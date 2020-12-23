Микитась: Кучер запропонував допомогти, пообіцявши підтримку заступника голови ОП Трофімова, але за моєю спиною взяв повний контроль над 20% "Укрбуду"
Колишній глава "Укрбуду" Максим Микитась стверджує, що експартнери виманили в нього 20% компанії "Укрбуд", пообіцявши, що його проблеми вирішуватиме колишній заступник голови ОП Сергій Трофімов.
Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
За словами Микитися, підтримку з боку Трофімова, який тоді курирував Державну архітектурно-будівельну інспекцію, йому пообіцяв бізнесмен Сергій Кучер.
"Кучер погодився працювати з ними, хоча в листопаді також запропонував мені допомогти вирішити мої проблеми, пообіцявши підтримку Сергія Трофімова", - стверджує Микитась.
"Кучер сказав, що він нібито зустрічався з Трофімовим, і, якщо я підпишу протокол, що переписую на близькі до них структури 20% "Укрбуду", вони беруть мої проблеми на себе. Такий протокол був нами підписаний. Однак відразу після підписання нами протоколу Кучер з Федотенковим і Майбородою домовляються і Кучер бере за моєю спиною повний контроль над цими двома об'єктами", - додав він.
Повний текст інтерв'ю з Максимом Микитасем читайте тут.
Сергій Трофімов обіймав посаду першого заступника керівника Офісу Президента з червня 2019 року. 4 листопада 2020 року президент Володимир Зеленський звільнив його з цієї посади і призначив своїм позаштатним радником.
За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, Трофімов був звільнений за провал регіональної політики.
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На сайті "95 кварталу" було написано «людина, яка будь-якими шляхами добивається свого»