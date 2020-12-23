"Слуга народу" Стефанчук пропонує заборонити рекламу на дорогах: законопроєкт вже в Раді
Перший заступник спікера ВР Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони розміщення реклами на автодорогах".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Стефанчук у Facebook.
"Для зменшення аварійності на автомобільних дорогах України сьогодні разом із колегами зареєстрував законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони розміщення реклами на автошляхах"… Проєктом закону пропонується встановити заборону розташовувати засоби зовнішньої реклами на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах", - написав він.
Він зазначив, що зокрема законопроєктом пропонується заборонити рекламу на пішохідних доріжках і алеях, на велосипедних доріжках, в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування та на відстані менше 10 метрів від краю такої смуги, в межах смуги відведення вулиць і доріг населених пунктів і на відстані менше 5 метрів від краю такої смуги, над проїжджою частиною автомобільних доріг, на відстані менше 50 метрів від місця перетину дороги із залізничними коліями.
"Ухвалення запропонованих законопроєктом змін сприятиме підвищенню рівня безпеки людей, які користуються транспортними засобами чи беруть участь у дорожньому русі; утвердженню й забезпеченню прав і свобод людини; зменшенню кількості ДТП на автомобільних дорогах України", - додав він.
За словами політика, реклама на дорогах відволікає водіїв, перешкоджає оцінці дорожньо-транспортної ситуації, особливо посилюється її яскраве освітлення в темний час доби.
"До речі, Україна є одним із лідерів серед країн ЄС за питомими показниками аварійності та наслідків ДТП. Лише впродовж 2019 року скоєно 160 675 ДТП, у яких загинуло 3 454 людини, ще 32 736 осіб травмовано. ДТП в Україні є першою за поширеністю причиною смерті молоді віком 15–24 роки та другою за поширеністю причиною смерті дітей віком 5–14 років", - додав Стефанчук.
Будь ласка, зачекайте...
та реклама никому не мешает.
но идиотам спокойно не сидится - надо сделать ненужную проблему на голом месте - теперь начнут заносить, чтоб не убирали, суды и т.п.
Всё этой рекламой засрато, выглядит отвратительно вся страна
Ну, после сонмища этих пэрэмог - можно и рекламу поубирать...
Безопасность на дорогах...это знаки...указатели...разметка...а бигборды то такэ....лично я их даже не замечаю..
Ночью все это говно светится и мигает...
На цьогорічні свята "Фонд Порошенка" розгорнув вражаючі масштаби "благодійності": дітям з дитбудинків від імені Порошенка роздаються подарунки, медикам та лікарням надсилається обладнання та апарати ШВЛ, а сам ексгарант невтомно виступає на захист церкви, мови та українських військових. Показово, що на ці цінності російськомовний диякон Московського патріархату Порошенко переключився лише декілька років тому, коли хвалитися економічними успіхами перед виборами виглядало б явним знущанням над електоратом. А от мова та віра обходилися в піар-кампанії значно дешевше.Ботоферми Петра Порошенка сьогодні збільшені в декілька разів та розгорнули небувалу раніше активність
https://vgolos.com.ua/news/poroh-v-ochi-i-zhaga-revanshu_1354694.html Порох в очі і жага реваншу 22.12.2020
Вот законопроект о знаках...об обязательной разметке...об указателях...это был бы закон нужный....а то что предлагает стефанчук...фигня полная...
І не треба забувати про те, що з цієї реклами йдуть дуже немалі відрахування до місцевих бюджетів (якщо, звичайно, не головна мета цього заходу черговий раз знекровити ці бюджети, щоб мери були позговорчівее).
Будь ласка, коли читаєте популістів, то відокрелюйте мух від котлет.
P.S. Відсотків 90 з того, що забороняється цим проектом, заборонено і зараз.