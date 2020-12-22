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армія рф (16192) Африка (297) росія (63589) Центральноафриканська Республіка (9)

МЗС РФ підтвердило інформацію про військових у ЦАР: відправлено 300 інструкторів для навчання національної армії, ООН повідомлено

МЗС РФ підтвердило інформацію про військових у ЦАР: відправлено 300 інструкторів для навчання національної армії, ООН повідомлено

Міністерство закордонних справ Росії повідомило 22 грудня про відправку в Центральноафриканську Республіку (ЦАР) "300 інструкторів для навчання військовослужбовців національної армії". Повідомлення передано в комітет Ради безпеки ООН, вказує відомство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"Росія в рамках надання сприяння Бангі (столиця ЦАР. - Ред.) у питаннях зміцнення обороноздатності Центральноафриканської Республіки оперативно відгукнулася на прохання її керівництва і направила додатково 300 інструкторів для навчання військовослужбовців національної армії. Відповідне повідомлення російська сторона передала в Комітет Ради Безпеки ООН 2127 щодо санкцій стосовно ЦАР", - сазано в повідомленні відомства.

За даними МЗС Росії, для "відбиття натиску НВФ (незаконних збройних формувань. - Ред.) задіяно контингент багатопрофільної комплексної місії ООН щодо стабілізації в ЦАР (МООНСЦАР), який діє в тісній координації з підрозділами центральноафриканської армії".

Нагадаємо, французьке видання Le Figaro 21 грудня з посиланням на представника уряду ЦАР Анжа Максима Казагі повідомило, що Росія направила в ЦАР декількох військових і важку техніку. Співрозмовник Бі-Бі-Сі, близький до місії ООН в ЦАР на умовах анонімності розповів, що російські військові прибули до столиці країни Бангі вранці 20 грудня літаком.

Казагі не уточнив точну кількість військових, дату їх прибуття і місце перебування, а представники Міноборони Росії не підтверджували, що в ЦАР прибули військові з регулярних частин.

Заступник голови МЗС Росії Михайло Богданов 21 грудня сказав, що російські військові не беруть участі в бойових діях у ЦАР, там перебувають російські військові інструктори і "це не армія, не спецпризначенці". Богданов підтвердив, що в ЦАР є представництво Міноборони Росії, яке "не бере участі в бойових діях" і перебуває там згідно з міжнародними угодами. Також у ЦАР є російські офіцери, які служать у складі миротворчих сил ООН.

Читайте також: Росія веде масштабну, хоча і не дуже успішну кампанію впливу в Африці, - The Guardian

Le Figaro пов'язувала приїзд росіян із загостренням ситуації в ЦАР. 19 грудня уряд ЦАР звинуватив колишнього президента Франсуа Бозізе, що він вирушив у сторону Бангі з повстанськими збройними силами за тиждень до президентських і парламентських виборів, призначених на 27 грудня. Партія Бозізе спростувала повідомлення про будь-які спроби перевороту. Однак, за даними BBC, останніми днями заколотникам вдалося взяти під контроль декілька населених пунктів недалеко від столиці і дороги, що ведуть до Бангі. Миротворці повідомили, що наступ вдалося зупинити, і вони намагаються не допустити взяття столиці.

