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Арахамія (1097) кнопкодавство (100) Слуга народу (2800)

Арахамія про відключення "вільних" місць у парламенті через кнопкодавство: Я проти, ми можемо втрачати голоси

Арахамія про відключення

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступає проти відключення робочих місць у парламенті, які не закріплені за жодною з фракцій. Таке рішення прийняли парламентські фракції після заяв про кнопкодавство в Раді.

Про це Арахамія заявив під час підсумкової пресконференції партії, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я особисто не був на нараді (після якої було запропоновано відключити робочі місця в парламенті, які не закріплені за жодною з фракцій, - ред). Голосував би точно проти цього, тому що люди переміщаються по залу, і вони з карткою переміщаються, якщо ти не встигаєш добігти до свого місця - так можемо просто втрачати голоси", - сказав Арахамія.

"Тут є нюанси, подивимося, як це запрацює", - додав він.

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Топ коментарі
+42
Цирк на дроті....
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22.12.2020 18:24
+37
Деградировавший моральный урод в своем репертуаре.
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22.12.2020 18:25
+37
Отмазки на уровне главаря обезьянника для обезьян зрителей за куполом ВР
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22.12.2020 18:25
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Цирк на дроті....
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22.12.2020 18:24 Відповісти
бродячий...этот...как его - шапито!!!
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22.12.2020 18:30 Відповісти
А в цирку ТАКА кумедна мавпочка Агрохімія...
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22.12.2020 18:30 Відповісти
Кремлівський ляльковий балаган !!)))
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22.12.2020 18:33 Відповісти
Агрохимия не мошеник !
Он - тупой !
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22.12.2020 18:44 Відповісти
А ро хамия али не хамия Ты му му не е би.Две кнопки на пульте голосования может установить даже школьник 4-5 классов. За 10000 баксов я вам всем *****м такую кнопку поставлю . ЧТО СЛАБО??????
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22.12.2020 19:00 Відповісти
так ЗЕбилы ж "роялисты" - они вам вам могут такую фугу фугем за.... фугачить по всей клавиатуре
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22.12.2020 19:10 Відповісти
Не обижайте тупых!
Оно зЕлёное! Что то вроде лишнехромосомных! А "люди" обязаны работать, за такую плату - 20 и более пенсий в месяц, стыдно гулять...
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22.12.2020 19:49 Відповісти
Ни разу он не тупой - он международный жулик! Еле сбежал из США от уголовного преследования - почитайте его биографию
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25.12.2020 13:56 Відповісти
АРАхамия говорящая дупа зеленого осла
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22.12.2020 19:49 Відповісти
+
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22.12.2020 20:27 Відповісти
Деградировавший моральный урод в своем репертуаре.
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22.12.2020 18:25 Відповісти
Отмазки на уровне главаря обезьянника для обезьян зрителей за куполом ВР
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22.12.2020 18:25 Відповісти
А нехрен им шляться по залу! Не в борделе проститутку выбираешь!
Хотя... о чем это я....
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22.12.2020 18:28 Відповісти
Это как вообще? В ВР есть пульт с лишними кнопками, которые нажимают, если не хватает голосов? Арахамия вконец охренел.
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22.12.2020 18:25 Відповісти
"Свободная касса" !!!!!!!!!!!
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22.12.2020 18:45 Відповісти
О обязьян даёт
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22.12.2020 18:25 Відповісти
Перемещаются по залу с какой целью,поболтать? Сидеть надо на рабочем месте,ублюдки.
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22.12.2020 18:26 Відповісти
Агрохимия простой как дверь военкомата !
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22.12.2020 19:02 Відповісти
ну хоть сам признал,шо используют чужие карточки .
ваще то агрохимия полезен-он искренне демонстрирует всю тупость зеленой массы.
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22.12.2020 18:26 Відповісти
Таких тупых глав фракции у нас еще не было. Даже "дирижер" Чечетов был поумнее этого неандертальца.
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22.12.2020 18:29 Відповісти


а не хер перемещаться по залу - это не танцплощадка...они пришли туда работать? или таскаться по залу?
и между прочим нормальное решение - пустое место ))) - выключено фсё ... (
еще б и стул складывался))) как на зоне шконка)))) най привыкают ))))
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22.12.2020 18:29 Відповісти
до чого це? а от до чого...

