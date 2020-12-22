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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (14082) водопостачання (824) Аксьонов (225) вода (1168)

Опріснювальну установку в окупованому Криму почнуть будувати з 1 січня, - маріонетка Кремля Аксьонов

Опріснювальну установку в окупованому Криму почнуть будувати з 1 січня, - маріонетка Кремля Аксьонов

Будівництво опріснювальної установки в окупованому Криму стартує 1 січня 2021 року.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"По суті, зараз іде проєктування, колеги на "низькому старті" стоять. З 1 січня приступлять до практичних робіт", - заявив підконтрольний Росії глава півострова Сергій Аксьонов в ефірі провладного кримського телеканалу "Крим24".

За його словами, приблизний термін будівництва опріснювальної установки - від 14 до 15 місяців. Він також додав, що гарантовано можна буде сказати про скасування графіка подачі води в Сімферополі тільки після введення в експлуатацію цієї опріснювальної установки.

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"Це найгірший варіант, якщо не буде опадів", - повідомив Сергій Аксьонов.

Нагадаємо, з 24 серпня в Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху та обміління водойм почалися обмеження в подачі води.

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Із 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм запровадили третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка. З 23 вересня обмеження ввели в Алушті, Партеніті і Малому Маяку.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить приблизно 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть сягнути 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

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Топ коментарі
+10
Єдине, що можуть побудувати кацапи більш-менш схоже на опріснювальну станцію - це примітивний самогонний апарат, вірніше бульбулятор.
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22.12.2020 23:33
+6
Вообще-то все "великие" дела начинают с понедельника ... ( по старой традиции )
А тут сразу с 1-го января ! Вот как после 31-го из бани вернутся , так и пойдут сразу копать ... рогами землю .
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23.12.2020 00:12
+5
Опреснительную установку в оккупированном Крыму начнут строить с 1 января, - марионетка Кремля Аксенов - Цензор.НЕТ 5945
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22.12.2020 23:35
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Єдине, що можуть побудувати кацапи більш-менш схоже на опріснювальну станцію - це примітивний самогонний апарат, вірніше бульбулятор.
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22.12.2020 23:33 Відповісти
а фільтром зробити Новічок
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22.12.2020 23:45 Відповісти
срок постройки опреснительной установки - от 14 до 15 месяцев.

