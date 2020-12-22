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Газпром (3351) Північний потік (2446)

Сухопутна частина "Північного потоку-2" готова до введення, термін закінчення робіт у морі залежить від низки умов, - Газпром

Сухопутна частина

Будівництво сухопутної частини газопроводу "Північний потік-2" завершено, вона готова до введення. Термін закінчення робіт у морі залежить від низки умов, зокрема погоди.

Про це повідомила заступниця голови правління "Газпрому", генеральний директор "Газпром експорту" Олена Бурмістрова на зустрічі з інвестбанками, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Сухопутна частина вже побудована і повністю готова до введення. І зараз на завершальному етапі перебувають будівельні роботи також на сухопутній ділянці в РФ", - сказала вона.

11 грудня відновилося будівництво газопроводу в територіальних водах Німеччини. "Термін закінчення будівництва морської ділянки насамперед залежатиме від низки умов, таких як погодні умови, період проведення робіт тощо", - додала Бурмістрова.

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Зазначається, що проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. До теперішнього часу газопровід побудовано на 93%. Роботи були припинені в грудні 2019 року, після того, як швейцарська Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США. Однак через рік, 11 грудня, будівельні роботи на проєкті поновилися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові санкції США поставлять хрест на "Північному потоці-2", інвесторам пора задуматися, - сенатор Круз
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Топ коментарі
+22
Походу россияне нарочито стараются выставить себя манежными клоунами во всех сферах, где раньше хоть какой-то успех был.
Вот, например, космос. Сначала, они строят космодром Восточный, чтобы запускать оттуда новейшую ракету Ангара. Потом, когда уже построили, выясняется, что железнодорожные туннели, которые ведут к Восточному с материка - слишком узки, чтобы в них пролезли детали этой Ангары. Следовательно, с Восточного Ангару запускать нельзя, и ничего кроме Союза запустить оттуда не получится. А Союз оттуда запускать нерентабельно, почти в два раза дороже, чем с Байконура или Плесецка.
Тогда они отказываются от Ангары и на замену ей с нуля начинают разрабатывать новый совершено корабль Союз-5, который попытаются (и не факт, что получится) скомпоновать заново из кусков старого, еще Королевского Союза, чтобы пролез через тоннели.
При этом Ангару не свертывают, а пытаются разработать дальше, хотя запускать с ее помощь уже просто нечего. Вбухивая огромные деньги в заведомую пустоту. Потому что если Ангару свернуть, то придется публично признать неудачу, а это не по пацански. Электорат не поймет.
Чтобы пофартить электорату в космос запускается железобетонный манекен под громким названием «Робот Федор». Но точно так же, как Ангара не влезает в тоннели, Робот Федор не влезает в космический корабль.
Чтобы Робот Федор влез в корабль, приходится убрать оттуда все лишнее оборудование. После выхода на орбиту внезапно выясняется, что оборудование было не лишним и без него корабль с Роботом Федором не может автоматически пристыковаться к модулю Поиск российского сектора МКС, как планировалось.
Поэтому Робота Федора уже вручную пристыковывают к другому российскому модулю - Звезда.
Но выясняется, что из модуля Звезда Робота Федора можно протащить на станцию только через узкую промежуточную камеру, через которую он не пролезает. Как Ангара через тоннели.
Но если Родина приказала «протащить», экипажу остается только ответить «Есть!» и шуярить по роботу кувалдой, пока он не протиснется. Ну и проход по месту доработать напильником.
И вот итоговое сообщение.
«Удалось установить причину утечки воздуха из российского сегмента МКС, которую экипаж станции безуспешно пытается устранить уже несколько недель. Причиной появления трещин в корпусе станции могло стать внеплановое перемещение антропоморфного андроида «Робот Федор» через промежуточный модуль».
Боже мой! Как это красиво сформулировано! Антропоморфный андроид «Робот Федор»!
https://npubop.livejournal.com/5002911.html
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22.12.2020 19:48
+18
Сухопутная часть "Северного потока-2" готова к вводу, срок окончания работ в море зависит от ряда условий, - Газпром - Цензор.НЕТ 2843
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22.12.2020 19:30
+16
Сухопутная часть "Северного потока-2" готова к вводу, срок окончания работ в море зависит от ряда условий, - Газпром - Цензор.НЕТ 7262
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22.12.2020 19:47
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Это такие же яйца как и сила Сибири не более чем отмыть деньгу.
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22.12.2020 20:02 Відповісти
ну да...для этого и тайгу с деревнями спалили,шоб легче было деревни газифицировать
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22.12.2020 20:04 Відповісти
Який уже, наполовину став китайським... Китайці за ваш рахунок гріють своїх колоністів і обігрівають їхні теплиці, в яких колоністи вирощують овочі, які поставляють у Піднебесну, а також продають місцевим "рассєянам"...
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22.12.2020 20:09 Відповісти
Тыц😂🌷××÷
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22.12.2020 20:15 Відповісти
https://twitter.com/***********/status/1340705634816319488 Море, сніг і сміх
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22.12.2020 22:23 Відповісти
"Помудохався", але скопіював... Дякую... Реготав від душі...
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22.12.2020 23:10 Відповісти
ага.читав і вчора зранку виставляв
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23.12.2020 08:32 Відповісти
Схоже сєвєрному потоку 2 , американці таки " сплели лапті " . .. Кацапи ще шось там пробують - достраівать , але то все -" конвульсії" ..Американські санкції не торкаються мілководдя ( до 30 м ) , саме на такому участку ( близько 25 км ) зараз , якоби - іде прокладка труби , але почнеться глибина і будівництво знову припиниться .. Але якщо сп2 й добудують то , настане час його сертфікувати ,, а зробити це можуть лише західні компанії ,, які негайго ж попадуть під жорсткі санкції США .. Тому навряд чи трубопровід колись запрацює ,, без сертифікації це неможливо .
Схоже вже й в Німеччині це зрозуміли , тому що голоси , які ствержують що трубопровід запрацює , все слабшають і слабшають . .
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22.12.2020 20:07 Відповісти
Європа, на куй вам той газ? Глобальне потепління! Хочете потім реверсом спіртяку гнать, як колись Кайзер в літрових пляшках?
Най кацапа повиздихає від "синьки"
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22.12.2020 20:07 Відповісти
Фрицы нам расскажут что-то ободряющее, Нормандский формат, мы с вами, и прочую чушь, а сами будут тянуть газопровод.
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22.12.2020 20:10 Відповісти
северный поток2 - самая руССкая куйня на свете.. вот именно чтобы всё так было через жопу - фиг придумаешь..
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22.12.2020 20:13 Відповісти
Сухопутная часть готова - это главное. А Там просто дождаться попутного ветра
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22.12.2020 20:15 Відповісти
а что там у вас с ветром кацап...?
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22.12.2020 20:30 Відповісти
Сухопутна частина "Північного потоку-2" готова до введення, термін закінчення робіт у морі залежить від низки умов, - Газпром - Цензор.НЕТ 6735
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22.12.2020 20:17 Відповісти
О, козломордий кудись дівся ,, випарувався ... Тільки но хотів йому відповісти , але БАЦ ,, і залишись від нього -лише хрести .

