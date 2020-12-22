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Донбас (22348) втрати (4283) перемир'я (814) Мендель (230)

Від початку "суцільного перемир'я" на Донбасі - 4 бойові втрати, 18 поранених, - Мендель

Від початку

Від часу встановлення режиму припинення вогню на Донбасі українська сторона зазнала чотири бойові втрати, 18 бійців поранено. а загалом за рік від бойових дій загинуло 49 українських військовослужбовців.

Про це заявила прессекретарка президента Юлія Мендель під час онлайн-зустрічі в Американській торговій палаті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Уже зараз більше чотирьох місяців, як триває новий етап цього суцільного перемир'я з 27 липня, і головне, що нам вдалося зробити, - це зберегти життя людей. Зараз, за понад чотири місяці, є 4 бойові втрати, на жаль, вони є, тому що відбуваються провокаційні постріли з того боку, і 18 людей було поранено", - сказала Мендель.

Речниця президента поінформувала, що за цей рік всього було 49 бойових втрат, із яких чотири за чотири місяці "тиші", а 45 були за перші сім місяців.

Читайте також: Україна в ОБСЄ: від початку перемир'я на Донбасі загинули четверо українських воїнів, ще 15 були поранені

Нагадаємо, із 27 липня на Донбасі встановлений режим повного та всеосяжного припинення вогню. Домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, а також застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.
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Топ коментарі
+18
должен быть повешен за сержанта Журавля !
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22.12.2020 21:22
+17
С начала "сплошного перемирия" на Донбассе - 4 боевые потери, 18 раненых, - Мендель - Цензор.НЕТ 8203
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22.12.2020 21:11
+16
От, цинічна мразота. "Сплошное перемирье" ім ВАЗеленського. 4 вбитих, 18 поранених і кожен день кацапські обстріли.
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22.12.2020 21:10
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С начала "сплошного перемирия" на Донбассе - 4 боевые потери, 18 раненых, - Мендель - Цензор.НЕТ 8203
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22.12.2020 21:11 Відповісти
должен быть повешен за сержанта Журавля !
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22.12.2020 21:22 Відповісти
Люто плюсую!!!
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22.12.2020 21:44 Відповісти
+ проклят до седьмого колена
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22.12.2020 23:56 Відповісти
сплошное недоразумение мендель, слово то какое нейтральное выдумали "боевые потери" а почему не погибшие??? а ты знаешь девушка , что те которые не могут принимать участие в боевых действиях физически т.е раненные контуженные покалеченные т.е выведенные из строя это тоже боевые потери. сплошное перемирие ? ну как же ... а откуда погибшие и раненные? это война девушка! сплошная война!!!!!
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22.12.2020 22:17 Відповісти
13. почему я со своей семьей и мои родители-пенсионеры должны за счет своей зарплаты и пенсии кормить поить и танцевать предателей сепаров из лугандона??? и до каких пор это будет продолжаться???
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22.12.2020 22:20 Відповісти
З "той сторони" ніхто прицільно не стріляє ,в загибелі винен рікошет !!!)))
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22.12.2020 21:04 Відповісти
А это не Арестович должен озвучивать или речники ООС? Или они свежеобосравшись с военнослужашим умершим от интоксикации?
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22.12.2020 21:08 Відповісти
От, цинічна мразота. "Сплошное перемирье" ім ВАЗеленського. 4 вбитих, 18 поранених і кожен день кацапські обстріли.
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22.12.2020 21:10 Відповісти
пехота вовину доплату за не стреляй называет- за зраду
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22.12.2020 21:22 Відповісти
Зверніть увагу, плісняві, кожну зраду чи зашквар подають з пафосом, як перемогу. Бо реальних перемог немає. Жодної. Самі зради та зашквари.
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22.12.2020 21:40 Відповісти
Погоди. Это только то, что вопреки ЗЕленым предателям в СМИ просочилось.