воду увидят не все симферопольцы.....
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23.12.2020 02:26 Відповісти
Ну будут выдавать 1 литр воды "гробовых" на одного умершего от жажды,что бы обмыть покойника и помянуть.Очередедность на усмотрение родных счастливого усопшего,умершего в Рассееи.
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23.12.2020 18:16 Відповісти
В 00,30 мин
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23.12.2020 07:20 Відповісти
Ну всё. Капец Крыму.
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22.12.2020 23:33 Відповісти
Опреснительную установку в оккупированном Крыму начнут строить с 1 января, - марионетка Кремля Аксенов - Цензор.НЕТ 4951
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22.12.2020 23:34 Відповісти
Опреснительную установку в оккупированном Крыму начнут строить с 1 января, - марионетка Кремля Аксенов - Цензор.НЕТ 5945
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22.12.2020 23:35 Відповісти
Урааааа............. хнык хнык......
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22.12.2020 23:36 Відповісти
Это к кернесу на его стикс?
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22.12.2020 23:37 Відповісти
та що вони там з бодуна побудують? якесь страхіття, а потім будуть до ООНа та червоного хресту скиглити, що їм нема чим вотку запивати та шмурдяк бодяжити для ху№лостану. Хай вже ліпше починають будувати після 20 травня, коли всі їх славетні свята закінчаться
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22.12.2020 23:42 Відповісти
ну, я не подумав, що до того всі гроши вже встигнуть вкрасти, тобто це вже зовсім безнадійна справа
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22.12.2020 23:49 Відповісти
старт строительства ОДНОГО завода от 60 лямов.... удачи) вот только плешивый заверил всех, что обойдется без этого - мол запасов воды доселе неизведанных там еще тьма-тьмущая... тоже удачи)
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22.12.2020 23:42 Відповісти
И море загадят и пресной воды не будет..
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22.12.2020 23:44 Відповісти
Дві радості в Криму буде - вакцина Космос й прісна вода замість каміння з неба
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22.12.2020 23:47 Відповісти
каміння буде, з-під землі, коли їх трухане добряче з-за скважини, як було сто років тому
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22.12.2020 23:51 Відповісти
Вообще-то все "великие" дела начинают с понедельника ... ( по старой традиции )
А тут сразу с 1-го января ! Вот как после 31-го из бани вернутся , так и пойдут сразу копать ... рогами землю .
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23.12.2020 00:12 Відповісти
А яку воду вони будуть опріснювати в сімферополі? там вже море з'явилось?
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23.12.2020 00:19 Відповісти
..из канализации
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23.12.2020 00:34 Відповісти
Ну да, с 1 января, в 8:00. Та они пьют до 14-ого, а потом две недели похмелятся
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23.12.2020 00:37 Відповісти
там п'ють до 23 лютого, щоб не переривати процес святкування, а там вже незабаром 8 березня та 1-9 травня
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23.12.2020 01:24 Відповісти
Опріснювальну установку в окупованому Криму почнуть будувати з 1 січня, - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 2508
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23.12.2020 00:50 Відповісти
Нарешті Лас-Вегас в Криму побудували.
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23.12.2020 02:34 Відповісти
Ага, прямо з першого січня, як тільки рак на Ай-Петрі свисне.
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23.12.2020 02:40 Відповісти
Ну зроблять пару цих опріснювальних установок, щоб постачати воду в елітні мікрорайони і на вілли чиновників та на дачі членів Єдиної Росії.... Але цілий Крим навряд чи зможуть забеспечувати водою, як це було при Україні....
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23.12.2020 03:09 Відповісти
затраты на опреснительный завод достигнуть 2,5 млрд рублей... + ПОД ЗАВОД - ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ (дополнительные затраты).
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23.12.2020 03:42 Відповісти
буряты в опасности
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23.12.2020 04:58 Відповісти
Слезы опреснять будут, бо - солоноватые на вкус.
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23.12.2020 07:35 Відповісти
Кравчук пенсію перерахує в Крим, а Фокін буде дизель запускати. Діло в тому, що опріснення , а це, або опріснення дистиляцією, або фільтруванням потребує великої енергії, тому ця вода буде коштувати стільки скільки коштує бутильована вода, а це приблизно 33 000 окупаційних рейх рублів за 1 тону води. Тож нехай п'ють цю золоту воду "Путінку".
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23.12.2020 07:38 Відповісти
Опреснительная установка в оккупированном Крыму нужна. Хотя опресненная вода не годится для употребления, от нее выпадают зубы, быстро лысеют и появляются всякие болезни. Но все равно опресненная вода нужна для технических целей. Например, ею служивые могут мыть сапоги, чтобы морская соль не разъедала кожу.
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23.12.2020 09:18 Відповісти
Недавно крисчани втирали, що кацапи знайшли під Синім (Азовським) морем ціле море прісної води і кожному в будинок проведуть водопровод.
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23.12.2020 09:21 Відповісти
А под тем морем пресной воды есть море водки, и в каждый дом проведут водкопровод.
А ещё ниже расположены пласты залежей закуси (закуски под водочку).
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23.12.2020 15:10 Відповісти
Электроэнергию не Украина ли будет подавать?
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23.12.2020 12:14 Відповісти
Путин популярно всем объяснил, что опреснять воду не очень рентабельно.
Так что если кому-то надо - он может себе опреснять.
А работы по строительству начнут - чего же не начать, если надо осваивать деньги.
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23.12.2020 15:14 Відповісти
Лучше потратьте эти деньги на перевозку воды танкерами и выпотрошите ордынский бюджет - так быстрее будет достигнут конечный результат - бегство путинских банд из Крыма.
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23.12.2020 16:23 Відповісти
Дорого и для сельского хозяйства все равно не хватит
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23.12.2020 16:56 Відповісти
Сельское хозяйство там нафиг не нужно.
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23.12.2020 22:56 Відповісти
І що, будуйте, це ваші проблеми.
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23.12.2020 16:56 Відповісти
У день народження Степана Андрійовича Бандери))Може і його ім"ям назовуть?))
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23.12.2020 17:48 Відповісти
за гепой пойдет))не хочет гоблин смотаться за салом в укру..мы тут его опресним сразу))
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23.12.2020 18:30 Відповісти
Опріснювальну установку в окупованому Криму почнуть будувати з 1 січня, - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 5474
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23.12.2020 19:30 Відповісти
наконец-то в Крыму перестанет пропадать почем зря моча!
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23.12.2020 20:09 Відповісти
Строительство опреснительной установки в оккупированном Крыму стартует 1 января 2021 года. Источник: https://censor.net/ru/n3238544

Опріснювальну установку в окупованому Криму почнуть будувати з 1 січня, - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 5602
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23.12.2020 22:35 Відповісти
Ну что же, сделают, я в этом не сомневаюсь.
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23.12.2020 22:56 Відповісти
 
 