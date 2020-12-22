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Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням запчастин для ремонту автомобілів у зоні ООС

Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням запчастин для ремонту автомобілів у зоні ООС

Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти для придбання запчастин для ремонту автомобілів у військових частинах, що перебувають у зоні ООС на Донбасі.

Про це волонтерка повідомила на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ще один пост про допомогу і треба всім відпочити, але зараз прошу допоможіть хлопцям на передову. Треба оплатити деталі 13 тис. та 17 тис., відремонтувати авто 6 тис.

Ліки я куплю та в мене ще є 9 тис. На кабель ми собирали, два км, то хлопці вже отримали в Луганську обл, ще за тиждень оплатила ліки 27 тис., оплатила аналізи воїну 4600 тис, та оплатили запчастини розвідникам 14125 тис. та на потреби 21 тис., всі чеки публікую.

Купила ще ковдри та ліки, будемо відправляти посилки на фронт. Завтра ми знову їдемо до Ірпінського шпиталю, кожного тижня ми туди їздимо, відвеземо пораненим продукти, соки та багато всього. Там лікуються 50 бійців, 14 із них ампутанти. На передовій обстріли, один воїн загинув, троє були поранені. Тож прошу допомогти нашим захисникам перед святами. Ми вдома, а вони в холодних окопах", - написала Юсупова.

Картки для допомоги: 5358 3853 2000 2464 або 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова

Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням запчастин для ремонту автомобілів у зоні ООС 01

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Топ коментарі
+12
14 год прямо. Просто стыдно перед ребятами (((
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22.12.2020 19:50
+10
починщики дорог втридорога на люксовых авто, а армия побирается
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22.12.2020 19:49
+10
Сегодня показали новую технику для "национальной" гвардии Украины. Не БМП и БТРы, а автозаки и минибумы. Зачем гвардии автозаки ?
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням запчастин для ремонту автомобілів у зоні ООС - Цензор.НЕТ 4455
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22.12.2020 20:10
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починщики дорог втридорога на люксовых авто, а армия побирается
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22.12.2020 19:49 Відповісти
14 год прямо. Просто стыдно перед ребятами (((
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22.12.2020 19:50 Відповісти
В 16 році при зарплатні 7 тис. Грн., Атошні 4200 для того щоб техніказдила скидувались самі на свою техніку. Відділенням, взводом, ротою. Соромно було просити. На ОЛХ замовляли і через 4 дні необхідна деталь вже стояла на місці. А ще був варіант робити замовлення через зампотеха. Так там період виконання замовлення 6-7 місяців.
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22.12.2020 20:02 Відповісти
Эти ребята судя по всему не на 0. На 0 не просят. На 0 ремонтируют сами чтоб вернутся домой.
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22.12.2020 20:14 Відповісти
Зеля читал ? Просьба звучит дико . И помочь бы надо ...
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22.12.2020 19:51 Відповісти
"Воруют"©
Наші паркетні генерали, це **********, всі закінчували савецкі ву - пся крев, а так вже про таких кажуть поляки.
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22.12.2020 19:56 Відповісти
Діти савецкіх ахвіцерів - якім солдати СА будували дачі і наради, зараз банально п.здят у бійців на передовій. Бог все бачить... А народ не пробачить.
Ганьба гнидам!
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22.12.2020 20:04 Відповісти
какой бок, к чему эти бредни?
в 32-33-х тоже "все видел боб" - ДА???
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22.12.2020 20:11 Відповісти
А "Холокост"? Це просто від пустого місця?
Как аукнится - так и откликнится.
"Время раскидивать камни, время собирать."©
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22.12.2020 20:16 Відповісти
че ты там цыкаешь то? с забора цытатка то?

и пойми - ты уповаешь на "бога", который, почитай, как свой же народец мучил и столько бед, тот же, если в таком масштабе и намеренно т.н. "холокост" - это че, чужой Бок, допустивший(пишут шо "слегка" преувел.) такое - поможет каким-то гоям(типо животным на двух ногах)? ну вот тебе пусть такое ссущество и "помогает".
ты бы понял отвращение, которое я щас испытываю - предки ползали перед раскрашенными досками, поедая детей и моля о помощи от ЭТОГО???
тьху!
а, и затопил весь мир - тю, пустяк какой - ДА??
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22.12.2020 20:25 Відповісти
Пронос свідомості? Так братко?
У кожного свій бог. Але він один і у аіда, і Ноя. Всіх однаково любить і карає! І аіда і Ноя! Щоб вони самі про себе не думали.
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22.12.2020 20:30 Відповісти
Андроїд замість гоя, пише Ноя, мабуть дуже толерантний
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22.12.2020 20:32 Відповісти
У кожного свій бог.\\\\\\\\\\
Всіх однаково любить і карає!\\\\\\\\\

