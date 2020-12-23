МЗС відреагував на слова Путіна про "допомогу Донбасу": Справді можете допомогти, якщо припините агресію проти України
Так звана допомога тимчасово окупованим Росією територіям у Донецькій і Луганській областях, про яку під час своєї щорічної пресконференції заявив президент РФ Володимир Путін, є грубим порушенням законодавства України, її суверенітету і територіальної цілісності.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ України на запит видання.
"Російська Федерація дійсно може допомогти Донбасу, якщо припинить грубо порушувати норми міжнародного права – припинить агресію проти України, виведе свої війська і найманців із тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Розглядаємо надання так званої допомоги та поставки "гуманітарних" або будь-яких інших вантажів на тимчасово окуповані Росією території в Донецькій та Луганській областях без офіційної згоди України грубим порушенням законодавства України, її суверенітету та територіальної цілісності", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві підкреслили, що Україна залишається "відданою виконанню Мінських домовленостей і рішень лідерів країн нормандського формату".
"Росія доклала всіх можливих зусиль, щоб процес консультацій у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі і виконання домовленостей у рамках нормандського формату були фактично заблоковані. Щоб вивести переговорний процес із такого стану, Росія має нарешті ухвалити рішення про припинення збройної агресії і виведення своїх збройних формувань із Донбасу", – підкреслили у МЗС.
Нагадаємо, раніше президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що Росія буде нарощувати підтримку Донбасу.
"Росія як підтримувала, так і буде підтримувати Донбас", - сказав тоді Путін.
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