Єх-х ,, нєлєгка доля кацапа на ЦН .. .
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22.12.2020 20:23 Відповісти
Та вводите уже в эксплуатацию сухопутную часть. Нефиг ждать ту морскую.

Главное ж отчитаться, что что-то закончено, а не признаться в том, что целиком оно не будет закончено уже никогда.
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22.12.2020 20:23 Відповісти
Можна ще навіть ввести в дію , те що вже побудоване . Зробити посеред моря велике газове -- буль-буль ...
Ну на кшалт - насиченя води повітрям ,в акваріумі з рибками ..
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22.12.2020 20:35 Відповісти
https://twitter.com/sonrazyma
https://twitter.com/sonrazyma

Сон разума

@sonrazyma

·https://twitter.com/sonrazyma/status/1341043205396197376 21 дек.

идём на берег Иртыша и стираем не спеша ...

Сухопутна частина "Північного потоку-2" готова до введення, термін закінчення робіт у морі залежить від низки умов, - Газпром - Цензор.НЕТ 8569
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22.12.2020 20:29 Відповісти
ну хоть пярчатки выдали кокошникам
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22.12.2020 22:32 Відповісти
Сухопутна частина "Північного потоку-2" готова до введення, термін закінчення робіт у морі залежить від низки умов, - Газпром - Цензор.НЕТ 7248
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22.12.2020 20:33 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=vTCrID4GqoE Подивись.
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22.12.2020 20:37 Відповісти
Байден устроит вам погоду....
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22.12.2020 21:24 Відповісти
Ватаны продолжаю маструбировать на сп-2. Идиоты! Хозяином белого дома через месяц станет Байден. А это мега плохие новости для террораши. Поскольку администрация Байдена уже неоднократно заявляла, что газа с сп2 не будет в европе. А те кто осмелится покупать - получат санкции! Так что ватаны пилите лучше трубу на металлолом, пару миллиардов фублей может быть вернете.
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22.12.2020 21:29 Відповісти
Ну не хотят местные здесь головой думать....При чем тут Газпром?

