93% українців вважають будівництво доріг найбільш позитивною подією року, - "Укравтодор" (оновлено)

93% українців позитивно оцінили будівництво і ремонт доріг у 2020 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав "Укравтодор" із посиланням на дані опитування громадської думки, проведеного на початку грудня Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

"Підтримка "Великого будівництва" серед українців протягом року не змінюється. Якщо у вересні "Велике будівництво" схвалювали (за опитуванням Київського міжнародного інституту соціології) 89,8% українців, то до кінця року прихильників ремонту доріг стало на 3,2% більше", - повідомили в "Укравтодорі" про динаміку зміни ставлення населення України до відновлення інфраструктури.

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Пізніше директор "Демініціатив" Олексій Гарань написав, що поширена, зокрема, Офісом Президента інформація про 93% українців, які вважають будівництво доріг найбільш позитивною подією року, є маніпуляцією. Він уточнив, що лише 11,3% опитаних визнали будівництво значущою подією року, а 93% з цього числа назвали його позитивним.