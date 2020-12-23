УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6085 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 850 63
виплати (996) карантин (18171) Пенсійний фонд (643) малий бізнес (278) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

ФОПам і найманим працівникам почали виплачувати карантинні 8 тисяч гривень, - Пенсійний фонд

ФОПам і найманим працівникам почали виплачувати карантинні 8 тисяч гривень, - Пенсійний фонд

Пенсійний фонд України розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам у розмірі 8000 гривень. Виплати здійснюються тим, хто вже подав заявки.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується в повідомленні, 22 грудня 2020 року Пенсійним фондом України профінансовано 2 242,8 млн грн для 280,3 тисяч осіб.

Зазначимо, в Україні ввели три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які постраждали від карантину. Перелік таких ЗЕД затверджено Кабінетом міністрів України. Заявки необхідно подавати через портал "Дія" до 31 грудня 2020 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Зе, відповідай за базар!", - ФОПи протестують біля Палацу "Україна" перед концертом "95 кварталу". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ФОПам і найманим працівникам почали виплачувати карантинні 8 тисяч гривень, - Пенсійний фонд 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Нет конечно. Я к тому, что какие нахрен 8 тыс он еще хочет. Занимаются ********** государства и еще деньги требуют. Пооформляются ФОПами на 1-ю группу и платят в месяц налог 210 грн 20 коп. А потом бегут пенсии требовать, всякие пособия... А я больше 3 тыс налогов плачу в месяц наемный работник. Так от кого больше польза государству, от меня или этого торгаша?
показати весь коментар
23.12.2020 10:56
+3
ФОПам и наемным работникам начали выплачивать карантинные 8 тысяч гривен, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 7997
показати весь коментар
23.12.2020 10:26
+3
Подтверждаю. Пол часа назад пришли на карту. Я очень удивлен, если честно.
показати весь коментар
23.12.2020 10:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ФОПам и наемным работникам начали выплачивать карантинные 8 тысяч гривен, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 7997
показати весь коментар
23.12.2020 10:26 Відповісти
Подтверждаю. Пол часа назад пришли на карту. Я очень удивлен, если честно.
показати весь коментар
23.12.2020 10:28 Відповісти
И не в чом себе не отказывай теперь)))
показати весь коментар
23.12.2020 10:32 Відповісти
Дядя Вова, а ты на какой группе единого налога?
показати весь коментар
23.12.2020 10:34 Відповісти
2-я.
показати весь коментар
23.12.2020 10:54 Відповісти
А мені песію затримуют!! Ось така хрєнь !! Я як "сплячий" ФОП цілком підтримую ФОПів !!!)))
показати весь коментар
23.12.2020 11:10 Відповісти
Моя жінка теж на другій !!))
показати весь коментар
23.12.2020 11:11 Відповісти
потрібно розуміти ті 8 тис, вони дають здоровим людям забираючи у хворих...
краще б за ті гроші ліки купили чи тіж вакцини...
показати весь коментар
23.12.2020 10:34 Відповісти
А яким чином пенсійний фонд до хворих? Хіба медицина не з іншого джерела фінансується?
показати весь коментар
23.12.2020 10:38 Відповісти
А мой КВЕД не подошёл, почемуто мелкиий опт и розница, - давай досвиданья. А я наемный работник и коммуналку, питание и не дай бог опять, лечение я отменить не могу. Кстати хотел в Дії сделать скриншот отказа и шо Вы думаете? Разработчики отключили такую возможность. Кстати интересно какой процент народа оформлен по КВЕДУ "мелкий опт и розница" ? Наверняка эти хитрожопые не даром лишили возможности получить компенсацию по этим КВЕД.... Как бы так дать, шоб ни*****я не давать, ага....
показати весь коментар
23.12.2020 10:39 Відповісти
Та неужели таки отменили? И в системе снимок экрана забанили? Какие все таки крутые разработчики этой самой Дії. Прям Вашей системой без Вашего участия управляют. Но мы Вам безусловно конечно же верим.
показати весь коментар
23.12.2020 10:42 Відповісти
странник, а ты веришь, что, поскольку мой КВЭД не входит в список, восемь тыщ я не получу, но закрывают меня, как всех, не спрашивая кода?
Это по вашему зеленому и есть конец эры беззакония?
показати весь коментар
23.12.2020 10:49 Відповісти
Вот так пришли и закрыли? Без Вашего согласия на то? Какие все таки варвары. А ничего, что эти же восемь тысяч не получат наемные работники, которых за свой счет ушли в так называемый неоплачиваемый отпуск? Это по закону? Или таки беззаконие? То, что у многих ФОПов наемные работники оформлены на минималку или даже вообще без оформления и соответственно без социалки работают. Это по закону или беззаконие?
показати весь коментар
23.12.2020 10:52 Відповісти
Пока еще не закрыли...а 8 января закроют...и квэда не спросят...
показати весь коментар
23.12.2020 10:55 Відповісти
Что значит закроют? Кого именно закроют? Мелкий опт закроют? Торговцев продовольственными товарами закроют? Транспортные перевозки может закроют? Запретят на вынос торговать предприятиям общепита? Договаривайте пожалуйста. Потому как понимания нет кого именно закроют. Правда и закроют ли еще вопрос. Хотя вон Британия уже закрылась. Польша также на карантине.
показати весь коментар
23.12.2020 10:59 Відповісти
Строительные магазины закроют...магазины продажи одежды и обуви....все магазины которые не продают продукты...
показати весь коментар
23.12.2020 11:07 Відповісти
Таки такой момент есть. Но ведь никто не запрещает магазинам этими товарами перестроится и перенести акцент бизнеса на торговые интернет площадки. Да, безусловно доходы упадут, но не будут нулевыми. Вот о ком действительно обеспокоится нужно так это о тех кто работает в сфере услуг. К примеру тех же парикмахерских.
показати весь коментар
23.12.2020 11:14 Відповісти
Какие в жопу торговые интернет площадки для магазина в селе или забытом богом райцентре????
Да и с розничными ценами магазина...в инете ловить нечего...от слова совсем..
показати весь коментар
23.12.2020 11:18 Відповісти
Та вы не поверите, что в забитом богом селе товары даже с алиэкспреса выписывают. Прикинте. И в инете различные цены есть. И не особо сильно они отличаются от розничных в магазине.
показати весь коментар
23.12.2020 11:32 Відповісти
Выписывают...потому что эпицентр и им подобные на первых местах в инете...
А сколько нужно вложить денег в это вы в курсе?? Или по наивности тумаете сваял сайтик на бесплатном движке...и народ повалил на него густой толпой???
показати весь коментар
23.12.2020 11:55 Відповісти
Я тебя спросил о конкретной вещи: закрывают всех, а помощь выплачивают только избранным.

