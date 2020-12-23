Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 724 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 78 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 23 грудня у світі зареєстрували 604 973 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 180 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 78 376 844 випадки інфікування, з них 604 973 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 724 325 осіб, з них 13 180 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 55,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 14-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - восьму. Перед нашою державою опинилися Велика Британія, Росія, Німеччина, Італія, Франція, Нідерланди і Іспанія.



