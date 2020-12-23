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Суд обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом, - Офіс Генпрокурора

Суд обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом, - Офіс Генпрокурора

Печерський районний суд столиці обрав запобіжний захід трьом військовим посадовим особам, підозрюваним у катастрофі літака АН-24 під Харковом 25 вересня, де загинули 26 військовослужбовців, повідомив Офіс Генерального прокурора.

"Слідчим суддею Печерського райсуду міста Києва задоволено клопотання ДБР… про застосування запобіжних заходів трьом військовим службовим особам, підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом катастрофи літака АН-26 під Харковом 25 вересня 2020 року, в результаті якої загинуло 26 військовослужбовців", - йдеться в повідомленні в Телеграм-каналі в середу вранці, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на 60 днів узято під варту без права внесення застави командира військової частини А4104, який підозрюється у порушенні правил польотів та підготовки до них, а також порушенні правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки, та у недбалому ставленні до служби (ст. 416 та ч. 3 ст. 425 КК України). Також під варту взято керівника польотами групи управління польотами військової частини А4104, який підозрюється у порушенні правил польотів та підготовки до них, а також порушенні правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: суд узяв під варту керівника польотів Жука

"Запобіжний захід у вигляді особистого зобов‘язання обрано Командувачу Повітряних Сил Збройних Сил України (Сергію Дроздову. - Ред.), який підозрюється у недбалому ставленні до служби, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України)", - додали у відомстві.

Суд обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом, - Офіс Генпрокурора 01
Суд обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом, - Офіс Генпрокурора 02

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. При заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами.

На борту літака перебувало 27 осіб, із них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба та 7 членів екіпажу. Двоє потерпілих були госпіталізовані, один із них помер у лікарні.

Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

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Топ коментарі
+5
Когда гражданские судят военных, не забывайте, что может быть наоборот.
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23.12.2020 08:52
+4
Знищують армію? Скрізь сидять добровольці, є такі епізоди, що є склад злочину, але не обов'язково саджати, а більшість сфальшовано, знімали з ракет клінстрони, вилучили із Генерального штабу цілком таємні плани, ганьбили бронежелети, знаходили "дірки" і "тріщини" (де їх не було) в БТРах, щоб послабити психологічний стан бійців, які в них сідають,а зараз взялися за повітряний флот? А головнокомандовачу є підозра?
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23.12.2020 09:09
+3
Цікаво,хто дав команду знайти крайнього ? Єрмак чи Портнов ?
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23.12.2020 09:05
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Когда уже этих редакторов на кол посадят ? ан-26.. ан-24.. им всё одинаково.
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23.12.2020 08:48 Відповісти
Да хоть кукурузник, не это важно. Следующего за кашу посадят ,пересолил мол (бронежилеты уже были)
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23.12.2020 09:25 Відповісти
Істина криється в деталях. А якщо редектори таким чином спотворюють факти, то на мило їх. Адже АН-24 громадянський транспорт. До того під Чугуєвом авіотрощі такого літака не було. А то як в анекдоті, Абрам нахваляється виграшем в рулетку мілліона долларів. А на справді, не долари а пессо, не мілліон а 700, не виграв а програв.
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23.12.2020 09:32 Відповісти
Когда гражданские судят военных, не забывайте, что может быть наоборот.
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23.12.2020 08:52 Відповісти
Цікаво,хто дав команду знайти крайнього ? Єрмак чи Портнов ?
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23.12.2020 09:05 Відповісти
Членограй ! Царь у нас хороший это бояре плохие.
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23.12.2020 09:22 Відповісти
Вам видніше.
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23.12.2020 09:38 Відповісти
Знищують армію? Скрізь сидять добровольці, є такі епізоди, що є склад злочину, але не обов'язково саджати, а більшість сфальшовано, знімали з ракет клінстрони, вилучили із Генерального штабу цілком таємні плани, ганьбили бронежелети, знаходили "дірки" і "тріщини" (де їх не було) в БТРах, щоб послабити психологічний стан бійців, які в них сідають,а зараз взялися за повітряний флот? А головнокомандовачу є підозра?
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23.12.2020 09:09 Відповісти
По ком звонит колокол. Все прогнозируемо,вал репрессий будет только нарастать.Как говорил один киногерой ,почти дословно: "ИЛИ Я ИХ ВЕДУ В ТЮРЬМУ ИЛИ ОНИ МЕНЯ "
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23.12.2020 09:18 Відповісти
Чому тільки командиру ВПС? А міністру та лайнокомандувачу?
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23.12.2020 09:28 Відповісти
Сциться зєльоне чмо, з усієї сили намагається вибити найбільш дієздатних патріотів-офіцерів. Але тут воно запалило "бікфордів шнур" свого позапарламентського імпічменту.
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23.12.2020 09:28 Відповісти
Я хочу чтобы они по минутно востоновили ,кто что делал , и как это происходило , нужна прозрачность ,а пока обвинения в заголи , это фигня какая то ,а не расследование ,пусть опубликуют ,расшифровку черных ящиков,а пока это больше похоже на фальсификацию ,какие то вопросы в СМИ ,короче я им не верю 😠😠😠😠😠
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23.12.2020 09:45 Відповісти
Расшифровка переговоров экипажа раскрывает в полном обьеме причину случившегося. Если и начинать садить подобных людей, так это за то что допустили к полетам неподготовленный экипаж. Те, кто действительно создал эту катастрофу, уже заплатили самую высокую цену.
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23.12.2020 11:20 Відповісти
Таким образом, начинаешь по новому относится к такому явлению как " военная хунта". Интересные времена: фашисты по сути маскируются под антифашистов, а по сути военные преступники под борцов за истину.
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23.12.2020 09:55 Відповісти
В лучших традициях совка - показательно наказать кого попало. Только в этом есть один большой минус - не поняв основной причины случившегося, подобное может повторятся. И еще хотелось бы задать вопрос - зачем в 2020 году выделять средства на подготовку штурманов? В Африке уже давно даже на этом типе летают экипажем 2-3 человека.
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23.12.2020 11:15 Відповісти
штурман-разноплановая профессия.кроме транспортников они нужны и на су-24,штурман-оператор,на ми-24,на ми-8.и в количестве столько же,сколько и пилотов.
не надо думать,что в авиации сплошь невежды сидят,не знающие что творят
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23.12.2020 11:26 Відповісти
Теперь понятно, просто для меня это было непонятно. Только вот сдается мне что идут учиться на штурманов не с перспективой летать штурманом на су и ми, а с перспективой получения в будущем CPL и переучивания на иностранную технику.... А отучится БЕСПЛАТНО на штурмана это лишь первый этап на пути достижения данной цели. И героизм в данном случае очень сильно преувеличен.
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23.12.2020 11:40 Відповісти
а там то зачем штурмана?они давно уже обходятся экипажем из двух человек (ну кроме военной авиации).впрочем как и у нас на их типах самолетов.
а героизм...то чисто индивидуальное..."летчик должен быть тупым и храбрым"-давно уже стараются не применять.ибо вынужденный героизм это как правило чьято недоработка,расхлябанность,а то и прямое вредительство.
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23.12.2020 12:04 Відповісти
Я имел в виду из штурманов переучиваться уже на пилотов... Так как в Кировограде деньги нужно платить а армия тебя штурманом бесплатно сделает. Тупой и храбрый это скорее про военных летчиков. Там можно в 20 лет с налетом 400 часов стать командиром, а потом трауры обьявлять и героев посмертно присваивать.
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23.12.2020 12:14 Відповісти
От зря командиру летунов какое-то скучное личное обязательство - уконтрапупить Дроздова на крытку в СИЗО, произвести его там в баландёры - это ж какой ништяк, когда братве разводил бы баланду цельный генерал-полковник.
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23.12.2020 11:34 Відповісти
Может мне кто-то объяснить - при каких куях тут печерский суд???
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23.12.2020 14:43 Відповісти
 
 