Это у вас, зеленых, и называется справедливостью?
показати весь коментар
23.12.2020 11:27 Відповісти
Я тебе отвечаю, что закроют далеко не всех. Потому видать и выплачивают не всем. Такой ответ устраивает?
показати весь коментар
23.12.2020 11:34 Відповісти
странник, не строй из себя Клару Целкин, как говорил Фима полу жид.
Закрывают ФОП не по списку, а помощь будут выплачивать, если "На 31 октября 2020 основной КВЭД ФОП есть в указанном выше списке"
Согласись, логично было бы составить список тех, кого закроют, и им же выплатить помощь.
Тогда не было бы вопросов.
Так что, мне и тебе "видать" разное.
показати весь коментар
23.12.2020 11:45 Відповісти
Т.е.собственник бизнеса предложил тебе продавцу оформить себя как ФОП?
показати весь коментар
23.12.2020 10:43 Відповісти
Несподіванка, нє?
показати весь коментар
23.12.2020 10:49 Відповісти
Нет конечно. Я к тому, что какие нахрен 8 тыс он еще хочет. Занимаются ********** государства и еще деньги требуют. Пооформляются ФОПами на 1-ю группу и платят в месяц налог 210 грн 20 коп. А потом бегут пенсии требовать, всякие пособия... А я больше 3 тыс налогов плачу в месяц наемный работник. Так от кого больше польза государству, от меня или этого торгаша?
показати весь коментар
23.12.2020 10:56 Відповісти
Вопрос про пользу риторический.
Если ты сидишь на теплом месте в министерстве за 30 тысяч в месяц, то много от тебя пользы народу и государству, которое платит тебе зарплату из, пусть мизерных, но налогов таких "торгашей"?
А вообще, нельзя всех стричь под одну гребенку, хоть и не каждый, кто должен, платит налоги.
показати весь коментар
23.12.2020 11:52 Відповісти
Не в министерстве, а на производственном предприятии. И з/п у меня не 30 тыс. Посчитай, сколько это будет 3 тыс (21,5% налоги), и увидишь какая з/п. А кто-то по пять торговых павильонов держит, на мерсе ездит, ряха и жопа откормленные в машину не пролазят, а платит единый налог в месяц 944 грн и плачет спасите ФОПов
показати весь коментар
23.12.2020 12:03 Відповісти
Ясно...пролетарьят...точно такой же как был 100 лет назад...шариковы..