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?hc_ref=*******************************************************************&fref=nf Volodymyr Ariev https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?hc_ref=*******************************************************************&fref=nf
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3929715720424588 17 декабря, 09:00 ·

Шкарлет - нелегітимний міністр! Незаконно оголошений.
Бо двоє депутатів з ОПЗЖ - Медведчук і Суркіс, які «проголосували» за його призначення, були фізично відсутні в залі Верховної Ради в момент голосування.
Все зафіксовано. Завтра будемо вимагати переголосування, як передбачає регламент. От і подивимось, чи толерує кнопкодавство https://www.facebook.com/people/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2/100005939985790?fref=mentions Дмитро Разумков .
Зазначені голоси є вирішальними, бо Шкарлета протягнули на мінімальній межі у 226 голосів.
А якщо переголосування не буде, я, як колишній голова комітета ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа, закликаю всю освітянську і наукову спільноту не визнавати Шкарлета міністром і всіляко протидіяти самозванцю!
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22.12.2020 18:30 Відповісти
)))))главное так доходчиво ...да,зесрань?
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22.12.2020 18:31 Відповісти
Ну ты же поняла, то почему им не понять?
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22.12.2020 18:36 Відповісти
Та які вже в вас, дебілів зєльоних голоси?! Сиди вже, нє дьоргайся, бібіззянка абхазська!
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22.12.2020 18:31 Відповісти
Его много сегодня, этого папуаса. Он что, не знает, что сегодня концерт?
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22.12.2020 18:32 Відповісти
Суки!!! Сидите на рабочих местах, уже даже не говорю о бесполезности . В вашем случае вредительстве Народу Украины.
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22.12.2020 18:32 Відповісти
Не морочь мозги. Когда надо голосовать, а не обсуждать, то дается время на то, чтобы депутат вернулся на свое место, будучи в буфете, сортире, кулуаре.
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22.12.2020 18:33 Відповісти
ЗЄнарод сує(ї)тітся, внуків забезпечує, а кнопки це таке... Треба назначити "ЗЄмедіатора в залі ВР та чесно попередити про скік з надцятого поверху
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22.12.2020 18:34 Відповісти
помнится как сам орал на колю-котлету где оно шляется во время голосования) память короткая у ары...
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22.12.2020 18:35 Відповісти
то був разумков .
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22.12.2020 20:23 Відповісти
Бред, каждый знает что скоро будет голосование и должен быть на своем месте а не бегать по залу с карточкой и тыкать её в ближайшую свободную дырку.
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22.12.2020 18:37 Відповісти
"...если ты не успеваешь добежать до своего места - так можем просто терять голоса" - ну так пусть во время голосования остаются на своих местах, а те, кто бегают, исключают из фракций или взымают штрафы в геометрической прогрессии за следующие пропуски.
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22.12.2020 18:43 Відповісти
Не нужно бегать, может конфуз бить, когда не успеваешь добежать.
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22.12.2020 18:51 Відповісти
Т.е. Хламидия открыто признала, что голосования СН в ВР держатся только на кнопкодавстве.
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22.12.2020 18:44 Відповісти
сколько раз убеждаюсь, что место ему не в парламенте, а на базаре!! торговать специями и хурмой....
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22.12.2020 18:44 Відповісти
Типичный привокзальный наперсточник из 90-х годов! Хоть в кино счнимай без грима!
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22.12.2020 20:29 Відповісти
Дебила арахамию к здравому смыслу бы подключить.
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22.12.2020 18:45 Відповісти
Перемещаюца они по залу... Жопы посадили, на рабочие места, и работайте, падлы!
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22.12.2020 18:46 Відповісти
як у школі! ніяких мобілок, пити воду і туалет.
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22.12.2020 19:36 Відповісти
Арахамия об отключении "свободных" мест в парламенте из-за кнопкодавства: Я против, мы можем терять голоса - Цензор.НЕТ 8593
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22.12.2020 18:47 Відповісти
Парад-Алле - потрійний альбом групи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9 «Ляпис Трубецкой» , випущений 27 березня 2009 року. Презентація альбому відбувалася в клубі «Ikra».
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22.12.2020 19:06 Відповісти
какой провал - у них как всегда все в шЭколаде....
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23.12.2020 09:57 Відповісти
Дійсно що навибирали повну Раду зелених огірків.
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22.12.2020 18:48 Відповісти
Ну чего ж ты, макака, *изду в лапти обуваешь? Подтвердил мимоходом, что кнопкодавят, шо чумовые. Ходят они по залу во время голосования! А вы вообще на работе или как? Понятие дисциплина знакомо? Как меня эти клинические брехуны бесят!
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22.12.2020 18:49 Відповісти
просто карточка вже давно не ідентифікатор депутата, бо вона може "відділятися" від власника і жити своїм самостійним життям. треба відбитки пальців, нехай собі їх відрізають, щоб голос віддати при відсутності.
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22.12.2020 19:31 Відповісти
а абрахамія проти, ну мля мультик. Та навіщо нам про то знати, що він у роті тримає
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22.12.2020 18:54 Відповісти
Голосовал бы точно против этого, потому что люди перемещаются по залу, и они с карточкой перемещаются, если ты не успеваешь добежать до своего места - так можем просто терять голоса", - сказал Арахамия.Источник: https://censor.net/ru/n3238501
Хххххххххххххххххх
Обезьяна, нардепьі перемещаться по залу в одном случае: с места до трибуньі и обратно. Больше перемещений не предусмотрено, но предусмотрена наявность депутата на своем рабочем месте. Все.

