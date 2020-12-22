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Міноборони (7016) Бутусов Юрій (3479)

Використаю статус радника міністра оборони для професійного обговорення проблем розвитку армії, - Бутусов

Використаю статус радника міністра оборони для професійного обговорення проблем розвитку армії, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що використає статус радника міністра оборони для реальної програми змін в оборонній сфері.

Про це Бутусов повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"А тепер офіційно. Дякую за довіру. Сподіваюся, що військовослужбовці ще більше повідомлятимуть про ті питання, які вимагають висвітлення, і це сприятиме поліпшенню роботи МО і ЗСУ загалом. Найближчим часом використаю статус радника міністра для проведення серії конференцій, для професійного обговорення проблем розвитку армії, визначення проблем і пріоритетів, створення із залученням громадськості та військовослужбовців реальної програми змін. Чи буде це враховано? Якщо влада не може реалізувати запит на зміни, значить це має зробити громадянське суспільство. Сподіваюся, що пропозиція міністра - це бажання провести справжні реформи", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таран проведе зустріч з Бутусовим 19 грудня, - Міноборони

Бутусов нагадав, що робота громадська, без зарплати, він залишається журналістом.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов погодився два місяці побути позаштатним радником міністра оборони Тарана на громадських засадах.

Сьогодні Міноборони повідомило, що досягнуто домовленість про призначення Бутусова радником міністра оборони.

Нагадаємо, 8 грудня Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії.

10 грудня Міноборони заявило, що не знайшли вакансій, які відповідають рівню амбіцій Бутусова.

11 грудня Юрій Бутусов заявив, що Міноборони не проводило з ним співбесіди: "Притягуватиму довідповідальності міністра Тарана".
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Топ коментарі
+12
Было бы с кем там обсуждать.
По-моему, очевидно, что Таран заинтересован совсем не в развитии ВСУ.
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22.12.2020 18:09
+9
А як розслідуваня про зраду з вагнерівцямі? чи це не входить в перелік тем дозволенних?
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22.12.2020 18:08
+6
Как человек, который на 100% неравнодушный и честный, думаю, что работа Бутусова будет только на пользу нашей армии, а это и есть самое главное.
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22.12.2020 18:30
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А як розслідуваня про зраду з вагнерівцямі? чи це не входить в перелік тем дозволенних?
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22.12.2020 18:08 Відповісти
https://censor.net/ru/resonance/3238492/o_predatelstve_v_kabinete_zelenskogo_skoro_uznaet_ves_mir
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22.12.2020 18:15 Відповісти
Тобто, Ви Юріє будете разом с міром чекати розкриття зради у Зеленскього чи самого Зеленського?
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22.12.2020 18:18 Відповісти
Добре якщо ті, хто Вам запропонував роботу не будуть тим розслідуванням розкриті. Удачі їм й Вам також.
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22.12.2020 18:21 Відповісти
ага,и по взорваным складам
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22.12.2020 18:23 Відповісти
Было бы с кем там обсуждать.
По-моему, очевидно, что Таран заинтересован совсем не в развитии ВСУ.
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22.12.2020 18:09 Відповісти
Вопрос хороший
Если Таран умный, то зачем ему советник
А если у Тарана есть умный советник Бутусов, то почему министр Таран, а не Бутусов ? 🤔
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22.12.2020 18:23 Відповісти
Ну скажем, Генри Форд прямо говорил, что главная его заслуга в том, что он набирал к себе в компанию людей, которые были умнее его и были большими специалистами в тех сферах, которые были важны для автомобильного производства. Мудрый руководитель набирает себе умных подчиненных. А тот, кто боится, что его подсидят - полных дураков и неумех.
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22.12.2020 18:32 Відповісти
А як вам підбір кадрів Зеленським ?
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22.12.2020 19:09 Відповісти
Лайно на лайні і лайном поганяє.
Ви збираєтесь нести відповідальність за цю владу ?
Якісь вимоги може будете висувати ?
Ви ж не барани, я сподіваюсь.
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22.12.2020 19:10 Відповісти
Ксенія, знову за рибу гроші? "Ви" це хто? Я не виборець Зеленського і "Слуги народу". Що означає "нести відповідальність за владу"? Може вона сама за себе її має нести, як це і відбувається у всьому цивілізованому світі?
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22.12.2020 19:28 Відповісти
Чесно? Ніяк. Підбір кадрів залишає бажати кращого, те саме було і при попередніх Президентах. А що?
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22.12.2020 19:29 Відповісти
Розвиток ЗСУ суперечить кремлівському сценарію!!!)))
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22.12.2020 18:28 Відповісти
Еще проще.

