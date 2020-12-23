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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372

В Україні станом на ранок середи, 23 грудня, зафіксовано 10 136 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 15 372 особи, померли 275 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"10 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 537 дітей та 422 медпрацівники.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372 03госпіталізовано – 2 979 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372 03летальних випадків – 275;

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372 03одужало – 15 372 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372 03здійснено тестувань за добу – 61 445 (зокрема методом ПЛР – 41 219, методом ІФА – 20 226).

Читайте: З огляду на виробничі потужності та українські реалії, Україна може отримати вакцину Astra Zeneсa, - глава ЦГЗ Кузін

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372 08захворіло – 989 642 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372 08одужало – 615 660 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372 08летальних випадків – 17 172;

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372 08проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372 12

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Топ коментарі
+4
Ніщо не стане на заваді новорічним корпоративам ;Квартал-95;! Адже кожен концерт ;Квартал-95;- це зайві шекелі на Кіпрських офшорах Зеленського!
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23.12.2020 08:33
+3
+ охрана на халяву, слава Богу юная беркутня подросла за почти 2 года правления зеленских. Кстати юных беркутовцев на вчерашней охране не правопорядка, а дыбилов из 95го кварталу, спонсировал украинский налогоплательщик. Гы-гы-гы
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23.12.2020 08:42
+3
Гроб дадут с 73% скидкой, повезут в катафалке по дороге построенной с откатом 73%, со скоростью 73 км/ч
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23.12.2020 09:10
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выздоровели - 15 372\\\\\\\\

Как-то шото оно слишком круто звучит. Степан Максимов лечит больше чем заболевает в среднем.

\\\\выявлены 10 136 новых случаев\\\\\\\\

Кстати, а гроб дают нахаляву если напр. не имел денег? Или зароют как бомжа?
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23.12.2020 08:30 Відповісти
В основном для выздоровления нужно 7 дней с учетом времени на подтверждения тестом 14 дней,
Сколько там две три недели назад заболевало ?
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23.12.2020 08:38 Відповісти
а вот тут....
А скока тестов сделал вы?
А если платно?
А если ждать как вы сказал?
ну вот то то и оно. "статистику", мне кажется, даже в совке бы давали "более лучше" приближенную к реалу.
Все пишут шо кругом все заболевают, а тут как Вельзевул из табакерки ----- Хоба, Стебанов, в важным портретом, заикаясь, высрал для дураков какие-то цифры. (жрите мол, дебилы, сделали меньше тестов = "меньше заболевших" - перемога чо )
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23.12.2020 09:12 Відповісти
ВОТ ОНА,СЕРМЯЖНАЯ ПРАВДА !!!:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022383182876&__cft__[0]=AZXC3JD9gSzdQ1uBxpIOUVAYYXdUyI6ZSDh92e0vE2fuSm2qg4ik1s16frDa5NAtDkD2vvzCaz8c_MTR-GrZA-D0q1k2ZPo7MJlQ1S75M9tSQg4QMbBmhVWa7iNb1O-shJM&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Білецький

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=868400233916075&id=100022383182876&__cft__[0]=AZXC3JD9gSzdQ1uBxpIOUVAYYXdUyI6ZSDh92e0vE2fuSm2qg4ik1s16frDa5NAtDkD2vvzCaz8c_MTR-GrZA-D0q1k2ZPo7MJlQ1S75M9tSQg4QMbBmhVWa7iNb1O-shJM&__tn__=%2CO%2CP-R 20 год ·

Цілі ООН - новий світовий порядок 2021-2030:

1. Один глобальний світовий уряд.
2. Одна цифрова валюта.
3. Єдина глобальна світова поліція.
4. Скасування приватної власності.
5. Знищення інституту сім'ї.
6. Скорочення кількості населення планети.
7. Обов'язкова багаторазова вакцинація.
8. Унікальний базовий дохід (жорстка економія).
9. Імплантація мікрочіпа для покупок, відслідковування і контролю.(***наночіпи у кожній дозі вакцини)
10. Глобальна система соціального кредитування.
11. Трильйони пристроїв і штучний інтелект, підключені до системи 5G.(***через вишки 5G будуть контролюватись ваші наночіпи і управляти вами)
12. Уряд створить для себе право на виховання дітей.
13. Скасування приватного авто.
14. Обмеження користування земельними ресурсами.
15. Заборона на всі природні методи лікування.(***часник,п"явки,амулети проти короновірусу)...
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23.12.2020 11:01 Відповісти
Для https://censor.net/ru/user/316264. Ваш комментарий очень правильный. Но до конца не доведён. Две недели назад 8 декабря было 11156 заболеваний, а пару дней туда, сюда было более 13 000, а 2 декабря было 13443 заболеваний и пару дней туда сюда более 16 000 человек.
Исходя из ваших предположений число выздоровевших получается возможным.
А вот Франция удивляет: Из 2,5 миллиона заболевших вылечилось за всё время 186 тысяч( у нас более 356 000) и продолжают болеть около 2 250 000 человек( около 60 000 умерло).
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23.12.2020 15:34 Відповісти
Яку там домовину! Вже поліетиленових пакетів не вистачає!
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23.12.2020 08:42 Відповісти
Гроб дадут с 73% скидкой, повезут в катафалке по дороге построенной с откатом 73%, со скоростью 73 км/ч
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23.12.2020 09:10 Відповісти
ну я не знаю, но "главком" после трагедии с Журавлем, должен был себе.... ну, если ему поручили пистолет и показали шо вот тут = паль-паль, а вот это = ни-ни(магазин)
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23.12.2020 09:15 Відповісти
ВЧем сіла твоя ,СТЕПАНОВ !?


Ето сіла ученія Ганді !!!
победіть непротівлением !!!
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23.12.2020 11:05 Відповісти
Ніщо не стане на заваді новорічним корпоративам ;Квартал-95;! Адже кожен концерт ;Квартал-95;- це зайві шекелі на Кіпрських офшорах Зеленського!
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23.12.2020 08:33 Відповісти
+ охрана на халяву, слава Богу юная беркутня подросла за почти 2 года правления зеленских. Кстати юных беркутовцев на вчерашней охране не правопорядка, а дыбилов из 95го кварталу, спонсировал украинский налогоплательщик. Гы-гы-гы
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23.12.2020 08:42 Відповісти
А что изменилось, раньше украинцы спонсировали оборону магазинов сладенького олигарха.
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23.12.2020 09:36 Відповісти
Смертность и госпитализация зашкаливают, при 15000 тыс заболевших, эти показатели были в 2 раза меньше. Не понятно, как врачи могут справляться с таким количеством госпитализации ? Их не хватает, что б надавать всю необходимую помощь
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23.12.2020 09:58 Відповісти
А куда девался показатель смертности самый низкий в Украине 1,7 % ?
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23.12.2020 10:17 Відповісти
смертність у на досить мала,тому що трохи рятують ситуацію ще совєтські прививки...Тому у нас смертність трохи зміщена у сторону молодших"категорій населення"..
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23.12.2020 10:57 Відповісти
 
 