Зьі: исключить кнопкодавство можно очень легко и просто. Вьі обратили внимание что можно просматривать поименное голосование? Ето значит, что в системе "Рада" каждьій депутат имеет свой идентификатор. А билет в театр покупали? Ряд, место - ето тоже идентификатор. За каждьім депутатом закреплено свое рабочее место(идентификатор). Всего лишь небольшой логический алгоритм: если депутат голосует не с закрепленного за ним рабочего места, голос не учитьівается.
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22.12.2020 19:21 Відповісти
це ви їм школу уводите. лише там вчилка строго слідкує, щоб усі прилипали 5 точками до місць. а пить водичку можна чи у туалет якщо? бо деякі садистки у педкоронах і того не дозволяють.
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22.12.2020 19:28 Відповісти
а як зафіксувати незайняте місце? на жопомісці датчик надавлювання буде?
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22.12.2020 19:25 Відповісти
Арахамия дегенерат. Однозначно. Советовал бы Арахамии посмотреть заседания парламента любой прибалтийской республики: образец культуры, такта, взаимного уважения. Ну а наших уродов все видели, бордель и его бл**и （извините, как есть） регулярно проявляет свою сущность.
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22.12.2020 19:31 Відповісти
в українців процес виховання у самому розпалі.
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22.12.2020 19:32 Відповісти
А якщо відключати їм сортири? Ну, ввести прохід в сортир через карточку. Тобто: "если ты не успеваешь добежать до своего места - так можем" потерять не просто голоса, но и свой авторитет...
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22.12.2020 19:32 Відповісти
ну не катіт. карточка вііджила своє. вона може жити своїм життям. а ось відбиток пальця ... можна голосувати з будь-якого пульту особисто. або відрізають собі пальці. ))))
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22.12.2020 19:34 Відповісти
- Куме, а чому Верховна рада кругла?
- А де ти бачив квадратний цирк?!
Арахамія про відключення "вільних" місць у парламенті через кнопкодавство: Я проти, ми можемо втрачати голоси - Цензор.НЕТ 7937
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22.12.2020 19:36 Відповісти
Мохнатая Полигамия в ударе. Такого феерического бреда не было слышно давно.
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22.12.2020 19:39 Відповісти
Добрий кокс підігнали. Мерсі А-ффак-офф'у.
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22.12.2020 20:21 Відповісти
Что за фигня.. Т.е. депутат бегая по залу может своей карточкой проголосовать в любом подходящем месте.. Куда добежит. Что за бред. У него есть отведенное для него место для его персонального голосования. Этот вопрос об отключении мест которые вообще не за кем не числятся должен был бы решен еще в начале работы Рады., после выборов.. это что за идиотизм там такой. они еще видите решают этот вопрос. Я такого даже представить не мог. Во шо деется.
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22.12.2020 19:41 Відповісти
абізяна бєз кармана патіряла кашильок.
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22.12.2020 20:03 Відповісти
не дійти до місця можна у двох випадках: 1. коли не слухати розумкова 2. коли таке саме стадо перекриває своїми тушками прохід.
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22.12.2020 20:08 Відповісти
самая надуманная проблема в парламенте - это кнопкодавство, тем более при пропорциональной системе выборов..
