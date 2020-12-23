Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 724 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 78 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 23 грудня у світі зареєстрували 604 973 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 180 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 78 376 844 випадки інфікування, з них 604 973 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 724 325 осіб, з них 13 180 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 55,1 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 14-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - восьму. Перед нашою державою опинилися Велика Британія, Росія, Німеччина, Італія, Франція, Нідерланди і Іспанія.
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но надо знать шо Путин....?
В научной работе говорится о том, что коронавирус способен встраиваться в человеческие хромосомы, становясь невидимым для противовирусных систем защиты. Соответствующим образом поступает, например, ВИЧ. Гены вируса иммунодефицита человека закодированы в молекуле рибонуклеиновой кислоты (РНК), и в момент проникновения вируса в клетку, специальный вирусный фермент (обратная транскриптаза) синтезирует на вирусной РНК копию дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Как правило, человеческие гены с ДНК считываются в молекулы РНК (транскрипция), однако некоторые вирусы научились????? выполнять обратную процедуру, по этой причине фермент назвали обратной транскриптазой. ДНК-копия вирусного генома встраивается в клеточные хромосомы, после чего переходит в следующие поколения клеток.