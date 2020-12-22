Сухопутна частина "Північного потоку-2" готова до введення, термін закінчення робіт у морі залежить від низки умов, - Газпром
Будівництво сухопутної частини газопроводу "Північний потік-2" завершено, вона готова до введення. Термін закінчення робіт у морі залежить від низки умов, зокрема погоди.
Про це повідомила заступниця голови правління "Газпрому", генеральний директор "Газпром експорту" Олена Бурмістрова на зустрічі з інвестбанками, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Сухопутна частина вже побудована і повністю готова до введення. І зараз на завершальному етапі перебувають будівельні роботи також на сухопутній ділянці в РФ", - сказала вона.
11 грудня відновилося будівництво газопроводу в територіальних водах Німеччини. "Термін закінчення будівництва морської ділянки насамперед залежатиме від низки умов, таких як погодні умови, період проведення робіт тощо", - додала Бурмістрова.
Зазначається, що проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. До теперішнього часу газопровід побудовано на 93%. Роботи були припинені в грудні 2019 року, після того, як швейцарська Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США. Однак через рік, 11 грудня, будівельні роботи на проєкті поновилися.
Будь ласка, зачекайте...
Схоже вже й в Німеччині це зрозуміли , тому що голоси , які ствержують що трубопровід запрацює , все слабшають і слабшають . .
Най кацапа повиздихає від "синьки"
Єх-х ,, нєлєгка доля кацапа на ЦН .. .
Главное ж отчитаться, что что-то закончено, а не признаться в том, что целиком оно не будет закончено уже никогда.
Ну на кшалт - насиченя води повітрям ,в акваріумі з рибками ..
https://twitter.com/sonrazyma
Сон разума
@sonrazyma
·https://twitter.com/sonrazyma/status/1341043205396197376 21 дек.
идём на берег Иртыша и стираем не спеша ...
Uniper, Wintershall Dea, OMV, Engie и Royal Dutch Shell - уже вложило 50% (4,8 млрд) стоимости проекта. Эти инвестиции под защитой ЕС.
ЕС уже заявило, что санкции США вне законов ЕС и готовят зеркальные контр санкции против бизнеса США в Европе.
"Российский город затопило фекалиями
Несколько улиц в Волгодонске Ростовской области затопило фекалиями из-за прорыва канализационных труб. Первый инцидент произошел 5 декабря на улице Энтузиастов, где фекалии разлились вдоль местного рынка. По данным издания, городские службы начали устранять последствия аварии только через два дня. Несколько дней спустя ситуация усугубилась - трубы прорвало на улице Черникова, а вскоре нечистоты появились и возле детского сада «Катюша», который на некоторое время закрыли. В итоге, как отметило издание, город «буквально утонул в дерьме», а коммунальщики на протяжении нескольких недель не могли справиться с аварией.
Ранее в декабре россиянин из Орла без одобрения местных жителей самовольно построил детскую площадку в одном из дворов. В итоге занимавшиеся возведением объекта рабочие повредили газопровод, а строительные отходы сбросили в ближайший канализационный люк, из-за чего в районе https://lenta.ru/news/2020/12/21/collapse/ случился «фекальный коллапс». Жители стали жаловаться на отчетливый запах фекалий, который исходил от коллектора и ощущался в близлежащих дворах. Для ликвидации последствий во двор привезли спецтехнику."
А тому Північному потоку-2 жить! Гівна в роісі більше ніж гасу з нафтою разом, а клята Європа дуже любить різне хрюцьке лайно за його невелику собівартість та миролюбіє
НАЗЕМНА ЧАСТИНА ПП-2 ПОБУДОВАНА!!!
У РАЙ вони не попадуть
А Ж2 хай об"єднається, вони для того щоби знищувати країни імперії....
У РАЙ вони не попадуть
А Ж2 хай об"єднається, вони для того щоби знищувати країни імперії....
Маразм- это когда жена спрятала от меня бутылку и сама не может её найти
А сарказм, когда я давно нашёл её и выпил...
Путину рассказали о будущей бесполезности нефти
К 2050 году многие страны мира планируют добиться углеродной нейтральности. Подобная климатическая повестка предполагает отказ от ископаемого топлива, что делает нефть фактически бесполезной. Такой тренд существенно повлияет на спрос на традиционные энергетические ресурсы, заявил вице-премьер России https://lenta.ru/tags/persons/novak-aleksandr/ Александр Новак на встрече с президентом страны https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимиром Путиным , пишет http://tass.ru/ ТАСС .
Вторым основным фактором, влияющим на снижение спроса, Новак назвал избыток ресурсов во всем мире из-за развития технологий. Вице-премьер считает, что в будущем нужно сконцентрировать усилия по двум направлениям: на развитии внутреннего рынка и на диверсификации экспорта. Новак также рассказал, что добыча нефти в России по итогам 2020 года уменьшится по сравнению с предыдущим годом на 8,4 процента, а газа - на 5 процентов.Профицит нефти в мире https://lenta.ru/news/2020/12/16/neft/ может достигнуть 0,6 миллиона баррелей в 2021 году относительно показателей конца 2019 года. Об этом сказано в отчете https://lenta.ru/tags/organizations/mezhdunarodnoe-energeticheskoe-agentstvo/ Международного энергетического агентства (МЭА). Организация также ухудшила прогноз по спросу в 2021 году на 170 тысяч баррелей в сутки (до 5,7 миллиона баррелей).Ранее Путин предрек нефти скорое забвение. По его прогнозам, в ближайшие пять лет спрос на нефть будет расти на 1 процент в год, а затем год от года будет снижаться на 0,1 процента."
ну і так далі. Тобто віруючим у велику місію ПП-2 можна трошки задуматись, як є чим.
Поэтому я не верю в реальность осуществления плана экологически чистого топлива. И судя потому, что европейский бизнес активно вкладывается в СП-2 (согласись, что это было бы глупо - тратить огромные средства на проект, который перестанет работать через 30 лет) - они тоже не верят.