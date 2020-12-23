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"Слуга народу" Стефанчук пропонує заборонити рекламу на дорогах: законопроєкт вже в Раді

Перший заступник спікера ВР Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони розміщення реклами на автодорогах".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Стефанчук у Facebook.

"Для зменшення аварійності на автомобільних дорогах України сьогодні разом із колегами зареєстрував законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони розміщення реклами на автошляхах"… Проєктом закону пропонується встановити заборону розташовувати засоби зовнішньої реклами на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах", - написав він.

Він зазначив, що зокрема законопроєктом пропонується заборонити рекламу на пішохідних доріжках і алеях, на велосипедних доріжках, в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування та на відстані менше 10 метрів від краю такої смуги, в межах смуги відведення вулиць і доріг населених пунктів і на відстані менше 5 метрів від краю такої смуги, над проїжджою частиною автомобільних доріг, на відстані менше 50 метрів від місця перетину дороги із залізничними коліями.

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"Ухвалення запропонованих законопроєктом змін сприятиме підвищенню рівня безпеки людей, які користуються транспортними засобами чи беруть участь у дорожньому русі; утвердженню й забезпеченню прав і свобод людини; зменшенню кількості ДТП на автомобільних дорогах України", - додав він.

За словами політика, реклама на дорогах відволікає водіїв, перешкоджає оцінці дорожньо-транспортної ситуації, особливо посилюється її яскраве освітлення в темний час доби.

"До речі, Україна є одним із лідерів серед країн ЄС за питомими показниками аварійності та наслідків ДТП. Лише впродовж 2019 року скоєно 160 675 ДТП, у яких загинуло 3 454 людини, ще 32 736 осіб травмовано. ДТП в Україні є першою за поширеністю причиною смерті молоді віком 15–24 роки та другою за поширеністю причиною смерті дітей віком 5–14 років", - додав Стефанчук.

Слуга народу Стефанчук пропонує заборонити рекламу на дорогах: законопроєкт вже в Раді 01
Слуга народу Стефанчук пропонує заборонити рекламу на дорогах: законопроєкт вже в Раді 02

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Топ коментарі
+11
Давно пора убрать нагромождения этого г*вна на дорогах. Едешь и ощущаешь что попал в беднейшую страну. В развитых богатых странах такого количества рекламы на дорогах не увидишь.
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23.12.2020 09:07
+10
И это правильно
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23.12.2020 09:03
+7
Лучше уже по существующем правилам с фарами разобрались. А то некоторые лепят на свои авто такое, что на освещенной улице слепят так, что приходится останавливаться. И сколько аварий из за этого почему-то не известно.
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23.12.2020 09:06
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И даже билборды с рекламой конецертов шапито 95?
"Слуга народа" Стефанчук предлагает запретить рекламу на дорогах: законопроект уже в Раде - Цензор.НЕТ 8551
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23.12.2020 08:55 Відповісти
Тут дядя Сем вещает.

"Слуга народа" Стефанчук предлагает запретить рекламу на дорогах: законопроект уже в Раде - Цензор.НЕТ 7198
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23.12.2020 08:59 Відповісти
***.
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23.12.2020 09:50 Відповісти
Ахренеть, проблема номер 1 в стране . Зебил блд.
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23.12.2020 09:00 Відповісти
И это правильно
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23.12.2020 09:03 Відповісти
Лучше уже по существующем правилам с фарами разобрались. А то некоторые лепят на свои авто такое, что на освещенной улице слепят так, что приходится останавливаться. И сколько аварий из за этого почему-то не известно.
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23.12.2020 09:06 Відповісти
Давно пора убрать нагромождения этого г*вна на дорогах. Едешь и ощущаешь что попал в беднейшую страну. В развитых богатых странах такого количества рекламы на дорогах не увидишь.
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23.12.2020 09:07 Відповісти
Эта свинья год назад о почти готовых законопроектах про народовластие верещала....и где они???
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23.12.2020 09:10 Відповісти
Не вистачало ще такій недоробленій нації дати волю творити закони на референдумах. Саме про таке народовладдя і мертветчук верещить. До народовладя через проукраїнську диктатуру. "Навіщо нам вороги, ми самі собі вороги" (Іван Драч)
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23.12.2020 09:47 Відповісти
Наконец то нормальное решение от зеленых
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23.12.2020 09:14 Відповісти
от зебилов не может быть ничего нормального.
та реклама никому не мешает.

но идиотам спокойно не сидится - надо сделать ненужную проблему на голом месте - теперь начнут заносить, чтоб не убирали, суды и т.п.
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23.12.2020 09:18 Відповісти
Ты дебил?
Всё этой рекламой засрато, выглядит отвратительно вся страна
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23.12.2020 10:55 Відповісти
Эпоху бидности здолалы, педикам по 4000 баксов платят, коммуналку сделали бесплатной, рост 40 % в год, экономический взлет обеспечили, няню каждому инвестору дали (и не одну!).