До цього офіційно повідомлялося про присутність у ЦАР понад 230 російських військовослужбовців, які навчали місцевих військових і поліцейських.
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Топ коментарі
+18
Классика . Всё хорошо . Банановые республики убили экономику совка . На очереди раша .
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22.12.2020 20:20
+17
во первых -путлер пишется с маленкой буквы х
во вторых-раися пишется с маленькой буквы х и окончанием "стан"
в третьих-какие на@уй цынки-у них там крокодилы некормлены сидят.
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22.12.2020 20:34
+11
МИД РФ подтвердило информацию о военных в ЦАР: отправлено 300 инструкторов для обучения национальной армии, ООН уведомлено - Цензор.НЕТ 7721
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22.12.2020 20:29
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Классика . Всё хорошо . Банановые республики убили экономику совка . На очереди раша .
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22.12.2020 20:20 Відповісти
За "Величіє" треба платити. Платять прості маскалі. Платять падіннням власних прибутків. Але розуму їм це не добавляє. Діагноз....
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22.12.2020 20:33 Відповісти
Діагноз--параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма!!!)))
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22.12.2020 20:37 Відповісти
Ця свинота уже там?
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22.12.2020 20:47 Відповісти
Кого не съедят шакалы и гиены, можно скормить в ближайшем болоте крокодилам, чтобы не везти трупы на главную ватопомойку в Ростов.
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22.12.2020 21:20 Відповісти
Писали что вроде кучу "вагнеров" нашинковали же там позавчера что-ли?
Странно шо мало инфо об этом радостном событии, если к счастью, это правда
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22.12.2020 20:21 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3389454.html Покрошили в джунглях.
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22.12.2020 20:46 Відповісти
Та же инфа - в капусту
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22.12.2020 21:16 Відповісти
Не терпится Путлеру утилизировать вагнеровцев.Раз там уже выгребли,пошел второй заход.Принимай Россия цинки.
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22.12.2020 20:21 Відповісти
во первых -путлер пишется с маленкой буквы х
во вторых-раися пишется с маленькой буквы х и окончанием "стан"
в третьих-какие на@уй цынки-у них там крокодилы некормлены сидят.
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22.12.2020 20:34 Відповісти
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22.12.2020 20:35 Відповісти
какие крокодилы? там такие шумеры живут, что и сами не прочь кацапятинкой побаловаться!
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22.12.2020 21:28 Відповісти
я бы те дал ссылку на книгу, сам еще не прочитал, но шоб ты засунул свое "путлер" - ну ты понял?
"срав.нить" несопоставимых челов? "гений" блин, тьху!
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22.12.2020 20:44 Відповісти
Как я и писал раньше - база ВМФ в Судане проектируется, база ВМФ в Камеруне (или Конго) возможна. А между ними войска в ЦАР - и Африка рассечена надвое руснявыми шавками.
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22.12.2020 20:22 Відповісти
так ты ведь этому рад - как и вся паРаша...?
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22.12.2020 20:33 Відповісти
И нафига её рассекать??? Плешивый в войнушку не наигрался?
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22.12.2020 20:35 Відповісти
та он туда на пмж собирается....нарасее то житья не будет.
пытается копировать гитлера.вон и в антарктиду послал корыто с домиками
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22.12.2020 20:37 Відповісти
В Камеруні неможлива кацапська база в найближчі роки так точно. А в Конго і поготів.
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22.12.2020 20:36 Відповісти
Смачного
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22.12.2020 20:24 Відповісти
МИД РФ подтвердило информацию о военных в ЦАР: отправлено 300 инструкторов для обучения национальной армии, ООН уведомлено - Цензор.НЕТ 9917
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22.12.2020 20:25 Відповісти
дедовщина...престарелый плешивый дед буйствует
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22.12.2020 20:32 Відповісти
МЗС РФ підтвердило інформацію про військових у ЦАР: відправлено 300 інструкторів для навчання національної армії, ООН повідомлено - Цензор.НЕТ 3853
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22.12.2020 20:49 Відповісти
Ви оприлюднили занадто складну комбінацію відмазок для "шпілі-вілі"
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22.12.2020 22:04 Відповісти
Верно. Там все намного примитивнее. Истории со шпилем собора это подтверждает.
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22.12.2020 22:14 Відповісти
расея за последнее время немало вложила в ЦАР. Дождавшись пика этих вложений, западные партнеры вмешались, и этим восстанием (если оно удастся, а все идет к тому) красиво обнулили все эти вложения. Ну а если восстание не удастся, то расеи придется дополнительно увеличивать вложения в ЦАР, что не очень хорошо для и без того, дохлой расейской экономики.
Такой небольшой штрих к череде очень полезных санкций.....
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22.12.2020 20:26 Відповісти
пипец шо в расии будет! СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.12.2020 20:27 Відповісти
МИД РФ подтвердило информацию о военных в ЦАР: отправлено 300 инструкторов для обучения национальной армии, ООН уведомлено - Цензор.НЕТ 7721
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22.12.2020 20:29 Відповісти
МЗС РФ підтвердило інформацію про військових у ЦАР: відправлено 300 інструкторів для навчання національної армії, ООН повідомлено - Цензор.НЕТ 6661
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22.12.2020 20:48 Відповісти
у будку шавка
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22.12.2020 21:31 Відповісти
фото на память ***** за нападение на нас!
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22.12.2020 20:29 Відповісти
300-то 200-х.
Ходят слухи, что их там помножили на 200. Всёх. Позавчера.
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22.12.2020 20:30 Відповісти
Ходят слухи...бабульки на лавочке?
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22.12.2020 20:32 Відповісти
Новостные агентства распространяют положительную информацию о том, что вагнеров знатно покрошили в Центрально-Африканской республике. Мы пока не встречали конкретных данных по потерям, но комментарии идут такого плана, что их там чуть ли не всех положили. И казалось бы, сама новость о том, что вагнеров где-то упаковали в цинковые макинтоши - положительна и самодостаточна, но здесь - особый случай.
