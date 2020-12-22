Арахамія про відключення "вільних" місць у парламенті через кнопкодавство: Я проти, ми можемо втрачати голоси
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступає проти відключення робочих місць у парламенті, які не закріплені за жодною з фракцій. Таке рішення прийняли парламентські фракції після заяв про кнопкодавство в Раді.
Про це Арахамія заявив під час підсумкової пресконференції партії, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я особисто не був на нараді (після якої було запропоновано відключити робочі місця в парламенті, які не закріплені за жодною з фракцій, - ред). Голосував би точно проти цього, тому що люди переміщаються по залу, і вони з карткою переміщаються, якщо ти не встигаєш добігти до свого місця - так можемо просто втрачати голоси", - сказав Арахамія.
"Тут є нюанси, подивимося, як це запрацює", - додав він.
Топ коментарі
+42 Порохобандерівець
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+37 mrSmith
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+37 Nataliia Radchenko
показати весь коментар22.12.2020 18:25
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Будь ласка, зачекайте...
Он - тупой !
Оно зЕлёное! Что то вроде лишнехромосомных! А "люди" обязаны работать, за такую плату - 20 и более пенсий в месяц, стыдно гулять...
Хотя... о чем это я....
ваще то агрохимия полезен-он искренне демонстрирует всю тупость зеленой массы.
а не хер перемещаться по залу - это не танцплощадка...они пришли туда работать? или таскаться по залу?
и между прочим нормальное решение - пустое место ))) - выключено фсё ... (
еще б и стул складывался))) как на зоне шконка)))) най привыкают ))))
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?hc_ref=*******************************************************************&fref=nf Volodymyr Ariev https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?hc_ref=*******************************************************************&fref=nf
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3929715720424588 17 декабря, 09:00 ·
Шкарлет - нелегітимний міністр! Незаконно оголошений.
Бо двоє депутатів з ОПЗЖ - Медведчук і Суркіс, які «проголосували» за його призначення, були фізично відсутні в залі Верховної Ради в момент голосування.
Все зафіксовано. Завтра будемо вимагати переголосування, як передбачає регламент. От і подивимось, чи толерує кнопкодавство https://www.facebook.com/people/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2/100005939985790?fref=mentions Дмитро Разумков .
Зазначені голоси є вирішальними, бо Шкарлета протягнули на мінімальній межі у 226 голосів.
А якщо переголосування не буде, я, як колишній голова комітета ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа, закликаю всю освітянську і наукову спільноту не визнавати Шкарлета міністром і всіляко протидіяти самозванцю!
Хххххххххххххххххх
Обезьяна, нардепьі перемещаться по залу в одном случае: с места до трибуньі и обратно. Больше перемещений не предусмотрено, но предусмотрена наявность депутата на своем рабочем месте. Все.
Зьі: исключить кнопкодавство можно очень легко и просто. Вьі обратили внимание что можно просматривать поименное голосование? Ето значит, что в системе "Рада" каждьій депутат имеет свой идентификатор. А билет в театр покупали? Ряд, место - ето тоже идентификатор. За каждьім депутатом закреплено свое рабочее место(идентификатор). Всего лишь небольшой логический алгоритм: если депутат голосует не с закрепленного за ним рабочего места, голос не учитьівается.
- А де ти бачив квадратний цирк?!