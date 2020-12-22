Опріснювальну установку в окупованому Криму почнуть будувати з 1 січня, - маріонетка Кремля Аксьонов

Будівництво опріснювальної установки в окупованому Криму стартує 1 січня 2021 року.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"По суті, зараз іде проєктування, колеги на "низькому старті" стоять. З 1 січня приступлять до практичних робіт", - заявив підконтрольний Росії глава півострова Сергій Аксьонов в ефірі провладного кримського телеканалу "Крим24".

За його словами, приблизний термін будівництва опріснювальної установки - від 14 до 15 місяців. Він також додав, що гарантовано можна буде сказати про скасування графіка подачі води в Сімферополі тільки після введення в експлуатацію цієї опріснювальної установки.

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"Це найгірший варіант, якщо не буде опадів", - повідомив Сергій Аксьонов.

Нагадаємо, з 24 серпня в Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху та обміління водойм почалися обмеження в подачі води.

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Із 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм запровадили третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка. З 23 вересня обмеження ввели в Алушті, Партеніті і Малому Маяку.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить приблизно 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть сягнути 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

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