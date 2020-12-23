COVID-19: у лідерах щодо хворих за добу Київ, Запорізька та Київська області

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1381), Запорізькій (887) та Київській (809) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 23 грудня в Києві на коронавірус захворіла 1381 особа.

Загальна кількість інфікованих становить 103 663 людини.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1 779 осіб, за минулу добу - 30. З початку епідемії одужали 334 928 пацієнтів.

Станом на 23 грудня кількість активних хворих Києві становить 66 956 осіб.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 10 грудня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1 899 осіб.

До трійки лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Запорізька та Київська області.

Так, у Запорізькій області добовий приріст хворих коронавірусів був 887 осіб. Загальна кількість інфікованих - 49 341. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 495 осіб, за минулу добу - 13. З початку епідемії одужали 16 584 пацієнти. Кількість активних хворих в Запорізькій області - 32 262.

У Київській області на коронавірус захворіли 809 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 54 831 особа. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 899 осіб, за добу - 11. З початку епідемії одужали 27 354 пацієнти. Кількість активних хворих у Київській області становить 26 578 осіб.