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вислання (97) Колумбія (36) росія (63589) шпигунство (955) дипломати (559)

Колумбія вислала двох російських дипломатів через підозри в шпигунстві і стала сьомою такою країною за 2020 рік

Колумбія вислала двох російських дипломатів через підозри в шпигунстві і стала сьомою такою країною за 2020 рік

Влада Колумбії вислала з країни двох співробітників російського посольства. Їх запідозрили в шпигунстві.

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на колумбійські ЗМІ El Tiempo і W Radio, передає Цензор.НЕТ.

Один із висланих дипломатів - Олександр Парістов, другий - Олександр Бєлоусов, пише El Tiempo. W Radio стверджує, що Парістов працював на СЗР, а Білоусов - на ГРУ.

Влада Колумбії запідозрила дипломатів у шпигунстві. За інформацією El Tiempo, росіяни вербували інформаторів у місті Калі на заході Колумбії і цікавилися розробкою мінеральних ресурсів країни. Вони збирали відомості про електромережі, нафтову інфраструктуру і гідроелектростанції країни, повідомляє радіостанція Blu Radio. За даними Noticias RCN, у своїй діяльності росіяни використовували дрони.

Глава міграційної служби Колумбії Хуан Франсиско Еспіноса підтвердив факт виїзду з країни двох російських дипломатів. Вони залишили Колумбію 8 грудня. Еспіноса не назвав причину від'їзду росіян, але відповів, що обставини від'їзду не дозволять їм повернутися в Колумбію найближчим часом, повідомляє Blu Radio.

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МЗС Колумбії заявило, що попросило двох співробітників посольства Росії покинути країну через порушення Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Відомство також підтвердило, що у відповідь Росія вислала двох колумбійських дипломатів.

За даними видання Semana, Росія відповіла на висилку двох російських дипломатів дзеркально, вимагаючи від'їзду двох співробітників колумбійського посольства в Москві.

Росія поки не прокоментувала повідомлення про взаємну висилку дипломатів.

Раніше цього року російських дипломатів вислала Болгарія, Австрія, Норвегія, Словаччина, Чехія, Нідерланди. У всіх випадках Росія вживала дзеркальні заходи.

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Топ коментарі
+6
Гнать везде их сраной метлой
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22.12.2020 23:14
+5
А нашого Дєрьмака хтось вишле як українодипломатичну консерву рашистів?
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22.12.2020 23:14
+4
та ви шо, його ніяк неможна! його тут буде потрібно закопать, щоб хоч якась була користь з того добрива!
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22.12.2020 23:18
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А нашого Дєрьмака хтось вишле як українодипломатичну консерву рашистів?
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22.12.2020 23:14 Відповісти
та ви шо, його ніяк неможна! його тут буде потрібно закопать, щоб хоч якась була користь з того добрива!
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22.12.2020 23:18 Відповісти
Та що Ви таке пишете?! Хто ж при здоровому глузді й твердій пам'яті таке вчинить з кремлівською конзервою, 1 шт.?
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23.12.2020 01:14 Відповісти
Гнать везде их сраной метлой
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22.12.2020 23:14 Відповісти
хлопці, та які вони шпигуни? їхні шефи вимагають просто коксу збільшувати поставки у дипломатичних валізах, тому вони так закрутилися, що їх прийняли за шпигунів
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22.12.2020 23:16 Відповісти
а москалі мабуть теж двох пиятиків спритно виженули, бо яка з них то користь у наркоторгівлі
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22.12.2020 23:21 Відповісти
от кокса кацаперделей отключили, SVIFT на очереди...
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22.12.2020 23:24 Відповісти
а когда до ЦАР доберется мода по высылке кацапошпиёнов?
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22.12.2020 23:26 Відповісти
Это просто предрождественная уборка территории в Колумбии. Стало заметно чище.
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22.12.2020 23:31 Відповісти
руских нужно высылать в цинках из-под снарядов.
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22.12.2020 23:40 Відповісти
яка неспод1ванка...
там теж бендери?
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23.12.2020 00:48 Відповісти
Los Banderos, chingada madre...
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23.12.2020 01:03 Відповісти
То фігня, що вислали двох ослів... даруйте, віслюків... пардон, послів. Головно, щоб постачання "порошку натхнення" не припинялось!
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23.12.2020 01:09 Відповісти
ЗА ТАКОЕ УБИВАЮТ, А ОНИ ВСЕ ОТПУСКАЮТ !!!
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23.12.2020 01:46 Відповісти
Интересно: какой штат этих всех контор? Впечатление такое, что всего населения скоро не хватит, чтоб покрыть их потребности.
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23.12.2020 07:39 Відповісти
уже как - flash mob такой себе выбрасывать старые вещи и высылать в конце года чекистов...
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23.12.2020 07:43 Відповісти
Кожному кому не впадло пінають кацапських терористів і кілерів.
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23.12.2020 09:23 Відповісти
Колумбія вислала двох російських дипломатів через підозри в шпигунстві і стала сьомою такою країною за 2020 рік - Цензор.НЕТ 5345
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23.12.2020 10:32 Відповісти
 
 