Разумков виступив проти призначення Вітренка в.о. міністра без голосування у Верховній Раді
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає некоректним призначення Юрія Вітренка на посаду виконувача обов'язків міністра енергетики після того, як парламент не підтримав цю кандидатуру.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наскільки мені відомо, консультацій щодо цього прем'єр-міністр із Верховною Радою не провів, і я думаю, що це не зовсім коректно. Це безвідносно до Вітренка. Навіть якби я голосував, і кандидатура не набрала достатньої кількості голосів, моя риторика залишилася б саме такою", - сказав голова ВР в ефірі одного з телеканалів.
Разумков також вважає, що "не додасть ефективності співпраці, коли людину, не підтриману раніше Верховною Радою, фактично в обхід парламенту призначають виконувачем обов'язків міністра".
Разумков нагадав, що 17 листопада Верховна Рада підтримала законопроект №3651-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій", згідно з яким прем'єр-міністр зобов'язується впродовж 30 днів після призначення виконувача обов'язків міністра внести до парламенту кандидатуру на відповідну посаду. Якщо цього не станеться у визначений законом період, парламент може визначатися стосовно нового міністра. При цьому призначений урядом в. о. міністра може залишатися на цій посаді тривалий час, але без права брати участь у голосуваннях Кабміну.
Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України. Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів. Однак він заявив, що має намір повторно поборотися за крісло в Кабміні.
21 грудня Кабінет Міністрів призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконуючим обов'язки міністра енергетики.
Будь ласка, зачекайте...
Но главное не в этом. Подобные назначения, на мой взгляд, больше, чем преступление. Это фатальная ошибка Президента Зеленского, которая приведёт его к политическому фиаско в короткий срок.
В общем, обещанная ломка коррупционной системы и посадки уже позади. Система поглотила Зеленского.
Занавес..."
як вам?
Ото *авторитет * !?
но нам же не дай вареников - а обосрать тех кому, о б*же, дали премию за разгром Грязьпрома....(к ним не подкатывали с жирными предложениями за слив дела? - )
чому був такий контракт, то вже інше питання..
хлопець чесно відпрацював,
і зараз гроші не взяв, а віддав у користування у бюджет
Конституція України. Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України.
Голвою Верховної Ради є Разумков...
Разумков очень сладкий, на мой взгляд. Тормозить- не тормозить, но вставлять палки в колёса и мелко гадить президенту , при этом сохраняя невинный вид, очень даже способен и , очевидно, что этим уже и занимается
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То, каким способом внедрили Витренко в Министерство Энергетики,говорит о финальной стадии распила остатков Нафтогазовой инфраструктуры. Стране каюк,коршуны слетаются за последней добычей...
у хитрого рАзумкова питань не було,
а коли кишнули креатуру ахметки, воно відразу вилізло
посмотрим на сайт его центра
"Євроскептицизм ... "
"СН Намагається рухатись у всіх напрямках одночасно.. НАТО або Россія"..
...АБО...