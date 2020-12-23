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COVID-19: у лідерах щодо хворих за добу Київ, Запорізька та Київська області

COVID-19: у лідерах щодо хворих за добу Київ, Запорізька та Київська області

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1381), Запорізькій (887) та Київській (809) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 23 грудня в Києві на коронавірус захворіла 1381 особа.

Загальна кількість інфікованих становить 103 663 людини.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1 779 осіб, за минулу добу - 30. З початку епідемії одужали 334 928 пацієнтів.

Станом на 23 грудня кількість активних хворих Києві становить 66 956 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 724 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 78 млн. ІНФОГРАФІКА

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 10 грудня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1 899 осіб.

До трійки лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Запорізька та Київська області.

Так, у Запорізькій області добовий приріст хворих коронавірусів був 887 осіб. Загальна кількість інфікованих - 49 341. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 495 осіб, за минулу добу - 13. З початку епідемії одужали 16 584 пацієнти. Кількість активних хворих в Запорізькій області - 32 262.

У Київській області на коронавірус захворіли 809 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 54 831 особа. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 899 осіб, за добу - 11. З початку епідемії одужали 27 354 пацієнти. Кількість активних хворих у Київській області становить 26 578 осіб.

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Цензор, не спим, https://www.youtube.com/watch?v=537Xr9HhjJU Прямая трансляция похорон гепы)))
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23.12.2020 09:32 Відповісти
Президент Владимир Зеленский не будет присутствовать на похоронах харьковского мэра - Геннадия Кернеса , прощание с которым проходит 23 декабря в Харькове.
Это следует из сообщения Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
Как известно, во время репетиции траурных мероприятий в Харькове были задействованы курсанты университета Воздушных сил. Когда стало известно, что первые лица Украины в город не приедут, начальник Харьковского гарнизона отменил свой приказ об участии военнослужащих в церемонии.
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23.12.2020 09:51 Відповісти
Я на ютуб-канале "наш" тралю там ватников щас, там комменты открыты) Жаль админи новость не пилил. Поплясали бы на костях)))
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23.12.2020 09:57 Відповісти
Кстати ждем в Харькове очешуительную вспышку ковидлы. Там видимо бюджетников согнали на "прощанье". Киллометровые очереди и горы цветов. У хачиков сегодня выторг круче чем на 8е марта. Хотя я думаю цветы раздают централизовано по кругу, эдакая карусель, бо по прошествию короткого времени их куда-то уносят
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23.12.2020 10:05 Відповісти
без слов ...
COVID-19: у лідерах щодо хворих за добу Київ, Запорізька та Київська області - Цензор.НЕТ 5169

...
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23.12.2020 11:30 Відповісти
ахахахха
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23.12.2020 11:31 Відповісти
 
 