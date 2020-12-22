Зеленський по телефону обговорив з Макроном виконання домовленостей Паризького саміту "нормандської четвірки"
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Значну увагу під час розмови було присвячено питанню досягнення миру на Донбасі. Зеленський поінформував президента Франції про актуальні зусилля, яких докладає українська сторона для досягнення стійкого миру", - сказано в повідомленні.
Макрон запевнив, що Франція і далі вживатиме всіх необхідних заходів для просування в мирному процесі. При цьому французький лідер підкреслив важливість дотримання сторонами домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту в рамках Нормандського формату.
У свою чергу, Зеленський акцентував увагу на тому, що Україна виконала всі домовленості лідерів "Нормандської четвірки", досягнуті торік у Парижі.
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https://mobile.twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://mobile.twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://mobile.twitter.com/dmitriypaut/status/1341498117196275713 17 мин
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