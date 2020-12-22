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Новини
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Зеленський (22429) Квартал-95 (182) підприємці (616) протест (2377) Донбас (22348) Північний потік (2446) Мендель (230) Татаров Олег (424)

Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу "95-й квартал"

Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу

Силовики хочуть відправити заступника голови ОП Татарова в СІЗО під заставу 10 млн грн, на Донбасі від початку перемир'я - 4 загиблих і 18 поранених, ФОПи пікетують "95 квартал", у Москві вигукують "Слава Україні!" - головні новини України і світу 22 грудня.

Татарова хочуть відправити у СІЗО

Про плани заарештувати заступника голови ОП заявив директор НАБУ Артем Ситник. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі уточнили, що проситимуть для Татарова утримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн гривень застави. Татаров у відповідь заявив, що Ситник "загрався". Запобіжний захід Вищий антикорупційний суд обере в четвер, 24 грудня.

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, Офіс генпрокурора вирішив скасувати свій же серпневий указ про призначення виконуючим глави САП Максима Грищука. Напередодні Грищук підписав клопотання про арешт Татарова.

Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу 95-й квартал 01

Втрати на Донбасі

Від початку "суцільного перемир'я" на Донбасі, яке стартувало 27 липня, загинуло 4 захисників України і зазнали поранень ще 18. Про це заявила прессекретарка президента Юлія Мендель. Всього за рік на Донбасі загинуло 49 військовослужбовців, 45 із них - за перші 7 місяців року.

Батько одного із загиблих, морпіха Ярослава Журавля, хоче посадити президента Володимира Зеленського в тюрму за загибель сина. Він домігся того, що суд зобов'язав ДБР розслідувати "умисні дії" Зеленського, якщо вони спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим.

Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу 95-й квартал 02

Загиблий морпіх Ярослав Журавель

Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу 95-й квартал 03Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу 95-й квартал 04

ФОПи беруть "95 квартал" в облогу

У столиці тривають протести фізосіб-підприємців. Активісти руху "SaveФОП" вимагають скасувати запланований на січень локдаун. Вони почали протест на Майдані Незалежності, пройшли звідти до Офісу президента на Банковій, а потім вирушили до палацу "Україна", де сьогодні виступає "95 квартал". "Зе, відповідай за базар!" - закликають президента учасники протесту.

Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу 95-й квартал 05
Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу 95-й квартал 06
Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу 95-й квартал 07

Росія каже, що майже добудувала "Північний потік-2"

Завершено будівництво сухопутної частини газопроводу, вона готова до введення в експлуатацію, - повідомляє "Газпром". Триває будівництво газопроводу в територіальних водах Німеччини, його терміни залежатимуть від погоди.

У Москві вигукують "Слава Україні!"

Український журналіст Роман Цимбалюк записував на вулиці інтерв'ю з шеф-редактором видання The Insider Романом Доброхотовим. Перехожі вирішили підтримати їх вигуком "Слава Україні!".
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Топ коментарі
+18
Це за ваші податки касманавти авакава охороняють клоунів з 95 скотодвора.

Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 2276
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22.12.2020 22:09
+16
Кажуть веселий концерт сьогодні.....

Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 1869
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22.12.2020 22:11
+16
Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 9871
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22.12.2020 22:13
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На нари сепарсько-колорадську потвору ,без будь-яких застав !!!)))
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22.12.2020 22:02 Відповісти
Гоните дебилов из Офиса президента. Пока не поздно
Экономика / Мнения 22-дек, 17:239 2 331 0

Следите за руками.

Посмотрел очередной видосик выдающегося теннисиста-пианиста современности об очередной "победе" зеленых над Украиной. На этот раз в виде "бюджета 2020".

Никак не мог понять: почему он такой веселый и радостный?

Вспомнил, что в последний раз такое выражение лица видел у наперсточника у железнодорожного вокзала в бурные девяностые, когда тот предлагал найти шарик под одним из трех пластмассовых стаканчиков.

"Что-то здесь не то" - сразу подумалось. "Где нас наё..., ой, обманывают!" Но где? Пересмотрел еще раз и...

ЭВРИКА!

Следите за руками.

Не моргнув глазом, президент Зеленский рассказывает о рекордном бюджете Министерства обороны на 2021 год. И для наглядности сравнивает его с показателями 2016 2017, 2018, 2019.

Отдельно отмечая, что бюджет Министерства обороны в 2019 году в размере 102 млрд грн - это бюджет года выборов. А вот в 2021 году финансирование Министерства обороны составит 117 млрд гривен.

Ничего странного не заметили?

Тогда еще раз. Повторяю: следите за руками.

Данные по 2016 - есть, за 2017 - есть, за 2018 - есть, за 2019 - тоже есть. Ну и в 2021 президент озвучил.

Так и хочется спросить, как это когда-то сделал покойный Геннадий Адольфович о скорой помощи:

А ГДЕ ЖЕ ДАННЫЕ ПО 2020 ГОДУ???

Почему господин президент, рассказывая стране о невиданном бюджете на национальную безопасность и оборону на 2021 год в сумме 267 млрд грн, умолчал о цифре бюджета Министерства обороны в 2020 году?

Наверное, от чувства природной скромности.

Ну что же, давайте поможем господину президенту. Итак бюджет Министерства обороны:

2020 - 118 012 998,1 млрд грн

2021 - 117 626 443,4 млрд грн

УРА !!!! ЭТО ПОБЕДА !!!

Но... Стоп! Это же МЕНЬШЕ на 386 554,7 млн грн

Победа исчезла...

