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Укрбуд (133) Максим Микитась (288) Трофімов (44) Офіс Президента (1998)

Микитась: Кучер запропонував допомогти, пообіцявши підтримку заступника голови ОП Трофімова, але за моєю спиною взяв повний контроль над 20% "Укрбуду"

Микитась: Кучер запропонував допомогти, пообіцявши підтримку заступника голови ОП Трофімова, але за моєю спиною взяв повний контроль над 20%

Колишній глава "Укрбуду" Максим Микитась стверджує, що експартнери виманили в нього 20% компанії "Укрбуд", пообіцявши, що його проблеми вирішуватиме колишній заступник голови ОП Сергій Трофімов.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами Микитися, підтримку з боку Трофімова, який тоді курирував Державну архітектурно-будівельну інспекцію, йому пообіцяв бізнесмен Сергій Кучер.

"Кучер погодився працювати з ними, хоча в листопаді також запропонував мені допомогти вирішити мої проблеми, пообіцявши підтримку Сергія Трофімова", - стверджує Микитась.

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"Кучер сказав, що він нібито зустрічався з Трофімовим, і, якщо я підпишу протокол, що переписую на близькі до них структури 20% "Укрбуду", вони беруть мої проблеми на себе. Такий протокол був нами підписаний. Однак відразу після підписання нами протоколу Кучер з Федотенковим і Майбородою домовляються і Кучер бере за моєю спиною повний контроль над цими двома об'єктами", - додав він.

Повний текст інтерв'ю з Максимом Микитасем читайте тут.

Сергій Трофімов обіймав посаду першого заступника керівника Офісу Президента з червня 2019 року. 4 листопада 2020 року президент Володимир Зеленський звільнив його з цієї посади і призначив своїм позаштатним радником.

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За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, Трофімов був звільнений за провал регіональної політики.

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Топ коментарі
+22
Засрались новые лица по самое не балуй. Прямо как молодая команда черновецкого
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23.12.2020 00:39
+8
Фсбешники з офісу ОП кинули микитася, як лоха , ще й посадили. Один янілох має імунітет. Він сам заявив що Янілох .😆
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23.12.2020 00:58
+3
Так он и так в суде или в паРаше этого не знают?
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23.12.2020 00:59
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Засрались новые лица по самое не балуй. Прямо как молодая команда черновецкого
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23.12.2020 00:39 Відповісти
Ай яй яй. Бедьненкий. Так иди в суд. Ах да в Украине ж нет суда. Да микитась? 😷
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23.12.2020 00:40 Відповісти
Так он и так в суде или в паРаше этого не знают?
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23.12.2020 00:59 Відповісти
Рюзьгє,ти читати вмієш?
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23.12.2020 01:12 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjJn6WZ1-LtAhXQ-yoKHZ7bBfsQwqsBMAB6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrQknGMRYdyc&usg=AOvVaw1Ccv1Km7p8kc1fVhCMdYdd

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjJn6WZ1-LtAhXQ-yoKHZ7bBfsQwqsBMAF6BAgBEAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2FHfKeYHUnQ&usg=AOvVaw1jXcvrTWoedbaZk5i2EkxS Я за гараж Родину продал!

.https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjJn6WZ1-LtAhXQ-yoKHZ7bBfsQwqsBMAF6BAgBEAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2FHfKeYHUnQ&usg=AOvVaw1jXcvrTWoedbaZk5i2EkxS



https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjJn6WZ1-LtAhXQ-yoKHZ7bBfsQwqsBMAF6BAgBEAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2FHfKeYHUnQ&usg=AOvVaw1jXcvrTWoedbaZk5i2EkxS
.
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23.12.2020 00:55 Відповісти
Фсбешники з офісу ОП кинули микитася, як лоха , ще й посадили. Один янілох має імунітет. Він сам заявив що Янілох .😆
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23.12.2020 00:58 Відповісти
Говорят что только у кошки 7 жизней.
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23.12.2020 01:00 Відповісти
що ж ти микитасю так просрався? це ж тобі не любі друзі інших президентів, а справжні вовки з 95-го кварталу, хоча і попередні любі друзі ********* дурників кидати, не без того
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23.12.2020 01:06 Відповісти
20% єто еще по божески...по понятиям Порошенко, когда СНБО при Ющенко возглвля ...то 50% требовал...по дому которій Ющенко обещал по кирпичекам разобрать)))
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23.12.2020 01:07 Відповісти
Жто Вы о знаменитом доме на Грушевского ? Там этажей 8 было построено без разрешения .
По 5 000 уже кВ м
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23.12.2020 02:04 Відповісти
5000 у е кВ м
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23.12.2020 02:05 Відповісти
Микитась: За обещание поддержки замглавы ОП Трофимова я отдал 20% "Укрбуда" - Цензор.НЕТ 5085
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23.12.2020 01:10 Відповісти
То, каким способом внедрили Витренко в Министерство Энергетики, говорит о финальной стадии распила остатков Нафтогазовой инфраструктуры. Стране каюк, коршуны слетаются за последней добычей...Соросятня не только нафтогазовую инфраструктуру хочет распилить, а уже замахнулась на приватизацию Энергоатома !!! и Укрэнерго !!!
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23.12.2020 01:15 Відповісти
Сьогодні Коломойський купив на "аукціоні" маже половину!!!! річної генерації "Енергоатому" 2021 для продажу. Ціна була рекордно низька - 1 грн15 коп за кВт/ч при ціні ринку - 1 грн50коп. Для Енергоатому це - смерть.(с)
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23.12.2020 02:45 Відповісти
А КОГДА ИЗ ЗА ТЕБЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ БИЛИ !!!??? ЛОХ ТЫ ДУРНОЙ !!! НА ЗОНУ !!!
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23.12.2020 01:25 Відповісти
Так нужно пилить бабло, пока страной управляет кукла, безграмотная-Зеленский и на выборах голосует "нарід" зомбированный телевизором и с пустой головой. Грабь хуже не будет
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23.12.2020 02:16 Відповісти
Курва, самі "Нові Свинарчуки"
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23.12.2020 02:44 Відповісти
Це той Трофімов, що тормозить перехід громад з російської цекркви в українську? Там, що не "керівник" - так ворог України і не таємний там якийсь стукачок- ворог, а відкритий і офіційний держслужбовець за кошти платників пождатків працює на знищення державногої системи.
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23.12.2020 09:19 Відповісти
Продюсер, радник дерьмака, по сумісництву лобіст та "високодуховний" служка гундяєвського патріархату. Микитась: Кучер запропонував допомогти, пообіцявши підтримку заступника голови ОП Трофімова, але за моєю спиною взяв повний контроль над 20% "Укрбуду" - Цензор.НЕТ 2329
На сайті "95 кварталу" було написано «людина, яка будь-якими шляхами добивається свого»
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23.12.2020 10:17 Відповісти
МАлАДиє ліТЦа? Та зараз. Організоване злочинне угруповання. БеЗпредельщікі.
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23.12.2020 10:06 Відповісти
зеля точно будет сидеть. отмазаться от такого и говорить, что был не в курсе и т.п. уже не получится.
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23.12.2020 12:10 Відповісти
 
 