Каждая копейка, идущая в ВСУ, могла бы пойти Тарану. И Таран категорически против этого безобразия.
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22.12.2020 18:36 Відповісти
К четвертым, которые обеспечивают финансово топ-менеджмент Министерства обороны.
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22.12.2020 18:55 Відповісти
Герхард, Ви дуже помиляєтеся. Крапка.
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23.12.2020 10:20 Відповісти
Пане Бутусов! Ідея, може й добра, але в залізобетонні мізки --- розум не вставиш!
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22.12.2020 18:11 Відповісти
Пане Бутусов! Першочергове це ваш план...він у вас є? ....ну тоді чекаємо.
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22.12.2020 18:16 Відповісти
Замените полковников ГШ или сухопутки с 35 летним стажем на выпусников КНУ.
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22.12.2020 18:17 Відповісти
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22.12.2020 18:21 Відповісти
А потом Бутусов в металлургию отправится. Советником. С планом. Птицеводство... Микробиология.. Косметология... "О, сколько нам открытий чудных.."
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22.12.2020 22:51 Відповісти
"Я петушмейстер" - Бутусов.
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22.12.2020 18:18 Відповісти
Цить! Троліть - так вже троліть! Не заважайте.
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22.12.2020 18:18 Відповісти
«Спасибо за доверие.» .Источник: https://censor.net/ru/n3238496
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22.12.2020 18:20 Відповісти
Баттл консерв.
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22.12.2020 18:23 Відповісти
Як ти розраховуєш: на бан, чи на деактив?
Ну, на всяк випадок - закондуїчу.
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22.12.2020 18:24 Відповісти
...Арестович был занят:

