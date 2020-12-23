УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5875 відвідувачів онлайн
Новини
27 424 202
Холодов (80) Укрбуд (133) Максим Микитась (288) Слуга народу (2800)

Скандальний забудовник Микитась каже, що через Холодова передав "слугам народу" $2 млн на вибори в обмін на підтримку в ОП

Скандальний забудовник Микитась каже, що через Холодова передав

Колишній президент будівельної компанії "Укрбуд" Максим Микитась стверджує, що підтримував партію "Слуга народу" під час виборів до парламенту, очікуючи отримати преференції від нової влади.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, надати фінансову допомогу "слугам народу" йому запропонував головний юрист "Укрбуду" В'ячеслав Мармиш.

"З квітня 2019 року Мармиш без мого відома почав контактувати з різними людьми, мабуть, вже тоді задумав пограбування компанії. Він звів мене з Андрієм Холодовим, який зараз є народним депутатом "Слуги народу". Через Холодова Мармиш пообіцяли підтримку в ОП. І Мармиш втягнув мене у фінансування виборчої кампанії "слуг народу" в Києві", - розповів Микитась.

Забудовник стверджує, що передав на потреби партії $2 млн. Гроші передавали через депутата СН Андрія Холодова (зараз - заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики. - Ред.)

Читайте також: Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я маю замовкнути! Операцію ведуть з вашого сусіднього кабінету. ВIДЕО

"Холодов відповідав за половину (п'ять) округів "слуг народу" в Києві. І йому потрібні були гроші на проведення виборів. Плюс на його прохання я передав усі білборди "Укрбуду" для виборчої кампанії Холодова. Холодов говорив, що у нього 25 депутатів, свій депутатський корпус, плюс він хвалився, що вони куми з Медведчуком", - стверджує Микитась.

Він додав, що після виборів Холодов не пам'ятав про взяті на себе зобов'язання допомагати "Укрбуду" вирішувати проблеми.

Повний текст інтерв'ю з Максимом Микитасем читайте тут.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+44
про пороха тема не розкрита,тобі не заплатять !
показати весь коментар
23.12.2020 00:06
+29
Короче Микитася поимели все , а потом сдали , ЧТОБЫ ДОЛГИ НЕ ВОЗВРАЩАТЬ
показати весь коментар
22.12.2020 23:58
+29
Зебилам остается только верить))))
показати весь коментар
23.12.2020 09:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Какие же они мрази эти "слуги народа", позор!
показати весь коментар
24.12.2020 02:58 Відповісти
Скоро Росія добровільно віддасть Крим Україні.
показати весь коментар
24.12.2020 03:33 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 