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З огляду на виробничі потужності та українські реалії, Україна може отримати вакцину Astra Zeneсa, - глава ЦГЗ Кузін

З огляду на виробничі потужності та українські реалії, Україна може отримати вакцину Astra Zeneсa, - глава ЦГЗ Кузін

Україна найімовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneсa.

Такий прогноз, з урахуванням виробничих потужностей цього виробника та українських реалії, озвучив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін у коментарі "Українській правді. Життя", інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадавав, що наразі результати щодо клінічної ефективності є у вакцин Pfizer, Moderna та Astra Zeneсa.

Ці три вакцини показують таку ефективність: Pfizer/BioNTech – 95%, Moderna – 94% та Astra Zeneсa – 70%.

При цьому перші дві потребують ультра-холодного зберігання, із температурним режимом від -20 до -60/-80°C, а третю можна зберігати при температурі +2...+8°C.

Враховуючи, що ще у 2018 році повідомлялося, що більшість холодильників для зберігання вакцин в Україні були зношені та непридатні. Це несе реальні ризики для зберігання вакцин в належному стані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинацією проти COVID-19 протягом 2021-2022 рр. планують охопити 50% населення України, - ЦГЗ

"Водночас зараз є дуже багато вакцин, які знаходяться на останній фазі клінічних досліджень. Яку вакцину ми отримаємо залежатиме від того, в які часові рамки буде відбуватися виробництво цієї вакцини. За тією інформацією, яка в нас є, Pfizer збирається виробити 50 млн доз вакцин до кінця 2020 року, Moderna – 20 млн доз, а Astra Zeneka – 100 млн доз. Коли ми висилали запит на COVAX, ми враховували умови зберігання, які можемо собі дозволити, тож, враховуючи виробничі потужності, є сподівання, що ми отримаємо вакцину від Astra Zeneсa. Але точну відповідь на те, вакцина якого виробника потрапить в Україну за програмою COVAX, ми зможемо отримати лише в січні 2021 року", – заявив він.

Нагадаємо, 22 грудня Міністерство охорони здоровя затвердило національний план вакцинації від COVID-19, згідно якого протягом 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців.

Читайте також: Зеленський подякував Макрону за допомогу в прискореному наданні Україні вакцини проти коронавірусу
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Топ коментарі
+21
по видом AstraZeneca получим sputnik v. хло уже все с британскими правыми популистами забрексит все перетер.
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22.12.2020 22:38
+20
эта бадяга имеет 70% эффективности только, плюс с ****** решила сотрудничать. второй сорт-не брак для абинепорошенко.
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22.12.2020 22:42
+9
Докерувались зебилы, что приходится теперь побираться.
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22.12.2020 22:45
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по видом AstraZeneca получим sputnik v. хло уже все с британскими правыми популистами забрексит все перетер.
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22.12.2020 22:38 Відповісти
С языка снял - будут пытаться впарить типа "комбинированную" вакцину. Этих руссо-промоутеров надо как-то метить..
https://www.rbc.ru/society/11/12/2020/5fd339559a79472047d94005
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22.12.2020 22:42 Відповісти
Врут. У вакцины на самом деле 73%-ная эффективность.
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22.12.2020 23:31 Відповісти
зато дороги у нас асхвальтированные !!!!!
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23.12.2020 02:34 Відповісти
Лично для тебя привезут Новичек.
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23.12.2020 08:52 Відповісти
Брехуны.
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22.12.2020 22:41 Відповісти
Врут как дышат: Вакцина от Moderna может месяц храниться в обычном холодильнике и полгода при -20. У меня -18 в морозильнике, то есть пару месяцев запросто пролежит.
Напоминаю зебилам, что вас только 73%, а не 100%.
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22.12.2020 23:17 Відповісти
73% от 30% спроможних голосувати
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23.12.2020 02:08 Відповісти
эта бадяга имеет 70% эффективности только, плюс с ****** решила сотрудничать. второй сорт-не брак для абинепорошенко.
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22.12.2020 22:42 Відповісти
Не так . Аби не 🐷параша !!!😆
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22.12.2020 22:48 Відповісти
https://twitter.com/serhiikos

https://twitter.com/serhiikos Serhij https://twitter.com/serhiikos @serhiikos https://twitter.com/serhiikos/status/1341442430521004037 2 ч