"...Снова набрасываются на Арестовича, и Подоляк небольшой деревянной киянкой заколачивает ему в задницу толстенную пачку сотенных евро. Отпускают.
Арестович с трудом встаёт и начинает ходить по офису президента таким же странным манером, как и остальные, с широко расставленными ногами.
Подоляк: Ну вот! Даже походка другая, другие движения!
Тимошенко: Так что вы думаете о президенте, Алексей?
Арестович: Это уже совсем другой человек, по крайней мере в военных вопросах. Движется иначе.
Подоляк и Тимошенко отбивают друг другу "пять".
Тимошенко: Работает метод!
Подоляк: Работает вакцина!
Тимошенко: Зовите остальных тварей!
Подоляк: Блогеров.
Тимошенко: Я так и сказал.
Занавес."
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22.12.2020 18:24 Відповісти
йти в радники в структуру, в якій у чиновника мета "прібарахлітся" - собі дорожче. Ну. хіба що - поіменно і публічно називати таких чиновників. І починати потрібно з того, який це все очолює. І чим швидше називати - тим краще.
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22.12.2020 18:21 Відповісти
Як шкода, що ті, хто вміють керувати країною, вже працюють перукарями і таксистами.)))
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22.12.2020 18:21 Відповісти
Сейчас какраз с точностью до наоборот. Даже неподмытый клоун ЗЕ руководит страной.
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22.12.2020 18:41 Відповісти
В добрий час ,пане Юрій!! Час покаже на що ви здатні!!)))
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22.12.2020 18:23 Відповісти
ЗуГРЕС вже показав.
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22.12.2020 19:00 Відповісти
Есть возможность у Бутусова показать, что не был голословен в своих статьях об армии. Удачи.
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22.12.2020 18:25 Відповісти
ну всё!
- Бутусов в чиновники подастся, а мы в беспризорные, без Цензор нет, пойдём ...
Разве, шо в магазинах сможем поругаться .
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22.12.2020 18:25 Відповісти
Использую статус советника министра обороны для профессионального обсуждения проблем развития армии, - Бутусов - Цензор.НЕТ 152
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22.12.2020 18:36 Відповісти
Буря в стакане..
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22.12.2020 18:27 Відповісти
Как человек, который на 100% неравнодушный и честный, думаю, что работа Бутусова будет только на пользу нашей армии, а это и есть самое главное.
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22.12.2020 18:30 Відповісти
бутусов с активного критика зебильного беспредела, становится соучастником этого зеленого бесчинства
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22.12.2020 18:34 Відповісти
Що, таки то зрадозрадна зрада, коли людина, котра критикувала МО, покаже, як треба працювати?
Бутусову можна побажати лише одне - не скурвитись і залишитись принциповим.
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22.12.2020 18:38 Відповісти
Знаючи, хто тут ти, і за кого, вряд чи це похвала для Бутусова.
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22.12.2020 19:04 Відповісти
Головне, що я не ти.
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22.12.2020 19:18 Відповісти
Очень уж захотелось крошек с ЗЕлёного стола откушать..
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22.12.2020 19:04 Відповісти
Скорее, правда, из-под стола..
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22.12.2020 19:06 Відповісти
Можливо Бутусов отримав від зелених пропозицію,від якої не зміг відмовитися.Людина - істота слабка.Поживемо - побачимо.
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22.12.2020 20:45 Відповісти
Точно! Они его пытали! Они ели его пончики !!
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23.12.2020 00:15 Відповісти
рехформы без бабла, как суп из топора)))
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22.12.2020 18:36 Відповісти
Як секс без жінки )))
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22.12.2020 18:59 Відповісти
Гы ... теперь за базар придётся отвечать, я правильно понял?
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22.12.2020 18:38 Відповісти
вирно миркуеш
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23.12.2020 00:46 Відповісти
На Цензорі є стаття про вбивство армії зеленим командуванням.
Навряд чи це можна припинити за цієї влади. Вони ж зумисне все нищать.
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22.12.2020 18:54 Відповісти
Цензор теж приклався до цього.
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22.12.2020 19:02 Відповісти
Як крапля в морі. Може багато чого було неправильним за минулої влади.
Але ця влада геть злочинна та непрофесійна.
Вона абсолютно безглузда.
Ми обрали більше зло, і це треба визнавати.
Кожний, хто агітував проти минулої влади, голосував за зелених, має визнати свою помилку.
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22.12.2020 19:08 Відповісти
Агент лубянки пролез в украинское минобороны на виду у всех.
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22.12.2020 18:54 Відповісти
Картина СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ! Дай Вам, Бог, удачи и бойтесь подставы! Компашка у Вас будет более, чем стремная. Спину им не доверишь.
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22.12.2020 18:57 Відповісти
Вроде Бутусов не голодный на кассу,хотя...смотря о какой сумме речь Посмотрим увидим
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22.12.2020 19:00 Відповісти
Он на общественных началах идет без оплаты.
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22.12.2020 19:08 Відповісти
Юра , избегай рояль , в любом состоянии . С Новым Годом тебя !
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22.12.2020 19:01 Відповісти
Если власть не может реализовать запрос на изменения, значит это должно сделать гражданское общество.Источник: https://censor.net/ru/n3238496 каким образом-говорильней, ну пообсуждаете, набросаете всякие планы, а какой ответ на главный вопрос:а хочет эта самая власть изменений?Судя по публикациям и реакции власти ответ нет .
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22.12.2020 19:08 Відповісти
Якщо подивитися на американські, військові вузи (військові академії, коледжі).... То вони практично усі розташовані в невеличких містечка... по 30-200 тис. жителів....
Наприклад, Воєнний коледж Повітряних сил США - місто Монтгомері (200тис. населення)

Військово-морська Академія США (Анаполіс -40000 населення), Знаменита військова академія Вест-Пойнт..... Вест-Пойнт це містечко з 6800 населення.....

Думаю, ці вузи розміщуються не тільки тому, що ці маленькі міста та містечка, мають якусь історичну цінність для країни.... А в першу чергу тому, щоб у цих вузах навчальні групи не формувалися тільки із місцевих......Тобто щоб курсанти представляють усю АМЕРИКУ, а не тільки місцеве населення.....

