МЗС РФ підтвердило інформацію про військових у ЦАР: відправлено 300 інструкторів для навчання національної армії, ООН повідомлено

Міністерство закордонних справ Росії повідомило 22 грудня про відправку в Центральноафриканську Республіку (ЦАР) "300 інструкторів для навчання військовослужбовців національної армії". Повідомлення передано в комітет Ради безпеки ООН, вказує відомство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"Росія в рамках надання сприяння Бангі (столиця ЦАР. - Ред.) у питаннях зміцнення обороноздатності Центральноафриканської Республіки оперативно відгукнулася на прохання її керівництва і направила додатково 300 інструкторів для навчання військовослужбовців національної армії. Відповідне повідомлення російська сторона передала в Комітет Ради Безпеки ООН 2127 щодо санкцій стосовно ЦАР", - сазано в повідомленні відомства.

За даними МЗС Росії, для "відбиття натиску НВФ (незаконних збройних формувань. - Ред.) задіяно контингент багатопрофільної комплексної місії ООН щодо стабілізації в ЦАР (МООНСЦАР), який діє в тісній координації з підрозділами центральноафриканської армії".

Нагадаємо, французьке видання Le Figaro 21 грудня з посиланням на представника уряду ЦАР Анжа Максима Казагі повідомило, що Росія направила в ЦАР декількох військових і важку техніку. Співрозмовник Бі-Бі-Сі, близький до місії ООН в ЦАР на умовах анонімності розповів, що російські військові прибули до столиці країни Бангі вранці 20 грудня літаком.

Казагі не уточнив точну кількість військових, дату їх прибуття і місце перебування, а представники Міноборони Росії не підтверджували, що в ЦАР прибули військові з регулярних частин.

Заступник голови МЗС Росії Михайло Богданов 21 грудня сказав, що російські військові не беруть участі в бойових діях у ЦАР, там перебувають російські військові інструктори і "це не армія, не спецпризначенці". Богданов підтвердив, що в ЦАР є представництво Міноборони Росії, яке "не бере участі в бойових діях" і перебуває там згідно з міжнародними угодами. Також у ЦАР є російські офіцери, які служать у складі миротворчих сил ООН.

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Le Figaro пов'язувала приїзд росіян із загостренням ситуації в ЦАР. 19 грудня уряд ЦАР звинуватив колишнього президента Франсуа Бозізе, що він вирушив у сторону Бангі з повстанськими збройними силами за тиждень до президентських і парламентських виборів, призначених на 27 грудня. Партія Бозізе спростувала повідомлення про будь-які спроби перевороту. Однак, за даними BBC, останніми днями заколотникам вдалося взяти під контроль декілька населених пунктів недалеко від столиці і дороги, що ведуть до Бангі. Миротворці повідомили, що наступ вдалося зупинити, і вони намагаються не допустити взяття столиці.

До цього офіційно повідомлялося про присутність у ЦАР понад 230 російських військовослужбовців, які навчали місцевих військових і поліцейських.