Ну, после сонмища этих пэрэмог - можно и рекламу поубирать...
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23.12.2020 09:16 Відповісти
Скорее всего готовится передел сферы рекламы...к безопасности на дорогах это отношения не имеет...
Безопасность на дорогах...это знаки...указатели...разметка...а бигборды то такэ....лично я их даже не замечаю..
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23.12.2020 09:18 Відповісти
якби вони не світились вночі,то би не заважали..
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23.12.2020 09:33 Відповісти
Так ведь законопроект не запрещает им светиться...они будут светиться только чуть в стороне...и тут еще большой вопрос больше или меньше они будут отвлекать внимание..
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23.12.2020 09:43 Відповісти
Поддерживаю...
Ночью все это говно светится и мигает...
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23.12.2020 09:19 Відповісти
Ага...только после принятия закона оно все будет продолжать светится и мигать....только чуть в стороне от дороги...и что бы прочитать...надо будет повернуть голову в сторону..
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23.12.2020 09:22 Відповісти
Рекламщики побежали с чемоданами договариваться. Кто следуещий
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23.12.2020 09:22 Відповісти
Особенно бесит политическая реклама, сразу хочется переехать))
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23.12.2020 09:23 Відповісти
Если протолкнет и внедрит -все прощу!
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23.12.2020 09:26 Відповісти
БОТОФЕРМИ ПОРОШЕНКА
"Слуга народу" Стефанчук пропонує заборонити рекламу на дорогах: законопроєкт вже в Раді - Цензор.НЕТ 660

На цьогорічні свята "Фонд Порошенка" розгорнув вражаючі масштаби "благодійності": дітям з дитбудинків від імені Порошенка роздаються подарунки, медикам та лікарням надсилається обладнання та апарати ШВЛ, а сам ексгарант невтомно виступає на захист церкви, мови та українських військових. Показово, що на ці цінності російськомовний диякон Московського патріархату Порошенко переключився лише декілька років тому, коли хвалитися економічними успіхами перед виборами виглядало б явним знущанням над електоратом. А от мова та віра обходилися в піар-кампанії значно дешевше.Ботоферми Петра Порошенка сьогодні збільшені в декілька разів та розгорнули небувалу раніше активність
https://vgolos.com.ua/news/poroh-v-ochi-i-zhaga-revanshu_1354694.html Порох в очі і жага реваншу 22.12.2020
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23.12.2020 09:31 Відповісти
Пхахахаха, а что же мешает зелебобикам заняться таким "дешёвым популизмом" - за свои деньги поставить электронику медикам, купить маски, халаты, раздать детям из приютов подарки, ну или хотя бы восстановить воздушную оборону вокруг другого города (например Харькова, раз в Киеве уже "барыга" позаботился)? ))))
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23.12.2020 09:45 Відповісти
Когда собаке нечего делать она яйца лижет...а зеленая свинья когда ей нечем заняться тупые законы придумывает...
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23.12.2020 09:45 Відповісти
Как ни странно, но закон вполне. На дорогах знаков порой и не видно.
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23.12.2020 09:46 Відповісти
Знаков не видно потому что их или нет...или они установлены хрен зна как...
Вот законопроект о знаках...об обязательной разметке...об указателях...это был бы закон нужный....а то что предлагает стефанчук...фигня полная...
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23.12.2020 09:48 Відповісти
Ты само тупое
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23.12.2020 11:11 Відповісти
Порядок наводити безумовно треба, але Вам не здається, що знову починають не з того кінця? З контрабандою борються шляхом знищення ФОПів, не чіпаючи при цьому митників і контрабандистів, а ось тепер ще вирішили боротися з аваріями на дорогах прибираючи рекламу і, знову ж, нічого не роблячи з першопричиною цих аварій. Можливо треба спочатку полатати на дорогах ями по коліно, зробити розмітку і огорожі, освітити дороги, щоб реклама не сліпила в непроглядній тьмі, устанавити нормальні дорожні знаки (покажчики вздовж доріг про величайше будівництво не беруться до уваги)? Де дослідження що реклама засліплює більше ніж водії "зварювальники", які ставлять ксенон або LED в фари, які для цього не пристосовані, а ніхто в державі їх не перевіряє? Це точно що увагу водія відволікає реклама, а не те що він за кермом по 12-14 годин на добу? І таких питань дуже багато.
І не треба забувати про те, що з цієї реклами йдуть дуже немалі відрахування до місцевих бюджетів (якщо, звичайно, не головна мета цього заходу черговий раз знекровити ці бюджети, щоб мери були позговорчівее).
Будь ласка, коли читаєте популістів, то відокрелюйте мух від котлет.
P.S. Відсотків 90 з того, що забороняється цим проектом, заборонено і зараз.
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23.12.2020 09:49 Відповісти
Ты из тех, кто защищает киоски и игровые автоматы с ломбардами потому, что "люди потеряют работу"?
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23.12.2020 14:24 Відповісти
яка ціна питання...
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23.12.2020 09:54 Відповісти
Пожалуй это будет первым здравым решением наших слуг.
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23.12.2020 10:18 Відповісти
Та вже давно час, бр ідеш як на ярмарці
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23.12.2020 10:20 Відповісти
очень сомневаюсь, что эта реклама вообще имеет какой-либо эффект. Как и большая часть дебильной и надоевшей телерекламы.
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23.12.2020 10:29 Відповісти
Тебя разве не радует реклама средства от простатита на 5-м канале после новостей в 0.00? Когда страшная губастая тетка полчаса рассказывает о лечении импотенции, а ее запросто можно получить уже глядя на эту тетку.
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23.12.2020 14:22 Відповісти
Та реально знаки теряются из-за рекламы, но бабок занесут и все останется как есть на год, или на пол-года, смотря сколько занесут хахаха
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23.12.2020 10:30 Відповісти
проектом предусмотрено вступает в силу с с 1 января 2022 г. Отсрочка вполне оправдана т.к. у рекламных агенств заключены догоаора и на пол-года и на год
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23.12.2020 12:12 Відповісти
Люто плюсую. Под Киевом едешь по трассе - леса не видно из-за бигбордов.
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23.12.2020 14:19 Відповісти
Чувак. в ти впевнений що коритне стадо , що за вас проголосувало, не захоче зорганізувати референдум ну скажімо про відокремленн "бандеравскай галичини " , і 100% впевнений що проголосють ЗА. Чи скажімо про перейменування України і Малоросію. Бидлу ж все одно "какая разніца", абт тарифи були шарові. Не думали про це, зелені двбйби?
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26.01.2021 18:46 Відповісти
 
 