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Новини Нормандські переговори
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Зеленський (22429) Донбас (22348) нормандська четвірка (1526) Макрон Емманюель (1326)

Зеленський по телефону обговорив з Макроном виконання домовленостей Паризького саміту "нормандської четвірки"

Зеленський по телефону обговорив з Макроном виконання домовленостей Паризького саміту

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Значну увагу під час розмови було присвячено питанню досягнення миру на Донбасі. Зеленський поінформував президента Франції про актуальні зусилля, яких докладає українська сторона для досягнення стійкого миру", - сказано в повідомленні.

Макрон запевнив, що Франція і далі вживатиме всіх необхідних заходів для просування в мирному процесі. При цьому французький лідер підкреслив важливість дотримання сторонами домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту в рамках Нормандського формату.

У свою чергу, Зеленський акцентував увагу на тому, що Україна виконала всі домовленості лідерів "Нормандської четвірки", досягнуті торік у Парижі.

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Топ коментарі
+9
Зеленский по телефону обсудил с Макроном выполнение договоренностей Парижского саммита "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 2743
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22.12.2020 22:48
+5
Хтось пояснив Зеленському, альо Арестовииич ! Шо таке розслідування bellingcat? Воно лозувате щей досі вважає, що це відосік "аттролєннава" Арестовичем Бутусова?
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22.12.2020 22:52
+5
Воно розуміє що це накладені зливні дані свідків,учасників , волонтерів, небайдужих громадян та посадовців на кальку даних західних спецслужб, які ніколи НЕ заявлять про себе напряму , та НЕ будуть посилатись на свої дані , але мають оттаких типу зливних розслідувачів як bellingcat . За даними вже цих ОБГРУНТОВАНИХ СПЕЦСЛУЖБАМИ даних й проходяьть такі суди як по МН-17 . ОЦЕ ДЕБІЛКУВАТЕ розуміє що своєю авторитарною владою воно ВСЕ!!! повісило на себе!
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22.12.2020 22:59
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Зеленский по телефону обсудил с Макроном выполнение договоренностей Парижского саммита "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 2743
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22.12.2020 22:48 Відповісти
Хтось пояснив Зеленському, альо Арестовииич ! Шо таке розслідування bellingcat? Воно лозувате щей досі вважає, що це відосік "аттролєннава" Арестовичем Бутусова?
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22.12.2020 22:52 Відповісти
Воно розуміє що це накладені зливні дані свідків,учасників , волонтерів, небайдужих громадян та посадовців на кальку даних західних спецслужб, які ніколи НЕ заявлять про себе напряму , та НЕ будуть посилатись на свої дані , але мають оттаких типу зливних розслідувачів як bellingcat . За даними вже цих ОБГРУНТОВАНИХ СПЕЦСЛУЖБАМИ даних й проходяьть такі суди як по МН-17 . ОЦЕ ДЕБІЛКУВАТЕ розуміє що своєю авторитарною владою воно ВСЕ!!! повісило на себе!
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22.12.2020 22:59 Відповісти
САМЕ ЛІЧНО уХйло не заперечило розслідувань по Навальному , але потім про вішєнку на торті з С ТРУСАМИ взагалі промовчали (тобто оуХєлі) - Вова ти панімаєш во шо вляпалось?
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22.12.2020 23:03 Відповісти
в нього не "авторитарна" влада, а "автокефальна", може точніше буде її назвать "мікроцефальна"
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23.12.2020 00:14 Відповісти
Обидва хворих вкололися та порозмовляли по телефону про щось, кожний про своє мабуть, бо вони в важкому стані та мають з того ковіду явні розумові розлади
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22.12.2020 22:53 Відповісти
По телефону не ґудуть джмілі😉. По телефону можна😂😂😎😂
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22.12.2020 22:55 Відповісти
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий

Лавина инвестиций накрыла Украину!!! Количество прямых иностранных инвестиций за год правления Зеленскага уменьшилась в 20 раз
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22.12.2020 23:02 Відповісти
ЛОХ
кто его пустил заграницу, это позор
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22.12.2020 23:03 Відповісти
какая милая чушь!))
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22.12.2020 23:03 Відповісти
Домовленності вже давно повинні були виконані.
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22.12.2020 23:04 Відповісти
Зеленський по телефону обговорив з Макроном виконання домовленостей Паризького саміту "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 1771
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22.12.2020 23:10 Відповісти
Була така пісенька ПЛАЛА ХАТА ПАЛАЛА - її рімейк буде таким - ПАЛАЛА ВОВЧИНА СРАКА ПАЛАЛА ...
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22.12.2020 23:20 Відповісти
"Устойчивый мир" - обычна подмена понятий. Фуфло для лохов от xерового пианиста. Эта хрень даже не предмет Минских и прочих предательских угод. Есть контроль территории и границы.
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22.12.2020 23:21 Відповісти
https://mobile.twitter.com/dmitriypaut

https://mobile.twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://mobile.twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://mobile.twitter.com/dmitriypaut/status/1341498117196275713 17 мин

Алялярм!
Путен и Макрон обговорили вакцину...
Зеленскай - Франция готова помочь с вакциной!
Украина будет уничтожена биологическим оружием Мацковии.

Зеленський по телефону обговорив з Макроном виконання домовленостей Паризького саміту "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 1095

Зеленський по телефону обговорив з Макроном виконання домовленостей Паризького саміту "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 6210
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22.12.2020 23:56 Відповісти
зелень со ставленником Рокфеллера обсудил "нормандский формат"... шакал побеседовал с орлом, так его и не увидев...
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23.12.2020 06:02 Відповісти
 
 