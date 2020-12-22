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Кабмін (13943) Вітренко Юрій (631) Разумков Дмитро (1526)

Разумков виступив проти призначення Вітренка в.о. міністра без голосування у Верховній Раді

Разумков виступив проти призначення Вітренка в.о. міністра без голосування у Верховній Раді

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає некоректним призначення Юрія Вітренка на посаду виконувача обов'язків міністра енергетики після того, як парламент не підтримав цю кандидатуру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наскільки мені відомо, консультацій щодо цього прем'єр-міністр із Верховною Радою не провів, і я думаю, що це не зовсім коректно. Це безвідносно до Вітренка. Навіть якби я голосував, і кандидатура не набрала достатньої кількості голосів, моя риторика залишилася б саме такою", - сказав голова ВР в ефірі одного з телеканалів.

Разумков також вважає, що "не додасть ефективності співпраці, коли людину, не підтриману раніше Верховною Радою, фактично в обхід парламенту призначають виконувачем обов'язків міністра".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Парламент голосуватиме за призначення Вітренка на посаду міністра енергетики наприкінці січня, - Арахамія

Разумков нагадав, що 17 листопада Верховна Рада підтримала законопроект №3651-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій", згідно з яким прем'єр-міністр зобов'язується впродовж 30 днів після призначення виконувача обов'язків міністра внести до парламенту кандидатуру на відповідну посаду. Якщо цього не станеться у визначений законом період, парламент може визначатися стосовно нового міністра. При цьому призначений урядом в. о. міністра може залишатися на цій посаді тривалий час, але без права брати участь у голосуваннях Кабміну.

Читайте також: Ексдиректора "Нафтогазу" Вітренка призначено в.о. міністра енергетики (оновлено)

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України. Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів. Однак він заявив, що має намір повторно поборотися за крісло в Кабміні.

Читайте також: Зеленський і Єрмак пролобіювали 170 млн грн премії для Вітренка і просувають його кандидатуру на пост першого віцепрем'єра, - Бутусов

21 грудня Кабінет Міністрів призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконуючим обов'язки міністра енергетики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вітренко подав у НАЗК декларацію претендента на пост заступника голови Міненерго
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Топ коментарі
+8
Уж кто, кто, а этот улыбчивый скупщик краденного в этом знает толк.
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22.12.2020 20:32
+6
Сын у которого мама ярый сепаратист, стал министром в Украине. Это ненормально.
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22.12.2020 20:46
+6
вы неправ. вот даже интервью его Даниленко послушать - совершенно умный чувак, а с мамашей он и не жил толком.
но нам же не дай вареников - а обосрать тех кому, о б*же, дали премию за разгром Грязьпрома....(к ним не подкатывали с жирными предложениями за слив дела? - )
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22.12.2020 20:49
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Уж кто, кто, а этот улыбчивый скупщик краденного в этом знает толк.
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22.12.2020 20:32 Відповісти
Ви натякаєте, що Він "отжал" бізнес у ВАНОЇ? З чим тоді бабця залишилась? Капєц...
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22.12.2020 21:53 Відповісти
Разумков о назначении Кабмином Витренко и.о. министра энергетики: Это не совсем корректно и не добавит эффективности - Цензор.НЕТ 478
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22.12.2020 20:35 Відповісти
Но старший-Коломойский -приказал.Извиняется ростовщик -лыхвар.
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22.12.2020 20:35 Відповісти
Опять путинский интерфакс суёт нос в дела Украины.
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22.12.2020 20:41 Відповісти
О, відразу видно воспітаніє Гриценка.
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22.12.2020 20:42 Відповісти
Разумков понимает , что это не карманный Шмыгаль, это не его решение- это ответка ОП и лично еРмака на как прокатили в Парламенте того вИтренко...
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22.12.2020 20:44 Відповісти
Смешно наблюдать ,как загнанный осел мечется в агонии страха обнуления рейтинга.
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22.12.2020 20:45 Відповісти
І щуку, тобто, Вітренка, кинули у ріку.
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22.12.2020 20:45 Відповісти
Разумков,а провалля між вами з Зе зростає у геометричній прогресії. Ось що вже пишуть учорашні зелебоби: "Это назначение (Вітренко) стало вызовом ещё и Парламенту, который провалил голосование за назначение Витренко. Возникает резонный вопрос: и на*рена нам такой Парламент, если можно вообще не считаться с его решениями.

Но главное не в этом. Подобные назначения, на мой взгляд, больше, чем преступление. Это фатальная ошибка Президента Зеленского, которая приведёт его к политическому фиаско в короткий срок.

В общем, обещанная ломка коррупционной системы и посадки уже позади. Система поглотила Зеленского.

