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призначення (2241) Клімкін (1668) Вітренко Юрій (631)

Клімкін про призначення Вітренка в.о. міністра в обхід ВР: Ляпас принципам парламентської демократії, в ЄС і НАТО довго згадуватимуть нам цей приклад

Клімкін про призначення Вітренка в.о. міністра в обхід ВР: Ляпас принципам парламентської демократії, в ЄС і НАТО довго згадуватимуть нам цей приклад

В європейській країні уряд не призначатиме тимчасово виконуючим обов'язки того, хто не пройшов парламентське голосування.

Про це пише в Facebook ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Енергетики отримали на свій день подарунок у вигляді нового керівника відомства. Абсолютно безвідносно кандидатури Вітренка, у мене до речі є досвід взаємодії з ним на міжнародному напрямку, це ляпас принципам парламентської демократії. У будь-якій європейській країні неможливо уявити, що уряд призначає тимчасово виконуючим обов'язки того, хто не пройшов парламентське голосування.

Останні тижні всі обговорювали конституційну кризу, насправді у нас тотальна інституційна криза, а парламентсько-президентська республіка стає просто рядком у Конституції. Це необхідно змінити.

Тепер нам довго згадуватимуть цей приклад, коли ми вкотре розповідатимемо про "поступ демократії в Україні" та про готовність до наступних кроків у просуванні в НАТО і ЄС", - написав він.

Читайте також: Разумков виступив проти призначення Вітренка в.о. міністра без голосування у Верховній Раді

Клімкін про призначення Вітренка в.о. міністра в обхід ВР: Ляпас принципам парламентської демократії, в ЄС і НАТО довго згадуватимуть нам цей приклад 01

Читайте також: Ексдиректора "Нафтогазу" Вітренка призначено в.о. міністра енергетики (оновлено)

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України. Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів. Однак він заявив, що має намір повторно поборотися за крісло в Кабміні.

Читайте також: Зеленський і Єрмак пролобіювали 170 млн грн премії для Вітренка і просувають його кандидатуру на пост першого віцепрем'єра, - Бутусов

21 грудня Кабінет Міністрів призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконуючим обов'язки міністра енергетики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вітренко подав у НАЗК декларацію претендента на пост заступника голови Міненерго
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Топ коментарі
+14
Парламент головний орган влади в країні.
Щойно його обнулили.
То може це державний переворот ?
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22.12.2020 22:19
+14
Он произошёл летом 2019 года. Олигархи захватили власть.
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22.12.2020 22:22
+12
Так и Баканова во главе СБУ ставили таким-же способом. Шулера есть шулера.
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22.12.2020 22:21
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Правильно, тезка! Надо было Коболева назначать!
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22.12.2020 22:16 Відповісти
Парламент головний орган влади в країні.
Щойно його обнулили.
То може це державний переворот ?
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22.12.2020 22:19 Відповісти
Он произошёл летом 2019 года. Олигархи захватили власть.
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22.12.2020 22:22 Відповісти
да ну, скинули батька ляшко верхом на корове)
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22.12.2020 23:02 Відповісти
У Вас ошибка в дате.
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23.12.2020 13:40 Відповісти
Парламент це розуміти як ПолітБюро чи якось по іншому?? В Україні Верховна Рада. Повноваження Верховної Ради прописані в Конституції. В Конституції також прописано, що вся повнота влади належить народу. І там далі доповнення-- які делегуються через обраних представників.тобто що заважає сказати ні і вибрати інших???
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22.12.2020 22:32 Відповісти
Довибирались сєктанти -сосно люби?
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22.12.2020 22:20 Відповісти
Так чомусь Вітренко перебуваючи в Києві при Порошенко нічого не заважало отримувати зряплатню більшу як всієї бригади ЗСУ! Вмісті з Коболєвим! А тепер сам собі постав запитання. Як ТАК?
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22.12.2020 22:49 Відповісти
Уважно прочитай ТЄ заголовок теми.
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22.12.2020 23:15 Відповісти
Так в чому пощочіна??? Все що не заборонено те дозволено!
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22.12.2020 23:26 Відповісти
Ви рюській? Потрібно два рази повторювати?
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22.12.2020 23:30 Відповісти
Я конкретний рюзкій! З сизраней мі
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22.12.2020 23:32 Відповісти
Ну земля тобі прахом.амінь.
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22.12.2020 23:34 Відповісти
Порохом😂😂😂😂.
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22.12.2020 23:35 Відповісти
Так в чому зебіли соснолюби винуваті у призначенні такого менеджера як Вітренко? Він же там виграв у кацапів три млрд. Йому премію положено. А ти перебуваючи в окопі лови свої 10 тис і не пи... Бо ти контрактник. Так в чому різниця то???
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22.12.2020 23:39 Відповісти
Можу тобі даже відповідь підказати. Але до тебе і так не дійде.
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22.12.2020 23:47 Відповісти
Законодавством дозволено ставити ИО. Все відбувається через ИО. ИО не потребує затвердження ВР!
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22.12.2020 23:30 Відповісти
Так и Баканова во главе СБУ ставили таким-же способом. Шулера есть шулера.
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22.12.2020 22:21 Відповісти
Кароче, настала ж. па, накрита клоунським капелюхом.
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22.12.2020 22:21 Відповісти
А може Україна в гробу буде згадувати про можливість життя в ЄС та з НАТО?
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22.12.2020 22:22 Відповісти
Про ЄС та НАТО мова вже взагалі не йде. Україні просто вижити б.
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22.12.2020 22:37 Відповісти
Сподіваюсь що виживе Україна!
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22.12.2020 23:43 Відповісти
А Супрун скільки в.о була?...
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22.12.2020 22:23 Відповісти
Не скажешь почему?
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22.12.2020 22:34 Відповісти
Я думав ти скажеш...
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23.12.2020 19:05 Відповісти
Нет. Мне за образование необразованных не платят.
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23.12.2020 19:16 Відповісти
Тоді відповім на кацапсячій мові. Тогда и я хер тебе скажу.
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23.12.2020 21:11 Відповісти
Щось нагадує ......

