Суд обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом, - Офіс Генпрокурора

Печерський районний суд столиці обрав запобіжний захід трьом військовим посадовим особам, підозрюваним у катастрофі літака АН-24 під Харковом 25 вересня, де загинули 26 військовослужбовців, повідомив Офіс Генерального прокурора.

"Слідчим суддею Печерського райсуду міста Києва задоволено клопотання ДБР… про застосування запобіжних заходів трьом військовим службовим особам, підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом катастрофи літака АН-26 під Харковом 25 вересня 2020 року, в результаті якої загинуло 26 військовослужбовців", - йдеться в повідомленні в Телеграм-каналі в середу вранці, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на 60 днів узято під варту без права внесення застави командира військової частини А4104, який підозрюється у порушенні правил польотів та підготовки до них, а також порушенні правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки, та у недбалому ставленні до служби (ст. 416 та ч. 3 ст. 425 КК України). Також під варту взято керівника польотами групи управління польотами військової частини А4104, який підозрюється у порушенні правил польотів та підготовки до них, а також порушенні правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

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"Запобіжний захід у вигляді особистого зобов‘язання обрано Командувачу Повітряних Сил Збройних Сил України (Сергію Дроздову. - Ред.), який підозрюється у недбалому ставленні до служби, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України)", - додали у відомстві.





Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. При заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами.

На борту літака перебувало 27 осіб, із них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба та 7 членів екіпажу. Двоє потерпілих були госпіталізовані, один із них помер у лікарні.

Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.