Uniper, Wintershall Dea, OMV, Engie и Royal Dutch Shell - уже вложило 50% (4,8 млрд) стоимости проекта. Эти инвестиции под защитой ЕС.

ЕС уже заявило, что санкции США вне законов ЕС и готовят зеркальные контр санкции против бизнеса США в Европе.
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22.12.2020 21:56 Відповісти
ну ты настоящии *******, так держать
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22.12.2020 22:09 Відповісти
а покупатель то есть, ну ок найдёться, но вытянит ли бидлостадо ещё и эту нагрузку, ведь цену на рашен продукт задавят до минимума.
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22.12.2020 22:07 Відповісти
Ви всі помиляєтесь! Є, є робота для ПП-2. "Читайте і завідуйтє!":
"Российский город затопило фекалиями

Несколько улиц в Волгодонске Ростовской области затопило фекалиями из-за прорыва канализационных труб. Первый инцидент произошел 5 декабря на улице Энтузиастов, где фекалии разлились вдоль местного рынка. По данным издания, городские службы начали устранять последствия аварии только через два дня. Несколько дней спустя ситуация усугубилась - трубы прорвало на улице Черникова, а вскоре нечистоты появились и возле детского сада «Катюша», который на некоторое время закрыли. В итоге, как отметило издание, город «буквально утонул в дерьме», а коммунальщики на протяжении нескольких недель не могли справиться с аварией.

Ранее в декабре россиянин из Орла без одобрения местных жителей самовольно построил детскую площадку в одном из дворов. В итоге занимавшиеся возведением объекта рабочие повредили газопровод, а строительные отходы сбросили в ближайший канализационный люк, из-за чего в районе https://lenta.ru/news/2020/12/21/collapse/ случился «фекальный коллапс». Жители стали жаловаться на отчетливый запах фекалий, который исходил от коллектора и ощущался в близлежащих дворах. Для ликвидации последствий во двор привезли спецтехнику."

А тому Північному потоку-2 жить! Гівна в роісі більше ніж гасу з нафтою разом, а клята Європа дуже любить різне хрюцьке лайно за його невелику собівартість та миролюбіє
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22.12.2020 22:09 Відповісти
Сухопутна частина "Північного потоку-2" готова до введення, термін закінчення робіт у морі залежить від низки умов, - Газпром - Цензор.НЕТ 5436

НАЗЕМНА ЧАСТИНА ПП-2 ПОБУДОВАНА!!!
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22.12.2020 22:19 Відповісти
Хороша ложка к обеду. Понятно что достроят, вопрос, кому оно надо? Потребление газа в Европе падало и так, а с учетом ковидоса так и подавно. И что? Мощностей прокачки предостаточно- Северный поток 1, Ямал Европа (Бел ГТС), Голубой поток, Турецкий поток, ГТС Украины. У меня вопрос- нафига? Кто нибудь может объяснить?
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22.12.2020 22:11 Відповісти
Я поясню. Тут дуже великі гроші вертяться і крутяться. Тому їх постійно потрібно в землю заривати, отримаючі відкати та різні хабарі з мільонними бонусами. А тому пофіх що будет з тими потоками, вони свою головну задачу виконали - принесли причетним божевільні суперприбутки у власну кишеню
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22.12.2020 22:23 Відповісти
Согласен. Это единственно разумное обьяснение. Другого не вижу
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22.12.2020 22:29 Відповісти
а іншого і бути не може, коли йдеться про державні багатомільярдні афери, причому з обох боків всіх тих партнерів взагалі, що хрюцьких, що європейських та азійських.
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22.12.2020 22:46 Відповісти
та нічого, не зважайте, дідько Сем чогось придумає
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22.12.2020 22:49 Відповісти
Трам пам пам піде і паРаша буде жити далі, але в іншій площині.
У РАЙ вони не попадуть
А Ж2 хай об"єднається, вони для того щоби знищувати країни імперії....
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22.12.2020 22:23 Відповісти
Трам пам пам піде і паРаша буде жити далі, але в іншій площині.
У РАЙ вони не попадуть
А Ж2 хай об"єднається, вони для того щоби знищувати країни імперії....
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22.12.2020 22:25 Відповісти
ха-ха-ха

