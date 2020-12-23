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Доступ до Цензор.НЕТ та ще 24 українських сайтів заблоковано в окупованому Криму, - правозахисники

Доступ до Цензор.НЕТ та ще 24 українських сайтів заблоковано в окупованому Криму, - правозахисники

В окупованому Росією Криму щонайменше 25 українських сайтів блоковано повністю. Ще 5 інтернет-ресурсів заблоковано частково.

Про це свідчить моніторинг Кримської правозахисної групи, інформує Цензор.НЕТ.

Переважна частина заблокованих сайтів – популярні українські онлайн-медіа. За результатами дослідження, щонайменше 11 провайдерів у 9 кримських населених пунктах абсолютно блокують сайти 20 українських медіа. Це сайти Укрінформ, Цензор.НЕТ, QHA, След.нет, Інформаційний спротив, UAinfo, Blackseanews, Апостроф, Головне, Громадське радіо, Центр журналістських розслідувань, Лівий берег, Подробности, Стрічка, ТонеТо, ТСН, Українська правда, РБК, Дзеркало тижня, Херсон Daily.

Також цілком заблоковано сайти Лінкедін, Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови, Міністерства з питань реінтеграції ТОТ України й організації Хізб ут-Тахрір.

Окрім того, деякі провайдери блокують ще 5 українських сайтів. Так, сайти Главком, 5 канал, 112 канал, Депо недоступні у дев’яти з одинадцяти провайдерів. Сайт прокуратури АРК і м. Севастополь недоступний в одного провайдера з одинадцяти.

Також читайте: Окупанти блокують доступ у Криму до Цензор.НЕТ і ще 29 українських сайтів, - правозахисники

Перевірку доступності сайтів монітори здійснили в листопаді – грудні 2020 року за допомогою мереж 11 різних провайдерів у 9 населених пунктах (Білогорськ, Севастополь, Сімферополь, Керч, Ялта, Бахчисарай, Джанкой, Феодосія).

Доступ до Цензор.НЕТ та ще 24 українських сайтів заблоковано в окупованому Криму, - правозахисники 01

На скриншоті - повідомлення сімферопольського провайдера КСТ про блокування сайту Цензор.НЕТ. Скриншот зроблено в грудні 2020 року

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Топ коментарі
+4
у Криму тепер два види зливних бачків - одні без води ,другі без правди.
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23.12.2020 00:28
+2
Тю... То же мне - непреодолимая преграда...

Я сюда зашёл из Кубани - через 4 минуты после того как обнаружил блокировку!
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23.12.2020 00:36
+1
не заважайте існуванню паралєльної дійсності
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23.12.2020 00:24
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не заважайте існуванню паралєльної дійсності
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23.12.2020 00:24 Відповісти
Так же можно миллионером стать . Не понимаю почему хот бы этот цензор не подаёт в Страсбург в суд .
Это же выграшь на 100 % . Никто не имеет права блокировать украинские сайты в Украине без решения суда
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23.12.2020 00:27 Відповісти
Я подумал что 112 канал российского военного командования закрыли в Украине
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23.12.2020 00:27 Відповісти
у Криму тепер два види зливних бачків - одні без води ,другі без правди.
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23.12.2020 00:28 Відповісти
Тю... То же мне - непреодолимая преграда...

Я сюда зашёл из Кубани - через 4 минуты после того как обнаружил блокировку!
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23.12.2020 00:36 Відповісти
це правильно, бачте як потрібно, то для нас якби новина про різні блокування, і якби у нас тут їх нема ніяких блокувань, а от у роісі люди давно вже навчані, що з тим робити
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23.12.2020 00:41 Відповісти
дам, ще вам пораду, прикрийте краще тут свій триколор проксіпрапорцем, бо зараз вас тут заплюють, затопчуть та з лайном змішають, бо тут зона така, що дуже нетерпляче відноситься до таких от триколорів.
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23.12.2020 00:46 Відповісти
Ну. И зачем пришел?
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23.12.2020 00:42 Відповісти
та заблукав мабуть
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23.12.2020 00:49 Відповісти
ну не всі ж такі обізані, є більша частин тих, що жруть, що дають.
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23.12.2020 00:49 Відповісти
для таких є укр.нет
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23.12.2020 01:15 Відповісти
До парашоботились ,припливли .
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23.12.2020 00:36 Відповісти
Краще б цензор тут не жалілся, а написав маленьку інструкцію, як користуватись VPN, та розмістив на своїй фейсбуковій сторінці, бо зараз, користуючись інтернетом, не знати, що таке проксі, тунелювання чи ТОР, є просто мовєтон
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23.12.2020 00:38 Відповісти
Кому нужно тот уже давно разобрался. А если смотреть со стороны, то ничем украинское ТВ не отличается от российского. На главных каналах кроме пропаганды и морд на которые смотреть противно ничего хорошего не показывают.
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23.12.2020 06:36 Відповісти
это да... интер вообще собрался новый год с кацапами праздновать
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23.12.2020 08:22 Відповісти
Кацапи почали всиратися - СИТУАЦІЯ З ВОДОЮ В КРИМУ ВИЙШЛА З ПІД ЇХ КОНТРОЛЮ
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23.12.2020 01:52 Відповісти
Надо пожаловаться в Гаагу и Брюссель
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23.12.2020 01:56 Відповісти
А почему они заблокировали эти сайты?
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23.12.2020 02:07 Відповісти
а 112 и ТСН то за что ???
Это ж прокацапские ресурсы
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23.12.2020 06:13 Відповісти
 
 