Вакцини мають однаковий принцип - тільки у британців зроблена на основі людського ріновіруса, а російська на основі риновіруса шимпанзе. Дуже символічно.
На минулому тижні була новина, що уряд закуповує холодильне обладнання з параметрами чисто під Астразеніка та Спунтік (+2..+8С)
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22.12.2020 22:49 Відповісти
Раджу прочитати на Главкомі інтерв'ю з лікарем з Ізраїлю Бріллем. Принципи різні.
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22.12.2020 23:09 Відповісти
Вы наверное перепутали с Файзером или Модерной. А AZ и Спутник действительно идентичны. Вакцин по такой схеме разрабатываются десятки - ничего нового в этой технологии нет.
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23.12.2020 00:56 Відповісти
Вообще-то наоборот. Аденовирус шимпанзе использовали британцы. И это правильно, так как к большинству человеческих аденовирусов у нас иммунитет, что снижает эффективность вакцины.
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23.12.2020 00:51 Відповісти
а порошенка тобі персонально вколить іншу вакцину за твої заслуги
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22.12.2020 22:58 Відповісти
шкода, що тобі трішки мозку не можна вколоть.
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22.12.2020 23:10 Відповісти
хіба він є у тебе?
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22.12.2020 23:13 Відповісти
в мене то він є, але мій тобі ніяк не допоможе)))
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22.12.2020 23:16 Відповісти
та залиши собі свій кістний мізк, він мені без потреби
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22.12.2020 23:26 Відповісти
Никогда дурак не признаёт , что он дурак!
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22.12.2020 23:51 Відповісти
ах ви дівчатка...удвох за мене взялись . Ну нічого, я жінок поважаю та не буду вас ображати, хай вам щастить
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22.12.2020 23:54 Відповісти
Есть хорошая народная мудрость - лучше синица в руках, чем журавль в небе!
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22.12.2020 22:59 Відповісти
синица, а не гадюка от твоего ху*ла.
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22.12.2020 23:07 Відповісти
Из яда гадюки делают лекарства...
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22.12.2020 23:12 Відповісти
дада. на расее вообще яды-любимая тема. лечебный полоний, целебный новичек)))Вот иди и лечись, гандрюша.
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22.12.2020 23:13 Відповісти
Если под видом британской вакцины украинцам предложат вот это фуфло, будет крупный скандал. Зебилы! Не нарывайтесь... нам этот новичек и даром не надо!
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22.12.2020 23:54 Відповісти
Докерувались зебилы, что приходится теперь побираться.
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22.12.2020 22:45 Відповісти
Сама типа потеряла за полтора года, а оно не причем. Так сбоку стояло.

Учитывая производственные мощности и украинские реалии, Украина может получить вакцину Astra Zeneсa, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 5931
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22.12.2020 22:55 Відповісти
читайте брєд в оригіналі...

Учитывая производственные мощности и украинские реалии, Украина может получить вакцину Astra Zeneсa, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 6554
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22.12.2020 23:00 Відповісти
Да не потрібно так переживать про вакцину.Вірус мутує і буде ця вакцина по руб відро .😆
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22.12.2020 22:45 Відповісти
Тебе и вашего дерьма "Спутник" хватит. А все нормальные выпускают РНК вакцину.
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22.12.2020 22:48 Відповісти
Учитывая производственные мощности и украинские реалии, Украина может получить вакцину Astra Zeneсa, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 2037
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22.12.2020 22:46 Відповісти
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1341434365134467072 3 ч

