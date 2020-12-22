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Кернес (506) похорон (1277) Харків (5428) курсанти (126)

Начальник Харківського гарнізону скасував наказ про участь військовослужбовців у церемонії похорону Кернеса

Начальник Харківського гарнізону скасував наказ про участь військовослужбовців у церемонії похорону Кернеса

Військовослужбовці Харківського гарнізону не братимуть участі в церемонії похорону мера Харкова Геннадія Кернеса.

Про це повідомляється на сайті Харківського національного університету повітряних сил ім. Кожедуба, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, на церемонії прощання і похорону передбачалося перебування перших осіб держави, тому керуючись положенням Статуту, начальник Харківського гарнізону видав наказ про залучення до церемонії близько 50 військовослужбовців. Пізніше, коли стало відомо, що згадані особи на поховання міського голови не прибудуть, наказ начальника Харківського гарнізону про участь військовослужбовців у церемонії було скасовано", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Кернеса поховають напроти Кушнарьова, якого підозрювали в сепаратизмі і вбили на полюванні. ФОТО

Зазначається, що 22 грудня військовослужбовці брали участь у репетиції церемонії прощання, оскільки на той момент не було відомо, що на ній не будуть присутні перші особи держави. Згідно з положеннями Статуту гарнізонної та вартової служби Збройних сил України, почесний ескорт направляється в разі поховання осіб, в офіційних церемоніях яких беруть участь президент України, голова Верховної Ради і прем'єр-міністр.

Раніше про участь курсантів ХНУПС у репетиції похорону Кернеса повідомив журналіст Назаренко.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес.

Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника КернесаТерехова.
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Топ коментарі
+55
Начальник Харьковского гарнизона отменил приказ об участии военнослужащих в церемонии похорон Кернеса - Цензор.НЕТ 5968
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22.12.2020 23:13
+35
Начальник Харьковского гарнизона отменил приказ об участии военнослужащих в церемонии похорон Кернеса - Цензор.НЕТ 6223
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22.12.2020 23:10
+29
Ганьбище вже в тому, що такий наказ існував! Зірвати погони та затовкти в дупу тому, хто його дав!
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22.12.2020 23:08
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Та ви шо армія не буде проводжати в останню дорогу голову мафії? Оце заслуга Вовки! Чи може Татарову підказав Бутусов ))
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22.12.2020 23:07 Відповісти
вибачте - ТАРАНУ підказав Бутусов...
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22.12.2020 23:07 Відповісти
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22.12.2020 23:45 Відповісти
Кернеса потрібно поховати за цвинтарем на смітнику, як самогубця.
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23.12.2020 00:06 Відповісти
Начальник Харьковского гарнизона отменил приказ об участии военнослужащих в церемонии похорон Кернеса - Цензор.НЕТ 5968
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22.12.2020 23:13 Відповісти
Царя бариг і фарцовщиків.
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22.12.2020 23:21 Відповісти
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22.12.2020 23:47 Відповісти
Ганьбище вже в тому, що такий наказ існував! Зірвати погони та затовкти в дупу тому, хто його дав!
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22.12.2020 23:08 Відповісти
Краще аби вони, як тоді з Януковочем здрисли б разом з Вовкою в Ростов - Вовка теж овоч достойний Папи Растова
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22.12.2020 23:12 Відповісти
"Статут гарнізонної та вартової служби. 82. Почесний ескорт віднаряджується в разі поховання військовослужбовців та громадян України, які померли під час проходження військової служби або внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії), отриманих під час проходження військової служби, померлих вищих та старших офіцерів, звільнених з військової служби з правом носіння військової форми одягу, ветеранів військової служби, а також померлих або загиблих:
- Героїв України;
- Героїв Радянського Союзу;
- Героїв Соціалістичної Праці;
- повних кавалерів ордена Слави, ордена Трудової Слави, ордена "За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР";
- осіб, нагороджених чотирма і більше державними нагородами України або СРСР, чотирма і більше медалями "За відвагу", удостоєних цих державних нагород (звання) в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років або за участь у бойових діях;
- учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни;
- учасників бойових дій на території інших держав.
Почесний ескорт також віднаряджується в разі поховання осіб, в офіційних церемоніях яких беруть участь Президент України, Голова Верховної Ради України та Прем'єр-міністр України, а також у разі поховання на території України померлих (загиблих) військовослужбовців держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав."
Ти, перед тим, як верещать, ознайомся з "першоджерелом". При чому тут "наказ", якщо начальник гарнізону був зобов"язаний це зробить, згідно з вимогами Статуту. А він затверджений Законом України...
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22.12.2020 23:29 Відповісти
це каже лише про одне: немає вже тої сили клану, закон веде. Хоча ми і не знаємо, як би було при Кернесі з якимось іншим "підАльКапонним" і при відсутності Преза , Голови ВР і т.д. за текстом. Але факт є, що за законом зроблено рішення.
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22.12.2020 23:44 Відповісти
Ти хоч сам зрозумів, що написав?...
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22.12.2020 23:48 Відповісти
у тебе знов трабли? ну ще раз особоодарьонному: якби хоронили не Аль Капоне Кернеса, а такого самого, то Кернес міг би заставити притарабанити караул, що і було б показом сили його у клану на території. А зараз ситуація показує, що караул підчинився закону, який ти сам привів у коменті. Це добрий знак.
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22.12.2020 23:55 Відповісти
То зря перечислили устав. К утру прохиндеи присвоят и в двух экземплярах, и задним не только числом месяца, но и года. Общество давно перешло все допустимые нормы морали. Кстати церковь лет с 8 назад примерно наградила этих двоих орденами церковными. Допу---Михаилом Артистратигом, а теперь внимание---а героя темы Андреем Первозванным! Каково? Каково в смысле теперь и с того времени в ту церковь ходить? Но ходим. Ну вот.
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22.12.2020 23:52 Відповісти
Я знаю "ціну" подібним "мулькам"... І не дивуюся... Подібне було завжди... Почитай Ігнатьєва, "Пятьдесят лет в строю". Глава "Пажеский корпус". Там описано, як "прогиналися" перед "власть імущими, і тоді... Знаю купу випадків подібного і при Радянській владі. В тому числі, і з власного досвіду...
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23.12.2020 00:17 Відповісти
то не церква нагородила цих виродків а філія фсб в Україні. не плутай поняття. і ходять в їх будівлі типу молитися лише "полоумні" обдурені адепти.
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23.12.2020 10:46 Відповісти
