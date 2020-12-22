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Moderna проведе додаткові тести дії своєї вакцини проти нового штаму коронавірусу

Moderna проведе додаткові тести дії своєї вакцини проти нового штаму коронавірусу

Розробник і виробник вакцини Moderna очікує, що вона дієва проти мутованого коронавірусу, яку нещодавно знайшли у Великій Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"На основі наявних даних ми очікуємо, що імунітет, викликаний вакциною Moderna, захищатиме від штамів, нещодавно зафіксованих у Великій Британії, і ми будемо проводити додаткові тести впродовж найближчих тижнів, щоб підтвердити цю надію", - заявили в компанії Moderna.

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Нагадаємо, 14 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі ввести максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що багато в чому прийняв рішення про "локдаун", з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більше небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.

Новий штам коронавірусу виявлено в Данії, Нідерландах, Австралії та інших країнах. Влада, наприклад Італії, Бельгії і Нідерландів, оголосила про тимчасове припинення авіаційного та залізничного сполучення з Великою Британією через побоювання занести новий різновид вірусу.

Засновник німецької біотехнологічної компанії BioNTech Угур Сахін заявив, що розроблена Pfizer і BioNTech вакцина від COVID-19 "дуже ймовірно" спрацює проти штаму, виявленого у Великій Британії, в іншому випадку її адаптація може зайняти шість тижнів.
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Зачем нам эти новости, если в Украину вакцина попадет не раньше чем в страны Африки?
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22.12.2020 21:41 Відповісти
Ну пускай сначала на англичанах испытают,а потом и в Украину можно.
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23.12.2020 07:12 Відповісти
 
 