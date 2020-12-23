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НАН України прогнозує близько 9 тисяч нових випадків COVID-19 щодня на наступні два тижні. ІНФОГРАФІКА

НАН України прогнозує близько 9 тисяч нових випадків COVID-19 щодня на наступні два тижні. ІНФОГРАФІКА

Національна академія наук України дала прогноз ситуації з коронавірусом у країні на наступні два тижні. Вчені прогнозують, що в Україні щодня будуть фіксувати близько 9 тисяч нових випадків коронавірусу.

Про це йдеться на сайті НАН України, передає Цензор.НЕТ.

Результати обчислень статистичною моделлю Facebook Prophet, яка враховує "аномальні дати" і сезонність, показують, що в Україні до 3 січня щоденно будуть фіксувати близько 8-9 тисяч нових випадків коронавірусу. У певні дні добова кількість хворих буде опускатися до 4-5 тисяч.

Модель Facebook Prophet, як зазначають в НАН, передбачає більш стрімке затухання захворюваності і великі амплітуди коливань кількості випадків коронавірусу.

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Ще один прогноз НАН базується на компартментній моделі SEIR-U. Ця модель показує менші коливання щоденної кількості нових випадків COVID-19. Згідно з цим прогнозом, в наступні два тижні в країні щодня будуть фіксувати від 7 до 11 тисяч нових випадків коронавірусу.

НАН України прогнозує близько 9 тисяч нових випадків COVID-19 щодня на наступні два тижні 01
НАН України прогнозує близько 9 тисяч нових випадків COVID-19 щодня на наступні два тижні 02
НАН України прогнозує близько 9 тисяч нових випадків COVID-19 щодня на наступні два тижні 03
НАН України прогнозує близько 9 тисяч нових випадків COVID-19 щодня на наступні два тижні 04
НАН України прогнозує близько 9 тисяч нових випадків COVID-19 щодня на наступні два тижні 05

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Странно , весь декабрь 16-17 тысяч. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_11.html?m=1
Откуда такие прогнозы?
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23.12.2020 09:06 Відповісти
НАН наверное не просто так недофинансируют. Ибо высрать такой "прогноз", учитывая шо попы домоглись шоб шабаши происходили.....
А вот теперь - что-то кому-то да перепадет. Косточку, тащь Окодемик, извольте оприходовать....
Что они лепят то?
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23.12.2020 09:07 Відповісти
Кабы, в результате численного интегрирования методом симпсона, интерполяции, аппроксимации и прочих заклинаний "ученые НАНУ" предрекали полное вымирание всего населения страны уже к Новому году не далее, чем две недели тому назад.
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23.12.2020 09:10 Відповісти
НАН стала дівкою за визовом? Пакистан який опалює свої кишлаки кизяками зумів збудувати свій ядерний цикл і ядерну зброю. А НАН пофукала все. Дармоїди яким не соромно.
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23.12.2020 09:26 Відповісти
прямо как прогноз погоды - ошибаются лишь раз...но каждый день
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23.12.2020 09:34 Відповісти
НАН реформировать в "Офис Наук Зе", знатоки епта
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23.12.2020 10:21 Відповісти
 
 