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Дія вакцини Pfizer проти "британського" штаму COVID-19 перевіряється, у разі необхідності її можна адаптувати за 6 тижнів, - засновник BioNTech Сахін

Дія вакцини Pfizer проти

Розроблена Pfizer і BioNTech вакцина проти COVID-19 "дуже ймовірно" спрацює проти штаму, виявленого у Великій Британії, в іншому випадку її адаптація може зайняти шість тижнів.

Про це заявив засновник німецької біотехнологічної компанії BioNTech Угур Сахін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

За його словами, розроблена спільно з Pfizer вакцина від COVID-19 "дуже ймовірно" спрацює проти мутованого штаму. Результати випробувань очікуються через два тижні.

Він підкреслив, що в разі потреби компанії можуть "безпосередньо узятися до розробки вакцини, яка повністю імітує цю нову мутацію". "Ми зможемо надати нову вакцину впродовж шести тижнів", - заявив Сахін.

Він додав, що у нового штаму, виявленого у Великій Британії, є дев'ять мутацій, а не одна, як зазвичай.

Нагадаємо, 14 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі ввести максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що багато в чому прийняв рішення про "локдаун", з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більше небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.

Новий штам коронавірусу виявлено в Данії, Нідерландах, Австралії та інших країнах. Влада, наприклад Італії, Бельгії і Нідерландів, оголосила про тимчасове припинення авіаційного та залізничного сполучення з Великою Британією через побоювання занести новий різновид вірусу.
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Топ коментарі
+2
А коли придумають від дурості і спаму?
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22.12.2020 20:55
+2
Фух, схоже, вакцини не буде ніколи. Дивимось серіал далі.
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22.12.2020 21:24
+2
Процесс и скорость зработки этой "вакцины" напоминает понос!😡
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22.12.2020 21:29
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Разработанная Pfizer и BioNTech вакцина от COVID-19 "очень вероятно" сработает против штамма, выявленного в Великобритании, в противном случае ее адаптация может занять шесть недель. Источник: https://censor.net/ru/n3238522\\\\\\\\

Тут Владимир Ильич бы прямо разразился громким многочасовым спичем как Гитлер в суде в 1924-м, тока шо прочитал. И наверное был бы прав)
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22.12.2020 20:50 Відповісти
А когда придумают вакцину от корупции ?
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22.12.2020 20:52 Відповісти
А коли придумають від дурості і спаму?
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22.12.2020 20:55 Відповісти
Фух, схоже, вакцини не буде ніколи. Дивимось серіал далі.
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22.12.2020 21:24 Відповісти
Процесс и скорость зработки этой "вакцины" напоминает понос!😡
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22.12.2020 21:29 Відповісти
Разбалансировка пандемии: тот кто придумывает новые скилы для вакцины не успевает за тем кто " рожает" новые мутации для вируса - ровно на шесть недель.
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22.12.2020 21:35 Відповісти
Все работают в связке.
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22.12.2020 21:42 Відповісти
Мутокреативщики креативят креативнее.

Сейчас ребята из "группы вакцинации" пошурупят и вакцины обретут чудодественные способности ----- одомашнят блуждающий нерв, будут выращивать зубы у лысых, искривлять плоскостопие, а в редких случаях будут способны доставлять неудобства даже очень хорошим танцорам.
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22.12.2020 22:06 Відповісти
))
Дія вакцини Pfizer проти "британського" штаму COVID-19 перевіряється, у разі необхідності її можна адаптувати за 6 тижнів, - засновник BioNTech Сахін - Цензор.НЕТ 5513
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22.12.2020 22:49 Відповісти
Ага... да...
Как раз для появления нового штама 6 недель и нужно...
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22.12.2020 22:50 Відповісти
))
Дія вакцини Pfizer проти "британського" штаму COVID-19 перевіряється, у разі необхідності її можна адаптувати за 6 тижнів, - засновник BioNTech Сахін - Цензор.НЕТ 4844
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22.12.2020 22:50 Відповісти
На кону сотни миллиардов прибыли и заоблачные цены на акции. Будут врать напропалую.
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22.12.2020 23:28 Відповісти
Владельцами частной компании BioNTech являются муж и жена турецкого происхождения миллиардеры Угур Шахин и Озлем Туречи.

Дія вакцини Pfizer проти "британського" штаму COVID-19 перевіряється, у разі необхідності її можна адаптувати за 6 тижнів, - засновник BioNTech Сахін - Цензор.НЕТ 1113
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22.12.2020 23:46 Відповісти
Власти США сообщили о смерти шести участников испытания вакцины Pfizer Все идет по заветам Билла Гейтса.
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23.12.2020 07:46 Відповісти
 
 