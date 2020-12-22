Клімкін про призначення Вітренка в.о. міністра в обхід ВР: Ляпас принципам парламентської демократії, в ЄС і НАТО довго згадуватимуть нам цей приклад

В європейській країні уряд не призначатиме тимчасово виконуючим обов'язки того, хто не пройшов парламентське голосування.

Про це пише в Facebook ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Енергетики отримали на свій день подарунок у вигляді нового керівника відомства. Абсолютно безвідносно кандидатури Вітренка, у мене до речі є досвід взаємодії з ним на міжнародному напрямку, це ляпас принципам парламентської демократії. У будь-якій європейській країні неможливо уявити, що уряд призначає тимчасово виконуючим обов'язки того, хто не пройшов парламентське голосування.

Останні тижні всі обговорювали конституційну кризу, насправді у нас тотальна інституційна криза, а парламентсько-президентська республіка стає просто рядком у Конституції. Це необхідно змінити.

Тепер нам довго згадуватимуть цей приклад, коли ми вкотре розповідатимемо про "поступ демократії в Україні" та про готовність до наступних кроків у просуванні в НАТО і ЄС", - написав він.

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Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України. Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів. Однак він заявив, що має намір повторно поборотися за крісло в Кабміні.

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21 грудня Кабінет Міністрів призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконуючим обов'язки міністра енергетики.

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