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Чернігів (766) Укрбуд (133) Атрошенко (92) Максим Микитась (288)

Микитась: Мера Чернігова Атрошенка вважав товаришем. Але він за $1,5 млн переписав на себе мій актив у $5 млн

Микитась: Мера Чернігова Атрошенка вважав товаришем. Але він за $1,5 млн переписав на себе мій актив у $5 млн

Скандальний забудовник Максим Микитась стверджує, що чернігівський міський голова Владислав Атрошенко взяв участь у розграбуванні його корпорації "Укрбуд".

Про це Микитась розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"В принципі, я Влада вважав своїм товаришем. Але коли в жовтні 2019 року апеляція взяла мене під варту з правом внесення застави в розмірі 80 млн грн, на мою дружину вийшов Атрошенко і запропонував свою допомогу в грошах для внесення застави в розмірі 1,5 млн доларів. Готівки для застави саме не вистачало. Атрошенко скористався ситуацією, коли я був без зв'язку, коли моя дружина була налякана, умовив її взяти гроші, і замість цих грошей переписав на свою людину, якогось Суркова, мій актив вартістю понад 5 млн доларів", - розповів він.

Микитась стверджує, що це не єдиний його актив, який через Суркова опинився в Атрошенка.

"Коли Мармиш потрапив до в'язниці у справі Нацгвардії, йому апеляція дала заставу 40 млн грн. Мабуть, за тією ж схемою Мармиш переписав всі мої активи, які були у нього під контролем, на Атрошенка - а це понад 10 компаній", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Микитась про політ на чартері з Кличком: зустрілися в Неаполі, запропонував летіти з нами

"На Атрошенка переписано 40 гектарів на Осокорках біля торгового центру "Рівер Молл". Всі мої активи, оформлені на Мармиша і його людей, а це мільйони доларів, відійшли до Атрошенка. Таким чином, Атрошенко став одним з основних учасників крадіжки грошей у мене та в інвесторів "Укрбуду"", - підсумував Микитась.

Повний текст інтерв'ю читайте тут.

