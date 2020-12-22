Арахамія про відключення "вільних" місць у парламенті через кнопкодавство: Я проти, ми можемо втрачати голоси

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступає проти відключення робочих місць у парламенті, які не закріплені за жодною з фракцій. Таке рішення прийняли парламентські фракції після заяв про кнопкодавство в Раді.

Про це Арахамія заявив під час підсумкової пресконференції партії, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я особисто не був на нараді (після якої було запропоновано відключити робочі місця в парламенті, які не закріплені за жодною з фракцій, - ред). Голосував би точно проти цього, тому що люди переміщаються по залу, і вони з карткою переміщаються, якщо ти не встигаєш добігти до свого місця - так можемо просто втрачати голоси", - сказав Арахамія.

"Тут є нюанси, подивимося, як це запрацює", - додав він.

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