Все, что известно об этом инциденте, сводится к указанию местности, где их уничтожили. Все произошло возле города Мбати, префектура Лобайе, находящемся в 107 км от столицы Банги. Российские СМИ пишут о том, что «президент ЦАР Фостен Арканж Туадера давно доверил обеспечение своей безопасности телохранителям, нанятым российскими частными военными компаниями». Но очевидно, что выполнять функции телохранителей с расстояния более 100 км от столицы, несколько затруднительно. Но даже будь они в столице, телохранители из них были никакие.
Дело в том, что телохранителей готовят специально, по соответствующим программам и с тщательным отбором кандидатов. Использовать вагнеров как телохранителей это все равно, что выдать водопроводчику фагот и усадить его в оркестр, чтобы он сыграл партию в 9-й симфонии Бетховена. Такие басни могут пройти в самой РФ или в странах, где эти «телохранители» не наследили, а всем остальным - вполне понятно, что это такое.
По сути это - диверсионно штурмовые группы, способные работать с большой степенью автономности. Они очень редко имеют полноценную поддержку артиллерии, авиации либо чего-то подобного. В общем, это - либо диверсанты, либо партизаны, в зависимости от обстоятельств. Основной вид их деятельности - различного рода террористические акты и другие силовые действия, запрещенные конвенциями о правах человека и способах ведения войны.
По сути это нечто среднее между зондеркомандой и айнзац группой. То есть, это - каратели, в самом прямом смысле этого слова, которые изначально готовы исполнять роль палачей. Прямо сейчас в Ливии, в местах стойбищ вагнеров, находят десятки захоронений с трупами, которые имеют признаки пыток и казней. Именно эту роль Вагнеры и призваны играть в ЦАР, являясь личными головорезами президента Таудеры, далекого наследника императора ЦАР - Бокассы, который не имел наемников, зато сам казнил своих противников и даже ел их.
Но во всей этой истории интересно то, что различные вооруженные группировки, оперирующие в ЦАР и часто - враждующие между собой, временно объединились для того, чтобы уничтожить чужаков - вагнеровцев. И очень похоже на то, что их специально втянули в бой на местности, которая была выгодна противнику, чем тот и воспользовался. В этот раз, вагнеров покрошили не ВСУ, не американские или турецкие военные, а любители, хуже вооруженные и не имеющие специальной подготовки. Так что их начали душить просто те, кого они приехали убивать в виде собственной работы.
И вот еще что важно понимать. Вагнер сейчас впитывает самых отчаянных и подготовленных вояк из РФ. А это значит, что пока есть уникальная возможность легко ликвидировать всю эту дрянь скопом. Ведь известно, что на большую рыбку всегда найдется рыбка побольше. Если Пригожин платит наемникам, чтобы они убивали кого-то за пределами РФ, то можно ожидать, что после 20 января вполне может открыться финансирование специальных команд, которые будут выбивать вагнеров везде, где они есть. Причем, без плена и всякой чепухи. Наемников в плен не берут, они - не конвенционные.
А что самое интересное, их уничтожение не будет противоречить даже российскому законодательству, поскольку в РФ наемничество пока еще считается уголовным преступлением. В общем, это могут быть армейские спецы какой-то державы или «охотники», которых профинансирует неизвестный меценат и тем самым сделает атмосферу Земли намного чище.
В любом случае, в Африке сегодня было показано, что это разползшуюся по миру заразу можно и нужно уничтожать везде, куда она добралась, и это правильно.
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22.12.2020 21:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_Tqz74LSXiQ Разгром "Вагнера" в Африке. РФ перебрасывает новые силы, уран и алмазы обернулись гробами
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22.12.2020 21:11 Відповісти
та не,то вагнеровцев покрошили...а их не учитывают.
эти триста уже опосля отправлены
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22.12.2020 20:34 Відповісти
На Кубу їхали фахівці по вирощуцванню цукровї тростини , у В"єтнам-фахівці рисоводи , а тут хто -садівники по баобабам ??))
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22.12.2020 20:40 Відповісти
"Махаути" (погонщики слонів). Будуть учить африканців приручать слонів...
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22.12.2020 20:55 Відповісти
Как сказал один поц - КАКАЯ РАЗНИЦА? И вот в этом случае я единственный раз в жизни могу с ним согласиться. Чем больше их там, тем меньше их сюда.
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22.12.2020 21:10 Відповісти
Да так оно и есть ... кацапы скрывают , как всегда.
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22.12.2020 20:50 Відповісти
Свежее мясо повезли жителям ЦАР
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22.12.2020 20:36 Відповісти
Если точнее, туда мясо, назад деньги...
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22.12.2020 20:41 Відповісти
Не,я думаю это "гуманитарная помощь" голодающим цар.
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22.12.2020 20:44 Відповісти
Эти голодающие воюют между собой за алмазы!
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22.12.2020 20:47 Відповісти
Хорошо кацапов там киданули.. а они на алмазы свои свинячие рожи поразявляли... главное,что они , как с северным потоком, как с китаем ( сила сибири] народные деньги вложили,а отдачи нет и не будет.
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22.12.2020 20:53 Відповісти
Да какие там к черту деньги. Это же Африка. Там привыкли, что кто-то придёт что-то построит, что-то даст... а если эти не дадут, это не повод строить самим- это повод просить у других. У них философия жизни, как в этом анекдоте:
Негр под пальмой на родине лежит млеет. Мимо проходит бизнесмен из Европы.
- Вот ты негр, лежишь бездельничаешь, а мог бы на пальму залезть, нарвать бананов. Пойти на рынок и продать.
- А зачем?
- Ну как зачем! На деньги с проданного, купишь тележку и нарвешь на много больше!
-А зачем?
- Да ты с проданного уже сможешь купить грузовик и возить большие обьемы, потом наймешь работников, а сам будешь лежать и ничего не делать!
- А я вот, как видишь, и так лежу и ничего не делаю!
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22.12.2020 20:53 Відповісти
скоро картошку будем оттуда ввозить ввиду УВЕЛИЧИВШЕГОСЯ(внезапненько) урожая))
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22.12.2020 20:45 Відповісти
Так там же человечину едят. Капец влез хло.
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22.12.2020 20:42 Відповісти
Да... есть слушок, что аборигены с племени чуга-чанга знатненько потрепали казлорылых в ЦАР. Будем надеятся что 200-тым рейсом на рашку полетят многие из них. Больше сдохнет там, меньше появится тут.
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22.12.2020 20:43 Відповісти
Була Централно Африканська Імперія при канібалі Бекасо, а зараз Центрально Африканська Народна Республіка під патронатом
індивідума таємничої орієнтації Не канібала, а десь поруч, зовсім поруч,
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22.12.2020 20:44 Відповісти
https://twitter.com/S_vivat
https://twitter.com/S_vivat