И Сралина "наказал"? Ах оставьте. Спорнул бы ты шо Сралин "в аду"(в каком?) если бы ставкой была - жизнь, против миллиарда евро?
А вот - хрен бы спорнул, вы, лицемеры, только языками щелкать можете, а в лес с волками - берете ружье, а не Пиплию(на выбор. Пиплию швыряете прочь, а ружье с патронами - ласково обнимаете.)
кому ты и че лепишь то?
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23.12.2020 08:39 Відповісти
А що пропонує Юра Коваль?
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23.12.2020 15:18 Відповісти
Козлов предлагает не быть рабами.
И вообще - я ничего и не предлагал, просто негодую от лицемерия.
Вы, "верователи", из вас же даже 5% не читало Пиплии, а там много веселого - напр. как твой "бог" живьем разорвал 40+ детей из-за...... смеха. СМЕХА, Карл!! и еще попы воют шо "фсемыдетибошьи"
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24.12.2020 07:51 Відповісти
Хіба я називав тебе Козловим?
А Сталін іздох в калюжі своєї сечі, його рід закінчився. Це є кара? А чі божа, чі людська. Як кому подобається.
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24.12.2020 11:05 Відповісти
ты еврей?
я те говорб шо миллионы, кушая детей своих, ну или соседских, сорри, но так было, уповали на твоего Яхве.
вот за это я и пишу - шо нету никакого бога кроме винтовки и патрон(ов)
у меня, кстати, бабка и дед - наложили пару мешков обрезок с хлеба. вроде сами и не голодали, но....
вы понял, нет?
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24.12.2020 11:23 Відповісти
Зараз Бутусов прочитає і все вирішить..
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22.12.2020 20:12 Відповісти
Зранку закину
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22.12.2020 20:06 Відповісти
Я давно закинув. Мобайл.
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22.12.2020 20:09 Відповісти
У мене також. Просто є інше
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22.12.2020 20:12 Відповісти
+
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23.12.2020 06:31 Відповісти
Сегодня показали новую технику для "национальной" гвардии Украины. Не БМП и БТРы, а автозаки и минибумы. Зачем гвардии автозаки ?
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням запчастин для ремонту автомобілів у зоні ООС - Цензор.НЕТ 4455
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22.12.2020 20:10 Відповісти
Для деокуппації Криму і ОРДЛО? Навряд
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22.12.2020 20:11 Відповісти
На полицию и гвардию Авакяна почта столько же денег как и на целую Армию Украины. К слову в Крыму почти вся милиция предала украинцев. Российский регент Зеленский боится украинцев больше чем своего шефа. Похоже автозаки для украинцев помогать российским оккупантам.
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22.12.2020 20:17 Відповісти
Кернес поста, зараз Аваков почне Харків до рук прибирати. Геповські бандюки "понесли невосполнимую утрату". Настав час Авакова - майбутнього прем'єра.
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22.12.2020 20:21 Відповісти
Ты думаешь Авакову Кернес сильно мешал раньше?
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22.12.2020 22:24 Відповісти
Не столько же, а больше. Неделю назад публиковали детально после того как Зеленая плесень хвасталась что это самый большой бюджет на безпеку за все года. На ментов бюджет больше чем на армию, но это уже не первый год, и не второй...
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23.12.2020 02:39 Відповісти
ну как зачем?
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22.12.2020 20:47 Відповісти
Будут катать тех, кто задает лишние вопросы.
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23.12.2020 10:12 Відповісти
будут катать тех, кто задает лишние вопросы.
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23.12.2020 10:13 Відповісти
"Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением запчастей для ремонта автомобилей в зоне ООС" ..... пока российские "зеленые человечки" агента Зеленского грабят бюджет и налоги украинцев.
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22.12.2020 20:12 Відповісти
Волонтеры, когда- нибудь, пойдут в отпуск ?
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22.12.2020 20:23 Відповісти
а ты бы на их месте в отпуск уходил?
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22.12.2020 20:48 Відповісти
это та Юсупова, которая на 1+1 "«Багаті теж плачуть»? Вроде та. Не буду я ей ничего кидать. Пусть продаст свою коллекцию платьев от Валентино и помогает.
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22.12.2020 20:45 Відповісти
Правда?
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22.12.2020 21:21 Відповісти
+
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22.12.2020 20:49 Відповісти
Нехай волонтер опише що саме і на які машини потрібно. а то виходить сидить Петя і Вася в Селі довідка з нової машини продали дещо толкове і тут опа ПомогитеБогаради
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22.12.2020 21:06 Відповісти
Селідові
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22.12.2020 21:07 Відповісти
шнурки только проглажу
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22.12.2020 21:10 Відповісти
позор!
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22.12.2020 21:25 Відповісти
Помочь армии в 2014-2016 году это было святое дело. Получать такие просьбы в 2020 году это серьезный стимул задуматься о пользе военного переворота.
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22.12.2020 22:12 Відповісти
Пусть попросит у мужа Бенядиктовой - он как раз жырную премию получил в 750 тыщ грн - как раз на все хватит!
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22.12.2020 22:29 Відповісти
ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ МУЛЬТИМИЛЛИОНЕРАМИ И МИЛЛИАРДЕРАМИ !!!
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22.12.2020 23:16 Відповісти
 
 