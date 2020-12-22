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вакцина (4418) Зеленський (22429) Макрон Емманюель (1326)

Зеленський подякував Макрону за допомогу в прискореному наданні Україні вакцини проти коронавірусу

Зеленський подякував Макрону за допомогу в прискореному наданні Україні вакцини проти коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Франції Емманюелю Макрону за готовність допомогти в наданні Україні вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Твіттер глави держави.

"Дякую Емманюелю Макрону за готовність допомогти з прискоренням надання вакцини проти COVID-19. Це жест справжньої дружби", - написав Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що цінує підтримку Францією суверенітету і територіальної цілісності України і її мирних ініціатив.

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Зеленський подякував Макрону за допомогу в прискореному наданні Україні вакцини проти коронавірусу 01
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Топ коментарі
+11
Макрон то в курсе?
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22.12.2020 21:55
+8
через Епіцентр???
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22.12.2020 21:54
+4
Обіцяти не означає женитись !!!)))
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22.12.2020 21:58
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через Епіцентр???
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22.12.2020 21:54 Відповісти
Макрон то в курсе?
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22.12.2020 21:55 Відповісти
Обіцяти не означає женитись !!!)))
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22.12.2020 21:58 Відповісти
А я думала он Макрона поблагодарил за убитых вагнеровцев в ЦАР - нет их и нет проблемы с предательством Вовки...
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22.12.2020 21:58 Відповісти
Сыграл бы лучше гимн в его честь, марсельезу например...На рояле
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22.12.2020 21:58 Відповісти
там партитура сложная))))..
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22.12.2020 22:05 Відповісти
оо. сектанты подтянулись. Вся прелесть то в том что в твоей пустой башке сыграли тем на что ты намекаешь.
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23.12.2020 08:51 Відповісти
Бубочка як завжде видає бажане за дійсне !!))
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22.12.2020 22:00 Відповісти
Подякував за "готовність допомогти " ???????????
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22.12.2020 22:01 Відповісти
на феофанию выделили ящик?)
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22.12.2020 22:01 Відповісти
Дякую за вакцину і потім відразу територіальна цілісність і незалежність. Це какбє дипломований юрист говорить. Що територіальна цілісність і незалежність залежать від вакцини???
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22.12.2020 22:02 Відповісти
Букмекерам за ковзанку подякуй.Щедрі люди.Не рівня лохам,що купують людям ліки,апаратуру й засоби захисту.
Зеленський подякував Макрону за допомогу в прискореному наданні Україні вакцини проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 9035
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22.12.2020 22:05 Відповісти
Ні дебіло!!! Територіальна цілісність і вакцина від хвороби це зовсім інші речі. І ковід, як бактеріологічних зброя, через пів року перемутує. Даже без вакцини
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22.12.2020 22:06 Відповісти
Макрона опять благодарит какое-то смешное микроно-микробо..
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22.12.2020 22:07 Відповісти
зе-лох, кто его пустил заграницу клоуна
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22.12.2020 22:10 Відповісти
Чмо зеленое рассазывает про ускоренное получение... а другой мудак открытым текстом заявляет, что выкцинацию только к 22 году до 50% доведут (может быть).
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22.12.2020 22:17 Відповісти
про тер. целостность. Верхняя палата парламента Франции проголосовала в среду, 25 ноября, за резолюцию о признании Нагорного Карабаха. За высказались 305 сенаторов, против - 1.
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22.12.2020 22:23 Відповісти
навряд чи Макрон взагалі пам'ятає, хто цей дурік. До тогож у Франції немає своєї вакцини, вони самі будуть купляти в США.
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22.12.2020 22:27 Відповісти
какая страшная зрадуля.
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23.12.2020 03:54 Відповісти
 
 