У нас є ОДЕСЬКА МОРЄХОДКА, є також ХУВС.... в яких переважно навчальні групи складаються із місцевих курсантів, а ті іногородні (із західної та центральної частин країни), які навчаються там, часто підпадають під значний вплив більшості, а також під вплив цих ненадто проукраїнських міст (Одеси та Харкова)...
Чому не можна ці два вузи, якщо не повністю перенести, то хоча б розділити.... і частину, припустимо морєкодки, розмістити на більш-менш проуркаїнській Херсонщині (в якомусь невеликому містечку).... А ХУВС розділити...., ІЦА (інститут цивільної авіації) залишити у Харкові, а військову перенести в Ніжин, Стрий... де є військові аеродроми...

Бо як показали кримські події, тільки пару курсантів із Севастопольської морєходки залишилося вірними присязі та Україні, все решту колаборувало на сторону ворога.....
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22.12.2020 19:14 Відповісти
Добавлю......Переважно залишилися вірними іногородні, у яких батьки в Україні...., всі решту, у повному складі, колаборували на сторону ворога..... Тому що на 80% навчальні групи формувалися із місцевих кримчан....
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22.12.2020 19:19 Відповісти
До цього призначення все було непрофесійно ?
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22.12.2020 19:20 Відповісти
Последнее предложение настораживает...не уверен - не суйся.
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22.12.2020 19:27 Відповісти
Вечные обсуждения - вот и все, чего добился. Видимо так и задумывалась нейтрализация.
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22.12.2020 19:29 Відповісти
Нужно идти за деньгами. Первым делом нужно разбираться в сфере закупок и снабжении. Неплохо бы перетрусить ревизоров-крохоборов.
И т.д...............................................................................................................................
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22.12.2020 19:54 Відповісти
РЕСПЕКТ ЮРІЮ!! УСПІХІВ В РОБОТІ!!!
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22.12.2020 20:00 Відповісти
ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ В ЭТОМ ГАДЮШНИКЕ ПОЯВИЛСЯ ЕЩЁ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ МУЖИК . ДАМАЙ ЮРКА ВПЕРЁД !
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22.12.2020 21:05 Відповісти
Попробувати можна, проте результат вже відомий. Як поєднати бюрократичну організацію з неформальною, як поєднати державу і бізнес, приватну ініціативу і корпоративну етику ? Питання полягає у тому, що армію необхідно змінювати як соціальний інститут, а не вирішувати якісь конкретні видимі питання.
Однак, якщо Юрій вже впрягся в цю затію, то раджу хай займеться проблемами моралі. Обов"язок, честь, - ці поняття в армії мають зовсім інший сенс, ніж у цивільному житті. Життя пораненого солдата залежить не від фізичної сили побратима, який має його витягувати з поля боя, а від бажання це зробити.
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22.12.2020 21:26 Відповісти
Vot i xoroso.Celovek bez deneg soglasilsia pomoc armiji,mozet i ne vsio polucitsia,no dumaju rezultat budet neploxoj.Tam raboti budet mnogo i pomoniat sto to budet takze tiazelo.
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22.12.2020 22:00 Відповісти
Целый месяц взаимный беглый огонь информационными бульбашками. Бутусовско - МОУвская Санта Барбара или Стадион так стадион! Даже Найем и СерЛещ вроде как поскромнее уходили делать ришучи рыформы
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22.12.2020 22:50 Відповісти
страна советов продолжается...
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23.12.2020 00:44 Відповісти
Поважаю Бутусова як чесну, порядну, патріотичну людину, обізнаного професійного журналіста. Але в якості радника, без владних повноважень, він буде використаний клептократичною владою в якості весільного генерала. Як це вони зробили з М.Саакашвілі що Порошенко, що Зеленський. Подяка від українців за позицію і працю.
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23.12.2020 09:20 Відповісти
Пане, Юрій! Чавіть безмежно хомчака!!
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23.12.2020 10:21 Відповісти
Пане,Юрій! Будь ласка поясніть як радник Мінистра Оборони України ,директиву про заборону призову офіцерів звільнених в 2019 і 2020 роках які мають право на пенсію. Але совкових офіцерів які відсиділися з14 по 16 роки призивають??
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21.01.2021 09:02 Відповісти
 
 