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Шкарлет обіцяє розширити можливості стипендіального забезпечення студентів: Мають бути задоволені

Шкарлет обіцяє розширити можливості стипендіального забезпечення студентів: Мають бути задоволені

22 грудня 2020 року під час робочого візиту на Полтавщину міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет провів зустріч у форматі Q&A з представниками студентського самоврядування Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, йшлося про вступну кампанію-2021, стипендії та заходи подолання наслідків пандемії, спричиненої коронавірусною інфекцією (COVID-19).

Студенти порушили питання практичного застосування реформи стипендіального забезпечення, започаткованої у 2017 році.

"Нещодавно Міністерство запропонувало зміни щодо розширення можливостей стипендіального забезпечення, зокрема преміювання студентів, збільшення кола стипендіантів. І коли ми опрацюємо це питання з Мінфіном, вийдемо на конструктив щодо студентів та в найближчому майбутньому зміни запрацюють – студентство має бути задоволеним", – повідомив Шкарлет.

Довідка. З 1 січня 2017 року заклади освіти, що фінансуються через МОН, були позбавлені права за рахунок стипендіального фонду надавати здобувачам фахової передвищої та вищої освіти матеріальну допомогу та заохочувати їх за успіхи в навчальній, науковій або громадській діяльності. Рішення щодо надання такої допомоги (або заохочення) схвалював колегіальний орган – стипендіальна комісія з обов’язковим залученням студентського самоврядування та профспілок, і воно було свідченням автономії та самоврядування закладів освіти в розв'язанні фінансових питань. Також із 2017 року був змінений порядок призначення академічних стипендій, за яким кількість стипендіатів зменшилась майже вдвічі (з 75% до 40-45%).

Також читайте: Зеленський призначив стипендії 24 науковцям і педагогам терміном на два роки, - указ

Нагадаємо, в Держбюджеті на 2021 рік закладено 3,94 млрд грн для виплати академічних стипендій.

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Боже, сколько же сволочей пробралось во власть...
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23.12.2020 07:31 Відповісти
Наталия Витренко верит, что ее сын Юрий будет успешным премьером Украины и призывает объединиться с Россией



кто об этом мог подумать после майдана?
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23.12.2020 07:32 Відповісти
Грёбаный ублюдок, ему лишь бы день продержаться. Будет врать в три короба.
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23.12.2020 07:32 Відповісти
Це не міністр.У міністра має бути вища освіта.
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23.12.2020 08:38 Відповісти
Главное - корочка. Помните, как "проффесор" на инаугурации прятал удостоверение президента в карман? В совке говорили: "без бумажки - ты букашка, а, с бумажкой - человек". Правда, проффесору удостоверение, в конце концов не помогло. Он, похоже до сих пор не может этого понять, страдалец, ведь он же - "легитимный"! Теперешний министр образования видит свою задачу образование в турборежиме очередных "проффесоров".
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23.12.2020 08:54 Відповісти
жопоблочну акцію табачнік-2 стюденти думаю швидко припинять. А грошеняток наших воно трохи накосить.
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23.12.2020 09:13 Відповісти
Пішов ти на йух, риговикидень ЗеШкарлет!
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23.12.2020 09:43 Відповісти
Шкалет ,лучше пообещай побыстрее подать в отставку , с твоим образованием ,только мордой на блошином рынке торговать 🤦🤫🙄🤔😠
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23.12.2020 11:19 Відповісти
 
 