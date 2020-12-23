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Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 724 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 78 млн. ІНФОГРАФІКА

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 724 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 78 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 23 грудня у світі зареєстрували 604 973 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 180 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 78 376 844 випадки інфікування, з них 604 973 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 724 325 осіб, з них 13 180 за минулу добу.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 724 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 78 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 55,1 млн осіб.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 724 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 78 млн 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 14-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - восьму. Перед нашою державою опинилися Велика Британія, Росія, Німеччина, Італія, Франція, Нідерланди і Іспанія.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 724 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 78 млн 03
Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 724 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 78 млн 04

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б*же, каждый сотый заразился = всех усадим на бутылки, Путин аплодирует.
Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 724 тыс. человек, число заболевших превысило 78 млн - Цензор.НЕТ 2386
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23.12.2020 09:17 Відповісти
Сори за эту мерзкую воблоглазую рожу((((
но надо знать шо Путин....?
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23.12.2020 09:18 Відповісти
В Германии 22.5к новых зараженных. У них там тоже 73 % своих зебилов имеится штоле? Чего маски не носят, а еще говорят шо немцы педанты , ладно Франция, там то и французов не осталось - одни ниГГеры, если им сказать одень маску - они скажут шо ты рассист)))
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23.12.2020 09:19 Відповісти
Больше удивляет почти тысяча смертей и это при немецкой то медицине.
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23.12.2020 09:38 Відповісти
Немцы заразные. Бриты уже мутировали
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23.12.2020 10:15 Відповісти
Тааак, значит уже официально подтверждается, что коронавирус меняет программную цепочку человека.А я думал, это долго будут разсусоливать. Сори, виноват, не учел, получилось чуть быстрее.
В научной работе говорится о том, что коронавирус способен встраиваться в человеческие хромосомы, становясь невидимым для противовирусных систем защиты. Соответствующим образом поступает, например, ВИЧ. Гены вируса иммунодефицита человека закодированы в молекуле рибонуклеиновой кислоты (РНК), и в момент проникновения вируса в клетку, специальный вирусный фермент (обратная транскриптаза) синтезирует на вирусной РНК копию дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Как правило, человеческие гены с ДНК считываются в молекулы РНК (транскрипция), однако некоторые вирусы научились????? выполнять обратную процедуру, по этой причине фермент назвали обратной транскриптазой. ДНК-копия вирусного генома встраивается в клеточные хромосомы, после чего переходит в следующие поколения клеток.
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23.12.2020 10:32 Відповісти
Где вы берете этот бред? У коронавирусов, в отличие от ВИЧ, нет обратной транскриптазы.
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23.12.2020 10:45 Відповісти
Он ученый-политик, или из партиЗе или британский)
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23.12.2020 11:11 Відповісти
 
 