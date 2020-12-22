Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу "95-й квартал"
Силовики хочуть відправити заступника голови ОП Татарова в СІЗО під заставу 10 млн грн, на Донбасі від початку перемир'я - 4 загиблих і 18 поранених, ФОПи пікетують "95 квартал", у Москві вигукують "Слава Україні!" - головні новини України і світу 22 грудня.
Татарова хочуть відправити у СІЗО
Про плани заарештувати заступника голови ОП заявив директор НАБУ Артем Ситник. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі уточнили, що проситимуть для Татарова утримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн гривень застави. Татаров у відповідь заявив, що Ситник "загрався". Запобіжний захід Вищий антикорупційний суд обере в четвер, 24 грудня.
За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, Офіс генпрокурора вирішив скасувати свій же серпневий указ про призначення виконуючим глави САП Максима Грищука. Напередодні Грищук підписав клопотання про арешт Татарова.
Втрати на Донбасі
Від початку "суцільного перемир'я" на Донбасі, яке стартувало 27 липня, загинуло 4 захисників України і зазнали поранень ще 18. Про це заявила прессекретарка президента Юлія Мендель. Всього за рік на Донбасі загинуло 49 військовослужбовців, 45 із них - за перші 7 місяців року.
Батько одного із загиблих, морпіха Ярослава Журавля, хоче посадити президента Володимира Зеленського в тюрму за загибель сина. Він домігся того, що суд зобов'язав ДБР розслідувати "умисні дії" Зеленського, якщо вони спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим.
Загиблий морпіх Ярослав Журавель
ФОПи беруть "95 квартал" в облогу
У столиці тривають протести фізосіб-підприємців. Активісти руху "SaveФОП" вимагають скасувати запланований на січень локдаун. Вони почали протест на Майдані Незалежності, пройшли звідти до Офісу президента на Банковій, а потім вирушили до палацу "Україна", де сьогодні виступає "95 квартал". "Зе, відповідай за базар!" - закликають президента учасники протесту.
Росія каже, що майже добудувала "Північний потік-2"
Завершено будівництво сухопутної частини газопроводу, вона готова до введення в експлуатацію, - повідомляє "Газпром". Триває будівництво газопроводу в територіальних водах Німеччини, його терміни залежатимуть від погоди.
У Москві вигукують "Слава Україні!"
Український журналіст Роман Цимбалюк записував на вулиці інтерв'ю з шеф-редактором видання The Insider Романом Доброхотовим. Перехожі вирішили підтримати їх вигуком "Слава Україні!".
Будь ласка, зачекайте...
Экономика / Мнения 22-дек, 17:239 2 331 0
Следите за руками.
Посмотрел очередной видосик выдающегося теннисиста-пианиста современности об очередной "победе" зеленых над Украиной. На этот раз в виде "бюджета 2020".
Никак не мог понять: почему он такой веселый и радостный?
Вспомнил, что в последний раз такое выражение лица видел у наперсточника у железнодорожного вокзала в бурные девяностые, когда тот предлагал найти шарик под одним из трех пластмассовых стаканчиков.
"Что-то здесь не то" - сразу подумалось. "Где нас наё..., ой, обманывают!" Но где? Пересмотрел еще раз и...
ЭВРИКА!
Следите за руками.
Не моргнув глазом, президент Зеленский рассказывает о рекордном бюджете Министерства обороны на 2021 год. И для наглядности сравнивает его с показателями 2016 2017, 2018, 2019.
Отдельно отмечая, что бюджет Министерства обороны в 2019 году в размере 102 млрд грн - это бюджет года выборов. А вот в 2021 году финансирование Министерства обороны составит 117 млрд гривен.
Ничего странного не заметили?
Тогда еще раз. Повторяю: следите за руками.
Данные по 2016 - есть, за 2017 - есть, за 2018 - есть, за 2019 - тоже есть. Ну и в 2021 президент озвучил.
Так и хочется спросить, как это когда-то сделал покойный Геннадий Адольфович о скорой помощи:
А ГДЕ ЖЕ ДАННЫЕ ПО 2020 ГОДУ???
Почему господин президент, рассказывая стране о невиданном бюджете на национальную безопасность и оборону на 2021 год в сумме 267 млрд грн, умолчал о цифре бюджета Министерства обороны в 2020 году?
Наверное, от чувства природной скромности.
Ну что же, давайте поможем господину президенту. Итак бюджет Министерства обороны:
2020 - 118 012 998,1 млрд грн
2021 - 117 626 443,4 млрд грн
УРА !!!! ЭТО ПОБЕДА !!!
Но... Стоп! Это же МЕНЬШЕ на 386 554,7 млн грн
Победа исчезла...
А может ее просто не было? Может эта "победа" была лишь потому, что именно Вы, господин Президент, и занимаетесь манипуляциями? Хотя именно в этом видосике обещали рассказать о "победах" - цитирую - "без манипуляций и лжи".
Но не получилось. Почему?
На это ответил еще один классик харьковской политики - потому что "ТЕКСТЫ ПО дебильному написаны"!
Мораль: гоните дебилов из офиса президента. Пока не поздно.
Андрей Рева
"Прийшли якось фопи на квартал в шерстяной одєждє ,а там мусора з *********** палочками стоят.І тішина..."
Вовочка профнепридатний, за 1,5 року його влади Україна опустилась на дно."
А де 2020???
А про 2020-й промовчав, бо:
2020 - 118 012 998,1 млрд грн
2021 - 117 626 443,4 млрд грн
https://antikor.com.ua/articles/427314-andrej_reva_gonite_debilov_iz_ofisa_prezidenta._poka_ne_pozdno