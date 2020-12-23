ФОПам і найманим працівникам почали виплачувати карантинні 8 тисяч гривень, - Пенсійний фонд
Пенсійний фонд України розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам у розмірі 8000 гривень. Виплати здійснюються тим, хто вже подав заявки.
Про це повідомляє пресслужба ПФУ, передає Цензор.НЕТ.
Як наголошується в повідомленні, 22 грудня 2020 року Пенсійним фондом України профінансовано 2 242,8 млн грн для 280,3 тисяч осіб.
Зазначимо, в Україні ввели три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які постраждали від карантину. Перелік таких ЗЕД затверджено Кабінетом міністрів України. Заявки необхідно подавати через портал "Дія" до 31 грудня 2020 року.
Будь ласка, зачекайте...
краще б за ті гроші ліки купили чи тіж вакцини...
Это по вашему зеленому и есть конец эры беззакония?
Да и с розничными ценами магазина...в инете ловить нечего...от слова совсем..
А сколько нужно вложить денег в это вы в курсе?? Или по наивности тумаете сваял сайтик на бесплатном движке...и народ повалил на него густой толпой???
Это у вас, зеленых, и называется справедливостью?
Закрывают ФОП не по списку, а помощь будут выплачивать, если "На 31 октября 2020 основной КВЭД ФОП есть в указанном выше списке"
Согласись, логично было бы составить список тех, кого закроют, и им же выплатить помощь.
Тогда не было бы вопросов.
Так что, мне и тебе "видать" разное.
Если ты сидишь на теплом месте в министерстве за 30 тысяч в месяц, то много от тебя пользы народу и государству, которое платит тебе зарплату из, пусть мизерных, но налогов таких "торгашей"?
А вообще, нельзя всех стричь под одну гребенку, хоть и не каждый, кто должен, платит налоги.
- Да какой тут способ, - становясь словоохотливее после водки, объяснил Шариков, - дело не хитрое. А то что ж: один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет.
"На производственном предприятии" я работал, там тоже далеко не все заняты работой весь рабочий день.
При этом, справедливости ради, замечу, что это свободная страна, возьмите кредит, продайте что-нибудь не нужное, купите и вы павильон, и покажите всем, как надо.
А звучит ваше заключение по-совковому: если человек с достатком, значит он ****.
И курьра туда ты будешь ждать до китайской паски...а если и приедет..то заплатишь ты как за еще один диван..
И таких сел и поселков в Украине дофига..
Открой карту отделений новой почты..и посмотри..
Ну значит потом вычтут из пенсии...у тех кто доживет до оной..
При этом, ФОПов закрывают всех, КВЭД не спрашивают.
Это и есть справедливость по-зеленски.
Жодної собачої будки....