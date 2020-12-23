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Крим і Донбас. В Україні створять електронний музей про збройну агресію РФ

Крим і Донбас. В Україні створять електронний музей про збройну агресію РФ

Низка відомств підписали меморандум про створення інтернет-порталу для збереження задокументованих фактів про злочини на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької і Луганської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора

Меморандум підписали представництво президента в Автономній Республіці Крим, Офіс Генерального прокурора, Український інститут національної пам'яті, Міжнародний фонд "Відродження" та Центр дослідження безпеки середовища "Прометей".

Передбачається, що онлайн-ресурс міститиме найрізноманітніші дані, зокрема свідчення очевидців, архівні джерела, інформацію ЗМІ, рішення і резолюції міжнародних організацій, фото- і відеоматеріали.

Ключовою вимогою до проєкту є достовірність, об'єктивність і базування на офіційних даних. Зокрема, в основу порталу будуть покладені результати роботи Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора, факти і свідчення, задокументовані неурядовими організаціями.

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Заступник Генпрокурора Гюндуз Мамедов нагадав, що з 2014 року правоохоронні органи і органи прокуратури фіксують і розслідують злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях. Це понад 20 тис. кримінальних злочинів, зокрема військові злочини і злочини проти людяності.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що електронний музей про збройну агресію Росії міститиме дані українською та англійською мовами про ключові події та факти про хід міжнародного збройного конфлікту, серйозні порушення принципів міжнародного гуманітарного права і прав людини в тимчасово окупованих Криму і на Донбасі.

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Во как раз зетварям такое надо читать что бы понимали почему донбасятину надо уничтожать. Специально банить не буду
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23.12.2020 07:20 Відповісти
Модери ? Пора вже це чмо кацапське заблокувати що б не воняло тут
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23.12.2020 07:19 Відповісти
Пусть люди читают про "там наши люди"
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23.12.2020 07:21 Відповісти
Обрати внимание он и НИК выбрал от социально близкого себе. А вы им коридоры заботу, им 9 гр свинца надо , сразу мразь становится полезным удобрением.
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23.12.2020 07:25 Відповісти
Крым и Донбасс. В Украине создадут электронный музей о вооруженной агрессии РФ - Цензор.НЕТ 899
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23.12.2020 07:34 Відповісти
Крым и Донбасс. В Украине создадут электронный музей о вооруженной агрессии РФ - Цензор.НЕТ 8666
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23.12.2020 07:35 Відповісти
 
 