- Да какой тут способ, - становясь словоохотливее после водки, объяснил Шариков, - дело не хитрое. А то что ж: один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет.
показати весь коментар
23.12.2020 12:10 Відповісти
Сам ты пролетариат узколобый. У меня высшее образование и 20 лет экономического стажа, плюс опыт работы в налоговой. Так что уж поверь, я лучше знаю бюджетное устройство и как должна работать экономика
показати весь коментар
23.12.2020 13:33 Відповісти
Повторюсь: не стригите всех под одну гребенку.
"На производственном предприятии" я работал, там тоже далеко не все заняты работой весь рабочий день.
При этом, справедливости ради, замечу, что это свободная страна, возьмите кредит, продайте что-нибудь не нужное, купите и вы павильон, и покажите всем, как надо.
А звучит ваше заключение по-совковому: если человек с достатком, значит он ****.
показати весь коментар
23.12.2020 12:23 Відповісти
Я не против людей с достатком, а против неуплаты налогов, вернее за прогрессивную шкалу налогообложения
показати весь коментар
23.12.2020 13:36 Відповісти
А с чего такие выводы?? Он может быть реально оформленным наемным работником... а дия дает отказ по квэду фопа или предприятия..
показати весь коментар
23.12.2020 10:53 Відповісти
Так он может продовольственный магазин держит. На карантин они не закрываются. Все работают. Мелкооптовый склад к примеру тоже никто не закрывает. Может маршрутные такси закрыли? Естественно нужно смотреть по хозяйственной деятельности, которую ФОПник осуществляет.
показати весь коментар
23.12.2020 11:03 Відповісти
А кому нужен мелкооптовый склад промышленных товаров...если его потребители ..магазины промышленных товаров закрыты на карантин??
показати весь коментар
23.12.2020 11:09 Відповісти
Покупателям, которые могут заказать товар через интернет. К примеру большинство крупных торговых сетей магазинов бытовыми товарами имеют свои интернет сайты. Я к примеру через интернет и газовую плиту покупал и тот же телевизор. И одежду довольно часто покупаю и даже диван покупал. Так в чем проблема?
показати весь коментар
23.12.2020 11:16 Відповісти
Это ты с колокольни жителя Киева можешь так вещать...а ты на землю опустись...и подумай сколько людей живет в местах что до новой почты километров 20...а деливери нет вообще..и диван отправленный новой почтой станет золотым..
показати весь коментар
23.12.2020 11:21 Відповісти
А разве доставку курьером уже отменили? И диван даже по месту из магазина тоже не бесплатно доставляют. И я далеко не житель Киева. Причем очень далеко. Километров эдак 400 от него.
показати весь коментар
23.12.2020 11:27 Відповісти
Можно и в 600 км от Киева жить в сравнительно большом городе...а можно и в 100 км...в селе...
И курьра туда ты будешь ждать до китайской паски...а если и приедет..то заплатишь ты как за еще один диван..
показати весь коментар
23.12.2020 11:51 Відповісти
Та неужели. Поселок в 20 км от Верхнеднепровска 5000 человек населения большой по Вашим меркам? Там отделение Новой почты есть. Равно как и обычная почта. Туда регулярно теще отправляю посылки. Раз в месяц так это точно. Бывает что и чаще. Причем доставкой курьером, ибо пожилой человек и чтобы сама не таскала. Хотя там до отделения метров 300-400 от нее. Стоимость доставки курьером +25 грн к сумме доставки, которая в пределах до 100 грн (зависит от объемного веса посылки). Это много по нынешним временам?
показати весь коментар
23.12.2020 12:02 Відповісти
Сколько будет стоить доставка курьером если до новой почты 20 км.?
И таких сел и поселков в Украине дофига..
Открой карту отделений новой почты..и посмотри..
показати весь коментар
23.12.2020 12:13 Відповісти
Вобщем мы ниочем флудим. Кто хочет что-то делать - делает. Кто не хочет ищет оправдания и ждет от кого-то подачек. Если ФОПник, зная почти стопроцентно о возможности возникновения подобной ситуации, себя не подстраховал, то кто ему доктор. Сейчас страдают все. Но ФОПники оказались все таки ровнее среди всех остальных равных.
