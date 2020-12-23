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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27087) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Ворог за добу 9 разів порушив режим "тиші" на Донбасі: бив зі 122-мм артсистем та 120- і 82-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС

Ворог за добу 9 разів порушив режим

За минулу добу російські найманці на Донбасі дев'ять разів порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Протягом минулої доби, 22 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню біля трьох населених пунктів. Бойових втрат чи поранень серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська знову використали заборонене озброєння і застосували проти українських захисників неподалік Водяного, що на Приазов’ї, артилерійські системи 122-мм калібру. На цьому ж напрямку ворог ще кілька разів відкривав вогонь, але вже з гранатометів різних систем та здійснив дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 у кількості 8 одиниць за допомогою ПКМ-1.

Також повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського та Південного збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-мм та 82-мм калібру, а біля Південного – вели вогонь ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того повідомляється, що минулої доби представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 100 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4720 транспортних засобів та 4755 осіб. Також було затримано одна особа, яку підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Також читайте: Ворог трьома пострілами з гранатомета знищив трактор біля Авдіївки, одного з трактористів госпіталізовано, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1095 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 856 осіб.

"Від початку поточної доби, 23 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - підсумували в штабі ООС.

Ворог за добу 9 разів порушив режим тиші на Донбасі: бив зі 122-мм артсистем та 120- і 82-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС 01

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Топ коментарі
+12
Несистемно постреливают.... Да зеленый ушлепок ?
Прилет снаряда 122 мм это пипец, как вкусно.
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23.12.2020 08:07
+5
Цікаво, а яка кількість обстрілів має бути для того щоб так зване пєрєміріє називати своїм іменем?
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23.12.2020 08:18
+4
Тобото постріли із систем більше 100 мм не вважаються порушенням "перемир'я"? А чому вони не пишуть скільки було пострілів? Це якась таємниця?
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23.12.2020 09:33
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Враг за сутки 9 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: бил из 122-мм артсистем и 120- и 82-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2384
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23.12.2020 07:56 Відповісти
Несистемно постреливают.... Да зеленый ушлепок ?
Прилет снаряда 122 мм это пипец, как вкусно.
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23.12.2020 08:07 Відповісти
"Перемирие"-набирает обороты.
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23.12.2020 08:10 Відповісти
Пора не вешать лапшу - а признать что приказ не стрелять выполняет только украинская сторона. А никакого перемирия нет и в помине...
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23.12.2020 08:07 Відповісти
Цікаво, а яка кількість обстрілів має бути для того щоб так зване пєрєміріє називати своїм іменем?
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23.12.2020 08:18 Відповісти
Навіть смерті українських воїнів не відміняють "пєрєміріє", що там якісь обстріли.
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23.12.2020 10:23 Відповісти
Та отож ...(((
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23.12.2020 10:29 Відповісти
Били із артилерії тихо, що поставили глушники, чи обкакані штани уклоніста?
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23.12.2020 09:14 Відповісти
Тобото постріли із систем більше 100 мм не вважаються порушенням "перемир'я"? А чому вони не пишуть скільки було пострілів? Це якась таємниця?
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23.12.2020 09:33 Відповісти
Это была репетиция новогоднего салюта, потерь же нет.
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23.12.2020 10:05 Відповісти
 
 