Понятия ясно у кого. А в церкви каноны. Там не меняют.. нельзя. Даже раз в тысячу лет. Верить не будут тогда. За такие ордена раньше всю жизнь служили. А орден Михаила Архистратига так вообще полководцы награждались. А орден Андрея Первозванного в первом ряду стоит по иерархии орденов. Всё сменяли люди в последние времена. Дорого обойдётся.
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23.12.2020 17:22 Відповісти
гепа по справке о психическом расстройстве откосил от армии, но спокойно рулил с эти ми же расстройствами миллионом благодарных ему харьковчан 10!!! лет...
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22.12.2020 23:57 Відповісти
А про парубия и черновол чего молчишь?Сам то тоже со справкой?
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23.12.2020 10:50 Відповісти
Это неудобная правда(( "Герои Майдана"(вернее выгодополучатели) не могут быть дебилами.
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23.12.2020 12:30 Відповісти
А де написано, що на похорон наперстника завітають Президент України, Голова Верховної Ради України та Прем'єр-міністр України? Чи цей щур нагороджений чоитрма державними нагородами України?
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23.12.2020 08:43 Відповісти
А де написано, що про ВСІ заходи, за участі перших осіб держави, потрібно повідомлять офіційно? Це передбачено якимсь нормативним документом? Той же Єрмак міг піднять трубку і сказать це начальнику гарнізону чи особі, що на даний момент представляє владу Харкова. Люди вжили заходів, як того вимагає закон. Однак, з якихось причин цей візит був скасований - не буде часу, чи з політичних міркувань. Само-собою, були скасовані ті заходи, необхідність в яких, відпала... Ви ніколи свої зустрічі не скасовували, коли мінялися обставини, що їх вимагали?...
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23.12.2020 09:33 Відповісти
А вам не здається що проводити РЕПЕТИЦІЮ ПОХОРОНУ - ідіотизм ?
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23.12.2020 10:02 Відповісти
А де сказано, що "проводились репетиції"? Це раз. По-друге, Ви в армії служили? Були, хоч раз, у складі "почесної варти"? А я - був. В тому числі, і на похованнях. І там всі рухи і дії повинні буть "відточені до автоматизму", коли руки і ноги, разом з тілом, спрацьовують ще до того, як мозок встигає осмислить команду... Бо це - "РИТУАЛ"... А для того, щоб два десятки людей діяли, як злагоджений організм, і проводяться тренування... (У мене однокласник служив, у свій час, у московському полку, що займався саме охороною Мавзолею, пам"ятника Невідомому солдату та інших церемоніях. Так розповідав, що перші півроку їх "дресирували лише "ногу тягнуть", на тренуваннях. А на пости до головних об"єктів починали ставить лише через рік...
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23.12.2020 10:32 Відповісти
То може потрібно змінити ідіотський пункт Статуту : "Почесний ескорт також віднаряджується в разі поховання осіб, в офіційних церемоніях яких беруть участь Президент України, Голова Верховної Ради України та Прем'єр-міністр України... " Це що , - якщо хтось з них поїде на похорони тещі чи кума, то висилати почесний військовий ескорт ???
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23.12.2020 09:57 Відповісти
Не "натягуйте сову на глобус...". Читайте - "в офіційних церемоніях"... А похорони тещі - не "офіційна церемонія", а приватна справа, де людина присутня, як приватна, а не офіційна особа... (Це, як відмінності у статусі матері і вчительки - вдома, при приготуванні сніданку сину-школяру, і на уроці, де вона викладає предмет у синовій присутності, як учню..).
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23.12.2020 10:38 Відповісти
ему позвонили понаехавшие бухгалтера? Пусть не огорчается. Скоро придется задействовать солдатиков для его эксгумации с целью вручения подозрения. Ну хотя бы по поводу "сдачи в аренду" горсовета Вот смеху будет...
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22.12.2020 23:09 Відповісти
Начальник Харьковского гарнизона отменил приказ об участии военнослужащих в церемонии похорон Кернеса - Цензор.НЕТ 6223
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22.12.2020 23:10 Відповісти
Шедевр!
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23.12.2020 06:46 Відповісти
Гепа- Допнулся, и Допа- Гепнется.
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23.12.2020 09:09 Відповісти
Организм хотел поехать,но оказалось,что это не лучший пиар и он дал заднюю?
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22.12.2020 23:12 Відповісти
Організм захотів поторгувати лицем. Це єдине, що у нього виходить. Тому і пишуть "пєрвиє ліца", а не "керівники держави. Дуже тонкий тролінг! 👏👏👏👍😊
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22.12.2020 23:30 Відповісти
Баян поламалиНачальник Харьковского гарнизона отменил приказ об участии военнослужащих в церемонии похорон Кернеса - Цензор.НЕТ 9948
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22.12.2020 23:13 Відповісти
Вот, что думают харьковчане по этому поводу. Почитайте. ХФ захлестывает юмор
1. https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=5298604
2. Про памятник https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=5298719
3. Вова-клоун и гепин отходняк https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=5298702
Ну и многое другое...
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22.12.2020 23:14 Відповісти
Начальник Харківського гарнізону скасував наказ про участь військовослужбовців у церемонії похорону Кернеса - Цензор.НЕТ 6632
Плюсы:

