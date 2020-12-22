Парламент голосуватиме за призначення Вітренка на посаду міністра енергетики наприкінці січня, - Арахамія

Верховна Рада планує провести голосування за призначення міністром енергетики і віцепрем'єром Юрія Вітренка наприкінці січня.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час підсумкової пресконференції партії, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що ми голосуватимемо, бо немає зараз ніякої альтернативи, крім пана Вітренка. До того ж, я знаю особисто Вітренка 7-8 років як дуже професійну людину і менеджера, який не боїться брати на себе відповідальність ... Я сподіваюся, що наприкінці січня ми проголосуємо за нього, як повноцінного міністра і віцепрем'єра", - сказав Арахамія.

Читайте також: Ексдиректора "Нафтогазу" Вітренка призначено в.о. міністра енергетики (оновлено)

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України. Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів. Однак він заявив, що має намір повторно поборотися за крісло в Кабміні.

Читайте також: Зеленський і Єрмак пролобіювали 170 млн грн премії для Вітренка і просувають його кандидатуру на пост першого віцепрем'єра, - Бутусов

21 грудня Кабінет Міністрів призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконуючим обов'язки міністра енергетики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вітренко подав у НАЗК декларацію претендента на пост заступника голови Міненерго