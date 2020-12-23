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Кличко (3477) чартер (30) Максим Микитась (288)

Микитась про політ на чартері з Кличком: зустрілися в Неаполі, запропонував летіти з нами

Микитась про політ на чартері з Кличком: зустрілися в Неаполі, запропонував летіти з нами

Скандальний забудовник Максим Микитась розповів, як опинився в одному чартерному літаку з мером Києва Віталієм Кличком.

Свою версію про те, як все відбувалося в цьому перельоті, Микитась озвучив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"За кордон я з ним не літав, а переліт був насправді з Неаполя до Києва. Я в Неаполі був разом зі своєю дружиною на відпочинку. Тоді я там зустрів Віталія Кличка. У нього був переліт зі стикуванням, а я запропонував йому летіти з нами", - розповів Микитась.

Весь галас навколо цього польоту він назвав "чистої води маніпуляцією" для підриву репутації - своєї та Кличка.

"Цікаво, ця історія мала б такий самий резонанс, якби перетнули кордон з Віталієм на автомобілі? Упевнений, що ні", - додав Микитась.

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"Я і Віталій прийшли в політику вже доволі забезпеченими людьми. До приходу в політику я (впевнений, що і він теж) неодноразово здійснював перельоти чартерними рейсами - легальні доходи дозволяли. До речі, Віталій сам заплатив за переліт особистими грошима", - наголосив забудовник.

Микитась наполягає, що не отримав завдяки цьому перельоту жодних преференцій.

"Наївно думати, що за чартерний переліт у компанії з мером можна отримати у власність земельну ділянку в Києві під забудову цілого житлового комплексу. Це просто смішно", - сказав він.

Повний текст інтерв'ю з Максимом Микитасем читайте тут.

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Нагадаємо, скандал зі спільним перельотом Кличка і Микитася спалахнув восени 2017 року. Журналісти програми "Схеми" з'ясували, що мер столиці Віталій Кличко прилетів до Києва з Неаполя на одному чартерному рейсі із забудовниками Микитасем і Столаром. Інформацію про це перевіряло НАЗК. Кличко тоді заявляв, що спільний політ ще не означає, що він дружить із цими людьми.

Автор: 
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Топ коментарі
+6
Мэр Киева летает по Европе с застройщиком-мошенником. Чисто случайно на дороге встретили. В любой нормальной стране такой мэр-коррупционер подал бы отставку.
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23.12.2020 00:33
+4
Про "чорні" справи київських чиновників за наш рахунок ніхто до цих пір не знав - але всі здогадувались,тепер усі знаємо і здогадуємось - що їм за це нічого не буде.
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23.12.2020 00:17
+3
Микитась - предложил лететь Кличко с нами. За перелет платил Кличко.
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23.12.2020 00:13
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Микитась - предложил лететь Кличко с нами. За перелет платил Кличко.
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23.12.2020 00:13 Відповісти
вони туди літали вчитися, як долати землетруси та виверження вулканів мабуть, так і зустрілися їх спільні інтереси
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23.12.2020 00:18 Відповісти
Для особливо пахнущих тимох -

"За рубеж я с ним не летал, а перелет был в действительности из Неаполя в Киев Источник: https://censor.net/ru/n3238547
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23.12.2020 13:34 Відповісти
За перелет платил Кличко.
===
Кеша, Кличко платил за себя.
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23.12.2020 13:32 Відповісти
Про "чорні" справи київських чиновників за наш рахунок ніхто до цих пір не знав - але всі здогадувались,тепер усі знаємо і здогадуємось - що їм за це нічого не буде.
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23.12.2020 00:17 Відповісти
так і було завжди, а "многіє знанія дают многіє пєчалі"
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23.12.2020 00:22 Відповісти
"на отдыхе в Неаполе..."
И от чего ж ты так устал?
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23.12.2020 00:32 Відповісти
Есть возможность, почему нет? Зависть гложет? Ну только помни, что сейчас у Микитася уже нет возможности слетать в Неаполь.
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23.12.2020 00:51 Відповісти
Мэр Киева летает по Европе с застройщиком-мошенником. Чисто случайно на дороге встретили. В любой нормальной стране такой мэр-коррупционер подал бы отставку.
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23.12.2020 00:33 Відповісти
но не педалик....чего только его компания КАН стоит
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23.12.2020 00:36 Відповісти
КАН не его компания
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23.12.2020 02:11 Відповісти
И не Никонова.
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23.12.2020 05:01 Відповісти
кацапа,не летает,а возвращается из европы .авиастопом.бла-бла-лёт.
ты читай то,что написано.нечего выдавать свои фантазии за общественное мнение.
можно подумать ты на своей расейке ни разу с соседом-ворюгой не ездил в одной маршрутке
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23.12.2020 09:13 Відповісти
Мэр Киева летает по Европе с застройщиком-мошенником.
==
Для особливо пахнущих -

Не по Европе, а только ИЗ ЕВРОПЫ в Киев.
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23.12.2020 13:36 Відповісти
Просто подбросил знакомого до дома - все нормально, расходимся.
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23.12.2020 00:36 Відповісти
Подбросил знакомого за счет знакомого. От же ж хитрая ж0п@
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23.12.2020 10:37 Відповісти
Совершенно случайно...
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23.12.2020 07:45 Відповісти
А во время полета, совершенно случайно, речь зашла о реконструкции Шулявского моста в Киеве
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23.12.2020 07:52 Відповісти
А мы случайно повстречались
Мой самый главный человек
Благословляю ту случайность
И благодарен ей навек

Представить страшно мне теперь
Что я не ту открыл бы дверь
Другой бы улицей прошёл
Тебя не встретил не нашёл
В.Мулерман спеціально для В.Кличка і Микитася пісня "Случайность"
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23.12.2020 08:28 Відповісти
А пуканов то набежало...Да всё теперь впустую тужитесь.
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23.12.2020 13:38 Відповісти
 
 