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Парламент голосуватиме за призначення Вітренка на посаду міністра енергетики наприкінці січня, - Арахамія

Парламент голосуватиме за призначення Вітренка на посаду міністра енергетики наприкінці січня, - Арахамія

Верховна Рада планує провести голосування за призначення міністром енергетики і віцепрем'єром Юрія Вітренка наприкінці січня.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час підсумкової пресконференції партії, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що ми голосуватимемо, бо немає зараз ніякої альтернативи, крім пана Вітренка. До того ж, я знаю особисто Вітренка 7-8 років як дуже професійну людину і менеджера, який не боїться брати на себе відповідальність ... Я сподіваюся, що наприкінці січня ми проголосуємо за нього, як повноцінного міністра і віцепрем'єра", - сказав Арахамія.

Читайте також: Ексдиректора "Нафтогазу" Вітренка призначено в.о. міністра енергетики (оновлено)

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України. Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів. Однак він заявив, що має намір повторно поборотися за крісло в Кабміні.

Читайте також: Зеленський і Єрмак пролобіювали 170 млн грн премії для Вітренка і просувають його кандидатуру на пост першого віцепрем'єра, - Бутусов

21 грудня Кабінет Міністрів призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконуючим обов'язки міністра енергетики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вітренко подав у НАЗК декларацію претендента на пост заступника голови Міненерго
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Топ коментарі
+9
Кажуть, з 1 січня все в країні здорощає.
Дяка ЗЕ і всім зебілам. Щоб вас...
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22.12.2020 19:06
+6
мне сосед (зелепук зомбированный) недавно сказал - за то что ты оказался прав - мне еще обиднее )))
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22.12.2020 19:22
+5
В твого сусіда піздне запалення, але таких дох.. і трохи більше !!)))
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22.12.2020 19:27
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Ну конечно, в конце января, а в начале и в средине вы же всей Радой на Мальдивах отдыхаете, перетрудиличь бедные, палец болит кнопку давить и одновременно с проститутками по телефону общаться.
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22.12.2020 19:05 Відповісти
Кажуть, з 1 січня все в країні здорощає.
Дяка ЗЕ і всім зебілам. Щоб вас...
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22.12.2020 19:06 Відповісти
У зебілів час бідності скінчився, все як казав великий Бубочка Оманський !!)))
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22.12.2020 19:13 Відповісти
мне сосед (зелепук зомбированный) недавно сказал - за то что ты оказался прав - мне еще обиднее )))
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22.12.2020 19:22 Відповісти
В твого сусіда піздне запалення, але таких дох.. і трохи більше !!)))
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22.12.2020 19:27 Відповісти
описане вами захворювання , у дружини сусіда...
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22.12.2020 20:28 Відповісти
Это цветочки по сравнению с тем случаем, когда МВФ требовал поднять цену на газ на 70%, а кучерявый похвастался тем, что поднял на 100%. Зюзе еще расти надо до пети.
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22.12.2020 19:27 Відповісти
Поки свята вони спішать наголосувати- бо з лютого почнуться оприлюднення нових рейтингів , де ЗЕЛЕНИМ УСЬО!
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22.12.2020 19:13 Відповісти
А за Наташу Витренко когда будут голосовать?
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22.12.2020 19:14 Відповісти
Не тре проти ночі відьму конотопську згадувати !!)))
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22.12.2020 19:28 Відповісти
Готуємося до перегляду розслідування bellingcat про зраду у ОПУ Зеленського.
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22.12.2020 19:15 Відповісти
Давайте робити ставки - наскільки тяжко та ефективно для bellingcat буде розслідувати дєлішки нашого ПРЕЗЕ та його ОПУ про працю на Кремль? Невже тяжче, ніж дєлішки Кремля з отруєнням Навального, з МН-17...?
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22.12.2020 19:28 Відповісти
Усь-О, це скількі?? Доху,чи трохи нижче ???)))
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22.12.2020 19:15 Відповісти
до чийогого ? якщо Вовчиного - то дуже низько.
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22.12.2020 19:18 Відповісти
Ходят упорные слухи, что "Слуги народа" активно обсуждают размер "занесенного наверх" за назначения Витренко.
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22.12.2020 19:15 Відповісти
После тех заплат что у него были в нафтогазе, придется влачить жалкое существование на министерском окладе.
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22.12.2020 19:19 Відповісти
Ось бачите чим людина жертвує заради нашего благополуччя !!)))
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22.12.2020 19:26 Відповісти
щас разрыдаюсь.
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22.12.2020 19:44 Відповісти
В 2019 Витренко получил 54 млн зарплаты в Нафтогазе, это еще без всяких премий.
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22.12.2020 19:29 Відповісти
Ти ба, як швидко Вітренко перетворився в висококласного спеціаліста та менеджера. Арахамія, що ти пів року тому волала?
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22.12.2020 19:43 Відповісти
Ти довідайся, чи воно обдовбане пам"ятає, що робив вчора !!)))
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22.12.2020 19:51 Відповісти
Где еще такое возможно ???
У чувака конфликт нехилых финансовых интересов с государством, а государство назначает его на государственную должность ...
Спрашивается в задачнике, зачем ? Чтобы чувак быстрее порешал свои шкурные вопросы?
Ну и, паровозом, порешал проблемы тех, кто его поставил на эту должность?
А как же интересы государства, в данном конкретном случае будут выглядеть?
Или тем, кто сейчас наверху, этот вопрос вообще, до жепы?
Белый и пушистый песец, блиннн ................
https://censor.net/ru/comments/locate/2684289/0192122d-92a8-71fd-bfff-************
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22.12.2020 19:49 Відповісти
Что порешали, даже вопросов нет. Се ля ви, как говорится......
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22.12.2020 21:42 Відповісти
Не..й шастать по залу,сиди и работай.
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22.12.2020 19:49 Відповісти
АРА..просто ..ХАМ.. ......
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22.12.2020 20:11 Відповісти
Знову в Арахамії підішла черга обсиратись .
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22.12.2020 20:12 Відповісти
Когда нибудь , правление Зеленского и его шоблы историки назовут "Велика руїна 2.0" Цель ясна - ликвидация государства Украина
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22.12.2020 20:17 Відповісти
сказали зелена тварь буде так значить все -слуги олігархів
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22.12.2020 20:19 Відповісти
От поясніть мені хто небудь для чого чиновнику який отримував офіційно зарплату в декілька мільйонів гривень іти на нову посаду де його зарплата буде в кращому випадку 100 000 гривень???
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22.12.2020 20:26 Відповісти
Так, сто тисяч, це ж офіційно. Плюс за перевиконання чогось там,Плюс і ще за щось....
Так і набігає пару мільйонів. .....
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22.12.2020 20:40 Відповісти
 
 