Маразм- это когда жена спрятала от меня бутылку и сама не может её найти
А сарказм, когда я давно нашёл её и выпил...
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22.12.2020 22:28 Відповісти
Самая большая проблема Украины в том, что здесь до сих пор верят, что кто-то потянет мазу (ЕС, США и т. п.). Опыт Будапештского меморандума ничему не научил. Нам нужно готовится к тому, что СП-2 уже реальность и он заработает, потому что европейский бизнес не захочет терять свою прибыль.
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22.12.2020 23:14 Відповісти
16 лист. 2020 р. - Конкурент Газпрома. Азербайджан начал поставки газа в Европу
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23.12.2020 00:49 Відповісти
а от не кажить, я вам дам маленьку новину, якраз для рускаязичних:
Путину рассказали о будущей бесполезности нефти

К 2050 году многие страны мира планируют добиться углеродной нейтральности. Подобная климатическая повестка предполагает отказ от ископаемого топлива, что делает нефть фактически бесполезной. Такой тренд существенно повлияет на спрос на традиционные энергетические ресурсы, заявил вице-премьер России https://lenta.ru/tags/persons/novak-aleksandr/ Александр Новак на встрече с президентом страны https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимиром Путиным , пишет http://tass.ru/ ТАСС .

Вторым основным фактором, влияющим на снижение спроса, Новак назвал избыток ресурсов во всем мире из-за развития технологий. Вице-премьер считает, что в будущем нужно сконцентрировать усилия по двум направлениям: на развитии внутреннего рынка и на диверсификации экспорта. Новак также рассказал, что добыча нефти в России по итогам 2020 года уменьшится по сравнению с предыдущим годом на 8,4 процента, а газа - на 5 процентов.Профицит нефти в мире https://lenta.ru/news/2020/12/16/neft/ может достигнуть 0,6 миллиона баррелей в 2021 году относительно показателей конца 2019 года. Об этом сказано в отчете https://lenta.ru/tags/organizations/mezhdunarodnoe-energeticheskoe-agentstvo/ Международного энергетического агентства (МЭА). Организация также ухудшила прогноз по спросу в 2021 году на 170 тысяч баррелей в сутки (до 5,7 миллиона баррелей).Ранее Путин предрек нефти скорое забвение. По его прогнозам, в ближайшие пять лет спрос на нефть будет расти на 1 процент в год, а затем год от года будет снижаться на 0,1 процента."
ну і так далі. Тобто віруючим у велику місію ПП-2 можна трошки задуматись, як є чим.
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23.12.2020 01:36 Відповісти
Отказ от нефти и газа - это планы, которые пытаются реализовать еще с прошлого века. Но вопрос стоит даже не в технической возможности реализации такого проекта, а в желании. Давайте представим, что его удалось реализовать. Сразу же идет нереальный кризис арабских нефтяных стран, что взорвет стабильность в том регионе, сразу же банкротятся несколько американских кланов, влияющих на мировую политику (те же Рокфеллеры). Мир переворачивается вверх ногами со всеми вытекающими - появление новых игроков и т. п. Да, разумеется, что и рашка обрушится. И тут возникает вопрос: а насколько это выгодно тем же американцам, чтоб в стране, напичканной ядерным оружием, наступил период нестабильности и это оружие оказалось в руках отмороженных князьков наподобие Кадырова?
Поэтому я не верю в реальность осуществления плана экологически чистого топлива. И судя потому, что европейский бизнес активно вкладывается в СП-2 (согласись, что это было бы глупо - тратить огромные средства на проект, который перестанет работать через 30 лет) - они тоже не верят.
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23.12.2020 09:23 Відповісти
деякі вбачають в том якусь економічну користь, деякі політичну, але коли йдеться про якісь величезні державні чи корпоративні кошти, то тут завжди перемагає власна кишеня топменеджменту, яким економіка та політика пофіх, а турбує тільки кількість вкрадених грошей собі на безбідне існування, та їх не буде турбувати що там буде надалі з тими проектами
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23.12.2020 14:40 Відповісти
Да, только не в Германии. К тому же они вкладывают частные средства.
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23.12.2020 17:47 Відповісти
та ну, будь де для топманахєрів корпоративні кошти нічиї і їх потрібно красти
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23.12.2020 17:49 Відповісти
та ще для таких топів, що управляють інвестиціями, вони з народження вовки у лісі
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23.12.2020 17:51 Відповісти
ВВЕДИТЕ ВОВОЧКО ХЙЛУ )))
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23.12.2020 01:15 Відповісти
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