1) Внешнее сходство.

2) Самый центр Харькова - покойный обожал паскудить центр Харькова.

3) Остальные фигуры композиции могут символизировать горсовет и прочих участников "кооперативной схемы".

4) Фонтан.

5) Понятность и доступность.

В память Кушнарёва предлагали открыть библиотеку - можно ли представить себе поклонников Кернеса в библиотеке?.. Излишний для жителей лудшего города интеллектуализм привёл память Евгения Петровича к быстрому забвению.

Тогда как фонтан с обезьянами это именно то место, где почитатели гения новопочившего мэра всегда будут роиться у предмета своего поклонения буквально как мухи.

6) Для придания дополнительной реалистичности, и даже некоторого шарма, композиции можно "кронировать" охраняемые дубы в парке Шевченко и заасфальтировать у памятника круглосуточную парковку.

Минусы:

1) На новом памятнике можно будет отмыть, а на этом якобы уже нет.

Это легко поправимо.

Например, можно на пару лет завесить памятник щитами с надписью "реконструкция" (или "ХТМ", так привычнее) и выделить на неё деньги из горбюджета. Приоритетность реконструкции определить сразу после здания БТИ.
По "освоении" средств щиты можно убрать и считать памятник реконструированным.

Опять же всё очень даже в духе покойного - уверен, он бы поступил именно так.
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22.12.2020 23:32 Відповісти
жаль что память у украинцев как у рыбки гуппи и ее хватает до вечера текущего дня ..
я не хочу спорить с мнением и выбором Харьковчан , но для меня это в памяти осталось именно так:
Начальник Харьковского гарнизона отменил приказ об участии военнослужащих в церемонии похорон Кернеса - Цензор.НЕТ 2833 Начальник Харьковского гарнизона отменил приказ об участии военнослужащих в церемонии похорон Кернеса - Цензор.НЕТ 5657
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22.12.2020 23:14 Відповісти
в период с 2014-2019 года ни один генеральный прокурор не нашел в их действиях признаков преступления по статье сепаратизм. Здесь даже свидетелей нужно было искать, просто стрим видео к делу подключаешь и все!!! Но видимо хорошо Гепа Юрке откатил и куму картавого, что он смог спокойно до смерти дотянуть. Как там Штепа?? тоже сухой вышла?? А Вы ребятки жизни ложите пока кланы между собой договорняки мастырят. ападной носители
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23.12.2020 12:38 Відповісти
Ох и брешут... Ну допустим, если "первые лица", то военные должны быть. Но почему вдруг курсанты да еще и летчики? Как-то не складывается....
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22.12.2020 23:14 Відповісти
кто сказал,что именно летчики? в впс немало других специальностей,в том числе даже ракетчики-пвошники...
а хнупс потому,по видимому что самая крупная в гарнизоне воинская часть,
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22.12.2020 23:20 Відповісти
Харьковчане пишут:
- Уже по всему городу шныряют чёрные тонированные автобусы и джипы сопровождения с полицией впереди. Дорогие гости съезжаются в Харьков.
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22.12.2020 23:18 Відповісти
Вся мафія, і не тільки українська, збереться.
От тут би і взяти їх тепленькими, як робили в інших країнах.
Але хто ж їх візьме, коли при владі їхні лакеї?
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22.12.2020 23:24 Відповісти
а кто их брать то будет если все они там будут ?
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22.12.2020 23:26 Відповісти
Венедиктова з Бакановим будуть проводжати друга Гепу, а може й найвеличніший підтягнеться?
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22.12.2020 23:29 Відповісти
Може, теракт би стався ...
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23.12.2020 02:06 Відповісти
Чего "взять" то?
С пары вертолетов - разрядить все "кассеты" "НУРС"ов. а потом дорасходовать из бортовых пулеметов боезапас, а потом развернуть борты и уже пусть стрелки работают, там патронов поболее будет, а потом, если есть - напалмом.
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23.12.2020 09:34 Відповісти
хватило ума не участвовать в этом шабаше...
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22.12.2020 23:22 Відповісти
розумне рішення приняв: слідувати закону.
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22.12.2020 23:46 Відповісти
Чортяки йому будуть, і ескортом ,і честь віддавать , і салютувать!😈
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22.12.2020 23:23 Відповісти
как лєніна
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22.12.2020 23:47 Відповісти
мавзолей ему надо я щитаю
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22.12.2020 23:25 Відповісти
поставити йому на могилі оті дитячі майданчик у стилі Кремля.
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22.12.2020 23:48 Відповісти
Похороны организовали сепарские ублюдки и мрази такого маштаба.А простые харьковчане плюнули бы им в рожу и в яму.Что Кушнарёв что эта тварь искалечили многие жизни угробили город и срать хотели на простых жителей.
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22.12.2020 23:26 Відповісти
Смачно харкнул на гепин отходняк, - респектос!
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22.12.2020 23:27 Відповісти
Харківські совки, поки ви з ним носитимитесь, ви йому ще мавзолей побудуйте.Ідіоти.
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22.12.2020 23:34 Відповісти
напрстіший варіант - поставити кремлівський дитячий майданчик замість надгробку, які він розставив по Харькову.
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22.12.2020 23:50 Відповісти
Кернесу уже все равно, чего люди мечутся в этом мире, можно ему еще гроб из золота сделать, как никак из простого наперсточника уважаемым миллиардером стал, но деньги в гроб не поместятся.
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22.12.2020 23:45 Відповісти
Наконец-то разум появился! А то, гранд-бандюка с почетным караулом хоронить.
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22.12.2020 23:46 Відповісти
Отмазался *****? Типа не при делах?
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22.12.2020 23:47 Відповісти
читай уважно: він приводить як аргумент відмови - закон. Що є добрим знаком - клан не такий сильний, або тріяє силу зі смертю кернеса.
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22.12.2020 23:51 Відповісти
такого и в 90 е не было, быдло не хоронила власть. куда мы прикатились.
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22.12.2020 23:49 Відповісти
Ммм дя...
- везти кернеса на лафете с венками и ружейной пальбой как то не камильфо... .
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22.12.2020 23:53 Відповісти
все крысы бегут с корабля... крыса здохла... то, что сделала этв крыса - ему вернулось.
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23.12.2020 00:35 Відповісти
ЛУЧШЕ ПУСТЬ МАРУВ БУДЕТ !)
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23.12.2020 01:06 Відповісти
Кім Ір Гепа на шляху до пекла, а зольдатени так і не помарширують!

