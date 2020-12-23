В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372
В Україні станом на ранок середи, 23 грудня, зафіксовано 10 136 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 15 372 особи, померли 275 пацієнтів.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"10 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 537 дітей та 422 медпрацівники.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 979 осіб;
летальних випадків – 275;
одужало – 15 372 особи;
здійснено тестувань за добу – 61 445 (зокрема методом ПЛР – 41 219, методом ІФА – 20 226).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 989 642 особи;
одужало – 615 660 осіб;
летальних випадків – 17 172;
проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Как-то шото оно слишком круто звучит. Степан Максимов лечит больше чем заболевает в среднем.
\\\\выявлены 10 136 новых случаев\\\\\\\\
Кстати, а гроб дают нахаляву если напр. не имел денег? Или зароют как бомжа?
Сколько там две три недели назад заболевало ?
А скока тестов сделал вы?
А если платно?
А если ждать как вы сказал?
ну вот то то и оно. "статистику", мне кажется, даже в совке бы давали "более лучше" приближенную к реалу.
Все пишут шо кругом все заболевают, а тут как Вельзевул из табакерки ----- Хоба, Стебанов, в важным портретом, заикаясь, высрал для дураков какие-то цифры. (жрите мол, дебилы, сделали меньше тестов = "меньше заболевших" - перемога чо )
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Цілі ООН - новий світовий порядок 2021-2030:
1. Один глобальний світовий уряд.
2. Одна цифрова валюта.
3. Єдина глобальна світова поліція.
4. Скасування приватної власності.
5. Знищення інституту сім'ї.
6. Скорочення кількості населення планети.
7. Обов'язкова багаторазова вакцинація.
8. Унікальний базовий дохід (жорстка економія).
9. Імплантація мікрочіпа для покупок, відслідковування і контролю.(***наночіпи у кожній дозі вакцини)
10. Глобальна система соціального кредитування.
11. Трильйони пристроїв і штучний інтелект, підключені до системи 5G.(***через вишки 5G будуть контролюватись ваші наночіпи і управляти вами)
12. Уряд створить для себе право на виховання дітей.
13. Скасування приватного авто.
14. Обмеження користування земельними ресурсами.
15. Заборона на всі природні методи лікування.(***часник,п"явки,амулети проти короновірусу)...
Исходя из ваших предположений число выздоровевших получается возможным.
А вот Франция удивляет: Из 2,5 миллиона заболевших вылечилось за всё время 186 тысяч( у нас более 356 000) и продолжают болеть около 2 250 000 человек( около 60 000 умерло).
Ето сіла ученія Ганді !!!
победіть непротівлением !!!