93% українців вважають будівництво доріг найбільш позитивною подією року, - "Укравтодор" (оновлено)
93% українців позитивно оцінили будівництво і ремонт доріг у 2020 році.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав "Укравтодор" із посиланням на дані опитування громадської думки, проведеного на початку грудня Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.
"Підтримка "Великого будівництва" серед українців протягом року не змінюється. Якщо у вересні "Велике будівництво" схвалювали (за опитуванням Київського міжнародного інституту соціології) 89,8% українців, то до кінця року прихильників ремонту доріг стало на 3,2% більше", - повідомили в "Укравтодорі" про динаміку зміни ставлення населення України до відновлення інфраструктури.
Пізніше директор "Демініціатив" Олексій Гарань написав, що поширена, зокрема, Офісом Президента інформація про 93% українців, які вважають будівництво доріг найбільш позитивною подією року, є маніпуляцією. Він уточнив, що лише 11,3% опитаних визнали будівництво значущою подією року, а 93% з цього числа назвали його позитивним.
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1. Сожгла пирог
2. Устроила истерику
3. Заштопала носок
4. Пригласила в гости тёщу на месяц.
Крім того у цій справі, вочевидь, обізнані 32'380 мешкаців Крижопільського району, у тому числі, 8'754 мешканців самого смт Крижопіль.
На те вони й крижопольчани, чи крижопільці.
"...вибирати промосковьких тупорилих українофобів." Це ти про нього?
Прочитай увжно.І така "хрень" творилася на всіх блок-постах в той час. Хряк сивочолий тоді заявляв: "нам вдалося розділити БІЗНЕС і війну!"
Зеленский: Строительство(?) дорог