Занавес..."
як вам?
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22.12.2020 20:45 Відповісти
Автор Д.Співак
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22.12.2020 20:46 Відповісти
Це той *прожоповський * блюдолиз ..що бекає на мертвячуковому каналі про кловунів ?
Ото *авторитет * !?
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22.12.2020 21:03 Відповісти
Я ТВ не дивлюся, тому воно для мене, в любому випадку не "авторитет"
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22.12.2020 23:31 Відповісти
Сын у которого мама ярый сепаратист, стал министром в Украине. Это ненормально.
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22.12.2020 20:46 Відповісти
вы неправ. вот даже интервью его Даниленко послушать - совершенно умный чувак, а с мамашей он и не жил толком.
но нам же не дай вареников - а обосрать тех кому, о б*же, дали премию за разгром Грязьпрома....(к ним не подкатывали с жирными предложениями за слив дела? - )
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22.12.2020 20:49 Відповісти
Может вы и правы, но требовать премии 170 млн, когда страна еле выживает изза ковида, вы считаете это нормально.
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22.12.2020 20:51 Відповісти
такий був контракт при заході на посаду..
чому був такий контракт, то вже інше питання..
хлопець чесно відпрацював,
і зараз гроші не взяв, а віддав у користування у бюджет
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22.12.2020 22:56 Відповісти
Ну если человек поспособствовал тому, что Украина у врага выиграла несколько миллиардов, то он имеет право на свою премию, так во всем цивилизованном мире, или вы хотите назначать такие должности людей типа Бойко, который готов еще доплачивать за такую должность, потому что просто украдет из бюджета миллиард или больше. Выбор за вами такой "жадный" профессионал, который приносит миллиарды, или "безсеребреник" Бойко, который у вас украдет миллиарды.
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22.12.2020 23:00 Відповісти
амебов, ты дурак. Дети не несут ответственности за своих родителей. Особенно если с этим родителем он много десятилетий не поддерживает отношений.
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22.12.2020 21:15 Відповісти
Тут как раз исключение из правил, как Гончаренко, например. Витренко знатно кацапов драл, 2 милиарда отсудил.
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22.12.2020 21:55 Відповісти
конкурентик, не?)))
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22.12.2020 20:46 Відповісти
С Витренко израильскому глисту пожирать Украину будет легче и веселее. Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./ Герус предложил Раде возобновить импорт электроэнергии из России. / НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси .
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22.12.2020 20:56 Відповісти
Странно, а причем тут зебил герус к витренко? Витренко с коболевым из убыточного в 2010-2014-х нафтогаза сделали сверх прибыльную компанию буквально за год. С 2016-го по 2019 нафтогаз самая прибыльная госкомпания страны. Но с началом зеленого турборежима нафтогаз, как и укроборонпром, как и энергоатом, стали сверхубыточными
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22.12.2020 21:18 Відповісти
У Геруса и Витренко один хозяин-Коломойский/ Витренко-мародёр./ Битва за $25 миллионов на карман. Как топ-менеджеры "Нафтогаза" с премиями расставаться не хотели.-Коболеву и Витренко уже была выплачена премия .Коболеву 7,9 миллионов долл, а Витренко - 6 миллионов долл .Оставшаяся часть премии 25,6 миллионов долл.Успех в Стокгольме произошел благодаря нанятых за огромные деньги зарубежным юристам, а не Коболеву и Витренко. И благодаря поддержке Украины Западом (что записано в судебном решении, где содержалась ссылка на тяжелое экономическое положение Украины).Казалось бы, оба менеджера должны были постесняться напоминать о части премии. Но произошло обратное.Витренко стал требовать себе денег и пригрозил судом.
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22.12.2020 21:37 Відповісти
Относительно прибыльности нафтогаза-напомните ,во сколько раз подорожал газ в гривнах для населения с 14 года? Только не надо про субсидии....
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22.12.2020 21:53 Відповісти
Витренко и коболев сделали! Наши платёжки, и нас! Офигенно приятно, просто Super как. Такие заботливые мэны эти, рыночники, плюс-плюс к миллионным премиям, не гривневым. Всё для народа. Народ счастлив, наверное, безмерно. Так долго ждали рынок газа, прямо из хаба Дюссельдорфа и прочих левых схем доставки, температурного режима; народ сейчас выбирает утеплённые будки. Не заплатишь тариф ублюдочным жадным алчным руководителям нафтогаза столько, сколько им захочется, скажи своей квартире или дому- пока! Здравствуй, комуналка или барак. Отдай хрущовку назад. Витренко и коболев знают. Им мало. Коболев-орденоносец; витренко- скоро.С новым счастьем в новом году.
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22.12.2020 22:03 Відповісти
Разумков просто красава В последнее время этот субъект говорит правильные вещи,держится в сторонке от всех скандалов,как бы он такой правильный,белый и пушистый Как бы он не оказался №1 в списке кандидатов на президентское кресло Как будто его тихонько,ненавязчиво к этому ведут Не знаю,может мне кажется,пойду перекрещусь,может поможет
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22.12.2020 20:56 Відповісти
Если станешь перекрещиваться, то иди в ПЦУ
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22.12.2020 21:43 Відповісти
А він і так сяде в те крісло... Коли Президент, з якоїсь причини, не зможе виконувать свої обов"язки, його обов"язки почне виконувать голова Верховної Ради
Конституція України. Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України.

