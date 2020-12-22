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вибори (6593) Донбас (22348) мінські угоди (2227) Разумков Дмитро (1526)

Організувати зараз вибори на окупованих територіях Донбасу неможливо, - Разумков

Організувати зараз вибори на окупованих територіях Донбасу неможливо, - Разумков

Проведення місцевих виборів за українськими законами в тимчасово окупованих районах Донбасу в найближчій перспективі неможливе.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на сьогодні альтернативи "Мінську" (Мінським угодам - ред.) ми не бачимо. Я не впевнений, що вона з'явиться найближчим часом. Якщо говорити про місцеві вибори, давайте будемо відвертими: будь-який план потрібно виконувати покроково, і дійти до відповідного пункту в Мінських домовленостях. Виконані перші пункти? Ні. Частково можна говорити про обмін, але він також не загальноохоплюючий.

Частково можна говорити про повну тишу на фронті, але також це не відповідає дійсності на 100%. Так, за останні місяці ситуація змінилася досить істотно, ми бачимо зменшення обстрілів по нашій стороні, але об'єктивно говорити, що ті пункти виконані, на 100% ми не можемо. Так само відведення важкого озброєння, і багато іншого, зокрема виведення військ з тимчасово окупованих територій", - сказав Разумков.

Голова парламенту зазначив, що вибори мають проходити за українським законодавством. А доступ до них повинні мати всі політичні партії та сили, які зареєстровані в Україні, і журналісти. А також вибори мають бути визнані міжнародними спостерігачами.

"Станом на сьогодні організувати цей процес на тимчасово окупованих територіях Донбасу неможливо", - резюмував Разумков.

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Топ коментарі
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Зеля вирішив торганути з нового року на крові по крупному

Володимир Омелян: Сьогодні, за 8!!! днів до Нового року, Постанова про внесення змін та продовження дії ембарго до 31 грудня 2021 року не підписана Прем'єр-міністром України, не опублікована, а отже не набрала чинності.

...Вже сьогодні на кордоні України зосереджено, за наявною інформацією, 1500 вантажних залізничних вагонів, зареєстрованих раніше за резидентами Російської Федерації, які готуються до в'їзду на територію України з 00 годин 1 січня 2021 року.
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22.12.2020 23:49
+2
У зебуинов появился новый Мессия, который говорит правильные и актуальные вещи!


Теперь нужно забыть про зеленского и на следующих выборах, голосовать за разумкова.
Как все просто!
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22.12.2020 23:50
+1
у нас новый капитан очевидность
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22.12.2020 23:51
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Зеля вирішив торганути з нового року на крові по крупному

Володимир Омелян: Сьогодні, за 8!!! днів до Нового року, Постанова про внесення змін та продовження дії ембарго до 31 грудня 2021 року не підписана Прем'єр-міністром України, не опублікована, а отже не набрала чинності.

...Вже сьогодні на кордоні України зосереджено, за наявною інформацією, 1500 вантажних залізничних вагонів, зареєстрованих раніше за резидентами Російської Федерації, які готуються до в'їзду на територію України з 00 годин 1 січня 2021 року.
показати весь коментар
22.12.2020 23:49 Відповісти
https://mobile.twitter.com/GlorytoUkraine9

https://mobile.twitter.com/GlorytoUkraine9 Nataliya Kurt @GlorytoUkraine9

https://mobile.twitter.com/GlorytoUkraine9 https://mobile.twitter.com/GlorytoUkraine9



Продовження ембарго - це питання національної безпеки, захисту інтересів України, власних громадян, власних виробників, власних інвесторів.
Спроби на рівні Кабінету міністрів відкрити ринок для російських товарів в існуючих умовах - свідома робота на Російську Федерацію.
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22.12.2020 23:59 Відповісти
У зебуинов появился новый Мессия, который говорит правильные и актуальные вещи!


Теперь нужно забыть про зеленского и на следующих выборах, голосовать за разумкова.
Как все просто!
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22.12.2020 23:50 Відповісти
у нас новый капитан очевидность
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22.12.2020 23:51 Відповісти
у нього рейтинг росте. у зелі падає.
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23.12.2020 00:16 Відповісти
У сынка -предателя Разумкова один из самых низких рейтингов узнаваемости. Не помню точно, примерно 40% опрошенных на улице вообще не знают кто такой Разумков)) Оно и понятно, что внешне ,что в коммуникации Разумков классичекий "не рыба, ни мясо", простой обыватель не запоминает таких "рыбонек". Безликие фигуры могут собирать вокруг себя незначительный рост в определенные моменты - но это несерьезно. Вот проявится Разумков как политик тогда будем посмотреть. А пока это политическая фигура из морозилки, можно разморозить а можно и так оставить.
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23.12.2020 08:48 Відповісти
Партия ОПЗЖ может всё, нужно только чтобы Слуги свистнули Организовать сейчас выборы на оккупированных территориях Донбасса невозможно, - Разумков - Цензор.НЕТ 9585 .
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22.12.2020 23:57 Відповісти
"Проведение местных выборов по украинским законам во временно оккупированных районах Донбасса в ближайшей перспективе невозможно."
-от же шь какое оно умное! шоп мы без него делали ?! как бы мы без него жили !? .
Источник:https://censor.net/ru/n3238546
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22.12.2020 23:57 Відповісти
прежде чем думать как организовать,нужно пошевелить ослиными мозгами - на)(уя ?
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23.12.2020 00:00 Відповісти
Разумкову не позавидуешь - маска не поможет отстраниться от токсичных делишек Ермачной зажОПУ, а быть в политике чистеньким ох как чешется
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23.12.2020 00:12 Відповісти
Вибори на Донбасі треба призначити на конкретну дату, АЛЕ одночасно скласти дорожню карту УМОВ для проведення виборів. Карт узгодити з пп. Меркель і Макроном, переслати Путіні і ЩОДЕННО нагадувати про хід виконання. Якщо РФ не буде виконувати умови дорожньої карти - оголошувати попередження і ЗВИНУВАТИТИ Путіна, що він зриває вибори, і відповідно дату виборів переносити. Тільки ТАК Україна зможе звинувачувати РФ в зриві виборів. Подумайте, це ЦІКАВІ пропозиції. Україна буде суб"єктом в цьому процесі.
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23.12.2020 00:18 Відповісти
А может отказаться вообще от ОРДЛО. Тем более олигархам хватит и того что останется
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23.12.2020 01:58 Відповісти
 
 