А может ее просто не было? Может эта "победа" была лишь потому, что именно Вы, господин Президент, и занимаетесь манипуляциями? Хотя именно в этом видосике обещали рассказать о "победах" - цитирую - "без манипуляций и лжи".

Но не получилось. Почему?

На это ответил еще один классик харьковской политики - потому что "ТЕКСТЫ ПО дебильному написаны"!

Мораль: гоните дебилов из офиса президента. Пока не поздно.

Андрей Рева
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22.12.2020 22:04 Відповісти
МО-117 лярд,,а 150 лярд,це кому, МВС??? )))
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22.12.2020 22:13 Відповісти
Веселість та радісність Вовки ЗАВЖДИ співвимірюйте з набряклістю його ЗЕньок . Він радісний щей тому, що Марія Хуана скоро буда посаджена БЄнєю з Юлєю на приватзовнних землях Украіни - ЗАЖОПУ Ермака почали втілювати в життя РЕЗУЛЬТАТИ ВОВЧИНОГО ОПИТУВАННЯ - АГРОАХАМІЯ! (почали правда втілювати опитування з ВР для трьохсот ЗЕсранців) . Ліха ЗЕбіда початок!
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22.12.2020 22:20 Відповісти
Зелена пліснява має відповісти за загибель Героя України Журавля !!!)))
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22.12.2020 22:06 Відповісти
Це за ваші податки касманавти авакава охороняють клоунів з 95 скотодвора.

Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 2276
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22.12.2020 22:09 Відповісти
Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 9871
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22.12.2020 22:13 Відповісти
Медальки їм

Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 1539
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22.12.2020 22:14 Відповісти
Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 6990
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22.12.2020 22:17 Відповісти
Та пофиг. Главное, что не диктатора. Я б вообще разобрался, кто спонсирует этот "протест" с одинаковыми флажками. И повязал бы дестабилизаторов. Пецю с Вицей.
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22.12.2020 22:49 Відповісти
та пофіг що ти там в"яжеш.
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22.12.2020 22:58 Відповісти
Пофиг- проходи мимо. А то как в том анекдоте: "Я гналась за вами по всему миру, чтобы сказать, как вы мне безразличны".
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22.12.2020 23:19 Відповісти
Кажуть веселий концерт сьогодні.....

Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 1869
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22.12.2020 22:11 Відповісти
Bellingcat: до сих пор не разобрались со сливом операции по вагнеровцам? Тогда мы идем к вам!
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22.12.2020 22:12 Відповісти
Зебилы, а вы уже поняли, что рептилоиды с Байденом объединились против вас? Теперь берегите вашего Бубочку от укола вражьей вакциной. Только скрепный "Спутник", и только в Ростове.
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22.12.2020 22:18 Відповісти
Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 3950
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22.12.2020 22:22 Відповісти
Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 9645
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22.12.2020 22:24 Відповісти
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22.12.2020 22:27 Відповісти
Стрєлок Воз борн ту Хєлл
"Прийшли якось фопи на квартал в шерстяной одєждє ,а там мусора з *********** палочками стоят.І тішина..."
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22.12.2020 22:26 Відповісти
Метро «Майдан Незалежності» заразГоловні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 9209

Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 966
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22.12.2020 22:27 Відповісти
Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 9375
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22.12.2020 22:30 Відповісти
"Зеленський розписався під власним вироком:
Вовочка профнепридатний, за 1,5 року його влади Україна опустилась на дно."

Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 606
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22.12.2020 22:36 Відповісти
"На самое дно,самого глубокого ущелья!! Так випьем же за то...."!!!)))
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22.12.2020 22:39 Відповісти


Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 6166
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22.12.2020 22:39 Відповісти
Це перемога зебілів над Україною.
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22.12.2020 23:27 Відповісти
Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 2286
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22.12.2020 22:41 Відповісти
Це на випадок, якщо прийдеться втікати.
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22.12.2020 22:47 Відповісти
В останньому відосику преЗедент похвалився, що в бюджеті на 2021 рік для Міністерства оборони виділена рекордна сума 117 млрд грн., і для підтвердження своїх слів навів порівняння 2016, 2017, 2018, 2019 роки.

А де 2020???
А про 2020-й промовчав, бо:

2020 - 118 012 998,1 млрд грн
2021 - 117 626 443,4 млрд грн

Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 5737

https://antikor.com.ua/articles/427314-andrej_reva_gonite_debilov_iz_ofisa_prezidenta._poka_ne_pozdno
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22.12.2020 22:45 Відповісти
З приводу новини "ФОПи взяли в облогу "95-й квартал". Вчора послухав коментар одного з учасників цієї акції. Зеленського вони *******, як і раніше. В усьому винен Порошенко. А вони певні, що якщо Зеленський їх почує, то безперечно виконає всі їх побажання. (от тільки кляті порохоботи запхали йому у вуха банани). А в чому ж суть вимог, чому в облозі вистава 95-ого. Вимога проста, Взяти ФОПи у команду 95-ого кварталу, щоб як і клоунам можна було б продовжувати працювати не зважаючи на різні карантини і локдауни і, як і 95-ому, не сплачувати податки. Адже ж ФОПи на це заслуговують. Чим вони гірші за клоунів? Вони добре розуміють, що клоуни, то найкращий в світі резерв керівного штату для України. Але ФОПи на це і не претендують. Просто урівняти права працівників 95-ого і ФОПів. Адже саме завдяки ФОПам Зеленський отримав 73% і ФОПи й досі, не зважаючи ні на яких порохоботів, вірять що Зеленський найдостойніший.
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23.12.2020 09:51 Відповісти
 
 