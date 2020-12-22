МЗС РФ підтвердило інформацію про військових у ЦАР: відправлено 300 інструкторів для навчання національної армії, ООН повідомлено
Міністерство закордонних справ Росії повідомило 22 грудня про відправку в Центральноафриканську Республіку (ЦАР) "300 інструкторів для навчання військовослужбовців національної армії". Повідомлення передано в комітет Ради безпеки ООН, вказує відомство.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.
"Росія в рамках надання сприяння Бангі (столиця ЦАР. - Ред.) у питаннях зміцнення обороноздатності Центральноафриканської Республіки оперативно відгукнулася на прохання її керівництва і направила додатково 300 інструкторів для навчання військовослужбовців національної армії. Відповідне повідомлення російська сторона передала в Комітет Ради Безпеки ООН 2127 щодо санкцій стосовно ЦАР", - сазано в повідомленні відомства.
За даними МЗС Росії, для "відбиття натиску НВФ (незаконних збройних формувань. - Ред.) задіяно контингент багатопрофільної комплексної місії ООН щодо стабілізації в ЦАР (МООНСЦАР), який діє в тісній координації з підрозділами центральноафриканської армії".
Нагадаємо, французьке видання Le Figaro 21 грудня з посиланням на представника уряду ЦАР Анжа Максима Казагі повідомило, що Росія направила в ЦАР декількох військових і важку техніку. Співрозмовник Бі-Бі-Сі, близький до місії ООН в ЦАР на умовах анонімності розповів, що російські військові прибули до столиці країни Бангі вранці 20 грудня літаком.
Казагі не уточнив точну кількість військових, дату їх прибуття і місце перебування, а представники Міноборони Росії не підтверджували, що в ЦАР прибули військові з регулярних частин.
Заступник голови МЗС Росії Михайло Богданов 21 грудня сказав, що російські військові не беруть участі в бойових діях у ЦАР, там перебувають російські військові інструктори і "це не армія, не спецпризначенці". Богданов підтвердив, що в ЦАР є представництво Міноборони Росії, яке "не бере участі в бойових діях" і перебуває там згідно з міжнародними угодами. Також у ЦАР є російські офіцери, які служать у складі миротворчих сил ООН.
Le Figaro пов'язувала приїзд росіян із загостренням ситуації в ЦАР. 19 грудня уряд ЦАР звинуватив колишнього президента Франсуа Бозізе, що він вирушив у сторону Бангі з повстанськими збройними силами за тиждень до президентських і парламентських виборів, призначених на 27 грудня. Партія Бозізе спростувала повідомлення про будь-які спроби перевороту. Однак, за даними BBC, останніми днями заколотникам вдалося взяти під контроль декілька населених пунктів недалеко від столиці і дороги, що ведуть до Бангі. Миротворці повідомили, що наступ вдалося зупинити, і вони намагаються не допустити взяття столиці.
До цього офіційно повідомлялося про присутність у ЦАР понад 230 російських військовослужбовців, які навчали місцевих військових і поліцейських.
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Странно шо мало инфо об этом радостном событии, если к счастью, это правда
во вторых-раися пишется с маленькой буквы х и окончанием "стан"
в третьих-какие на@уй цынки-у них там крокодилы некормлены сидят.
"срав.нить" несопоставимых челов? "гений" блин, тьху!
пытается копировать гитлера.вон и в антарктиду послал корыто с домиками
Такой небольшой штрих к череде очень полезных санкций.....
Ходят слухи, что их там помножили на 200. Всёх. Позавчера.
Все, что известно об этом инциденте, сводится к указанию местности, где их уничтожили. Все произошло возле города Мбати, префектура Лобайе, находящемся в 107 км от столицы Банги. Российские СМИ пишут о том, что «президент ЦАР Фостен Арканж Туадера давно доверил обеспечение своей безопасности телохранителям, нанятым российскими частными военными компаниями». Но очевидно, что выполнять функции телохранителей с расстояния более 100 км от столицы, несколько затруднительно. Но даже будь они в столице, телохранители из них были никакие.