Йой! Страшна і чорна біда, геть чисто!
Земля налетіла на власну вісь!
Погасло Сонце (во, як темно за вікном!)!
Жах і Кінець Світу!
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23.12.2020 01:21 Відповісти
Хоронить будут как в 90е братва хоронила воров в законе... с шиком
Но лучше бы сделали чучело крысы.
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23.12.2020 01:38 Відповісти
Напёрсточник-маргионал и Зек который сидел по уголовным делам будет сопровождать почетный караул и три дня будет панахида в Харькове, молодец Гепа и ************, так ещё никто не опускал украинцев, да Вам это и по заслугам, потому что головой своей на выборах не думаете, а думаете что скажут с телевизоре
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23.12.2020 02:08 Відповісти
если первые лица государства и армия планировали принимать участие в похоронах вора, бандита и рэкетира кернеса - это не падение нравов, это падение государства... остается одно - Рим должен быть разрушен и построен заново...
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23.12.2020 05:56 Відповісти
в скотомогильнику під шаром вапна падлу місце і нехай зелені мухи грають туш...
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23.12.2020 06:25 Відповісти
Самий рідний був для ЗСУ. Шабаші влаштовував ще ті , спільно з ригом Кушнарьовим - "От Киева до харькова 400 км, а от Харькова до границі РФ 40..." мовляв, можемо і до РФ втекти...
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23.12.2020 07:41 Відповісти
подонки в погонах...все вылизывают, не могут остановиться...)
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23.12.2020 07:45 Відповісти
гепке на могилку поставить памятник - "жопка".
грабил терпил, а они ему .... ну вот как Песьков Пусину - прикольно усы щекочут то)

чертила гепка не читал же что русня отдала японцам остатки типо японских дидов, но это оказалось останками жертв ГУЛАГа. так и это говно загребут(в "аду" будет т.к. православно загребут, а не по Торе) в окружении Кушнарева и не пойми каких могил(писало тут шо возле типо боевиков Сралина, ага, да, того кому плюс минус 20-30 млн. = , Васька, пиши шо 5 млн., бумага стерпит)
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23.12.2020 09:41 Відповісти
сюр, может на посошок кроме аллеи , памятника, названия улицы еще героя дать шахраю-аферисту ?! а вы говорите: как 73 проц... когда такой бездонный пхеньян.
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23.12.2020 11:18 Відповісти
Цензор, сколько можно писать об этом крысе, подохло, ну и дело с концом. Теперь главное вбить осиновый кол, поглубже закопать и утрамбовать.
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23.12.2020 12:31 Відповісти
Вы мне скажите ,кто в мире ,к Украине будет относиться серьезно ,если бывшего жулика ,наперсточника ,вора ,Кернеса , хоронят с такими почестями ,а в стране рулит 95-й квартал ,если бы мир населяли такие же дебилы и лохи ,как харьковское население ,тог да , да . Но в мире кроме русни и Кореи северной ,в основном живут нормальные люди 🤦🤫🙄😠😠😠
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23.12.2020 13:20 Відповісти
 
 