показати весь коментар
23.12.2020 12:25 Відповісти
Кому нужно мелкое или среднее производство чего нить...если опять таки продавцы не могут пролать потому что их закрыли??
показати весь коментар
23.12.2020 11:10 Відповісти
И он может держать магазин по продаже пряжи к примеру...сам завозить ее из Турции...иметь квэд мелкий опт...и все...ни он ..ни его наемные работники 8000 не получат...
показати весь коментар
23.12.2020 11:12 Відповісти
И торговать этой же пряжей через интернет - не?
показати весь коментар
23.12.2020 11:18 Відповісти
И через интернет тоже...но факт остается фактом...продажи упадут...магазин работать не смодет...продавцы магазина останутся без зарплаты...а 8000 не дадут
показати весь коментар
23.12.2020 11:23 Відповісти
А почему продавцы без зарплаты останутся? На сколько знаю если официально оформлены, то 70% должны им платить. Или хитровжаренный ФОПник их не оформлял? Или таки они сами как ФОП оформлены? Или на минималку? Видите сколько сразу вопросов возникает. Почему собственно я как наемный работник должен из своих налогов оплачивать ФОПнику его работников?
показати весь коментар
23.12.2020 11:30 Відповісти
А фоп где деньги возьмет??нарисует??
показати весь коментар
23.12.2020 11:52 Відповісти
А я где деньги беру? Рисую?
показати весь коментар
23.12.2020 12:03 Відповісти
Деньги обычно зарабатывают...а зеленое стадо закрывает магазины и не дает зарабатывать...
показати весь коментар
23.12.2020 12:14 Відповісти
Я тоже зарабатываю деньги. И по-моему как и каким образом Вас мало интересует - правда же? Как остальные предприятия их зарабатывают - Вас тоже не беспокоит? Наемные работники, которые не в сфере торговли работают, Вам же тоже не интересны. Я не наблюдаю во всяком случае Вашего возмущения, что им не выплачивают компенсаций.
показати весь коментар
23.12.2020 12:27 Відповісти
Истину глаголите. Только оспаривать её тут всё равно будут..
показати весь коментар
23.12.2020 21:12 Відповісти
Пенсионный фонд??
Ну значит потом вычтут из пенсии...у тех кто доживет до оной..
показати весь коментар
23.12.2020 10:43 Відповісти
ФОПам і найманим працівникам почали виплачувати карантинні 8 тисяч гривень, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 8552
показати весь коментар
23.12.2020 10:44 Відповісти
"Выплаты осуществляются тем", чей КВЭД есть в утвержденном Кабмином списке.
При этом, ФОПов закрывают всех, КВЭД не спрашивают.
Это и есть справедливость по-зеленски.
показати весь коментар
23.12.2020 10:44 Відповісти
гробовые деньги для бизнеса?
показати весь коментар
23.12.2020 10:58 Відповісти
А каким бокомПенсионный фонд к выплатам подачки ФОПам от Зеленского ? А откуда будут платить пенсии из обнуленного после этого Пенсионного фонда?,Или у власти надежда, что большинство пенсионеров подохнут от Ковида-19, так как деньги из ковидного фонда ушли на дороги?
показати весь коментар
23.12.2020 11:05 Відповісти
Черговий засіб розсварити українців ,нацькувати одне на одного !! Я пенс і мені затримуют пенсію,21 мала бути , але поки що нуль !!)))
показати весь коментар
23.12.2020 11:15 Відповісти
Даю вам пораду як пенсу купляти продукти не у ФОПів, а у крупних магазинах, які сплачують податок на прибуток, ПДВ, і працівники із заробітної плати платять військовий збір і ПДФО. А купите у ФОПа - він податків заплатить нуль цілих хєр десятих. От і "буде" вам тоді пенсія
показати весь коментар
23.12.2020 11:53 Відповісти
а тобі москалику що з того?
показати весь коментар
23.12.2020 11:18 Відповісти
ВОВА! ГДЕ "ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ" ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА??????????????
показати весь коментар
23.12.2020 13:45 Відповісти
А те 8% шо бастуют получили? Или опять будут "ходити з лозунгами, викрикуючи геть"
Жодної собачої будки....
показати весь коментар
23.12.2020 14:49 Відповісти
зрада.
показати весь коментар
24.12.2020 02:38 Відповісти
 
 