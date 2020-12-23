Микитась: Мера Чернігова Атрошенка вважав товаришем. Але він за $1,5 млн переписав на себе мій актив у $5 млн

Скандальний забудовник Максим Микитась стверджує, що чернігівський міський голова Владислав Атрошенко взяв участь у розграбуванні його корпорації "Укрбуд".

Про це Микитась розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"В принципі, я Влада вважав своїм товаришем. Але коли в жовтні 2019 року апеляція взяла мене під варту з правом внесення застави в розмірі 80 млн грн, на мою дружину вийшов Атрошенко і запропонував свою допомогу в грошах для внесення застави в розмірі 1,5 млн доларів. Готівки для застави саме не вистачало. Атрошенко скористався ситуацією, коли я був без зв'язку, коли моя дружина була налякана, умовив її взяти гроші, і замість цих грошей переписав на свою людину, якогось Суркова, мій актив вартістю понад 5 млн доларів", - розповів він.

Микитась стверджує, що це не єдиний його актив, який через Суркова опинився в Атрошенка.

"Коли Мармиш потрапив до в'язниці у справі Нацгвардії, йому апеляція дала заставу 40 млн грн. Мабуть, за тією ж схемою Мармиш переписав всі мої активи, які були у нього під контролем, на Атрошенка - а це понад 10 компаній", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Микитась про політ на чартері з Кличком: зустрілися в Неаполі, запропонував летіти з нами

"На Атрошенка переписано 40 гектарів на Осокорках біля торгового центру "Рівер Молл". Всі мої активи, оформлені на Мармиша і його людей, а це мільйони доларів, відійшли до Атрошенка. Таким чином, Атрошенко став одним з основних учасників крадіжки грошей у мене та в інвесторів "Укрбуду"", - підсумував Микитась.

Повний текст інтерв'ю читайте тут.