З огляду на виробничі потужності та українські реалії, Україна може отримати вакцину Astra Zeneсa, - глава ЦГЗ Кузін
Україна найімовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneсa.
Такий прогноз, з урахуванням виробничих потужностей цього виробника та українських реалії, озвучив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін у коментарі "Українській правді. Життя", інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадавав, що наразі результати щодо клінічної ефективності є у вакцин Pfizer, Moderna та Astra Zeneсa.
Ці три вакцини показують таку ефективність: Pfizer/BioNTech – 95%, Moderna – 94% та Astra Zeneсa – 70%.
При цьому перші дві потребують ультра-холодного зберігання, із температурним режимом від -20 до -60/-80°C, а третю можна зберігати при температурі +2...+8°C.
Враховуючи, що ще у 2018 році повідомлялося, що більшість холодильників для зберігання вакцин в Україні були зношені та непридатні. Це несе реальні ризики для зберігання вакцин в належному стані.
"Водночас зараз є дуже багато вакцин, які знаходяться на останній фазі клінічних досліджень. Яку вакцину ми отримаємо залежатиме від того, в які часові рамки буде відбуватися виробництво цієї вакцини. За тією інформацією, яка в нас є, Pfizer збирається виробити 50 млн доз вакцин до кінця 2020 року, Moderna – 20 млн доз, а Astra Zeneka – 100 млн доз. Коли ми висилали запит на COVAX, ми враховували умови зберігання, які можемо собі дозволити, тож, враховуючи виробничі потужності, є сподівання, що ми отримаємо вакцину від Astra Zeneсa. Але точну відповідь на те, вакцина якого виробника потрапить в Україну за програмою COVAX, ми зможемо отримати лише в січні 2021 року", – заявив він.
Нагадаємо, 22 грудня Міністерство охорони здоровя затвердило національний план вакцинації від COVID-19, згідно якого протягом 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.rbc.ru/society/11/12/2020/5fd339559a79472047d94005
Напоминаю зебилам, что вас только 73%, а не 100%.
https://twitter.com/serhiikos Serhij https://twitter.com/serhiikos @serhiikos https://twitter.com/serhiikos/status/1341442430521004037 2 ч
Вакцини мають однаковий принцип - тільки у британців зроблена на основі людського ріновіруса, а російська на основі риновіруса шимпанзе. Дуже символічно.
На минулому тижні була новина, що уряд закуповує холодильне обладнання з параметрами чисто під Астразеніка та Спунтік (+2..+8С)
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1341434365134467072 3 ч
А вот так плавно, криворожское Чмо втюхивает нам рузьге вакцину!
Это жиж не бизнес на крови? Это жиж не шикалатная хвабрика?
Следующий этап вакцина от Астра и рузьге это одно и тоже!
Следите за руками
https://twitter.com/unian
https://twitter.com/unian unian @unian
https://twitter.com/unian https://twitter.com/unian
Україна найімовірніше отримає вакцину від виробника, який співпрацює з творцями російського Sputnik V
Так що залишається тільки здогадуватися, яку вакцину може отримати Україна - європейську, або вакцину від свино-русов Sputnik V але з назвою Astra Zeneka.
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1341428902468722692 3 ч
МОЗ Зеленскага утвердил план вакцинации от Ковид!
Вакцина появится льготная, может быть, где-то в апреле, а вакцинация начинается с января. Чем прививать собираетесь, уроды?
Планом затверджено 4 етапи вакцинації населення:
1) січень-квітень 2021 року - люди з найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;
2) квітень-червень 2021 року - люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;
3) червень-вересень 2021 року - люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;
4) вересень 2021 - березень 2022 року - люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.
Вакцинуватимуть населення на базі наявних пунктів щеплень, мобільними бригадами з імунізації, а також у тимчасових центрах вакцинації. - https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3159416-moz-zatverdiv-plan-vakcinacii-naselenna-vid-covid19.html
Про яку вакцинацію базар?
это в голове должно быть ну и самосознание и патриотизм .... тут нужно воспитывать это а не карать последствия !
Просто зубожілий півварениковий нарід обрав керівником зеленого розмовляючого папугу, бо пірря красиве, яскраве і смішний, а ще так красиво розповідав за повну каструлю вареників...
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1340954176747089921 21 дек.
Про стоимость вакцин от ковид-19 для стран Евросоюза.
Самая дорогая - 18 Є.
Интересно, а что за вакцины у нас по 200 $ пошли в предложениях?
Китай? Так он все равно не может так стоить.
Власть идет по принципу: чем больше сдохнет, тем нам легче?
они сдурели?
А фактична мабуть - не більше 50%.