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Топ коментарі
+12
Пипец. Люди бедствуют, а они такими цифрами, как выпить чай, оперируют. Сволота. И никто не спросит, а откуда такие суммы? Это моральное уничтожение населения. Их разборки никого не интересуют....один вопрос...откуда такие деньги, мра зи? Устроили соуп оперу...типа мы должны поддержать или осудить одного из них...айайай...десять лямов долларов туда, пять сюда.
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23.12.2020 01:38
+9
Вор на воре и вором погоняет. Какие там товарищи могут быть? О чём он вообще? Если сам знает, что и он, и его "товарищи" типичные представители паразитов на теле народа. Понятно, что продал- обычный рефлекс для их класса.
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23.12.2020 01:29
+6
У Атрохи ж тоже строительный бизнес как и у его друга, и подряды вне конкурса на ремонт города он сам себе выдает. Но плебс рукоплещет, ведь "он горад отстроил"- имеется в виду что-то типа "великого крадівництва" от Зе, только в масштабах Чернигова и за два года до того как это стало мейнстримом.
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23.12.2020 02:32
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Атроха же там кричал, что по понятиям (фуфуфу прости-господи) живет.
Может и с ворами и с президентом говорить.
Шото размытые понятия оказываются.
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23.12.2020 01:28 Відповісти
Пацанские понятия бабла не касаются.
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23.12.2020 01:38 Відповісти
Вор на воре и вором погоняет. Какие там товарищи могут быть? О чём он вообще? Если сам знает, что и он, и его "товарищи" типичные представители паразитов на теле народа. Понятно, что продал- обычный рефлекс для их класса.
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23.12.2020 01:29 Відповісти
Пипец. Люди бедствуют, а они такими цифрами, как выпить чай, оперируют. Сволота. И никто не спросит, а откуда такие суммы? Это моральное уничтожение населения. Их разборки никого не интересуют....один вопрос...откуда такие деньги, мра зи? Устроили соуп оперу...типа мы должны поддержать или осудить одного из них...айайай...десять лямов долларов туда, пять сюда.
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23.12.2020 01:38 Відповісти
Пишут законы по которым присваивают активы страны и узаконивают грабеж населения, превращая в быдло. А микитасю надо памятник поставить или орден дать как первопроходцу
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23.12.2020 07:24 Відповісти
Как много интересного открывается, когда субчики типа мики начинают колоться от макушки до сраки. Представляю, какой обьем инфы могли бы вадать двва оборонных свина
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23.12.2020 01:39 Відповісти
А договор со следствием - хорошая штука 😀😀😀
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23.12.2020 01:57 Відповісти
а может микитась пешка в чьей то игре?
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23.12.2020 11:16 Відповісти
Короче, слетелись вороны на Микитася , и склевали его имущество
Похоже ДЕЛО БУДЕТ ГРОМКИМ
а сколько таких дел ещё в Украине !!!!
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23.12.2020 01:42 Відповісти
Ха, там когда расклевывали имущество Микитася, драка была та ещё. Кто был в теме, тот знал, что там там были разборки почище итальянской мафии в Чикаго тогда было шумно, это сейчас уже всё растащили, ничего не осталось, и всё затихо. И тут вдруг подал голос Микитась.
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23.12.2020 01:55 Відповісти
Теперь понятно чего забеспокоилась Венедиктова - ей наверно тоже капнуло с того грабежа
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23.12.2020 01:58 Відповісти
Ну так в такой ситуации как раз активы и переходят в первую очередь к судьям и прокурорам. А тут минимум половина каким-то левым людям ушло, они даже не в системе. Непорядок, этим займется генпрокурор лично.
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23.12.2020 02:03 Відповісти
😀😀😀
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23.12.2020 02:09 Відповісти
Микитась: Мэра Чернигова Атрошенко считал товарищем. Но он за $1,5 млн переписал на себя мой актив за $5 млн - Цензор.НЕТ 4671
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23.12.2020 01:52 Відповісти
оу...пошел крутой слив компромата))
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23.12.2020 01:58 Відповісти
Давно пора
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23.12.2020 01:59 Відповісти
не знаю, как у вас в Словакии, давно не видел своего друга Мирослава)
но у нас...если сливают, то хотят занять их его место))
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23.12.2020 02:04 Відповісти
В Словакии идёт операция Очищение . Арестовывают коррупционеров полным ходом - только наблюдаем по телевизору
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23.12.2020 02:08 Відповісти
у нас разные миры, разный менталитет
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23.12.2020 02:16 Відповісти
у нашого населення----раз накрав--розумний.Чи----накраде а потім і нам щось дасть.
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23.12.2020 10:01 Відповісти
У Атрохи ж тоже строительный бизнес как и у его друга, и подряды вне конкурса на ремонт города он сам себе выдает. Но плебс рукоплещет, ведь "он горад отстроил"- имеется в виду что-то типа "великого крадівництва" от Зе, только в масштабах Чернигова и за два года до того как это стало мейнстримом.
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23.12.2020 02:32 Відповісти
я не защитник атрохи но город он действительно отстроил. а если наши правоохранительные органы импотентны то люди здесь не при чем. вот ты пойди и расскажи где и сколько он своровал, а то только бла-бла-бла)))
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23.12.2020 11:11 Відповісти
Когда в Волынской области умер местный олигарх Еремеев, который еще при Кучме через компанию Континиум нагреб кучу денег из бюджета, то все его "друзья и партнеры", растащили его активы за считанные месяцы, бизнес, можно сказать, на лоскуты порвали, семье почти ничего не оставили.
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23.12.2020 04:27 Відповісти
А если включить логику, разве имущество и активы не должны арестовывать суды чтобы подобного не происходило
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23.12.2020 04:47 Відповісти
товарищи настоящие, прям как при становление советского союза. чтобы было прям 100% похоже надо было этому Атрошенку киллера нанять, или самолично - так бы и вопросов не возникло, нет тела - нет дела. а теперь рассказы, обиды "мы же вместе воровали" и т.п.
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23.12.2020 05:34 Відповісти
Там, де є бабло - "таваріщей" нема.
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23.12.2020 05:46 Відповісти
значення слова "таваріщ" це подєльнік - так на кацапії колись один одного називали розбійники і конокради потім більшовики зараз провласні прохіндеї...
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23.12.2020 06:13 Відповісти
подставное лицо мера украло у подставного лица аферюги украденное у народа....Теперь все засвеченое отожмут судьи и прокуроры и насупит благодать!
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23.12.2020 07:20 Відповісти
Смотрел ли Сытник в детстве фильм о комиссаре Катани? Украинцы по темпераменту схожi с итальянцами. Вывернуть на изнанку "хозяев жизни", как раз таки удачно в мрачные времена ковида и нищеты. У кого то миллионы туда-сюда, у кого то тупо на на что купить лекарства и заплатить за газ. Налицо обратная эволюция. Пока люди это не прочувствуют, будут к коррупции относится как к баловству.
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23.12.2020 07:31 Відповісти
Злодій у злодія шапку вкрав.Якщо микитась не знає що свобода коштує дорого,то атрошенко йому й роз"яснив,на чому свиня хвіст носить.
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23.12.2020 08:14 Відповісти
В 2004 киллер на глазах толпы застрелил брата Атрошенко, после чего совместный бизнес братьев (городские рынки, недвижимость на полгорода и пр.) перешёл второму брату! А киллера, конечно, "не нашли"(говорят - "особо и не искали"). 90-е рулят до сих пор..
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23.12.2020 09:56 Відповісти
На фоні цих мАлАдих ліТЦ, януковоч, чисто, пацан.
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23.12.2020 10:20 Відповісти
как пришло так и ушло))) если с атрохой что то произойдет то и у него все растянут
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23.12.2020 11:12 Відповісти
кстати атроха микитася сделал депутатом, ну как обычно за детские площадки,лавочки,остановки перед выборами
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23.12.2020 11:14 Відповісти
Уважаемые товарищи, среди нас есть такие товарищи, которые нам, товарищи, не товарищи
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23.12.2020 11:41 Відповісти
Шо? Какой ещё нахрен товарисч? Та я за 5 лямов баксятиной родную бабушку хоть на органы, хоть на плантации продам и не поморщусь...
Абы покупатель нашёлся.
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23.12.2020 11:41 Відповісти
Это бизнес по украински... Все средства хороши... Увы(((
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28.12.2020 14:28 Відповісти
 
 