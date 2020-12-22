З огляду на виробничі потужності та українські реалії, Україна може отримати вакцину Astra Zeneсa, - глава ЦГЗ Кузін

Україна найімовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneсa.

Такий прогноз, з урахуванням виробничих потужностей цього виробника та українських реалії, озвучив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін у коментарі "Українській правді. Життя", інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадавав, що наразі результати щодо клінічної ефективності є у вакцин Pfizer, Moderna та Astra Zeneсa.

Ці три вакцини показують таку ефективність: Pfizer/BioNTech – 95%, Moderna – 94% та Astra Zeneсa – 70%.

При цьому перші дві потребують ультра-холодного зберігання, із температурним режимом від -20 до -60/-80°C, а третю можна зберігати при температурі +2...+8°C.

Враховуючи, що ще у 2018 році повідомлялося, що більшість холодильників для зберігання вакцин в Україні були зношені та непридатні. Це несе реальні ризики для зберігання вакцин в належному стані.

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"Водночас зараз є дуже багато вакцин, які знаходяться на останній фазі клінічних досліджень. Яку вакцину ми отримаємо залежатиме від того, в які часові рамки буде відбуватися виробництво цієї вакцини. За тією інформацією, яка в нас є, Pfizer збирається виробити 50 млн доз вакцин до кінця 2020 року, Moderna – 20 млн доз, а Astra Zeneka – 100 млн доз. Коли ми висилали запит на COVAX, ми враховували умови зберігання, які можемо собі дозволити, тож, враховуючи виробничі потужності, є сподівання, що ми отримаємо вакцину від Astra Zeneсa. Але точну відповідь на те, вакцина якого виробника потрапить в Україну за програмою COVAX, ми зможемо отримати лише в січні 2021 року", – заявив він.

Нагадаємо, 22 грудня Міністерство охорони здоровя затвердило національний план вакцинації від COVID-19, згідно якого протягом 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців.

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