Климкин о назначении Витренко и.о. министра в обход ВР: Пощечина принципам парламентской демократии, в ЕС и НАТО будут долго вспоминать нам этот пример - Цензор.НЕТ 9997
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22.12.2020 22:24 Відповісти
Віталій Портніков - Зеленський знищує парламентаризм.

Власне, примха - це лише один з варіантів, який пояснює поведінку президента і його оточення. Можливо, мова може йти про зобов'язання глави держави перед олігархічними кланами - справжніми авторами його успіху в якості телевізійного коміка і організаторами його перемоги на президентських виборах 2019 року. Можливо, у випадку зі Шкарлетом Зеленський сподівається знайти союзників серед проросійських депутатів з ОПЗЖ. Можливо, у випадку з Вітренком Зеленський вирішив, що ділові якості колишнього менеджера «Нафтогазу» врятують українську економіку від неминучих проблем, що треба якнайшвидше створювати умови для призначення Вітренка наступним головою уряду. Що, звичайно, є дуже наївним. Тому що першопричина проблем - не в Гончаруку або Шмигалі. І причина проблем буде не у Вітренку, якщо він стане прем'єр-міністром. Причина проблем - в самому Зеленському. Ну і, звичайно ж, в тих безвідповідальних мешканцях України, хто віддав йому свої голоси.
Але яке все це вже має значення, якщо колишній телевізійний комік раптово уявив, що держава - це він. А Українська держава - це ми з вами. І цю державу Зеленський разом зі своїм оточенням і при потуранні прихильників щодня знищує.
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22.12.2020 22:26 Відповісти
Та ну.
Нинішня Рада, це моношобла трускавецьких дилетантів.
Це самий непрофесійний і тупий парламент за всі, майже 30 років існування незалежної України.
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22.12.2020 22:28 Відповісти
"Поцеловать Игоря Валерьевича, куда договаривались, Зеленский не смог, и поэтому решил начать со спины. Витренко, которого не смогли протащить через Раду на пост первого вице-премьера-министра энергетики, назначен исполняющим обязанности министра энергетики. "
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22.12.2020 22:29 Відповісти
для того и делается.
выполняется заказ ***** на торможение движения на запад
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22.12.2020 22:30 Відповісти
Клімкін про призначення Вітренка в.о. міністра в обхід ВР: Ляпас принципам парламентської демократії, в ЄС і НАТО довго згадуватимуть нам цей приклад - Цензор.НЕТ 7958
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22.12.2020 22:34 Відповісти
Слишком поздно Софа Львовна поняла, что не стоило обращаться к пластическому хирургу, у которого в приёмной висят картины Пикассо…
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22.12.2020 22:42 Відповісти
Мужики! В данном случае - это банальный и наглый по способу действия Договорняк о судьбе "Центрэнерго" с многомиллиардными оборотами и никакой Разумков уже не сможет затормозить то, что уже согласовано и ударено по рукам и естественно не без участия "верхней власти" - https://strana.ua/articles/analysis/307952-kak-dohovorilis-po-tsentrenerho-i-chto-dalshe-budet-s-hoskompaniej.html. И реализовывать этот процесс запланировано как раз этому прогрессивно-социалистическому отпрыску Витренко, причем за взятку ускоренно выплаченной ему оставшейся доли премии как бы за Стокгольм, который он должен был получать в течение 10 лет!? Этот случай ещё один раз стал подтверждением того, что в этой стране правит не официально избранная власть, а люди, которые в основном нелегально завладели большой долей того, что когда-то имела такая страна, как Украина. И они чхать хотели на Конституцию и право, а о населении речь вообще не идет!
