є військові аеродроми...
Бо як показали кримські події, тільки пару курсантів із Севастопольської морєходки залишилося вірними присязі та Україні, все решту колаборувало на сторону ворога.....
И т.д...............................................................................................................................
Однак, якщо Юрій вже впрягся в цю затію, то раджу хай займеться проблемами моралі. Обов"язок, честь, - ці поняття в армії мають зовсім інший сенс, ніж у цивільному житті. Життя пораненого солдата залежить не від фізичної сили побратима, який має його витягувати з поля боя, а від бажання це зробити.