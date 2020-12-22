Організувати зараз вибори на окупованих територіях Донбасу неможливо, - Разумков
Проведення місцевих виборів за українськими законами в тимчасово окупованих районах Донбасу в найближчій перспективі неможливе.
Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Станом на сьогодні альтернативи "Мінську" (Мінським угодам - ред.) ми не бачимо. Я не впевнений, що вона з'явиться найближчим часом. Якщо говорити про місцеві вибори, давайте будемо відвертими: будь-який план потрібно виконувати покроково, і дійти до відповідного пункту в Мінських домовленостях. Виконані перші пункти? Ні. Частково можна говорити про обмін, але він також не загальноохоплюючий.
Частково можна говорити про повну тишу на фронті, але також це не відповідає дійсності на 100%. Так, за останні місяці ситуація змінилася досить істотно, ми бачимо зменшення обстрілів по нашій стороні, але об'єктивно говорити, що ті пункти виконані, на 100% ми не можемо. Так само відведення важкого озброєння, і багато іншого, зокрема виведення військ з тимчасово окупованих територій", - сказав Разумков.
Голова парламенту зазначив, що вибори мають проходити за українським законодавством. А доступ до них повинні мати всі політичні партії та сили, які зареєстровані в Україні, і журналісти. А також вибори мають бути визнані міжнародними спостерігачами.
"Станом на сьогодні організувати цей процес на тимчасово окупованих територіях Донбасу неможливо", - резюмував Разумков.
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Зеля вирішив торганути з нового року на крові по крупному
Володимир Омелян: Сьогодні, за 8!!! днів до Нового року, Постанова про внесення змін та продовження дії ембарго до 31 грудня 2021 року не підписана Прем'єр-міністром України, не опублікована, а отже не набрала чинності.
...Вже сьогодні на кордоні України зосереджено, за наявною інформацією, 1500 вантажних залізничних вагонів, зареєстрованих раніше за резидентами Російської Федерації, які готуються до в'їзду на територію України з 00 годин 1 січня 2021 року.
https://mobile.twitter.com/GlorytoUkraine9 Nataliya Kurt @GlorytoUkraine9
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Продовження ембарго - це питання національної безпеки, захисту інтересів України, власних громадян, власних виробників, власних інвесторів.
Спроби на рівні Кабінету міністрів відкрити ринок для російських товарів в існуючих умовах - свідома робота на Російську Федерацію.
Теперь нужно забыть про зеленского и на следующих выборах, голосовать за разумкова.
Как все просто!
-от же шь какое оно умное! шоп мы без него делали ?! как бы мы без него жили !? .
Источник:https://censor.net/ru/n3238546