Абсолютно невозможно даже примерно прикинуть, сколько убитых и раненых на самом деле кроется за "самоподрывами" и "не боевыми".
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23.12.2020 02:45 Відповісти
Я желаю мандэль и ее шефу, чтобы их дети и близкие жили в таком же мире, где каждый день кого-то ранят или убивают
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22.12.2020 21:10 Відповісти
Меня нет в Фейсбуке. Спросите у нее пожалуйста в какую категорию учли Журавля. Для меня это важно, очень.
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22.12.2020 21:12 Відповісти
Не бойові-вмер від спраги !!
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22.12.2020 21:15 Відповісти
Порушення правил техніки безпеки під час перемир'я. Скоріш за все так.
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22.12.2020 21:42 Відповісти
Кто этой с@ке разрешил рот открыть? Дебил клован? Тогда понятно.
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22.12.2020 21:14 Відповісти
С начала "сплошного перемирия" на Донбассе - 4 боевые потери, 18 раненых, - Мендель - Цензор.НЕТ 5051
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22.12.2020 21:16 Відповісти
Имбицелино ти свідоме!!!! Тобі не здається слова з початку перемир'я і 4 бойові втрати трохи суперечать терміну перемир'я???
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22.12.2020 21:19 Відповісти
от еще мендель не пиарилась на лжеперемирии от лжесцаря...
только 4 потери??? только? а то что в "сплошное перемирие" их ВООБЩЕ не должно быть!не???
и только 4 - это чьи-то дети или отцы детей... только 4 !!! ..............................!!!
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22.12.2020 21:20 Відповісти
тут того орки слегка шумели делали дака дака да так неудачно что 2 е попали в рай по куйловски сама чёлка мелированая об сём закукарекала из луганды С начала "сплошного перемирия" на Донбассе - 4 боевые потери, 18 раненых, - Мендель - Цензор.НЕТ 6100
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22.12.2020 21:21 Відповісти
От *****
Запхай собі те суцільне перемир'я в дупу.
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22.12.2020 21:22 Відповісти
там занято айкосом но это не точно
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22.12.2020 21:23 Відповісти
айкосом Зеленського ?
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22.12.2020 21:26 Відповісти
ну да
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22.12.2020 21:28 Відповісти
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22.12.2020 21:29 Відповісти
Куда запихнуть хлебные, рождественские, школьные..... перемирия миротворцу?
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22.12.2020 21:52 Відповісти
Нехай Мандєль передасть кловуну,що Голлівуд наближається.
Від початку "суцільного перемир'я" на Донбасі - 4 бойові втрати, 18 поранених, - Мендель - Цензор.НЕТ 4706
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22.12.2020 21:31 Відповісти
Наближається хоррор.Голлівуд ще таке не знімав!
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22.12.2020 21:45 Відповісти
Це буде вже не про труси з гульфіком це про памперси.
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22.12.2020 22:05 Відповісти
Тільки не варто винити у всьому пані Мендель! Її ля-ля-ля це тільки результат охмурення.
Баба є баба.
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22.12.2020 21:47 Відповісти
Мендель - "..... идет новый этап этого сплошного перемирия....."

Від початку "суцільного перемир'я" на Донбасі - 4 бойові втрати, 18 поранених, - Мендель - Цензор.НЕТ 8055
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22.12.2020 21:52 Відповісти
А ты, СПЛОШНАЯ ДУРА понимаешь разницу , что такое раненный для отсчета вашего ЗЕленого " МИРА " и для его семьи - подели еще их на годы боевых и изобрази в сравнительной табличке как обратно геометрический спад потерь и ранений... Вова Лохдаун любит такие математические сравнения
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22.12.2020 22:03 Відповісти
Від початку "суцільного перемир'я" на Донбасі - 4 бойові втрати, 18 поранених, - Мендель - Цензор.НЕТ 9480
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22.12.2020 22:30 Відповісти
Їх на рассєі десятка два таких.
А що робити з 90% раборашистів з секти "кримнаш" ?
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22.12.2020 22:40 Відповісти
Брешешь - морда жидовская, точно так же брешешь, как и клоун твой. Народ уже не верит вашим словам, хватит лапшу развешивать людям!!!
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22.12.2020 23:22 Відповісти
Це затишшя перед бурею і на перемиріє Путлєр срать хотів, а нам потрібно бути на чеку, тут і без експертів видно , що кацапи готовлять якусь військову операцію накштал "залізний кулак" чищось таке.
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23.12.2020 00:03 Відповісти
У Германії і Ссср з 39 по 41 "Переміріє" було?????
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23.12.2020 00:05 Відповісти
перемирие - это страшная антикондитерская зрада.
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23.12.2020 03:52 Відповісти
 
 