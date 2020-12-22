Клімкін про призначення Вітренка в.о. міністра в обхід ВР: Ляпас принципам парламентської демократії, в ЄС і НАТО довго згадуватимуть нам цей приклад
В європейській країні уряд не призначатиме тимчасово виконуючим обов'язки того, хто не пройшов парламентське голосування.
Про це пише в Facebook ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Енергетики отримали на свій день подарунок у вигляді нового керівника відомства. Абсолютно безвідносно кандидатури Вітренка, у мене до речі є досвід взаємодії з ним на міжнародному напрямку, це ляпас принципам парламентської демократії. У будь-якій європейській країні неможливо уявити, що уряд призначає тимчасово виконуючим обов'язки того, хто не пройшов парламентське голосування.
Останні тижні всі обговорювали конституційну кризу, насправді у нас тотальна інституційна криза, а парламентсько-президентська республіка стає просто рядком у Конституції. Це необхідно змінити.
Тепер нам довго згадуватимуть цей приклад, коли ми вкотре розповідатимемо про "поступ демократії в Україні" та про готовність до наступних кроків у просуванні в НАТО і ЄС", - написав він.
Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України. Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів. Однак він заявив, що має намір повторно поборотися за крісло в Кабміні.
21 грудня Кабінет Міністрів призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконуючим обов'язки міністра енергетики.
Будь ласка, зачекайте...
Щойно його обнулили.
То може це державний переворот ?
Власне, примха - це лише один з варіантів, який пояснює поведінку президента і його оточення. Можливо, мова може йти про зобов'язання глави держави перед олігархічними кланами - справжніми авторами його успіху в якості телевізійного коміка і організаторами його перемоги на президентських виборах 2019 року. Можливо, у випадку зі Шкарлетом Зеленський сподівається знайти союзників серед проросійських депутатів з ОПЗЖ. Можливо, у випадку з Вітренком Зеленський вирішив, що ділові якості колишнього менеджера «Нафтогазу» врятують українську економіку від неминучих проблем, що треба якнайшвидше створювати умови для призначення Вітренка наступним головою уряду. Що, звичайно, є дуже наївним. Тому що першопричина проблем - не в Гончаруку або Шмигалі. І причина проблем буде не у Вітренку, якщо він стане прем'єр-міністром. Причина проблем - в самому Зеленському. Ну і, звичайно ж, в тих безвідповідальних мешканцях України, хто віддав йому свої голоси.
Але яке все це вже має значення, якщо колишній телевізійний комік раптово уявив, що держава - це він. А Українська держава - це ми з вами. І цю державу Зеленський разом зі своїм оточенням і при потуранні прихильників щодня знищує.
Нинішня Рада, це моношобла трускавецьких дилетантів.
Це самий непрофесійний і тупий парламент за всі, майже 30 років існування незалежної України.
выполняется заказ ***** на торможение движения на запад
Моментальное принятие законопроекта, голосование и подписание о том, что Генпрокурор может быть без юридического образования (чисто под Луценко) - тоже норма, это торжество парламентской демократии.
Не питаю иллюзий насчет блазня, его команды и Витренко в частности, но такие заявления "старой команды" - откровенное лицемерие. Климкин, почему ты не писал посты про Супрун и Луценко? Или про этих нам НАТО и ЕС ничего не сказало бы?