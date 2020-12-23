УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6085 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 490 4
МЗС (4027) путін (23330) росія (63614) Донбас (22348)

МЗС відреагував на слова Путіна про "допомогу Донбасу": Справді можете допомогти, якщо припините агресію проти України

МЗС відреагував на слова Путіна про

Так звана допомога тимчасово окупованим Росією територіям у Донецькій і Луганській областях, про яку під час своєї щорічної пресконференції заявив президент РФ Володимир Путін, є грубим порушенням законодавства України, її суверенітету і територіальної цілісності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ України на запит видання.

"Російська Федерація дійсно може допомогти Донбасу, якщо припинить грубо порушувати норми міжнародного права – припинить агресію проти України, виведе свої війська і найманців із тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Розглядаємо надання так званої допомоги та поставки "гуманітарних" або будь-яких інших вантажів на тимчасово окуповані Росією території в Донецькій та Луганській областях без офіційної згоди України грубим порушенням законодавства України, її суверенітету та територіальної цілісності", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Рада не знає, про що домовляється ТКГ: із цими планами знайомиться РФ, терористи, а ВР у житті не бачила, - нардеп "Голосу" Рахманін

У міністерстві підкреслили, що Україна залишається "відданою виконанню Мінських домовленостей і рішень лідерів країн нормандського формату".

"Росія доклала всіх можливих зусиль, щоб процес консультацій у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі і виконання домовленостей у рамках нормандського формату були фактично заблоковані. Щоб вивести переговорний процес із такого стану, Росія має нарешті ухвалити рішення про припинення збройної агресії і виведення своїх збройних формувань із Донбасу", – підкреслили у МЗС.

Нагадаємо, раніше президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що Росія буде нарощувати підтримку Донбасу.

"Росія як підтримувала, так і буде підтримувати Донбас", - сказав тоді Путін.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Єго Плєшившество, як видно, скуштували "еліксиру безсмертя"...
показати весь коментар
23.12.2020 10:42 Відповісти
МЗС відреагував на слова Путіна про "допомогу Донбасу": Справді можете допомогти, якщо припините агресію проти України - Цензор.НЕТ 5759
показати весь коментар
23.12.2020 13:26 Відповісти
 
 