Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням запчастин для ремонту автомобілів у зоні ООС
Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти для придбання запчастин для ремонту автомобілів у військових частинах, що перебувають у зоні ООС на Донбасі.
Про це волонтерка повідомила на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Ще один пост про допомогу і треба всім відпочити, але зараз прошу допоможіть хлопцям на передову. Треба оплатити деталі 13 тис. та 17 тис., відремонтувати авто 6 тис.
Ліки я куплю та в мене ще є 9 тис. На кабель ми собирали, два км, то хлопці вже отримали в Луганську обл, ще за тиждень оплатила ліки 27 тис., оплатила аналізи воїну 4600 тис, та оплатили запчастини розвідникам 14125 тис. та на потреби 21 тис., всі чеки публікую.
Купила ще ковдри та ліки, будемо відправляти посилки на фронт. Завтра ми знову їдемо до Ірпінського шпиталю, кожного тижня ми туди їздимо, відвеземо пораненим продукти, соки та багато всього. Там лікуються 50 бійців, 14 із них ампутанти. На передовій обстріли, один воїн загинув, троє були поранені. Тож прошу допомогти нашим захисникам перед святами. Ми вдома, а вони в холодних окопах", - написала Юсупова.
Картки для допомоги: 5358 3853 2000 2464 або 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова
Будь ласка, зачекайте...
Наші паркетні генерали, це **********, всі закінчували савецкі ву - пся крев, а так вже про таких кажуть поляки.
Ганьба гнидам!
в 32-33-х тоже "все видел боб" - ДА???
Как аукнится - так и откликнится.
"Время раскидивать камни, время собирать."©
и пойми - ты уповаешь на "бога", который, почитай, как свой же народец мучил и столько бед, тот же, если в таком масштабе и намеренно т.н. "холокост" - это че, чужой Бок, допустивший(пишут шо "слегка" преувел.) такое - поможет каким-то гоям(типо животным на двух ногах)? ну вот тебе пусть такое ссущество и "помогает".
ты бы понял отвращение, которое я щас испытываю - предки ползали перед раскрашенными досками, поедая детей и моля о помощи от ЭТОГО???
тьху!
а, и затопил весь мир - тю, пустяк какой - ДА??
У кожного свій бог. Але він один і у аіда, і Ноя. Всіх однаково любить і карає! І аіда і Ноя! Щоб вони самі про себе не думали.
Всіх однаково любить і карає!\\\\\\\\\
И Сралина "наказал"? Ах оставьте. Спорнул бы ты шо Сралин "в аду"(в каком?) если бы ставкой была - жизнь, против миллиарда евро?
А вот - хрен бы спорнул, вы, лицемеры, только языками щелкать можете, а в лес с волками - берете ружье, а не Пиплию(на выбор. Пиплию швыряете прочь, а ружье с патронами - ласково обнимаете.)
кому ты и че лепишь то?
И вообще - я ничего и не предлагал, просто негодую от лицемерия.
Вы, "верователи", из вас же даже 5% не читало Пиплии, а там много веселого - напр. как твой "бог" живьем разорвал 40+ детей из-за...... смеха. СМЕХА, Карл!! и еще попы воют шо "фсемыдетибошьи"
А Сталін іздох в калюжі своєї сечі, його рід закінчився. Це є кара? А чі божа, чі людська. Як кому подобається.
я те говорб шо миллионы, кушая детей своих, ну или соседских, сорри, но так было, уповали на твоего Яхве.
вот за это я и пишу - шо нету никакого бога кроме винтовки и патрон(ов)
у меня, кстати, бабка и дед - наложили пару мешков обрезок с хлеба. вроде сами и не голодали, но....
вы понял, нет?