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22.12.2020 22:46 Відповісти
https://www.dsnews.ua/politics/kalif-na-mesyac-zachem-yuriya-vitrenko-naznachili-vr-i-o-ministra-energetiki-22122020-410260 Коломойский получил на ближайший месяц своего смотрящего в Минэнерго. Витренко за этот месяц сможет ослабить влияние Ахметова, принять несколько выгодных Коломойскому приказов и, возможно, выдавить из Минэнерго пять-шесть неугодных людей.
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22.12.2020 23:20 Відповісти
Дєятєлю Клімкіну, потрібно підлікуваться в логопеда в усраілі ,бо його люди не розуміють .😆
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22.12.2020 23:35 Відповісти
Ну и кто теперь скажет, что назначение Витренко не результат коррупционных махинаций? Не даром же он премьеру 440 миллионов на 4 года одолжил.
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22.12.2020 23:52 Відповісти
совершенно тот случай, про "соринку" и "бревно". напомните кто то клиЗмину - "министр" супрун(доктор-смерть) с приставкой "ио" ВЕСЬ СРОК(!) в кабмине где он был министром! если он думает, что у нас амнезия, то глубоко заблуждается!
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23.12.2020 00:37 Відповісти
По всему вырисовыется,що в Мордоре решили,если захватить все руководящие посты в Украине,то с них не только снимут санкции,а и вся Украина перестанет быть проблемой.Ну примитивы мля.Так и продолжают буксовать на ручнике своих представлений о Мире и Украине
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23.12.2020 00:46 Відповісти
Если и.о. не противоречит Закону то противоречит здравому смыслу!!! Мафия рулит !!!
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23.12.2020 06:18 Відповісти
Супрун и.о. всю свою каденцию на посту министра здравоохранения (потому как не могла занимать эту должность) - это норма.
Моментальное принятие законопроекта, голосование и подписание о том, что Генпрокурор может быть без юридического образования (чисто под Луценко) - тоже норма, это торжество парламентской демократии.
Не питаю иллюзий насчет блазня, его команды и Витренко в частности, но такие заявления "старой команды" - откровенное лицемерие. Климкин, почему ты не писал посты про Супрун и Луценко? Или про этих нам НАТО и ЕС ничего не сказало бы?
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23.12.2020 07:03 Відповісти
Клімкін про призначення Вітренка в.о. міністра в обхід ВР: Ляпас принципам парламентської демократії, в ЄС і НАТО довго згадуватимуть нам цей приклад - Цензор.НЕТ 5379
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23.12.2020 07:13 Відповісти
#ВыНеПонимаетеЭтоДругое
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23.12.2020 07:14 Відповісти
У них свои принципы: если очень хочется, то - можно.
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23.12.2020 07:41 Відповісти
А кому був ляпас, коли "принципи парламентської демократії" голосували за призначення Луценко генпрокурором? Це було нормальним для ЄС та НАТО?
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23.12.2020 13:09 Відповісти
 
 