Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% в Одеській, Миколаївській та Чернігівській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 23 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% у трьох областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Миколаївській, Одеській та Чернігівській областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 41,0%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України.

Також читайте: МОЗ планує запустити систему електронних рецептів з 1 квітня 2021 року