Шкарлет обіцяє розширити можливості стипендіального забезпечення студентів: Мають бути задоволені

22 грудня 2020 року під час робочого візиту на Полтавщину міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет провів зустріч у форматі Q&A з представниками студентського самоврядування Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, йшлося про вступну кампанію-2021, стипендії та заходи подолання наслідків пандемії, спричиненої коронавірусною інфекцією (COVID-19).

Студенти порушили питання практичного застосування реформи стипендіального забезпечення, започаткованої у 2017 році.

"Нещодавно Міністерство запропонувало зміни щодо розширення можливостей стипендіального забезпечення, зокрема преміювання студентів, збільшення кола стипендіантів. І коли ми опрацюємо це питання з Мінфіном, вийдемо на конструктив щодо студентів та в найближчому майбутньому зміни запрацюють – студентство має бути задоволеним", – повідомив Шкарлет.

Довідка. З 1 січня 2017 року заклади освіти, що фінансуються через МОН, були позбавлені права за рахунок стипендіального фонду надавати здобувачам фахової передвищої та вищої освіти матеріальну допомогу та заохочувати їх за успіхи в навчальній, науковій або громадській діяльності. Рішення щодо надання такої допомоги (або заохочення) схвалював колегіальний орган – стипендіальна комісія з обов’язковим залученням студентського самоврядування та профспілок, і воно було свідченням автономії та самоврядування закладів освіти в розв'язанні фінансових питань. Також із 2017 року був змінений порядок призначення академічних стипендій, за яким кількість стипендіатів зменшилась майже вдвічі (з 75% до 40-45%).

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Нагадаємо, в Держбюджеті на 2021 рік закладено 3,94 млрд грн для виплати академічних стипендій.