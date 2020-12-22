Організувати зараз вибори на окупованих територіях Донбасу неможливо, - Разумков

Проведення місцевих виборів за українськими законами в тимчасово окупованих районах Донбасу в найближчій перспективі неможливе.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на сьогодні альтернативи "Мінську" (Мінським угодам - ред.) ми не бачимо. Я не впевнений, що вона з'явиться найближчим часом. Якщо говорити про місцеві вибори, давайте будемо відвертими: будь-який план потрібно виконувати покроково, і дійти до відповідного пункту в Мінських домовленостях. Виконані перші пункти? Ні. Частково можна говорити про обмін, але він також не загальноохоплюючий.

Частково можна говорити про повну тишу на фронті, але також це не відповідає дійсності на 100%. Так, за останні місяці ситуація змінилася досить істотно, ми бачимо зменшення обстрілів по нашій стороні, але об'єктивно говорити, що ті пункти виконані, на 100% ми не можемо. Так само відведення важкого озброєння, і багато іншого, зокрема виведення військ з тимчасово окупованих територій", - сказав Разумков.

Голова парламенту зазначив, що вибори мають проходити за українським законодавством. А доступ до них повинні мати всі політичні партії та сили, які зареєстровані в Україні, і журналісти. А також вибори мають бути визнані міжнародними спостерігачами.

"Станом на сьогодні організувати цей процес на тимчасово окупованих територіях Донбасу неможливо", - резюмував Разумков.

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