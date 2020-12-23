Лобізм в Україні має напівкорупційний характер, в США ж це публічний і прозорий процес, - Разумков

В Україні будь-який лобізм приватних інтересів у владі пов'язаний з корупцією, тоді як у США цей процес прозорий і публічний.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Украина 24", про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

За словами спікера парламенту, "лобізм сам по собі – не погана історія.

"Це коли ти допомагаєш просувати ті чи інші питання, які будуть йти на користь нашій державі. В нашому розумінні лобізм на кшталт корупції. Для порівняння: в США результат лобізму публічний, в рамках договорів, чітко виписано, хто, за що, для чого, що він за це отримує. В Україні інша ситуація, лобізм має напівкорупційний характер. Якщо такі факти є, то про це не говорити потрібно, а повинні заявляти антикорупційні органи, а люди, які в цьому замішані, мають нести відповідальність", - зазначив Разумков.

"Якщо ти це робиш за гроші, то це вже корупція", - додав спікер парламенту.

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