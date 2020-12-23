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У Карпатах створено спецбригади для охорони хвойних дерев від браконьєрів

У Карпатах створено спецбригади для охорони хвойних дерев від браконьєрів

Лісовою охороною проводяться рейди з виявлення незаконних рубок новорічних ялинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДП Гринявське лісове господарство у Facebook

Так, з метою недопущення самовільної вирубки лісовою охороною ДП "Гринявський лісгосп" із залученням співробітників поліції створено спеціальні рейдові бригади з охорони хвойних насаджень та запобігання правопорушенням.

"Щороку знаходяться любителі незаконно зрубати ялинку собі, а то й на продаж. Хочемо застерегти цих горе-заготівельників від подібних дій. Працівники лісової охорони здійснюють постійне патрулювання лісових масивів. Тому лісівники нагадують, що самовільна рубка новорічних ялинок, відповідно до ст. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тягне за собою накладання адмінштрафу на громадянина від 510 до 1020 гривень і посадових осіб від 850 до 5100 гривень за одне дерево та відшкодування завданих збитків, що залежать від діаметру пня дерева", - зазначено в повідомленні.

Так працівниками лісової охорони під час проведення рейду 21 грудня було виявлено "ялинкового браконьєра" , в Гостівецькому лісництві та було складено на правопорушника адміністративний протокол та сплачено ним штраф.

Дивіться також: "Новорічні браконьєри" вирубали на Чернігівщині понад 800 сосен на пів мільйона гривень. ФОТОрепортаж

"Додатково наголошуємо, що значно простіше і безпечніше купити легально новорічну ялинку, аніж пробувати незаконно рубати хвойне дерево", - наголосили в лісовій охороні.


У Карпатах створено спецбригади для охорони хвойних дерев від браконьєрів 01

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Топ коментарі
+6
То есть, когда вековые леса вырубают гектарами и гонят в ЕС как "дрова" - это не повод организовывать рейды для охраны лесов? А когда идут за 1-2 метровыми елками - это кошмар, нужны спецбригады. Странно что еще Нацгвардию и ВСУ не привлекли.
Нет, понятно, и то и другое - правонарушение, которое нужно пресекать. Но вы или крестик снимите или трусы наденьте. Охраняйте лес от всех браконьеров, а не только от охотников за новогодними елками
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23.12.2020 08:39
+3
Там вже немає що охороняти, бариги при Пєці і Зе все вирубали.
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23.12.2020 07:49
+3
У Карпатах створено спецбригади для охорони хвойних дерев від браконьєрів - Цензор.НЕТ 55
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23.12.2020 09:22
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Там вже немає що охороняти, бариги при Пєці і Зе все вирубали.
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23.12.2020 07:49 Відповісти
Так руками місцевих миколи і гаврили і рубають. А були б патріотами спалили би ліси , бо ліс після пожежі відновлюється швидше
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23.12.2020 09:59 Відповісти
Правильно-правильно. Каждому бойцу спецбригад, шоб лучше охраняли, по две брендовых высокомощных бензопилы, по три запасные шины и по пять цепей к бензопилам - если процесс нельзя пресечь, то его следует возглавить.
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23.12.2020 07:54 Відповісти
І назвати спецбригади "Husquarna" і "Stihl"
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23.12.2020 08:26 Відповісти
Нічого іншого крім сміху правда крізь сльози ця "новина" в мене не викликає!!!
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23.12.2020 08:29 Відповісти
Вірніше спецбригади з охорони пеньків від дерев.
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23.12.2020 08:32 Відповісти
То есть, когда вековые леса вырубают гектарами и гонят в ЕС как "дрова" - это не повод организовывать рейды для охраны лесов? А когда идут за 1-2 метровыми елками - это кошмар, нужны спецбригады. Странно что еще Нацгвардию и ВСУ не привлекли.
Нет, понятно, и то и другое - правонарушение, которое нужно пресекать. Но вы или крестик снимите или трусы наденьте. Охраняйте лес от всех браконьеров, а не только от охотников за новогодними елками
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23.12.2020 08:39 Відповісти
Тобто ще одна корупційна структура.
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23.12.2020 08:42 Відповісти
Партизаны, начало...
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23.12.2020 08:44 Відповісти
Надо б...дь в Киеве было пару лет назад создать спецбригады для охраны людей от кловунов...
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23.12.2020 09:06 Відповісти
У лісі, лісі темному,
З часів криївок днів
Росла собі ялинонька,
І зайчик з нею жив.
Ой снігу, снігу білого
насипала зима!
Прибіг сховатись заїнька -
А ялиноньки нема.
Ішов тим лісом вуйко дід,
червоний в нього ніс.
Ялиноньку на баланс порізав
А бакси в дім приніс.
Стоять Карпати лисі,
Немов загін пройшов СС
Дивись - твоя ялинонька
Горить в котлах ЄС!
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23.12.2020 09:20 Відповісти
Та СС-су твоя елка не нужна даже с доплатой, они кацапню мочили
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23.12.2020 09:27 Відповісти
У Карпатах створено спецбригади для охорони хвойних дерев від браконьєрів - Цензор.НЕТ 55
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23.12.2020 09:22 Відповісти
почему бригады созданы только в Карпатах ? В одесской обл. быдло уже пилит сосны как в последний день. Сельсоветам, леспромхозам пох
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23.12.2020 09:32 Відповісти
Рєйді - то іздєц як круто. То перемога
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23.12.2020 09:48 Відповісти
Пеньки будут охранять спецбригады?
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23.12.2020 10:35 Відповісти
а саджати дерева не пробували?
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23.12.2020 10:35 Відповісти
Они охранять будут, шоб потом было шо пилить. Или летом тоже такие бригады будут Карпаты охранять?
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23.12.2020 14:25 Відповісти
 
 