Голвою Верховної Ради є Разумков...
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22.12.2020 22:09 Відповісти
Никогда не будет он президентом. Кто-то специально вливает ему эту сладкую ложь в уши. Разумков своим желанием всем нравится станет тормозом реформ. Тех, которые 'все по закону' якобы, мы видели уже -перевидели. Разумков ведёт некрасивую подковерную игру.
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22.12.2020 22:38 Відповісти
Я не вижу у нас реформ,кроме одной-децентрализация И то там больше вопросов,чем ответов Но она туго,но как-то идёт А во всём остальном одни разговоры,а продвижения вперёд нет Никакая наша влада ни в каких реформах не заинтересована-так разумкову тормозить-то и нечего Ну это моё мнение,не знаю,может и неправ
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22.12.2020 23:05 Відповісти
Ну что вы, реформируется армия, Украина этим летом стала партнером расширенных возможностей НАТО . Просто мы не видим этого. Но это повышает наш уровень безопасности . Дороги делаются глобально. Все, конечно, очень медленно, идёт огромное противостояние, но все же что-то меняется.
Разумков очень сладкий, на мой взгляд. Тормозить- не тормозить, но вставлять палки в колёса и мелко гадить президенту , при этом сохраняя невинный вид, очень даже способен и , очевидно, что этим уже и занимается
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22.12.2020 23:17 Відповісти
Дороги-это не реформа,да и строятся они как-то через одно место Правители и не скрывают,что берут деньги из ковидного фонда.Eщё интересно:вакцины нет,а план(график) по вакцинации уже есть У нас казна пуста,а мы дороги строим и ждём пока мвф подаст на пропитание-это ни в какие ворота не лезет.Ну то такэ
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22.12.2020 23:34 Відповісти
Ковидный фонд- это просто рабочее название, а не строгое назначение, уже об этом говорили сто раз. Потом , мечта всех коррупционеров присосаться к какому -нибудь фонду и деньги распилить. Это просто тема такая, очевидный плюс - дороги- либо не замечать, либо нивелировать, объясняя, что якобы не на часи. А, по факту, наши дороги самые плохие в пост совке, в беларуси , молдове лучше, я уж молчу за страны Балтии. Это не реформа, но программа. Не строились бы дороги , кричали бы- где дороги. То , что есть план по вакцинации, в этом тоже нет 6ичего плохого. А, главное, антикоррупционные органы стали впервые реально независимыми. Это подтверждают все. Им никто не звонит и не перенаправляет в 'нужное русло', как это было раньше. Казна не пуста, все это сказки от 'крепких хозяйственников' опизежистов. Не только Украина, но и другие страны находятся в идеальном шторме, но наше положение хуже в разы тем, что все разворовано, больницы государственные- это просто частные лавочки главврачей и другого медперсонала для выкачивания из больных денег. Все хотят реформ якобы, но как только эти реформы начинают вводить, начинаются митинги от 'пострадавших'. Государство не может не брать налоги, при этом раздать всем по миллиону долларов , повысить зарплаты и пенсии. Согласна с вами, что делается мало, но не согласна, что ничего.
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23.12.2020 05:30 Відповісти
Про реформу армии,хотелось бы по подробнее,может только вам таран с хомчаком ,доложил результаты? А те которые на виду, гос оборон заказ не выполнен полностью, остановлено практически перевооружение ВСУ, опять проблемы с формой и элементарными лекарствами в госпиталях.Практически за 2 года зеленой реформы зарплата в армии не увеличилась ни на копейку.Еще достижения зедебилов перечислять? Дороги ,делаются глобально? Цена км ,дороги по сравнению с 2019 годом выросла в 2 раза. Придуман маланский ход ,как деньги на строительство ,раздать своим. Загнать деньги на ковидный фонд ,а оттуда без тендеров и прозоро перегнать своим фирмам .Банда янека ,просто отдыхает!!!
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22.12.2020 23:38 Відповісти
Разумков не может в зале зрады навести порядок. Даже тогда,когда там, примерно, плюс минус пятьдесят нардепов. Какой ужас. Под куполом ходят-бродят смартфонщики и кучкуются группировщики и им пофиг обсуждение законов, выступление как бы коллег на трибуне. Монобольшенство в первые дни, когда они попали в парламент, такие были примерные, как первоклассники,первый раз за партой. А затем "разогрелись", в обнимку с конвертами от тех, кому их голоса нужны для лоббирования своих законов. Регламент? У Разумкова он есть, и когда надо для супер заинтересованных: вернитесь в залу из коридора, прошу поддержать, Когда не интересен закон, то просто -голосуйте, тихим голосом и с пустыми глазами. Разумков- это такая же пешка, не офицер и не слон в шахматной игре нескольких олигархов.
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22.12.2020 23:45 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1341438026350772224 1 ч