Selvestor Vivat

@S_vivat


Бойцов «Вагнера» разгромили в Африке. Вагнера громят в ЦАР, громят в Ливии, громят в Мозамбике, громят везде.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/boycov-vagnera-razgromili-v-car-1029910132

МЗС РФ підтвердило інформацію про військових у ЦАР: відправлено 300 інструкторів для навчання національної армії, ООН повідомлено - Цензор.НЕТ 7615
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22.12.2020 20:47 Відповісти
Анекдот:
На березі африканської річки наїманець-вагнеровець мастурбує і розряджається в течію... Мимо проходить африканка і каже: - Російського містера за не великі гроші, я могла би задовольніти орально!
Він відповідає:
- Їди на куй, людожерка!
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22.12.2020 20:54 Відповісти
МЗС РФ підтвердило інформацію про військових у ЦАР: відправлено 300 інструкторів для навчання національної армії, ООН повідомлено - Цензор.НЕТ 9498
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22.12.2020 20:57 Відповісти
МИД РФ подтвердило информацию о военных в ЦАР: отправлено 300 инструкторов для обучения национальной армии, ООН уведомлено
МЗС РФ підтвердило інформацію про військових у ЦАР: відправлено 300 інструкторів для навчання національної армії, ООН повідомлено - Цензор.НЕТ 727
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22.12.2020 20:59 Відповісти
Надеюсь черно жо пы е проредят ряды уе б ков с параши
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22.12.2020 23:12 Відповісти
РАША ХОЧЕТ НЕГРА )))
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23.12.2020 01:13 Відповісти
Яких московія відправила військових? Підлих і самих кончених терористів!!!
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23.12.2020 09:27 Відповісти
 
 