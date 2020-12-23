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Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% в Одеській, Миколаївській та Чернігівській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% в Одеській, Миколаївській та Чернігівській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 23 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% у трьох областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Миколаївській, Одеській та Чернігівській областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 41,0%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України.

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Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% в Одеській, Миколаївській та Чернігівській областях, - МОЗ 01

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Мутационные изменения вируса 2019-nCoV М3 (G3) включает в себя уже фиксировавшуюся ранее мутацию D614G (51 цепочка изменений) и мутацию трансдукции мембранного гликопротеина QHD43419 (29 цепочек изменений) в части присоединения DBSOURCE MN908947.3.
Более вирулентен + 30%, более быстрое проникновение в организм, вызывает более тяжело протекающий острый респираторный синдром. Почти 100% вероятность развития пневмонии.
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23.12.2020 10:43 Відповісти
Швидка мутація вірусу показує безперспективність загальної вакцинації населення від коронавірусу, бо поки почнеться загальна вакцинація вірус вже буде настільки зміненим, що вакцина проти нього не буде діяти! Тоді краще організувати загальну вакцинацію від грипу, щоб унеможливити одночасний розвиток грипу та коронавірусу в організмі хворого і тим унеможливити важкі наслідки. Вакцини від грипу перевірені і надійні і не мають жахливих побочних ефектів.
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23.12.2020 10:50 Відповісти
превышает 50 %.. а это ж может быть и 60% и 100% и 100% + коридоры и кладовки...
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23.12.2020 10:47 Відповісти
Совершенно верно... в одессе родичку скорая повозила-повозила и... привезла домой - мест нет. Блудливая цифра - больше 50%...
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23.12.2020 11:03 Відповісти
 
 