То, каким способом внедрили Витренко в Министерство Энергетики,говорит о финальной стадии распила остатков Нафтогазовой инфраструктуры. Стране каюк,коршуны слетаются за последней добычей...
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22.12.2020 20:57 Відповісти
Так зеленский уже давно своему хозяину каломойше все лакомые скважены подарил и списал долги перед государством. Нехер было ходить на выборы по-приколу
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22.12.2020 21:21 Відповісти
Тошнит уже от этого Разумкова. Интересно, кто его двигает в преемники Зеленского?
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22.12.2020 21:12 Відповісти
Тот кто понял, что Зеленский уже отработанный материал и ему срочно надо искать замену.
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22.12.2020 21:17 Відповісти
беня. "Повелитель ломбардов" - это вторая серия зеленского.
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22.12.2020 21:24 Відповісти
Беня сьекономить на разумкове решил, сейчас не те времена))
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22.12.2020 21:51 Відповісти
Если Кабмин имеет право назначить кого угодно и.о. министра то с каких делов он должен у Разумкова спрашивать? А вот то, что в ВРУ нет уже давно большинства Разумкова должно интересовать так как отсутствие коалиции является поводом для розпуска ВРУ
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22.12.2020 21:54 Відповісти
Скоро большинство будет.50% зе бубуинов перебегут за деньги мертвечукв в жозп+юлька и майбахи.
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22.12.2020 23:43 Відповісти
Если такое случится то и Разумкова они сольют, выберут себе другого, например мертвечука, а потом ЗЕ отправится в отставку, а мертвечук станет и.о. ПрезИдента
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23.12.2020 11:30 Відповісти
Разумков разбушевался? План будет в ЗАЖОПУ А и Б - понаблюдаем.
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22.12.2020 21:55 Відповісти
зашевелились зловонные ЗЕопарыши как перед смерть или как перед реваншем ?
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22.12.2020 21:56 Відповісти
Мабуть зєлю злиють. Можливо і через рот мосійчучки.
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22.12.2020 21:58 Відповісти
Да, плювати їм на Голоау ВР!
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22.12.2020 21:59 Відповісти
Пауки в банке ... тьфу
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22.12.2020 22:04 Відповісти
В цій ВР можна пропхати любого козла типа шкарлет на любого міністра звичайним кнопкодавством.Ви покарали хоч одного кнопкодава,так як посадали,хоч одного корупціонера.
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22.12.2020 22:14 Відповісти
тобто коли ахметка завів через задні двері свою підлеглу буславець,
у хитрого рАзумкова питань не було,
а коли кишнули креатуру ахметки, воно відразу вилізло
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22.12.2020 23:00 Відповісти
Алло, цензорята! Вопрос даже не в персоне Ветренко и не огромной премии а в том,что Зе-команда пох"рила Конституциюс его назначением - у нас Парламентско- президентская республика и кабмин президентский (назначенный монобольшинством) НЕ имеет права назначать даже ио особу, отклоненную Радой. Но нелох считает себя монархом и если бубочка хочет - его слуги сделают ему приятно, плюя на законы.
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22.12.2020 23:34 Відповісти
А против ио. шестерки гудка богуславец он не выступил?😷
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23.12.2020 00:44 Відповісти
А хто буде прислухатися до думки "зелених огірків" в Раді? Нехай тільки попробують "повиступати", залишаться без конвертів з грошима. Так що витруть цей "плювок в обличчя" і проголосують як потрібно.
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23.12.2020 08:13 Відповісти
Не верю, что Разумков говорит это искренне.
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23.12.2020 09:47 Відповісти
Думаете под дулом автомата он подмахнул Ахметову?
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23.12.2020 11:07 Відповісти
Разумков, расписался в служениии Ахметову,мерзавец.
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23.12.2020 10:39 Відповісти
Разумков отрабатывает,
посмотрим на сайт его центра
"Євроскептицизм ... "
"СН Намагається рухатись у всіх напрямках одночасно.. НАТО або Россія"..
...АБО...
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23.12.2020 11:36 Відповісти
 
 