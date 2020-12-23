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лобіювання (90) США (21036) Разумков Дмитро (1526)

Лобізм в Україні має напівкорупційний характер, в США ж це публічний і прозорий процес, - Разумков

Лобізм в Україні має напівкорупційний характер, в США ж це публічний і прозорий процес, - Разумков

В Україні будь-який лобізм приватних інтересів у владі пов'язаний з корупцією, тоді як у США цей процес прозорий і публічний.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Украина 24", про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

За словами спікера парламенту, "лобізм сам по собі – не погана історія.

"Це коли ти допомагаєш просувати ті чи інші питання, які будуть йти на користь нашій державі. В нашому розумінні лобізм на кшталт корупції. Для порівняння: в США результат лобізму публічний, в рамках договорів, чітко виписано, хто, за що, для чого, що він за це отримує. В Україні інша ситуація, лобізм має напівкорупційний характер. Якщо такі факти є, то про це не говорити потрібно, а повинні заявляти антикорупційні органи, а люди, які в цьому замішані, мають нести відповідальність", - зазначив Разумков.

"Якщо ти це робиш за гроші, то це вже корупція", - додав спікер парламенту.

Також читайте: У Раді планують розробити законопроєкт про лобізм

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Топ коментарі
+5
Разумков капитан Очевидность. Только вот при чём США к нашим решальщикам, которые называют себя "политиками" и где меры реагирования уже нового парламента?
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23.12.2020 09:19
+3
Тада.
Лоббизм по тарифам и договорам в США и криминальное решалово в ОП Зеленского нельзя сравнивать.
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23.12.2020 09:35
+2
"Это когда ты помогаешь продвигать те или иные вопросы, которые будут идти на пользу нашему государству. Источник: https://censor.net/ru/n3238577

Кандидат в презики пошел напролом? Иди нафиг, мы с московской фамилией президента не выберем.... Ой
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23.12.2020 09:22
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Разумков капитан Очевидность. Только вот при чём США к нашим решальщикам, которые называют себя "политиками" и где меры реагирования уже нового парламента?
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23.12.2020 09:19 Відповісти
дуже багато фільмів про лобізм роблять в Америці.І ця гнида їх явно не дивилася.І в Америці лобізм засуджують.
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23.12.2020 09:53 Відповісти
ЗЕленое корупционное ЗАМБЕЗИ....
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23.12.2020 09:21 Відповісти
"Это когда ты помогаешь продвигать те или иные вопросы, которые будут идти на пользу нашему государству. Источник: https://censor.net/ru/n3238577

Кандидат в презики пошел напролом? Иди нафиг, мы с московской фамилией президента не выберем.... Ой
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23.12.2020 09:22 Відповісти
да, украинское лобби в США малозаметно
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23.12.2020 09:24 Відповісти
Лоббизм в Украине носит полукоррупционный характер, в США же это публичный и прозрачный процесс, - Разумков - Цензор.НЕТ 2799
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23.12.2020 09:30 Відповісти
Тада.
Лоббизм по тарифам и договорам в США и криминальное решалово в ОП Зеленского нельзя сравнивать.
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23.12.2020 09:35 Відповісти
Если это лоббизм, то Разумков испанский летчик.
Это хозяин пришел к своим шестеркам дать указания. Лоббизмом тут и не пахнет. Чистая, незамутненная коррупция.
Лоббизм в Украине носит полукоррупционный характер, в США же это публичный и прозрачный процесс, - Разумков - Цензор.НЕТ 6814
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23.12.2020 09:37 Відповісти
Йой, рожевий янукович підпустив метелика)))
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23.12.2020 09:40 Відповісти
'Со зданий МИД Украины демонтируют оборудование Huawei - Госдеп США.

'Украина выразила заинтересованность в присоединении к поддерживаемой США инициативе Чистая сеть, участники которой ради информационной безопасности отказываются от услуг китайских телекоммуникационных компаний в развитии сетей 5G.
Вашингтон может выплатить финансовую компенсацию Киеву за отказ от использования систем 5G китайской компании.'
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23.12.2020 09:49 Відповісти
"напіввагітний"... яке полу- ? чиста, як сльоза дитини, 100% коррупція.
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23.12.2020 11:03 Відповісти
 
 