А вот так плавно, криворожское Чмо втюхивает нам рузьге вакцину!
Это жиж не бизнес на крови? Это жиж не шикалатная хвабрика?
Следующий этап вакцина от Астра и рузьге это одно и тоже!
Следите за руками

https://twitter.com/unian

https://twitter.com/unian unian @unian

https://twitter.com/unian https://twitter.com/unian



Україна найімовірніше отримає вакцину від виробника, який співпрацює з творцями російського Sputnik V
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22.12.2020 22:47 Відповісти
"AstraZeneka 21-го декабря подписала меморандум о сотрудничестве с российскими разработчиками вакцины от коронавируса Sputnik V. "

Так що залишається тільки здогадуватися, яку вакцину може отримати Україна - європейську, або вакцину від свино-русов Sputnik V але з назвою Astra Zeneka.
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22.12.2020 22:52 Відповісти
Ватани і малороси всі зроблять щеплення і амінь . Це лише на користь державі.😆
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22.12.2020 22:54 Відповісти
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1341428902468722692 3 ч
МОЗ Зеленскага утвердил план вакцинации от Ковид!
Вакцина появится льготная, может быть, где-то в апреле, а вакцинация начинается с января. Чем прививать собираетесь, уроды?

Планом затверджено 4 етапи вакцинації населення:
1) січень-квітень 2021 року - люди з найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;
2) квітень-червень 2021 року - люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;
3) червень-вересень 2021 року - люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;
4) вересень 2021 - березень 2022 року - люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.
Вакцинуватимуть населення на базі наявних пунктів щеплень, мобільними бригадами з імунізації, а також у тимчасових центрах вакцинації. - https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3159416-moz-zatverdiv-plan-vakcinacii-naselenna-vid-covid19.html
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22.12.2020 22:53 Відповісти
січень-квітень 2021 року гониво.
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22.12.2020 22:56 Відповісти
Учитывая производственные мощности и украинские реалии, Украина может получить вакцину Astra Zeneсa, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 2440Учитывая производственные мощности и украинские реалии, Украина может получить вакцину Astra Zeneсa, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 8331
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22.12.2020 23:05 Відповісти
ТО виходить, що нам на ті вакцини по-й!
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23.12.2020 15:37 Відповісти
Імунітет зберігається, нехай, один рік. Вони збираються, за 2 роки, вакцинувати менше 50% населення країни.

Про яку вакцинацію базар?
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22.12.2020 22:55 Відповісти
про вакцифуфляцію
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22.12.2020 23:02 Відповісти
Вообще то Украина многое может и смогла бы если бы расстреливала государственных барыг и воров как китайцы своих проворовашихся чиновников.
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22.12.2020 22:55 Відповісти
китайцы растреливают и им это не помогает, все равно появляются новые и воруют ...
это в голове должно быть ну и самосознание и патриотизм .... тут нужно воспитывать это а не карать последствия !
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22.12.2020 22:58 Відповісти
- воспитывать угрозой смерти...
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22.12.2020 23:41 Відповісти
Если расстрелы такой хороший эффект дают,то почему их приходится проводить регулярно? И почему страны без расстрелов живут лучше?
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23.12.2020 00:27 Відповісти
Неужели у нас в Украине нет мощьностей что бы самим производить эту вакцину для себя и еще и для кого то ?
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22.12.2020 22:55 Відповісти
Мощностя есть, только формулы нет... а она миллиарды стоит!
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22.12.2020 23:03 Відповісти
та і формули є, але з тим, як в нас все звикли робити невистачить просто часу
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22.12.2020 23:07 Відповісти
Є формула,та немає кому вкласти гроші в випробування,досліди,патентування,виробництво.
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22.12.2020 23:07 Відповісти
Ліки ж експортуєм, значить можливість є...
Просто зубожілий півварениковий нарід обрав керівником зеленого розмовляючого папугу, бо пірря красиве, яскраве і смішний, а ще так красиво розповідав за повну каструлю вареників...
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22.12.2020 23:30 Відповісти
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13

https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1340954176747089921 21 дек.

