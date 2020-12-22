Прокуратура збрехала про "титанічну роботу" у справі Шеремета, провели не 95 експертиз, а 48, - адвокат Антоненка Маслов
Сторона обвинувачення голослівно заявляє про виконану під час розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета "титанічну працю". У матеріалах справи є вказівка на вдвічі менше експертиз, ніж заявляв прокурор, а матеріалів дослідження "мільйонів дзвінків" там взагалі немає.
Про це пише в блозі захисник Андрія Антоненка адвокат Леонід Маслов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Прокурор голослівно заявив, що у справі було проведено 95 експертиз. В обвинувальному акті (розділ витрат на експертизу) зазначено 47 експертиз, одна з яких (основна ідентифікація Антоненка) пропущена. Тобто, прокурор збрехав про 95 експертиз, адже пред'явив 48", - написав адвокат.
Також, за його словами, в матеріалах справи нема даних аналізів, проведених ФБР, нема англійського оригіналу висновку експерта Айвона Бірча.
Немає там і дозволу суду на проведення негласних слідчих дій. А раз так, може виявитися, що ці дії проводили без дозволу суду, і тоді "всі докази, отримані на підставі цих постанов (і похідні від них) за принципом "отруйного дерева" будуть вважатися неприпустимими. Зокрема, це розмови пана Антоненка про "приховування" корпусу міни, спостереження за особами з метою отримання еталонних відео, відповідно, всі подальші "експертизи" і "аналізи ходи" не мають доказової сили", - зазначив Маслов.
При цьому в матеріалах справи є інформація, про яку прокуратура вважає за краще мовчати, додав адвокат.
"Прокурор не вказав, що на роль Яни Дугарь готували іншу особу, чиї фото, персональні дані, відео таємного спостереження, номери телефонів з невідомих причин потрапили в справу, зокрема, з порівняльними експертизами зросту, які повністю спростовують співучасть Яни Дугарь", - зазначив Маслов.
Крім цього, за його словами, за підривом машини Шеремета спостерігала людина в одязі з принтом на спині. Це зафіксовано на відео, наданому стороною обвинувачення. В Антоненка на цей час є алібі.
Також серед матеріалів справи є персональні дані публічних осіб, які до цієї справи не мають жодного стосунку, наприклад, одеського активіста Сергія Стерненка.
"Ці дані, ймовірно, використовувалися для незаконного збору інформації щодо цих осіб. Всі клопотання слідчих, визначення слідчих суддів і деякі самі трафіки є в розпорядженні захисту", - припустив Маслов.
Будь ласка, зачекайте...
1. "Службовий пес Кеп винюхав у партії бананів, яка прямувала транзитом через Україну, 55,4 кг кокаїну. Правоохоронці "втратили" у своїх зведеннях 9 кг порошку. "- Ця інформація розповсюджується ЗМІ вже цілих ДВА дні підряд..,
-Сам факт "втрати кокаїну" і те, що ні МВС, ні СБУ, ні ДБР, ні Генпрокуратура і "вусом не моргнули" та не порушили жодної кримінальної справи... не за фактом виявлення кокаїну... ні. А за фактом "пропажі" його частини... в правоохоронних органах!? - є прямим свідченням того, що згадані органи не лише кришують, але й самі є організаторами, учасниками, торгують (чи мають свою частку від злочинців) в наркобізнесі в Україні. Іншого пояснення, як самого факту "пропажі", так і не порушення справи за цим фактом - просто не існує в природі! Та й числельні випадки торгівлі "правоохоронців" наркотою - вже примелькалися в пресі
-А спробуйте взнати - куди дівається весь конфіскат любих товарів, до чиїх рук прилипає виручка від його роздрібної реалізації, .... скільки виручки від його реалізації і податків з названих магазинів реально отримує бюджет - не знайдете. Не знайдете НІЗАЩО! Але в любому містечку легенько можна знайти якщо не по десятку, то по кілька магазинів з реалізації конфіскату...
2. Фантастичне НЕвиконання плану доходів бюджету на протязі десяти місяців і "чудодійне" і одномоментне виконання всіх річних доходів в грудні - "план річних поступлень буде виконано"! - рапорт Уряду...
В принципі, такий варіант можливий - якщо держава за два останні місяці здатна наростити Обсяг ВВП країни на процентів так...20-25...
Але ж і в два останні місяці продовжується падіння ВВП...
-Про що це може свідчити ("звідки ж гроші Зін")?? Які варіанти пояснень цього "феномену" ?
-Варіант а) Якщо дійсно та реально виконано план поступлень, то це може бути ознакою подій червня-липня 2019 року - коли олігархи дійсно сплатили всі (чи більшість) податки з власних тіньових оборотів (і знизили вивід коштів в офшори - що підтверджується зміцненням курсу гривні та одномоментним зростом золото-валютних резервів-ЗВР), і понадплановими запозиченнями МінФіну. (але ж обсяг запозичень знизився - ніхто їм більше не вірить і все менше позичає). А відсутність урядового аналізу тіньового ринку і законодавчих ініціатив по його ліквідації чи звуженню - засвідчує, що українська економіка - далеко не "присмерті" - але методично та цілеспрямовано розграбовується... задля власного та безконтрольного і безкарного збагачення олігархів та політиків.... Бо одночасне зростання поступлень до бюджету, яке супроводжується зміцненням гривні і зростом золото-валютних резервів при постійно падаючій економіці - НЕ МОЖЛИВЕ навіть теоретично, якщо не викинути на ринок частину "невідомих", тіньових коштів! А якщо влада не розслідуватиме після цього джерел їх походження - то "вона в "курсі", а якщо тіньовиків і не каратиме, то вона ж і "в долі"...
