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ЦВК призначила вибори нардепа в окрузі №50 на Донеччині, замість Требушкіна, який склав повноваження

ЦВК призначила вибори нардепа в окрузі №50 на Донеччині, замість Требушкіна, який склав повноваження

Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область). Обраний у цьому окрузі в 2019 році позафракційний народний депутат Руслан Требушкін за результатами місцевих виборів, що минули, став мером м. Покровськ, після чого склав повноваження нардепа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"До Комісії надійшла ухвала Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата України Требушкіна Р.В., обраного в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область), за особистою заявою. Тому Комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в цьому окрузі на неділю, 28 березня 2021 року", - сказано в повідомленні.

Виборчий процес згаданих проміжних виборів починається за 60 днів до дня виборів, тобто 27 січня 2021 року.

У ЦВК нагадали, що раніше вже призначили на 28 березня проміжні вибори народного депутата України в окрузі №87 (Івано-Франківська область). Народний депутат фракції "Слуга народу" Зіновій Андрійович, обраний в окрузі №87 склав повноваження у зв'язку з обранням мером м. Надвірна.

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Мер це більш прибутковий бізнес ніж народний депутат))
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22.12.2020 20:23 Відповісти
Замість риги славні даунбазці виберуть Ригу.
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22.12.2020 20:27 Відповісти
А вместо сложившегося гепы когда?
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22.12.2020 20:46 Відповісти
насколько понял - заключено куча контрактов, по которім чтобі не сесть - нужно подчищать хвосты - в лучшем случае до октября успеют.. а нет - пару лет в запасе есть - как с драной штепой - можно просто не явиться в суд и заседание перенесут неопределеное число раз и на оплаченный в полном обьеме срок
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22.12.2020 21:48 Відповісти
По окргуі №87 (Івано-Франківська область) балотується Олена Самбул (Біленька), тобто - Маруся Звіробій.
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22.12.2020 21:48 Відповісти
 
 