Про стоимость вакцин от ковид-19 для стран Евросоюза.
Самая дорогая - 18 Є.
Интересно, а что за вакцины у нас по 200 $ пошли в предложениях?
Китай? Так он все равно не может так стоить.
Власть идет по принципу: чем больше сдохнет, тем нам легче?
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23.12.2020 00:05 Відповісти
Все що завгодно - скоріш за все путенський спутнік, чи новачок, але за новою назвою, через Венесуелу...
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23.12.2020 09:51 Відповісти
Интересно, сколько холодильников можно было купить в течение 9 месяцев за 67 млрд. грн.?
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22.12.2020 22:57 Відповісти
у нас что нет заводов по холодильным установкам ? крио фирмы есть а холодильник проблема ?
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22.12.2020 22:59 Відповісти
Зима на вулиці , можна підз'єкономить 😆
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22.12.2020 23:01 Відповісти
у наших купить - так вообще, идеальный вариант
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22.12.2020 23:39 Відповісти
ви думаєте, що зараз холодильники -60-80 так легко купить? Може це важче ніж ту кляту вакцину
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22.12.2020 23:05 Відповісти
та понятно, тяжелее чем ничего не делать, по-любому
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22.12.2020 23:38 Відповісти
ее ж отзывали как некачественную!

они сдурели?
З огляду на виробничі потужності та українські реалії, Україна може отримати вакцину Astra Zeneсa, - глава ЦГЗ Кузін - Цензор.НЕТ 9214
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22.12.2020 23:13 Відповісти
ипал я такую вакцину... 70%...???? лучше ковидом переболеть..
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22.12.2020 23:21 Відповісти
Это же забракованная оксфордская вакцина которая от отчаяния обратилась к кацапам.
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22.12.2020 23:30 Відповісти
эффект аж Astra Zeneсa - 70%?? И на фиг такая вакцина нужна если она эффективна только на 70%. Пусть Зе и вся команда СЛУГ и Опзж колется этой фуфловакциной.
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22.12.2020 23:44 Відповісти
70% эффективность, 30% - смертельный исход. Однозначно, Спутник5, перерасфасованный.
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23.12.2020 00:08 Відповісти
Проиграв конкурентную борьбу за Европу и США компания AstraZeneca plc решила застолбить за собой российский рынок и начала клинические испытания варианта двухкомпонентного применения вакцины использовать второй компонент ее вакцины в сочетании с первым российским. Украины это касается постольку, поскольку именно эту дрянь нам попытаются скормить. (с)
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23.12.2020 00:45 Відповісти
кремлевский опарыш медведчук и его канал 112, уже начал пиарить эту вакцину....Значит не стоит ее покупать. Пусть эту срань вакцину колят сами себе.
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23.12.2020 01:19 Відповісти
Так и знал, что нам будут втюхивать всякое фуфло, от которого негры отказались.
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23.12.2020 03:26 Відповісти
Коліться нею самі. Там заявлена ефективність - 70%.
А фактична мабуть - не більше 50%.
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23.12.2020 05:02 Відповісти
Вакцина от гриппа - это то же самое.Помогает с какой-то вероятностью.А вирус постоянно мутирует.Через полгода вакцины потеряют эффективность , как минимум вдвое и помогать будут тем , кто подцепил реликтовую версию вируса.На самом деле, какая-то надежда есть на пфайзер,поскольку там создали универсальную отмычку для вируса, но какие эффекты будут - пока сказать трудно.Так, что в 2021-22 году сегодняшние вакцины будут малоэффективны
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23.12.2020 06:04 Відповісти
А что, могло быть как-то иначе? В первую очередь вакцинируют золотой миллиард. Остальные - в очередь, сукины дети!!
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23.12.2020 09:04 Відповісти
Это та, от которой Европа и Америка отказались? Зебанда таки всучит украинцам какуюнить дрянь под видом вакцины.
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23.12.2020 09:31 Відповісти
 
 