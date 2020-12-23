Скандальний забудовник Микитась каже, що через Холодова передав "слугам народу" $2 млн на вибори в обмін на підтримку в ОП

Колишній президент будівельної компанії "Укрбуд" Максим Микитась стверджує, що підтримував партію "Слуга народу" під час виборів до парламенту, очікуючи отримати преференції від нової влади.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, надати фінансову допомогу "слугам народу" йому запропонував головний юрист "Укрбуду" В'ячеслав Мармиш.

"З квітня 2019 року Мармиш без мого відома почав контактувати з різними людьми, мабуть, вже тоді задумав пограбування компанії. Він звів мене з Андрієм Холодовим, який зараз є народним депутатом "Слуги народу". Через Холодова Мармиш пообіцяли підтримку в ОП. І Мармиш втягнув мене у фінансування виборчої кампанії "слуг народу" в Києві", - розповів Микитась.

Забудовник стверджує, що передав на потреби партії $2 млн. Гроші передавали через депутата СН Андрія Холодова (зараз - заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики. - Ред.)

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"Холодов відповідав за половину (п'ять) округів "слуг народу" в Києві. І йому потрібні були гроші на проведення виборів. Плюс на його прохання я передав усі білборди "Укрбуду" для виборчої кампанії Холодова. Холодов говорив, що у нього 25 депутатів, свій депутатський корпус, плюс він хвалився, що вони куми з Медведчуком", - стверджує Микитась.

Він додав, що після виборів Холодов не пам'ятав про взяті на себе зобов'язання допомагати "Укрбуду" вирішувати проблеми.

Повний текст інтерв'ю з Максимом Микитасем читайте тут.