Начальник Харківського гарнізону скасував наказ про участь військовослужбовців у церемонії похорону Кернеса
Військовослужбовці Харківського гарнізону не братимуть участі в церемонії похорону мера Харкова Геннадія Кернеса.
Про це повідомляється на сайті Харківського національного університету повітряних сил ім. Кожедуба, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією, на церемонії прощання і похорону передбачалося перебування перших осіб держави, тому керуючись положенням Статуту, начальник Харківського гарнізону видав наказ про залучення до церемонії близько 50 військовослужбовців. Пізніше, коли стало відомо, що згадані особи на поховання міського голови не прибудуть, наказ начальника Харківського гарнізону про участь військовослужбовців у церемонії було скасовано", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що 22 грудня військовослужбовці брали участь у репетиції церемонії прощання, оскільки на той момент не було відомо, що на ній не будуть присутні перші особи держави. Згідно з положеннями Статуту гарнізонної та вартової служби Збройних сил України, почесний ескорт направляється в разі поховання осіб, в офіційних церемоніях яких беруть участь президент України, голова Верховної Ради і прем'єр-міністр.
Раніше про участь курсантів ХНУПС у репетиції похорону Кернеса повідомив журналіст Назаренко.
Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес.
Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".
4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).
9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника КернесаТерехова.
Будь ласка, зачекайте...
- Героїв України;
- Героїв Радянського Союзу;
- Героїв Соціалістичної Праці;
- повних кавалерів ордена Слави, ордена Трудової Слави, ордена "За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР";
- осіб, нагороджених чотирма і більше державними нагородами України або СРСР, чотирма і більше медалями "За відвагу", удостоєних цих державних нагород (звання) в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років або за участь у бойових діях;
- учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни;
- учасників бойових дій на території інших держав.
Почесний ескорт також віднаряджується в разі поховання осіб, в офіційних церемоніях яких беруть участь Президент України, Голова Верховної Ради України та Прем'єр-міністр України, а також у разі поховання на території України померлих (загиблих) військовослужбовців держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав."
Ти, перед тим, як верещать, ознайомся з "першоджерелом". При чому тут "наказ", якщо начальник гарнізону був зобов"язаний це зробить, згідно з вимогами Статуту. А він затверджений Законом України...
1. https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=5298604
2. Про памятник https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=5298719
3. Вова-клоун и гепин отходняк https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=5298702
Ну и многое другое...
Плюсы:
1) Внешнее сходство.
2) Самый центр Харькова - покойный обожал паскудить центр Харькова.
3) Остальные фигуры композиции могут символизировать горсовет и прочих участников "кооперативной схемы".
4) Фонтан.
5) Понятность и доступность.
В память Кушнарёва предлагали открыть библиотеку - можно ли представить себе поклонников Кернеса в библиотеке?.. Излишний для жителей лудшего города интеллектуализм привёл память Евгения Петровича к быстрому забвению.
Тогда как фонтан с обезьянами это именно то место, где почитатели гения новопочившего мэра всегда будут роиться у предмета своего поклонения буквально как мухи.
6) Для придания дополнительной реалистичности, и даже некоторого шарма, композиции можно "кронировать" охраняемые дубы в парке Шевченко и заасфальтировать у памятника круглосуточную парковку.
Минусы:
1) На новом памятнике можно будет отмыть, а на этом якобы уже нет.
Это легко поправимо.
Например, можно на пару лет завесить памятник щитами с надписью "реконструкция" (или "ХТМ", так привычнее) и выделить на неё деньги из горбюджета. Приоритетность реконструкции определить сразу после здания БТИ.
По "освоении" средств щиты можно убрать и считать памятник реконструированным.
Опять же всё очень даже в духе покойного - уверен, он бы поступил именно так.
я не хочу спорить с мнением и выбором Харьковчан , но для меня это в памяти осталось именно так:
а хнупс потому,по видимому что самая крупная в гарнизоне воинская часть,
- Уже по всему городу шныряют чёрные тонированные автобусы и джипы сопровождения с полицией впереди. Дорогие гости съезжаются в Харьков.
От тут би і взяти їх тепленькими, як робили в інших країнах.
Але хто ж їх візьме, коли при владі їхні лакеї?
С пары вертолетов - разрядить все "кассеты" "НУРС"ов. а потом дорасходовать из бортовых пулеметов боезапас, а потом развернуть борты и уже пусть стрелки работают, там патронов поболее будет, а потом, если есть - напалмом.
- везти кернеса на лафете с венками и ружейной пальбой как то не камильфо... .
Йой! Страшна і чорна біда, геть чисто!
Земля налетіла на власну вісь!
Погасло Сонце (во, як темно за вікном!)!
Жах і Кінець Світу!
Но лучше бы сделали чучело крысы.
грабил терпил, а они ему .... ну вот как Песьков Пусину - прикольно усы щекочут то)
чертила гепка не читал же что русня отдала японцам остатки типо японских дидов, но это оказалось останками жертв ГУЛАГа. так и это говно загребут(в "аду" будет т.к. православно загребут, а не по Торе) в окружении Кушнарева и не пойми каких могил(писало тут шо возле типо боевиков Сралина, ага, да, того кому плюс минус 20-30 млн. = , Васька, пиши шо 5 млн., бумага стерпит)