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22.12.2020 20:16 Відповісти
Суркиса в этот день на заседании и в зале не было, а за него проголосовал некто - и шкарлет министр образования- именно одного голоса не хватало. Ты серьёзно не видишь проблемы в кнопкодавстве? Или термин непонятен? Это не кнопку давить. а давить кнопку за отсутствующих.
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22.12.2020 20:43 Відповісти
Жуй, додику, жуй. Іноді жувати краще, ніж говорити.
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22.12.2020 20:23 Відповісти
Типичный привокзальный наперсточник из 90-х годов! Хоть в кимно снимай без грима!
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22.12.2020 20:31 Відповісти
Суркиса в этот день на заседании и в зале не было, а за него проголосовал некто - и шкарлет министр образования- именно одного голоса не хватало. Ты серьёзно не видишь проблемы в кнопкодавстве? Или термин непонятен? Это не кнопку давить. а давить кнопку за отсутствующих.
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22.12.2020 20:44 Відповісти
Вот за эти законы, которые блокируют в самом начале беззаконие всего остального надо бастовать у Рады.
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22.12.2020 21:44 Відповісти
Перевожу на нормальный язык:"мы будем терять деньги в конвертах за "нужные" голосования". Дбл блдь!
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22.12.2020 22:51 Відповісти
Чмошник!!! Ему в школе на спину плевали а тут он герой. Дерьмо было дерьмо и осталось. Случайно пролез под ливреей клоуна и теперь что то пи з дит.
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22.12.2020 23:04 Відповісти
То есть он за кнопкодавство, как мило, зачем нам это правительство, - ярмо на шее.
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22.12.2020 23:56 Відповісти
если депутата нет на рабочем месте это оказывается наша проблема а не его?)))) здорово
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23.12.2020 09:54 Відповісти
Кто-то вообще "нюх потерял" от ревностного Служения Народу?
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23.12.2020 10:05 Відповісти
Курва, а якої бені ви шастаєте по Раді під час засідання!? Ви на роботі, чи на курортах, покидьки?
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23.12.2020 10:07 Відповісти
Немає жодної країни ,щоб таке ляпнув голова найбільшої фракції- його погнали б після цих слів-вас вибрали не для того щоб ви та жерли,пили,проституток викликали, заказували соб інтимні послуги, матрацом хвастали,який купили чим принижували усіх нас і в першу чергу Україну. Ви зелена нечисть на нашу голову-та вас в шию давно гнати треба
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23.12.2020 10:09 Відповісти
Если во главе зеленого болота поставлено такое недоразумение, то что же в его массе? И они принимают законы, решают судьбу государства и его народа! При этом наше вознаграждение сотням подобных субъектов в 4-7 раз превышает среднюю зарплату по стране! И установили его себе они же. Зачем нам сотни подобных трутней? Зарплата депутата не должна быть выше средней по стране. Иначе их не будут интересовать ни уровень экономики страны, ни уровень жизни населения. Все должно быть соразмерно. Иначе государство обречено и ни к чему подобный законодательный орган.
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23.12.2020 10:32 Відповісти
 
 