Значить "демпфером" виступила тіньова економіка, яка під контролем влади та олігархів!!! Олігархи і їх маріонеткова влада "змобілізувалися" на ривок поступлень до бюджету...
Олігархи, як і влада добре ж розуміють, що повний крах фінансів держави, то є і їхній крах... і не лише бізнесовий, а й, можливо, і фізичний... Тобто, в України... не все втрачено, Україна - не банкрут. Просто потрібно негайно гнати цю погань в три шиї , або хоча безперервно та потужно її "пресувати" та викривати і нещадно критикувати (що я і роблю)
-Варіант б) що "ніякого виконання бюджету насправді немає, а "рапорт про виконання" є чергове окозамилювання та постійна брехня. Тоді - "зливай воду" ... -Україна повний банкрут.
-Але зміцнення гривні та зріст ЗВР НБУ - свідчать на користь варіанту "а"... Значить - могли би жити без жодних фінансових запозичень та потрясінь, якби ця влада згинула -"як роса на сонці", а олігархів, не дивлячись на їх "могутність" - привести до адекватності... При чому можна - дуже і дуже легенько знаючими і чесними урядовцями та людьми у всіх гілках влади ( чи виконанням рекомендацій її майбутніх високопрофесійних консультантів при наступній владі)
3. І самий ніби-то і незначний, але абсолютно характерний та типовий , приклад: -" "Новорічні браконьєри" вирубали на Чернігівщині понад 800 сосен на пів мільйона гривень".
-Питання: -Скільки разів у рік масово вирублюють соснові дерева? - Вірно - Один і він завжди... в один сезон -передноворічний. Невже Лісгоспи, разом з правоохоронцями не здатні раз у рік поєднати зусилля для недопущення безконтрольності вирубки, чи задля недопущення безкарності вирубщиків??
-НЕ можуть.!!! Як і не можуть здійснити цього ж по відношенню до копачів бурштину, до видобутку і крадіжках нафти й газу, піску, гравію, титанових руд..., як і не можуть справитися з розбоєм НКРЕКП - Бо вони їх кришують, бо вони "в долі", як і з наркотиками. А не кришувавши і не будучи "в долі не могли б ставати "діамантовими прокурорами", міністрами, поліцейськими , суддями, політиками, губернатарами... не змогли б "вигрпавати" справи в судах, купляти посади в "єрмаків - зеленських")
Тобто, вершиною мафіозного "айсбергу" В Україні, нині є "єрмакі - зеленські". А чи не ті то ... "єрмакі - зеленські", які "ходять" під п'ятою Путіна при формуванні оборони Країни??? В яких хронічно "не вистачає" коштів ні на оборону, ні на боротьбу з ко-відом, ні на підвищення зарплат і пенсій, але... під кінець року одномоментно і раптово "знайшли" кошти, якими і закрили виконання бюджету?- Вони ж... Вони... субчики!
І не дивно на те, що журналісти, чисельність яких в Україні більш , ніж у ТИСЯЧУ РАЗІВ МЕНША, ніж "правоохоронців" всіх мастей... але саме вони здатні, вміють, можуть розслідувати самі запутані злочини проти держави та особи... А "правоохоронці" (чисельність яких в 4 рази перевищує європейські нормативи)- "чомусь" не здатні ні запобігти, ні розслідувати, ні покарати ... самі простенькі злочини! Правда, можуть, і розпутують, але якщо злочини здійснюються конкурентними, тобто "самодіяльними" угрупуваннями, тобто - непідконтрольними мафії угрупуваннями, або тими, які не сплачують "долі" в казну мафії, чи сплачував, але "брикнувся". Бо саме вони ("правоохоронці") всі злочини - кришують, а саме: - вони злочини організовують, вони є їх бенефіціарами та основними вигодоотримувачами , а разом з політичною владою і являють собою класичне ОЗУ, себто - МАФІЮ України!!!
ари чи юди
тут не отделаться. Самому надо вникать , обсуждать.
за свое мерзкое участие-выступление в презентации (звиздец термин для рапорта..))) следственных действий... ДО оглашения подозрения (отметая презумпцию невиновности) и ВО ВРЕМЯ следствия (отметая иные версии и иных подозреваемых), и наплевав на ТАЙНУ следствия....
все участники этого ШОУ должны понести наказания, именно за нарушения всех норм, Законов и процессуальных действий... и главное - за давление (своим присутствием и своими заявами на перепуганное следствие и на общественное мнение... и за то, что "следствие" потом было вынужденно подгонять "факты" или выдумывать на ходу "мотивы" под оту херню
з якого дива? яка політична цінність "вибраної жертви" для України?