Дело в том, что телохранителей готовят специально, по соответствующим программам и с тщательным отбором кандидатов. Использовать вагнеров как телохранителей это все равно, что выдать водопроводчику фагот и усадить его в оркестр, чтобы он сыграл партию в 9-й симфонии Бетховена. Такие басни могут пройти в самой РФ или в странах, где эти «телохранители» не наследили, а всем остальным - вполне понятно, что это такое.
По сути это - диверсионно штурмовые группы, способные работать с большой степенью автономности. Они очень редко имеют полноценную поддержку артиллерии, авиации либо чего-то подобного. В общем, это - либо диверсанты, либо партизаны, в зависимости от обстоятельств. Основной вид их деятельности - различного рода террористические акты и другие силовые действия, запрещенные конвенциями о правах человека и способах ведения войны.
По сути это нечто среднее между зондеркомандой и айнзац группой. То есть, это - каратели, в самом прямом смысле этого слова, которые изначально готовы исполнять роль палачей. Прямо сейчас в Ливии, в местах стойбищ вагнеров, находят десятки захоронений с трупами, которые имеют признаки пыток и казней. Именно эту роль Вагнеры и призваны играть в ЦАР, являясь личными головорезами президента Таудеры, далекого наследника императора ЦАР - Бокассы, который не имел наемников, зато сам казнил своих противников и даже ел их.
Но во всей этой истории интересно то, что различные вооруженные группировки, оперирующие в ЦАР и часто - враждующие между собой, временно объединились для того, чтобы уничтожить чужаков - вагнеровцев. И очень похоже на то, что их специально втянули в бой на местности, которая была выгодна противнику, чем тот и воспользовался. В этот раз, вагнеров покрошили не ВСУ, не американские или турецкие военные, а любители, хуже вооруженные и не имеющие специальной подготовки. Так что их начали душить просто те, кого они приехали убивать в виде собственной работы.
И вот еще что важно понимать. Вагнер сейчас впитывает самых отчаянных и подготовленных вояк из РФ. А это значит, что пока есть уникальная возможность легко ликвидировать всю эту дрянь скопом. Ведь известно, что на большую рыбку всегда найдется рыбка побольше. Если Пригожин платит наемникам, чтобы они убивали кого-то за пределами РФ, то можно ожидать, что после 20 января вполне может открыться финансирование специальных команд, которые будут выбивать вагнеров везде, где они есть. Причем, без плена и всякой чепухи. Наемников в плен не берут, они - не конвенционные.
А что самое интересное, их уничтожение не будет противоречить даже российскому законодательству, поскольку в РФ наемничество пока еще считается уголовным преступлением. В общем, это могут быть армейские спецы какой-то державы или «охотники», которых профинансирует неизвестный меценат и тем самым сделает атмосферу Земли намного чище.
В любом случае, в Африке сегодня было показано, что это разползшуюся по миру заразу можно и нужно уничтожать везде, куда она добралась, и это правильно.
эти триста уже опосля отправлены
Негр под пальмой на родине лежит млеет. Мимо проходит бизнесмен из Европы.
- Вот ты негр, лежишь бездельничаешь, а мог бы на пальму залезть, нарвать бананов. Пойти на рынок и продать.
- А зачем?
- Ну как зачем! На деньги с проданного, купишь тележку и нарвешь на много больше!
-А зачем?
- Да ты с проданного уже сможешь купить грузовик и возить большие обьемы, потом наймешь работников, а сам будешь лежать и ничего не делать!
- А я вот, как видишь, и так лежу и ничего не делаю!
індивідума таємничої орієнтації Не канібала, а десь поруч, зовсім поруч,
https://twitter.com/S_vivat
Selvestor Vivat
@S_vivat
Бойцов «Вагнера» разгромили в Африке. Вагнера громят в ЦАР, громят в Ливии, громят в Мозамбике, громят везде.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/boycov-vagnera-razgromili-v-car-1029910132
На березі африканської річки наїманець-вагнеровець мастурбує і розряджається в течію... Мимо проходить африканка і каже: - Російського містера за не великі гроші, я могла би задовольніти орально!
Він відповідає:
- Їди на куй, людожерка!